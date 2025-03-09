Христианская традиция - Ярослав Пеликан

Пеликан - Христианская традиция - Кому принадлежит Библия - Краткая история Писания - книги и модуль BibleQuote
Настоящее издание русского перевода пятитомного исследования Ярослава Пеликана "Христианская традиция. История развития вероучения" (1971-1989) осуществлено в рамках совместного научно-издательского проекта "Христианское богословие. XX век" Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви и Культурного центра "Духовная библиотека".
Книга написана лютеранином, потратившим немало сил на изучение Реформации, но в 1998 г. ставшим православным, что стало, по словам ученого "логическим завершением его духовного и интеллектуального развития в течение десятилетий". Профессор Йельского университета Я.Пеликан - выдающийся современный знаток христианства разных эпох.
Он глубоко изучил древнее святоотеческое наследие Востока и Запада и исследовал его сложные отношения с классической мыслью и культурой. В то же время предметом его научного интереса были и великие теологические синтезы Средневековья, а также эволюция христианской доктрины в период Реформации и позднее вплоть до XX столетия.
Особый вклад ученого состоит в том, что он смог донести до западного читателя сложное и богатое наследие восточно-христианской традиции, все еще недостаточно хорошо известной за пределами православных церквей. В этом ему помогли русские богословы как дореволюционной эпохи, так и работавшие в эмиграции, труды которых он, знаток многих языков, в том числе и славянских, читал в оригинале.
Ярослав Пеликан - Христианская традиция
Пока вышло 2 тома:
«Христианская традиция» — это пятитомное произведение с единой концепцией, определяющей его композицию и организацию материала. При этом каждый том задуман как самостоятельная книга, которую можно воспринимать независимо от других. Если, например, изучающий средневековое искусство или политику эпохи Реформации хочет познакомиться с вероучительными основаниями предмета своего исследования, он может воспользоваться соответствующим томом. Каждый том имеет свое название и, надеюсь, свою собственную ценность. В то же время работа в целом направлена на выполнение дерзкой, но необходимой задачи: показать развитие христианского вероучения от времени его возникновения до XX века. Как автор статей и даже целых монографий на темы, которым в этом труде посвящены одно-два предложения, я прекрасно понимаю опасность подобного предприятия. Но это понимание отступает перед убеждением, которое я разделяю с сэром Стивеном Рансименом. «что высший долг историка — писать историю. То есть пытаться отразить в едином последовательном описании наиболее значимые события и движения, повлиявшие на человеческие судьбы. Автора, достаточно опрометчиво предпринявшего эту попытку, не следует критиковать за столь амбициозный проект, каких бы упреков он ни заслуживал за недостаточную подготовленность или неубедительность своих результатов» («А History of the Crusades»).
Этот том основан на изучении первоисточников на языках оригиналов — греческом, сирийском и латинском. Для указания на цитируемые источники я разработал систему ссылок на полях; надеюсь, она послужит и интересам ученого, и потребностям учащегося и в то же время не будет навязывать научный аппарат читателю, которого примечания еще или уже не интересуют. Конечно, я сверялся и с переводными источниками, чувствуя себя вправе примирить или когда необходимо, исправлять их. Книга многим обязана и тем исследованиям, которые приведены в библиографии. При этом я отдал предпочтение книгам, из которых много почерпнул сам, а также книгам, которые будут полезны читателям на следующем уровне специализации.
Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Том 1. Возникновение кафолической традиции
Издательство Духовная Библиотека, 2007 г., Твердый переплет, 376 стр.
ISBN 5-94270-047-8
Ярослав Пеликан - Христианская традиция. История развития вероучения. Том 1. Возникновение кафолической традиции - Содержание
Предисловие
Первоисточники
Некоторые определения
1. Praeparatio Evangelica
2. Вне основного потока
3. Вера кафолической Церкви
4. Тайна Троицы
5. Личность Богочеловека
6. Природа и благодать
7. Православный консенсус
"Дух восточного христианства" — второй том моего пятитомника, посвященного истории христианского вероучения. В нем я продолжаю рассказ, начатый в первом томе, и, касаясь византийских, сирийских и древнерусских особенностей вероучительного развития, довожу повествование до конца 17-го века. Преемственность этого повествования с тем, которое представлено в "Возникновении кафолического предания" (The Emergence of the Catholic Tradition), во многих отношениях является наиболее очевидной особенностью изложения: самое большое оскорбление, которое только можно было нанести любому из рассматриваемых нами богословов (будь то халкидонит, монофизит, несторианин, иконоборец или кто-нибудь еще), заключалось в том, чтобы назвать его "творческим умом". В этом томе я не раз подчеркиваю, что с точки зрения хронологии приводимые цитаты часто можно смещать на два, три и даже пять веков, не искажая текстов. И все-таки изменений и развития (то есть того, что мы обычно подразумеваем под "историей") здесь больше, чем готовы были признать сами участники. Я пытаюсь отдать должное и преемству, и изменениям, не забывая тонких взаимосвязей между тем и другим.
Одна из редакторских проблем, порождаемая таким обстоятельством, заключается во взаимосвсвязи второго тома с первым. В предисловии к первому я оговариваюсь, что хочу, чтобы каждый том представлял собой нечто самостоятельное, и второй — не исключение. Тем не менее сама приверженность преданию, характерная для богословов, которых я касаюсь, делает неизбежным отсылки на первые пять веков истории Церкви. Стараясь не пересказывать содержание первого тома, я просто вкратце излагаю, как отраженное в нем осмыслялось в 7-м и последующих веках, не вдаваясь на сей раз в вопрос о том, насколько точно предание истолковывалось. Применительно к этому тому важнее знать, что думали о Никейском Соборе Максим Исповедник и Фотий, а не то, как развивался сам Никейским символ. Именно так я и пытаюсь сохранить самобытность каждого тома и в то же время не утратить единства всего труда в целом.
Следуя этому рабочему принципу, я рассматриваю первые пять-шесть веков истории христианского вероучения как нечто данное, вполне при этом сознавая их несходство.
Равным образом в библиографии к данному тому я уделяю внимание тем работам, которые доводят повествование до рассматриваемых здесь веков. Если бы я писал историю христианского вероучения от конца к началу, двигаясь от 19-20 веков к истокам (мысль, в интеллектуальном плане занимательная, однако методологически неосуществимая), я, конечно же, смотрел бы на 7-й век совершенно иначе и составил бы другую библиографию. Тем не менее я включил в нее работы, наиболее содержательные в плане развития восточной христианской мысли. Отбирая их, я исходил из сочетания двух критериев: выбрать те, которые оказались для меня наиболее поучительными, а также те, которые подготовят моих читателей к следующему этапу научной дискуссии. Из перечня приведенных работ видно, что часто оба критерия не согласуются между собой, так как большей частью я обращаюсь к восточной науке, особенно русской (некоторым из ее представителей я просто обязан), а в библиографии представляю работы на западных языках, которые влияют на меня меньше, но остаются более доступными. Еще одной причиной, определяющей библиографию, является обычная проблема количества. Не вдаваясь в подсчеты я уверен, что по богословию Августина первоклассных монографий больше, чем по всей богословской истории Византии. Это заставило меня включить в библиографию работы, аналогичные которым я не цитировал в первом томе. С другой стороны, я не упоминаю цитированные там труды, если они не имели существенного значения для освещения данного периода. Тем не менее цитирование первоисточников — единственный аспект, где я не иду на такие компромиссы; здесь, как и в первом томе, я продолжаю на них ссылаться, цитируя самое лучшее доступное издание на языке оригинала независимо от происхождения.
Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Том 2. Дух восточного христианства
Издательство Духовная Библиотека, 2009 г., Твердый переплет, 315 стр.
ISBN 978-5-88060-180-6
Ярослав Пеликан - Христианская традиция. История развития вероучения. Том 2. Дух восточного христианства - Содержание
редисловие
Первоисточники
Ex Oriente lux
1. Авторитет Отцов
2. Соединение и разделение во Христе
3. Образы невидимого
4. Вызов латинской церкви
5. Апология тринитарного монотеизма
6. Последний расцвет византийского православия
Избранная библиография
Указатель
Пеликан Я. Странный новый мир внутри Библии
Перевод Дарьи Морозовой главы из книги: Jaroslav Pelikan, Whose Bible is it? A History of the Scriptures Through the Ages (Viking, 2005).
В модуль вошли два первых тома исторической эпопеи известнейшего христианского историка современности Ярослава Пеликана "Христианская традиция: история развития вероучения" -
Том 1. Возникновение кафолической традиции (100-600)
Том 2. Дух Восточного Христианства (600 - 1700)
В качестве названия главы использовано название статьи Карла Барта, впервые опубликованной в 1916 и переизданной в книге «Слово Божье и слово человеческое» (The World of God and the Word of Man, New York, 1957). История споров об ожиданиях конца света в Новом Завете представлена у Альберта Швейцера, «Поиски исторического Иисуса» (The Quest of the Historical Jesus, New York, 1961). Современные дебаты на тему библейской «мифологии» обрели новую жизнь благодаря эссе Рудольфа Бультма- на «Новый Завет и мифология» (New Testament and Mythology, Philadelphia, 1984). Еврейско-христианско-мусульманская «мания священной географии» подробно изучена Робертом Уилкеном {Robert L. Wilken, The Land Called Holy, New Haven, Conn., 1992).
Ярослав Ян Пеликан (Pelikan)
17 декабря 1923 года, Акрон, Огайо, США — 13 мая 2006 года, Хэмден, Коннектикут — американский патролог и историк христианства славянского происхождения, лютеранский пастор, перешедщий в Православие
Обучался в лютеранской семинарии «Конкордия» в Сент-Луисе (был ординирован в сан пастора Лютеранской Церкви) и Мичиганском университете, где в 22 года стал доктором философии. В последующем занимался изучением и преподаванием христианской теологии и патристики. Автор более 30 книг по данной тематике, в том числе пятитомной «The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine» (1971—1989). С 1962 по 1996 год работал в Йельском университете в качестве профессора церковной истории.
Пеликан был редактором религиозного раздела энциклопедии Britannica, а в 1980 году основал Совет учёных при Библиотеке Конгресса. Имел почётные степени от 42 университетов мира. Билл Клинтон назначил профессора Пеликана на должность президента комитета по культуре и гуманитарным наукам.
В 1998 году вместе с женой Сильвией перешёл в Православную Церковь. В 2004 году получил премию Клюге за достижения в области гуманитарных наук, которую передал на нужды Свято-Владимирской духовной семинарии (общая сумма дара составила 500 000 долларов).
Обучался в лютеранской семинарии «Конкордия» в Сент-Луисе (был ординирован в сан пастора Лютеранской Церкви) и Мичиганском университете, где в 22 года стал доктором философии. В последующем занимался изучением и преподаванием христианской теологии и патристики. Автор более 30 книг по данной тематике, в том числе пятитомной «The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine» (1971—1989). С 1962 по 1996 год работал в Йельском университете в качестве профессора церковной истории.
Пеликан был редактором религиозного раздела энциклопедии Britannica, а в 1980 году основал Совет учёных при Библиотеке Конгресса. Имел почётные степени от 42 университетов мира. Билл Клинтон назначил профессора Пеликана на должность президента комитета по культуре и гуманитарным наукам.
В 1998 году вместе с женой Сильвией перешёл в Православную Церковь. В 2004 году получил премию Клюге за достижения в области гуманитарных наук, которую передал на нужды Свято-Владимирской духовной семинарии (общая сумма дара составила 500 000 долларов).
Представим, что три дамы, пользуясь обеденным перерывом в их конторе, прогуливаются в книжный магазин неподалеку. Одна из них иудейка, две другие — христианки — католичка и протестантка. Поскольку теперь время Песаха и Пасхи (родственных праздников, которые, однако, отмечают в разные дни), каждая желает приобрести Библию для своей дочери.
И мы понимаем, что им нужны разные Библии. Поэтому знающему продавцу следовало бы спросить каждую из них: «Какую Библию вы хотите?». Да и любой покупатель или читатель, к какой бы конфессии он ни принадлежал, не может не подивиться множеству переводов Библии. Только на английском языке десятки переводов и версий: короля Якова, Пересмотренный стандартный перевод, Новый пересмотренный стандартный перевод, Добрая весть, перевод Иудейского издательского общества, Новая английская Библия, Пересмотренная английская Библия, Иерусалимская Библия, Новая Иерусалимская Библия и т.д. Но читатель также имеет полное право получить «Библию, полную Библию, и ничего кроме Библии». Хотя даже оглавление, технически называемое «канон», т.е. «правило», фундаментально различается в разных Библиях. Наиболее значительные отличия у иудейской Библии в сравнении с христианскими: в ней нет Нового Завета, так что иудейская покупательница должна требовать «ничего кроме Библии», особенно если в последней командировке ей довелось полистать в номере отеля Гидеоновскую Библию, содержащую Новый Завет. Но и протестантская Библия отличается от Библии католической: в ней нет апокрифов, так что католичка с успехом может спросить: «Вся ли это Библия?» Иногда говорят, что все эти различия «заметны [только] церковным ученым», однако любому
Ярослав Пеликан - Кому принадлежит Библия - Краткая история Писания
Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»)
М.: Издательство ББИ; К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2019, xii + 253 с.
ISBN 978-5-89647-375-6 (ББИ)
ISBN 978-9-66378-600-1 (ДУХ I ЛIТЕРА)
Ярослав Пеликан - Кому принадлежит Библия - Краткая история Писания
Предисловие
Вступительное слово
- Библия, полная Библия и ничего кроме Библии?
- Глава 1. Бог, который говорит
- Глава 2. Истина на иврите
- Глава 3. Моисей, говорящий по-гречески
- Глава 4. За пределами писаной Торы: Талмуд и продолжающееся откровение
- Глава 5. Исполнение Закона и Пророков
- Глава 6. Формирование второго Завета
- Глава 7. Народы Книги
- Глава 8. Возврат к истокам
- Глава 9. Sola Scriptura – Только Библия
- Глава 10. Канон и критика
- Глава 11. Послание всему человечеству
- Глава 12. Странный новый мир внутри Библии
Послесловие
Примечания и краткая библиография
Jaroslav Jan Pelikan - The mystery of continuity
Time and History, Memory and Eternity in the Thought of Saint Augustine
The Richard Lectures for 1984-85. University of Virginia. – Charlottesville, VA: University Press of Virginia, 1986. – 193 pp.
ISBN 0-813 9-1111-7
Jaroslav Jan Pelikan - The mystery of continuity - Contents
Preface
- I. Introduction: Conversion and Continuity
- II. The Continuity of the Self
- III. The Continuity of History
- IV. The Continuity of Divine Being
- V. Nature and Grace in Continuity and Discontinuity
- VI. The Church as Temporal and Eternal
- VII. The Continuity of the Communio Santorum
- VIII. Sign, Event, and Sacrament
- IX. Conclusion: Continuity with Augustine
Abbreviations
Notes
Bibliography
История модуля для Цитаты BibleQuote
03.12.11 Модуль для Цитаты новая редакция
В модуль вошли два первых тома исторической эпопеи известнейшего христианского историка современности Ярослава Пеликана "Христианская традиция: история развития вероучения" -
Том 1. Возникновение кафолической традиции (100-600)
Том 2. Дух Восточного Христианства (600 - 1700)
21.02.13 - вторая версия модуля в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид, исправлены сноски во втором томе
Спасибо!
P.S. Третий том, насколько я знаю, еще не переведен.