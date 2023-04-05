Гололоб - Свобода между рабством и произволом - Исполняй служение твое
Памяти преждевременно ушедшего от нас брата
Свобода воли — существенная часть человеческой личности, определяющая ее поведение. Существует ли реальная свобода воли и каковы ее пределы? В каком смысле свобода человека ограничена, а в каком — абсолютна? Когда человек должен нести полную ответственность, а когда лишь частичную? С древних времен и до наших дней над этим вопросом бились лучшие умы человечества, но несмотря на это, его актуальность не только не исчезла, но и возрастает на современном этапе развития философии.
Геннадий Гололоб - Свобода между рабством и произволом
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2008 427 ст
Геннадий Гололоб - Свобода между рабством и произволом - Содержание
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1. Свобода на пути от идеализма к материализму
- 1.1. Древний мир
- 1.2. Античность
- 1.3. Средневековье и Реформация
- 1.4. Возрождение и Модернизм
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2. Свобода на пути от идеализма и материализма
- 2.1. Сомнения в Модернизме
- 2.2. Возникновение Постмодернизма
- 2.3. Экзистенциализм и проблема произвола
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3. Свобода между рабством и произволом
- 3.1. Детерминизм
- 3.2. Индетерминизм
- 3.3. Сочетание детерминизма и индетерминизма
- 3.4. Свобода воли в христианском богословии
- 3.5. Основные выводы
Геннадий Гололоб - Исполняй служение твое
Ривне: Дятлик Н., 2016 г. - 426 с.
ISBN 978-617-515-194-5
Геннадий Гололоб - Исполняй служение твое - Содержание
От автора
ЧАСТЬ 1. СТАТЬИ ПО БИБЛИОЛОГИИ
- 1.Язык Иисуса и богодухновенность Писания
- 2.О литературной преемственности синоптиков
- 3.Согласование рождественских событий
- 4. Согласование пасхальных событий
ЧАСТЬ 2. СТАРЫЕ МЕХИ И НОВОЕ ВИНО
- Введение - 1.Первоначальные отношения между евреями и христианами - 2.Различия между Ветхим и Новым Заветами - 3.Объяснение причин существования различий между Заветами - 4.Соотношение между Ветхим и Новым Заветами - 5.Учение апостола Павла о спасении - Заключение
ЧАСТЬ 3. ВОЙНА ПЕРЕД СУДОМ ХРИСТИАНСКОЙ СОВЕСТИ
- Введение - 1.Пацифизм и Библия - 2.Пацифизм и история - 3.Пацифизм и современность - 4.Пацифизм и будущее человечества - Заключение
ЧАСТЬ 4. БРАЧНЫЙ ВОПРОС В ХРИСТИАНСТВЕ
- Введение - 1. Альтернатива браку? - 2. Библейское учение о браке - 3. Вопрос выбора супруга - 4. Подготовка к браку - 5. Назначение брака - 6. Семейные обязанности супругов - 7. Нерасторжимость брачного союза и возможность развода - 8. Исторические споры вокруг вопроса о разводе - 9. Библейские свидетельства о разводе - 10. Толкование Льва Толстого - 11. Половая развращенность как условие развода - 12. Возможность заключения повторного брака - 13. Практическое применение заповеди о единобрачии - 14. Предпочтительное понимание учения Христа о браке - 15. Секулярные влияния на традиционную семью - Заключение
Планирование христианской семьи: быть или не быть?
- Введение - 1. Опасность преувеличения - 2. Ответственность за семью и Бога, и человека - 3. Толкование или недопонимание? - 4. На чьей же стороне была Ранняя Церковь? - 5. Третья функция христианского брака - 6. «Не сама ли природа учит вас» - 7. Библейское решение проблемы перенаселения - 8. Ответ критикам слева и справа - 9.Последнее предостережение - Заключение
ЧАСТЬ 5. СТАТЬИ О ХРИСТИАНСКОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
- 1. Не паши на воле и осле вместе - 2. Три благословения Мемфивосфея - 3. Этот чудесный организм женщины - 4.0 женском покрывале - 5. Христианский взгляд на гомосексуализм - 6. Библейское учение о посте - 7.Не упивайтесь... - 8.Проблема неоправданных разделений в Церкви - 9. Христианин и сетевой маркетинг
Геннадий Гололоб - Какое же царство ждет нас в будущем? - Правда и вымысел о Тысячелетнем царстве
Одесса, Христианское просвещение, 2012
www.books.odessa.ua
Геннадий Гололоб - Правда и вымысел о Тысячелетнем царстве - Содержание
- Введение
- Три кита, на которых стоит и падает диспенсационализм
- Немного истории об истоках диспенсационализма
- Теория «диспенсаций»
- Единство Откровения Бога для всего Его народа
- На стыке эсхатологии и сотериологии
- Теория «разрыва»
- Прогрессивный характер «промежуточного» Царства Христа
- Теория двух этапов Второго Пришествия Христа
- Духовная природа Тысячелетнего царства
- Наша альтернатива существующим теориям
- Заключение
Спасибо за книги брата Геннадия! Жаль, что этот прекрасный апологет и богослов так рано ушел от нас...
спасибо