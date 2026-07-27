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Капков - Канонические Евангелия

Капков - Канонические Евангелия
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Biblical Studies, Theology, Reference

В издании представлены четыре канонических Евангелия в новой русской литературной редакции К. Г. Капкова. Автор стремится сделать евангельский текст более понятным современному читателю, сохранив его связь с греческим оригиналом и одновременно учитывая опыт русских, славянских и английских переводов. Особое внимание уделено передаче ключевых понятий, смысловых оттенков и рукописных разночтений.

Евангельский текст сопровождается примечаниями, параллельными местами и системой скобок, обозначающей фрагменты с неодинаковой рукописной поддержкой. В приложении рассматриваются история формирования новозаветного канона, основные типы греческого текста, древние и современные переводы Библии, а также история русских переводов Священного Писания.

Капков К. Г. – Канонические Евангелия – Новая русская редакция

Канонические Евангелия: новая русская редакция / вступление, примечания, перевод-пересказ и приложение К. Г. Капкова; под ред. К. Г. Капкова. – М.: ООО «Инстант», 1997. – 254 с.: ил.
ISBN 5-900008-01-0

Капков К. Г. – Канонические Евангелия – Содержание

  • Вступление

  • Евангелие по Марку

  • Евангелие по Матфею

  • Евангелие по Луке

  • Евангелие по Иоанну

  • Приложение

    • Основные библейские и богословские термины

    • Формирование канона Нового Завета

    • История новозаветного текста

    • Древние рукописи и типы греческого текста

    • Ранние переводы Священного Писания

    • Печатные издания греческого Нового Завета

    • История переводов Библии на русский язык

    • Особенности новой русской редакции Евангелий

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Added 27.07.2026
Author brat Vadim
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