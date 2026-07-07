Канке - Философия
Начиная систематическое изложение курса философии, целесообразно обратиться к греческому языку, так как многие философские термины заимствованы именно из этого языка. В данной главе преимущественное внимание будет уделено эпистемологии и онтологии. Онтология (от греч. öv, ó - бытийствующее и 2óyos, лгос — учение) - учение о сущем. Сущими являются, например, субъекты (люди) и объекты. Сущее всегда есть единство признаков.
Здесь и в дальнейшем мы приводим произношение греческих тер-минов. С прочтением латинских и английских терминов можно справиться самостоятельно.
Эпистемология (от др.-греч. ¿лотлип, пистими - научное знание и Лóyos, лгос - учение) - учение о познании. Синонимом термина «эпистемология» часто считается слово «гносеология»
Как будет показано ниже, эпистемология является ключом для понимания онтологии. Сейчас же необходимо обратиться к кон-цептам, т.е. к принципам, законам и переменным.
Концепты не существуют сами по себе, они всегда «упакованы» в некоторые единства, которые называются концепциями, или тео-риями. В этой связи необходимо, в первую очередь, обратить вни-мание на устройство теорий. Для начала отметим следующее нема-ловажное обстоятельство. Любая теория имеет дело с некоторыми сущими, каковыми являются объекты и субъекты. Науки о природе оперируют объектами, а науки о человеке и обществе - субъектами. Те и другие познаются весьма специфическим образом, а именно посредством их признаков. В данном случае это означает, что они расщепляются на признаки, которые мы называем переменными.
Признаки входят в состав законов и принципов. Ученые имеют дело непосредственно с признаками и их сочетаниями. Но перед ними постоянно как некоторые системные целые витают концептуальные образы сущих, объектов и субъектов. В уравнениях фи-зики, химии и экономики сущие присутствуют только в качестве переменных.
В.А. Канке - Философия: учебник
— Москва : ИНФРА-М, 2023. — 291 с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование).
ISBN 978-5-16-018664-1 (print)
ISBN 978-5-16-104472-8 (online)
В.А. Канке - Философия: учебник - Содержание
Предисловие
Глава 1. Онтология, эпистемология и философия науки
Глава 2. АНТИЧНАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
Глава 3. ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ
Глава 4. ФИЛОСОФИЯ ОТ НАЧАЛА XX ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Глава 5. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Глава 6. ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ, АКСИОЛОГИЧЕСКИХ И ФОРМАЛЬНЫХ НАУК
Глава 7. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Заключение
Практикум
Примерные темы рефератов
10 рекомендаций студентам
Ответы на тесты
Программа курса философии
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