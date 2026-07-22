Шимон - Мидраш Нээлам

Три великих и благих аспекта

Сказал раби Иуда: Да будет благословенно и возвышено Имя Его, Принадлежащее Царю, Царюцарствующих над царями, Святой, Благословен Он, ибо Он – первый, и Он – последний, и кроме Него нет Бога. И сотворил Он мир в тайне трёх аспектов великих и благих, и суть они – Познание, Мудрость и Понимание, как сказано: «Господь мудростью основал землю, утвердил небеса разумением; в познании Его бездны разверзлись» (Притчи 3:19-20).

Мир низкий в тайне Мудрости

И почему сотворил Святой, Благословен Он, землю, что есть мир низкий, в тайне Муд­рости? А небеса, что есть мир великий, превыше её, – в Понимании, что есть нечто малое по сравнению с Мудростью? И уже учили мы: когда называется человек «мудрец в Мудро­сти»? Когда спрашивают его о всякой вещи, и отвечает он, и возвещает по сути, и рука его [властна] во всём, тогда называется он «мудрец в Мудрости», ибо он велик над Пониманием и над Познанием. Поэтому надлежало Ему, да будет благословенно Имя Его, сотворить небеса в Мудрости, а землю, что унижена пред ними, – в Понимании.

Величие Мудрости и суть Понимания

Узнай же, что Мудрость – великая из всех их, и потому называется человек «мудрый», ибо он мудр во всех мудростях. А Понимание – малое по сравнению с Мудростью, и поэтому называется человек «разумный», в смысле «понимающий דבר изнутри другого дела». То есть [он понимает] от себя самого и из сердца своего, понимает одно дело изнутри другого. Смысл в том, что, видя основание, строит он здание на нём. И также это «разумный»: видя вещь одну или часть её, завершает он суть процесса на нём.

Небеса, созданные в тайне Понимания

И Святой, Благословен Он, да будет благословенно Имя Его, сотворил небеса в тайне Понимания, ибо это есть суть Понимания, [исходящего] изнутри Основания. И в начале всех творений – в замысле Ангелов Святых, которые суть начало всех творений, излиянных из сия­ния Света Великолепия Его.

Основание, именуемое «Бог»

И десять Имён наречены в тайне их, и внутри имён их наречены они «Бог» [«Элохим»]. И поэтому приходит [Писание], чтобы указать: «В начале сотворил Бог» (Бытие 1:1). Смысл в том, что сотворил Он, да будет благословенно Имя Его, образ Ангелов, называемых «Бог», и они – Основание всех прочих творений. И изнутри этого Основания были сотворены небеса, [как] нечто изнутри нечто, которые суть из тайны Света, [как] образ Ангелов. Смысл в том, что они – строение изнутри Основания, и поэтому «утвердил небеса разумением».

Основание земли, зависящее от вод

Но земля стала [быть] изнутри Основания последующего, но она зависит от вод. И Свя­той, Благословен Он, устроил её для тайны процесса, сформированного в Мудрости. И поэтому сказано: «Господь мудростью основал землю, утвердил небеса разумением» (Притчи 3:19-20) – нечто изнутри нечто.

Ревность о Имени Великом

И сказал раби Абагу: Приди и узри, какую осторожность проявляет Святой, Благосло­вен Он, о почтение Имени Своего Великого, что есть Йуд-Хэй-Вав-Хэй, ибо это Имя Его в действительности. Но Имени «Элохим» – совместное оно для избытка творений: и Ангелы названы «Элохим», и сыны человеческие названы «Элохим», и судьи названы «Элохим».

Бар Иоха́й Рабби Шимон – Мидраш Нээлам

Издательство – «Автор» – 2025 г. / 154 с.

Бар Иоха́й Рабби Шимон – Мидраш Нээлам – Содержание