Бет Робинсон - В помощь пастырю - основы христианского консультирования

Слово «пастырь» моментально вызывает в воображении картинку - зеленые поля, пушистые белые овечки и пастух, лежащий или сидящий на травке и мечтательно любующийся этой идиллией. На самом деле забота о стаде совсем не похожа на беспечную негу возле чистого ручья. Работа пастуха тяжела, она требует постоянного внимания и не терпит отлагательств. Овцы, к сожалению, не блещут интеллектом, и постоянно попадают в ситуации, из которых невредимыми могут выйти только с помощью пастуха. Поэтому чабан сутки напролет охраняет стадо от хищников, лечит раненых и больных животных, ищет потерявшихся, возвращая отбившихся от стада овец. Он помогает овцам-мамам и новорожденным ягнятам и направляет свое стадо к безопасным и богатым кормом пастбищам.

Именно с помощью этих образов Бог, который заботится о нас и направляет нас, решил показать нам, что каждый церковный лидер должен быть заботливым пастырем для своих братьев и сестер. В Новом Завете мы постоянно встречаем наставления: «будьте пастырями Божьему стаду», «будьте примером своей пастве», «присматривайте за собой и своей паствой». Само слово pastor, которое мы встречаем в Послании к ефесянам 4:11, корнями уходит в греческое слово, имеющее значение «пастух». Народ Божий направляют пастыри наших дней, и пусть служитель не вынимает колючки из шерсти своего брата по церкви, и не загоняет детей на занятия в воскресной школе с помощью кнута, ежедневная его работа не намного отличается от перечисленного. Обычные дни проповедника, пресвитера, церковного старосты или руководителя служений состоят из бесед с людьми, скорбящими от потери близкого, жаждущих помощи в поисках в Слове Божьем ответа на мучающий вопрос или разъяснений отдельных стихов Библии, а еще они обязательно участвуют в праздниках крещения новых членов церкви. Любое обычное рутинное событие в жизни церковной общины - способ пастыря выказать заботу о своем стаде.

Нам хотелось бы помочь вам стать лучшими пастырями. Вся серия книг «Caring for the Flock» («Забота о пастве») направлена на то, чтобы укрепить духовную целостность, раз- вить лидерские качества и помочь вам в оказании помощи людям. Ваши прихожане будут постоянно обращаться к вам за помощью, и часто проблемы будут незнакомыми, а область знаний неизвестной, так что наши книги смогут стать для вас удобным и подробным руководством. Мы надеемся, что эта серия книг поможет в решении сложных вопросов, с которыми сталкивается каждый пастырь.