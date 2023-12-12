Александр Штейнгардт - Лев начал рычать - Современное пророческое служение

На одной из конференций меня попросили представить пророческое служение в течение пяти минут. Такую возможность я никогда не упускаю. Дело, которое горит в моем сердце, всегда побуждает меня действовать, и поэтому я тотчас оказался с микрофоном в руках. Пять минут — это, конечно, немного, но я старался быть кратким и лаконичным. Конечно же, я не уложился в этот отрезок времени, потому что решил еще коротко продемонстрировать, как работает пророческий дар, но все же, я потратил не более 10 минут. Я задал один простой вопрос аудитории: “Каким образом вы молитесь на иных языках?” Ответ оказался простым: “Просто берем и молимся”. То есть, мы делаем это верой. Иногда при этом нет никаких особых чувств, иногда чувства присутствуют, но в основном мы не ждем особого указания с неба, а просто действуем. Тогда я сказал им, что пророчествуем мы точно таким же образом.

Я нашел в зале человека, вызвал его на сцену, и просто помолился о нем согласно тому, что было в моем сердце. Краткая молитва попала в десятку — человек получил благословение, а я продемонстрировал действие пророческого дара в течение нескольких минут. Я хотел показать, что каждый верующий может пророчествовать и молиться за других, высвобождая ободрение, назидание и утешение. Такой подход может показаться радикальным, ведь нас научили, что Бог распределяет дары среди верующих особенным образом. В какой-то мере это действительно так, но не в том смысле, в каком мы привыкли рассматривать дары Духа Святого. Поэтому в моей книге я бы хотел расширить наше понимание пророческого служения, чтобы мы увидели, для чего Бог дал Церкви пророческие дарования и как их можно использовать.

После моего выступления говорили известные служители, и я был приятно удивлен, когда они отметили, что такого простого и короткого представления пророческого служения они еще не видели. А я ведь шел на сцену, еще точно не зная, что буду говорить. Я немного собрался с мыслями и начал действовать. Для меня это было большим ободрением, что те мысли, которые пришли мне в сердце в тот момент, были мыслями с Неба. Я хочу подчеркнуть, что это были именно мысли - не слова, не видения, не гром с неба, не мурашки по телу, не какие-либо другие знамения, а лишь простые мысли. Иногда люди даже не осознают, что те мысли, которые к ним пришли, могут быть посланием от Бога.

Однажды в офис нашего служения пришел один человек и предложил нам пройти платный курс его учений, состоящих из десяти уроков, которые должны были помочь нам стать успешными в финансовой сфере. Прежде чем согласиться, я предложил узнать: во-первых, насколько этот человек сам успешен в своих делах, и во-вторых, может ли он в течение 20 минут сделать краткий обзор своей темы. Оказалось, что у него финансовые трудности и он по уши в долгах, а также он не соглашался изложить менее 10 уроков. Естественно, я отказался от подобного обучения.

Из своей практики я понял, что учение должно быть простым и доступным каждому, чтобы самый обыкновенный человек в Церкви мог использовать его в повседневной жизни. Именно эту цель я и преследую в этой книге. “Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе”. (2-е Коринфянам 11:3). Когда человек понимает, что пророческая область проста и не требует сложного подхода, это на корню убивает гордыню. Ведь теперь гордость теряет пищу в том, что человек перестает думать, что он какой-то исключительный и важный, потому что освоил невероятно сложный и секретный материал, и теперь только он один является экспертом в пророческой области. Пророческое служение невероятно простое, доступное и практичное.

Эта книга не только о том, как пророчествовать, эта книга о том, зачем вообще это делать. О смысле пророческого служения и о том, какую работу оно производит в Церкви “в подготовке святых на дело служения”. Эта книга о том, какое именно основание закладывается пророками вместе с апостолами, чтобы на нем были утверждены верующие, имея краеугольный камень, который есть Христос. Мы попробуем понять, как функционирует пророческое служение в условиях современности, отвечая именно на современные вызовы Церкви Христа. Мы попытаемся разобраться, куда именно сегодня Бог направляет пророческое служение. А главное, мы увидим, что без зрелого пророческого служения и без его взаимодействия с другими служениями, данными Христом, святые не будут оснащены и вооружены, Церковь никогда не достигнет единства веры, познания Иисуса Христа, как совершенного и зрелого главы Тела, и постоянно будет колебаться от всяких ветров учения. (Ефесянам 4:13-14).