Начиная систематическое изложение курса философии, целесообразно обратиться к греческому языку, так как многие философские термины заимствованы именно из этого языка. В данной главе преимущественное внимание будет уделено эпистемологии и онтологии. Онтология (от греч. öv, ó - бытийствующее и 2óyos, лгос — учение) - учение о сущем. Сущими являются, например, субъекты (люди) и объекты. Сущее всегда есть единство признаков.

Здесь и в дальнейшем мы приводим произношение греческих тер-минов. С прочтением латинских и английских терминов можно справиться самостоятельно.

Эпистемология (от др.-греч. ¿лотлип, пистими - научное знание и Лóyos, лгос - учение) - учение о познании. Синонимом термина «эпистемология» часто считается слово «гносеология»

Как будет показано ниже, эпистемология является ключом для понимания онтологии. Сейчас же необходимо обратиться к кон-цептам, т.е. к принципам, законам и переменным.

Концепты не существуют сами по себе, они всегда «упакованы» в некоторые единства, которые называются концепциями, или тео-риями. В этой связи необходимо, в первую очередь, обратить вни-мание на устройство теорий. Для начала отметим следующее нема-ловажное обстоятельство. Любая теория имеет дело с некоторыми сущими, каковыми являются объекты и субъекты. Науки о природе оперируют объектами, а науки о человеке и обществе - субъектами. Те и другие познаются весьма специфическим образом, а именно посредством их признаков. В данном случае это означает, что они расщепляются на признаки, которые мы называем переменными.

Признаки входят в состав законов и принципов. Ученые имеют дело непосредственно с признаками и их сочетаниями. Но перед ними постоянно как некоторые системные целые витают концептуальные образы сущих, объектов и субъектов. В уравнениях фи-зики, химии и экономики сущие присутствуют только в качестве переменных.

В.А. Канке - Философия: учебник

— Москва : ИНФРА-М, 2023. — 291 с.

+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование).

ISBN 978-5-16-018664-1 (print)

ISBN 978-5-16-104472-8 (online)

В.А. Канке - Философия: учебник - Содержание

Предисловие

Глава 1. Онтология, эпистемология и философия науки

Глава 2. АНТИЧНАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 3. ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

Глава 4. ФИЛОСОФИЯ ОТ НАЧАЛА XX ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

Глава 5. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 6. ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ, АКСИОЛОГИЧЕСКИХ И ФОРМАЛЬНЫХ НАУК

Глава 7. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА

Заключение

Практикум

Примерные темы рефератов

10 рекомендаций студентам

Ответы на тесты

Программа курса философии