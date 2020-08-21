Национальные евангельские авторы В чём смысл жизни каждого отдельно взятого человека? Этот вопрос ставят не только педагоги, философы и богословы, но и вообще он волнует многих начиная с детства. А возможно ли последовательно, внутренне непротиворечиво воспитывать возрастающее поколение в семьях, детских и образовательных учреждениях, если не решён вопрос о смысле жизни в принципе у самих воспитателей, учителей и преподавателей?

Вопрос о смысле жизни естественно вначале свести к вопросу о предназначении человека в этом мире — для чего живет человек? Зачем человек живет на земле?

Если задать эти вопросы любым прохожим (более или менее образованным), то получим не менее четырёх разных отношений к этим вопросам.

Одни могут сказать, что, не зная ответы на эти вопросы, люди в жизни подобны человеку, который сел играть в какую-то игру, не зная ни смысла игры, ни её правил.

Другие говорят, что эта тема слишком далека от реальной жизни каждого человека.

Третьи — она настолько важна, что затрагивает интересы каждого человека.

А четвёртые говорят, что вначале надо было бы выяснить вопрос о том, что такое истина и может ли её человек найти, а затем уж задаваться вопросом: зачем живёт человек?

Владислав Сергеевич Ольховский - Поиск смысла жизни в условиях конфликта мировоззрений - Избранные апологетические выступления и проповеди

(Серия: «Национальные евангельские авторы»)

К.: ООО «Книгоноша», 2014. — 296 с.

ISBN 978-966-2615-79-1

ISBN 978-966-2615-38-8 (серия)

Владислав Сергеевич Ольховский - Поиск смысла жизни в условиях конфликта мировоззрений. Избранные апологетические выступления и проповеди - Содержание

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

ЧТО ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ, ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА И ЧТО ГОВОРИТ СЛОВО БОЖИЕ — БИБЛИЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, О ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ

РАСТУЩИЙ ПЛЮРАЛИЗМ МИРОВОЗЗРЕНИЙ И УНИКАЛЬНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА. ВЫЗОВ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА МИРОВОЗЗРЕНИЙ СОВРЕМЕННОМУ ХРИСТИАНСТВУ

ХРИСТИАНСТВО — ОПИУМ ИЛИ ИСТИНА? БОГ — ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ ЧЕЛОВЕКОМ СВОЕЙ СУТИ ВОВНЕ ИЛИ ЧЕЛОВЕК — РЕАЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ БОГА ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ?

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ В НАУКЕ, ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЕ И В ХРИСТИАНСТВЕ

ОБ АНТРОПОЛОГИИ И О ТОМ, ЧЕМ ОНА ЗАНИМАЕТСЯ

О НАУЧНЫХ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ДВУХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОКТРИН — МАКРОЭВОЛЮЦИИ И РАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА (ТВОРЕНИЯ)

ПРОБЛЕМА ЗЛА И ТЕОДИЦЕИ: КАК ОНА РЕШАЕТСЯ В ХРИСТИАНСТВЕ И ДРУГИХ МИРОВОЗЗРЕНИЯХ

ИЗ ПРОПОВЕДЕЙ

БИБЛИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД БОГОМ И ВСЕВЛАСТИЕ (АБСОЛЮТНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ) БОГА

ЧТО ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ НАС МЕШАЕТ НАШЕМУ ДУХОВНОМУ РОСТУ И ПРОСЛАВЛЕНИЮ БОГА?

ХРИСТОС И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО. С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ РОЖДЁННЫЕ СВЫШЕ В ПАДШЕМ, КОРРУМПИРОВАННОМ МИРЕ И КАК НА НИХ РЕАГИРОВАТЬ

КАКОЙ ГРЕХ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЕН У ХРИСТИАН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ КАЖДОМУ РОЖДЁННОМУ СВЫШЕ ЧУВСТВОВАТЬ ОБОДРЕНИЕ, ПОДДЕРЖКУ И РАДОСТЬ В ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ

ПРОПОВЕДИ О РАЕ И ОБ АДЕ

Владислав Сергеевич Ольховский - Поиск смысла жизни в условиях конфликта мировоззрений. Избранные апологетические выступления и проповеди - Время и вечность в науке, общей культуре и в христианстве

1. Введение

Что такое время? Этот вопрос задавали и задают себе многие, пожалуй, с тех пор, как научились рассуждать об отвлеченных понятиях своего бытия. Существовали и сейчас существуют разные отношения к этому фундаментальному понятию. Само время делят в науке и более широко в культуре на разные категории: время физическое, время историческое, время психологическое и тд.

До открытия А. Эйнштейном теории относительности наука, а на основе науки философия и культура представляли время как некую абсолютную величину, обладающую рядом характеристик, а именно: 1) последовательностью и продолжительностьюу т.е. каждый физический процесс и каждое завершённое событие обладают последовательностью своих этапов и происходят в течение (в продолжение) некоторого отрезка времени; 2) бесконечностью, т.е. отсутствием начала и конца (время представляется в виде прямой, не имеющей начала и конца); 3) направленностью, т.е. движением всегда в одну и ту же сторону, и, как следствие этого, 4) необратимостью (то, что прошло, уже невозможно вернуть или изменить); 5) однородностью, т.е. время течёт линейно и равномерно (однородно) в разных условиях. А современная физика всерьез поколебала привычные представления о времени.

Особое отношение ко времени, и не просто дополнительное к науке, но исключительно важное для смысла жизни человека, мы находим в Священном Писании.

А что такое вечность и как она связана со временем? Эти вопросы в той или иной форме часто возникают в искусстве (в художественной литературе), в философии и во всех религиях. Разные мировоззрения и даже разные авторы с одним и тем же мировоззрением отвечают на эти вопросы по-разному. И к этим вопросам мы находим особое отношение в Библии и разные подходы у разных христианских философов и богословов, рассуждающих на основе Библии.

2. Время

О прошлому настоящем и будущем. О времени мы говорим в нашей жизни постоянно. Мы измеряем его и знаем, что существует время прошлое, настоящее и будущее. Прошлое время — это то, что уже прошло, а будущее — это то, что еще не наступило. Но то, что прошло, уже не существует, рассуждает Бл Августин [1], а то, что в будущем, — еще не существует. Реально только то, что существует в настоящем Но если бы настоящее не уходило бы в прошлое, то оно бы стало вечностью, чего быть не может. Тем не менее мы измеряем время. Какое время мы можем измерить? Оказывается, что мы можем измерять время прошлое и время будущее, а время настоящее мы измерить не можем. Время прошлое мы можем измерить, потому что оно уже прошло и мы знаем, сколько оно длилось, а время будущее мы можем измерить предположительно, в качестве нашего ожидания, частично основываясь на законах природы, частично — на основании откровений Бога в Библии. Настоящее же мы измерить не можем, потому что оно не имеет длительности. Настоящее — это неуловимая грань между будущим и прошлым. Августин доказывает это следующим убедительным рассуждением Может ли быть некий выделенный промежуток времени, например в сто лет, в настоящем? Нет, настоящим может быть лишь один из ста. А может этот один год быть весь в настоящем? Нет, сейчас может быть в настоящем только один месяц из двенадцати. А из всего месяца может длиться лишь один день. И так до бесконечности дробя текущий промежуток времени, можно естественно прийти к выводу, что настоящее — это бесконечно малое мгновение, не имеющее длительности. И получается удивительная парадоксальная вещь: времени прошлого и будущего не существует, а настоящее бесконечно мало, т.е. практически равно нулю, и, значит, его тоже не существует.

Как же тогда мы говорим о прошлом, которого не существует? И как мы говорим о будущем? Разве можем мы правдиво говорить о несуществующем? Значит, прошлое и будущее где-то все-таки существуют? Рассуждая таким образом, Августин приходит к мысли о том, что прошлое существует только как настоящее в нашей памяти. Да и будущее, о котором мы имеем смелость говорить, тоже существует как настоящее в нашем уме, как обдумывание того, что, по нашему мнению, должно произойти.

«Совершенно ясно теперь одно, — говорит Августин, — ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен: прошедшего, настоящего и будущего... есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — это непосредственное созерцание; настоящее будущего — его ожидание» [1, с 297]. Время хотя и связано с движением, но не совпадает с движением и движущимся (об этом писал Аристотель), скорее оно принадлежит душе.

Здесь можно добавить следующее. Между подлинной длительностью событий и представлениями о длительности этих событий существует такая зависимость. Если мы вспоминаем день, на протяжении которого произошло много событий, и сравним длительность этого дня с другим днем, на протяжении которого произошло мало событий, то увидим, что воспоминания о первом дне «длиннее», чем воспоминания о втором дне, поскольку информация о том дне, на протяжении которого произошло больше событий, богаче. Но в тот исторический период, когда Августин писал свои сочинения, не было известно понятие информации в том смысле, в каком это понятие используется в современной науке. Бертран Рассел, выражая частичное несогласие с теорией Августина, всё-таки замечает, что она является «большим шагом вперед по сравнению со всем тем, что можно найти на эту тему в греческой философии» [2, с 331]. Однако когда Рассел далее заявляет, что Августин предлагает более продуманное и ясное изложение субъективной теории времени, нежели предложенное много позднее И. Кантом, то это утверждение (хотя, может быть, и частично верное) в какой-то мере вводит в заблуждение. «По-видимому, тем, что августиновская теория времени предвосхищает в новой философии, являются не столько кантовские теории, сколько истолкования времени, предложенные такими философами, как Хайдеггер и Сартр» [2, с 52].