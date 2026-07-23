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Альманах Ноев ковчег

Альманах Ноев ковчег
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Во все времена идея построения гигантского судна для спасения человечества вызывала огромный интерес. Ной и его ковчег представлялись самыми различными способами, начиная с дизайна ванн в стиле ковчега и аксессуаров для детских комнат и до неуважительных изображений в современных фильмах. Очень часто ковчег становится поводом высмеять Библию или превратить её исторические повествования в басни с элементами нравственного поучения. Вместо того, чтобы принять повествование в Библии за истину, многие позволяют современному «научному» образу мышления формировать их понимание Писания. Но как же всё-таки выглядел ковчег? Проливает ли Библия свет на размер или конструкцию ковчега? Какие у ковчега есть параллели с современными кораблями? Как Ною удалось собрать всех животных на земле? Был ли Ноев ковчег найден? Является ли ковчег просто символом? В процессе чтения данной книги вы найдёте ответы на эти и другие вопросы. Рассматривая Писание как авторитетный источник, каковым оно и является, вы ожидаете, что увиденное в окружающем мире подкрепит эти истины. Понимание размеров и пропорций ковчега и библейской классификации созданных видов соответствует тому, что мы наблюдаем в природе. Смотря на факты сквозь призму Писания, мы видим в мире то, что подтверждает реальность рассказа о Ное и ковчеге.

Альманах Ноев ковчег

Библейский и научный взгляд на повествование в книге Бытие Издание на английском языке © 2009 Ответы в Бытии, США Издание на русском языке © 2016 Ответы в Бытии, США Перевод и редакция: Славянское Евангельское Общество.

ISBN: 978-1-56773-135-4

Альманах Ноев ковчег - Содержание

  • Вступление

  • Действительно ли Ноев ковчег существовал

  • Кен Хэм и Тим Ловетт

  • Легенды о потопе: мировые истории, основанные на истине

  • А. Дж. Монти Уайт

  • Креативный подход

  • Тим Ловетт

  • Мифологизация лодки

  • Дэн Лиета

  • Уход за животными в ковчеге

  • Джон Вудморапп

  • Был ли Ноев ковчег найден

  • Джон Моррис

  • Благовестник Ной

  • Пол Тейлор и Гэри Ватерлаус

  • Как животные распространились по всему миру?

  • Пол Тейлор

  • Возвращение значения радуги

  • Кен Хэм

  • Ковчег и Евангелие

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Added 23.07.2026
Author brat Vadim
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