Памяти преждевременно ушедшего от нас брата

Свобода воли — существенная часть человеческой личности, определяющая ее поведение. Существует ли реальная свобода воли и каковы ее пределы? В каком смысле свобода человека ограничена, а в каком — абсолютна? Когда человек должен нести полную ответственность, а когда лишь частичную? С древних времен и до наших дней над этим вопросом бились лучшие умы человечества, но несмотря на это, его актуальность не только не исчезла, но и возрастает на современном этапе развития философии.

Геннадий Гололоб - Свобода между рабством и произволом

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2008 427 ст

Геннадий Гололоб - Свобода между рабством и произволом - Содержание

1. Свобода на пути от идеализма к материализму 1.1. Древний мир 1.2. Античность 1.3. Средневековье и Реформация 1.4. Возрождение и Модернизм

2. Свобода на пути от идеализма и материализма 2.1. Сомнения в Модернизме 2.2. Возникновение Постмодернизма 2.3. Экзистенциализм и проблема произвола

3. Свобода между рабством и произволом 3.1. Детерминизм 3.2. Индетерминизм 3.3. Сочетание детерминизма и индетерминизма 3.4. Свобода воли в христианском богословии 3.5. Основные выводы

