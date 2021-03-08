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Робинсон - В помощь пастырю

Бет Робинсон - В помощь пастырю - основы христианского консультирования
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Слово «пастырь» моментально вызывает в воображении картинку - зеленые поля, пушистые белые овечки и пастух, лежащий или сидящий на травке и мечтательно любующийся этой идиллией. На самом деле забота о стаде совсем не похожа на беспечную негу возле чистого ручья. Работа пастуха тяжела, она требует постоянного внимания и не терпит отлагательств. Овцы, к сожалению, не блещут интеллектом, и постоянно попадают в ситуации, из которых невредимыми могут выйти только с помощью пастуха. Поэтому чабан сутки напролет охраняет стадо от хищников, лечит раненых и больных животных, ищет потерявшихся, возвращая отбившихся от стада овец. Он помогает овцам-мамам и новорожденным ягнятам и направляет свое стадо к безопасным и богатым кормом пастбищам.
Именно с помощью этих образов Бог, который заботится о нас и направляет нас, решил показать нам, что каждый церковный лидер должен быть заботливым пастырем для своих братьев и сестер. В Новом Завете мы постоянно встречаем наставления: «будьте пастырями Божьему стаду», «будьте примером своей пастве», «присматривайте за собой и своей паствой». Само слово pastor, которое мы встречаем в Послании к ефесянам 4:11, корнями уходит в греческое слово, имеющее значение «пастух». Народ Божий направляют пастыри наших дней, и пусть служитель не вынимает колючки из шерсти своего брата по церкви, и не загоняет детей на занятия в воскресной школе с помощью кнута, ежедневная его работа не намного отличается от перечисленного. Обычные дни проповедника, пресвитера, церковного старосты или руководителя служений состоят из бесед с людьми, скорбящими от потери близкого, жаждущих помощи в поисках в Слове Божьем ответа на мучающий вопрос или разъяснений отдельных стихов Библии, а еще они обязательно участвуют в праздниках крещения новых членов церкви. Любое обычное рутинное событие в жизни церковной общины - способ пастыря выказать заботу о своем стаде.
Нам хотелось бы помочь вам стать лучшими пастырями. Вся серия книг «Caring for the Flock» («Забота о пастве») направлена на то, чтобы укрепить духовную целостность, раз- вить лидерские качества и помочь вам в оказании помощи людям. Ваши прихожане будут постоянно обращаться к вам за помощью, и часто проблемы будут незнакомыми, а область знаний неизвестной, так что наши книги смогут стать для вас удобным и подробным руководством. Мы надеемся, что эта серия книг поможет в решении сложных вопросов, с которыми сталкивается каждый пастырь.

Бет Робинсон - В помощь пастырю - основы христианского консультирования

К .: Книгоноша, Христианский научно-апологетический центр, 2020. - 112 с.
ISBN 978-617-7517-65-7

Бет Робинсон - В помощь пастырю - основы христианского консультирования - Содержание

Забота о пастве. Предисловие к серии
Особая благодарность
Введение
  • 1. На передовой
  • 2. Этапы консультирования
  • 3. Отношения между консультантом и клиентом
  • 4. Кризисное вмешательство
  • 5. Переходные состояния
  • 6. Проблемы в отношениях
  • 7. Психические заболевания
  • 8. Что дальше?
Views 615
Rating 5.0 / 5
Added 08.03.2021
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

E
eroxin 5 years ago

Спасибо!
P
pikalov 5 years ago

Спасибо!

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