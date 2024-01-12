Нравственные истины, бесспорно, стоят ближе к жизни, чем догматические, которые носят более отвлеченный характер. Ведь вопросы о том, что делать и как жить, в чем высший смысл и цель жизни человека волнуют и занимают, наверное, всех людей без исключения. При этом необходимо отметить, что на Западе существуют десятки различных христианских этических систем, но среди них нет и двух схожих между собою. Этим объясняется и тот факт, что до сих пор на Западе нет единого евангельского критерия этических ценностей. Однако, объективно оценивая большой вклад ученых-теологов Запада в общую сокровищницу передовой христианской мысли, мы не могли не учесть их поиски и богатейший опыт при составлении данного цикла лекций.

Ниже мы хотим более подробно изложить суть этической концепции христианского универсального гуманизма, следуя во всем учению Евангелия.

Нередко задается вопрос: что значит быть христианином? На этот вопрос существует много различных ответов, но смысл и суть всех их сводится к одному: быть христианином — значит следовать за Христом. Апостол Павел, например, призывает верующих так следовать за ним, как он следует за Христом. Внешнее подражание Христу без обновления внутреннего человека Духом Святым будет малополезным. Святой Дух — Дух Христов - это активная, постоянно действующая в нас сила Божия. Коринфская церковь оказалась в большой опасности, когда некоторые верующие стали утверждать, что говорение на незнакомом языке является важнее других даров Святого Духа. В связи с этим апостол Павел объясняет Коринфской церкви, что самая важная работа Святого Духа заключается в формировании нового человека, „созданного по Богу, в праведности и святости истины" (Еф.4.24). Далее апостол наставляет коринфян, что любовь есть наибольший дар Святого Духа. Известный теолог писал, что плод Святого Духа — это ни что иное, как добродетели Самого Сына Божия. Проявление плода Святого Духа, о чем апостол Павел пишет в своем Послании к Галатам 5:22-23, многие теологи подразделяют на три части.

Первая часть характеризует отношение к Богу — любовь, радость, мир; вторая — отношение к ближнему — долготерпение, благость, милосердие; третья — отношение к самому себе — вера, кротость,

И. В. Чекалов – Нравственное богословие

Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 222 с.

И. В. Чекалов – Нравственное богословие – Содержание

Введение

Лекция 1. Основные вопросы христианской этики

Сущность и задачи этики - Структура христианской этики - Сущность человека - Нравственное сознание - Нравственные ценности - Христианская этика и вера

Лекция 2. Моральное состояние человека

Этические теории и направления - Теория гедонизма - Эволюционная теория этики - Этика долга - Этический идеал пророков и евангельская мораль - Факторы, воздействующие на моральное сознание человека - Экономика - Культура, техника, наука - Искусство - Религия - Кризис самопознания и нравственное возрождение - Приложение. В. С. Соловьев - Ф.М. Достоевский - Л. Н. Толстой

Лекция 3. Сущность этического учения Иисуса Христа

Нераздельность личности Христа и Его учения - Закон совести как форма нравственного самоконтроля - Закон Моисеев как детоводитель ко Христу - Нагорная проповедь - основа этики нового человека... - Учение о Царствии Божием - Заповеди блаженства - Воззрение католической и лютеранской церкви на Нагорную проповедь

Лекция 4. Характерные черты этики апостола Павла

Единство содержания и исходных принципов Новозаветной этики - „Проповедник, апостол и учитель язычников" - Конечная цель этики благодати: „представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе" - Любовь - наивысшая и единственная основа этики благодати - Основной смысл и содержание «закона Христова» - «Закон Христов» - закон духовной свободы - Мудрый реализм этических воззрений ап. Павла - Отношение к начальствующим и властям

Лекция 5. Брак и семья во свете Священного Писания

Высокий идеал христианского брака - Учение церкви о браке - Ветхий Завет о браке - Новый Завет о браке и семье - Семья, взаимоотношения в семье, воспитание детей - Проблемы семейной жизни - О разводе - Христос о разводе - Учение апостола Павла о браке - Новый или повторный брак

Лекция 6. Дух Святой в жизни Церкви

Творческая миссия Святого Духа - Неповторимость Пятидесятницы - Дух, душа и тело по Писанию - Жизнь по духу и жизнь по плоти - Духовный, душевный и плотской человек - Тело христианина - храм Святого Духа; рождение свыше - Возрастание „нового" или „внутреннего" человека - Исполняйтесь Духом - Святой Дух Утешитель - Плоды и дары Святого Духа - „Достигайте любви" - Любовь Божия — это любовь прощающая - Грехи против Святого Духа, хула - Оскорбление Святого Духа - У гашение Духа - Поклонение Богу в Духе - Заключение

Лекция 7. Христианин в современном мире (часть 1)

Евангелие и жизнь христианина - Христианин в повседневной жизни - Воскресный день - Общие собрания - Похороны - Бракосочетания - Христианин в домашнем быту - Об одежде и женском покрывале - Отношение к труду - Ложный аскетизм - Христианин в современном мире (часть ) - Христианин и общество - Отношение к Отечеству - Проблемы христианской жизни в современном мире... - Табакокурение - Алкоголизм - Алкоголизм поддается лечению - Советы молодым христианам, вступающим в брак - Отношение к культуре - Отношение христианина к научно-техническому прогрессу - Отношение к науке - Стремление к духовному совершенству

Лекция 8. Этика христианской эсхатологии

Проблема смерти и бессмертия - В преддверии смерти - Предсмертное озарение - Смерть и служение ангелов; отношение к умершим - Танатология - „Сделай завещание для дома твоего“

Лекция 9. Этика пресвитерского служения

Пастырское служение как небесное призвание - Труд пресвитера - Проповедь в служении пресвитера - Что является главным в проповеди - Внешний и внутренний человек служителя Божия - Жизнь, посвященная Богу - Пастырь как руководитель - Гибкость и безбоязненность пастыря, его чистосердечность и искренность - Семейный очаг пастыря - Пастырь и паства - Оптимизм пастора - Пресвитер и духовная дисциплина - Отношения между служителями - Отношение к своему предшественнику - Отношение к преемнику - Серьезные знаки предостережения на пути служителя Божия - Награда служителя Божия - Благодарность в жизни служителя

Лекция 10. Ветхозаветная этика во свете Нового Завета