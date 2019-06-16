Путь семейной жизни

Начало супружеской жизни стремительно. Оно похоже на водопад — вода с огромной силой падает с высоты, с шумом, брызгами и пеной, закручивается в водовороты и устремляется в русло, где постепенно пенные струи становятся все прозрачнее и спокойнее и наконец бурный поток превращается в полноводную спокойную реку, плавно несущую свои воды к океану. Такова и молодая семья.

Отшумела свадьба, закончились поиски свадебных аксессуаров, торт был вовремя доставлен, разрезан и съеден, свадебные фотографии удались, гости остались довольны, и у молодой пары начался, как говорят, медовый месяц. Сперва взрыв эмоций, опьянение страсти. Но постепенно буря стихает и превращается в сладостную, но будничную жизнь. Бывает, однако, и наоборот: совместная жизнь начинается со сложностей. Да, так бывает. Но если мужчина и женщина вступают в жизнь с любовью, то сложности и препятствия могут быть поглощены счастьем. И именно в начале жизни семьи субъек

тивно его больше всего.

священник Андрей Лоргус, психолог Ольга Красникова - Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье?

М.: Никея, 2018. 296 с.

Серия Путь семейной жизни

ISBN 978-5-91761-798-5

священник Андрей Лоргус, психолог Ольга Красникова - Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье? - Содержание

Предисловие

ГЛАВА 1. НОВАЯ СЕМЬЯ

ГЛАВА 2. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ

ГЛАВА 3. РОДИТЕЛЬСКИЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГЛАВА 4. ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ

ГЛАВА 5. НАЧАЛО СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА 6. ДОМ

ГЛАВА 7. СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СУПРУГОВ

ГЛАВА 8. СЕМЬЯ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

ГЛАВА 9. ПОДРОСТКИ В СЕМЬЕ

ГЛАВА 10. ОПУСТЕВШЕЕ ГНЕЗДО

ГЛАВА 11. ЗРЕЛАЯ СЕМЬЯ

ГЛАВА 12. ЮБИЛЕЙНАЯ СЕМЬЯ

ГЛАВА 13. ВДОВСТВО

ГЛАВА 14. СЕМЬЯ - МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Послесловие. Каждая семья невероятно красива

священник Андрей Лоргус, психолог Ольга Красникова - Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье? - Послесловие. Каждая семья невероятно красива

Семья — это чудо, которое невозможно объяснить, хотя попыток предпринимается множество. Посудите сами: двое незнакомых, чужих друг другу, абсолютно разных людей — мужчина и женщина — встречаются, какое-то время общаются, потом начинают жить вместе, спать вместе, рожать детей, называть себя «мы» и чувствовать родство, иногда ближе, чем с кровными родственниками. И в какой-то момент им становится даже сложно представить себе, что они когда-то жили друг без друга. Как это происходит? Почему? Проще понять и объяснить, почему люди не живут вместе, расстаются или вообще не вступают ни в какие отношения. Тут все логично и закономерно. Но любовь не закономерна и не логична, она сверхъестественна... Может быть, потому что она — Божий дар, человек не может разгадать ее секрет? У каждой семейной пары своя история любви, свой путь к браку. У кого-то с первой попытки получается построить крепкую семейную лодку, у кого-то не все происходит так гладко, как хотелось бы, приходится пройти через сложности, страдания или потери, чтобы обрести свою семью. Но каждый супружеский союз — уникальная драгоценность!

Со своими особенностями, гранями, неповторимыми переплетениями судеб, неожиданными сочетаниями несочетаемого. Каждая семья по-своему невероятно красива. Семей, основанных в любви и сохранивших и приумноживших эту любовь, не так много. И поэтому их ценность для нас еще выше. Они как свет, как пример, как надежда на то, что чудеса возможны, надо только верить и принимать посильное участие в их свершении, если, конечно, представится такой случай. Ведь не каждому человеку Господь посылает в жизни Встречу, из которой может получиться семья. А если сердца не встретились — взаимной любви не будет, а без нее не получится Семьи — малой церкви. Хотя можно вступить в брак, и родить детей, и прожить достойно, уважая друг друга. Но сердце не обманешь. В редких случаях бывает, что любовь приходит через годы супружества, вырастая из человеческой привязанности и уважения, — но это скорее исключение, чем правило. Впрочем, и те счастливцы, которым была ниспослана Встреча, могли пройти мимо, не разглядеть, испугаться, не дождаться — есть множество причин, по которым люди отказываются от дара взаимной любви, но уважительных почти не существует, в основном это отговорки и самооправдание. Платить же за подобный отказ приходится потом всю жизнь — ведь из памяти сердца эту страницу стереть невозможно. Другого случая может больше не представиться, и душа тоскует, томится, плачет о несостоявшемся счастье, об отвергнутом даре.