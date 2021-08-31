Вопрос о политической теологии является одним из важнейших вопросов, с которыми сталкивается православное богословие XXI века. Актуальность его очевидна в посткоммунистических православных странах, особенно в Украине и в России, где отношения между Церковью, с одной стороны, и нацией, культурой и государством, с другой, остаются предметом дискуссии. Взаимоотношения восточноевропейских стран с Европейским союзом лишь еще более заострили вопрос о политической теологии.

Было бы неверно сказать, что в православии никогда не было политической теологии. С самого начала последователи Христа — христиане — были вынуждены думать о том, как их возвещение о Христе связано с их жизнью в политическом пространстве. Никак нельзя скрыться от этого политического пространства — даже в монастыре.

Православие нуждается в том, чтобы продумывать политическую теологию помимо привычного и избитого понятия о симфонии. Православное богословие без колебания утверждает, что человек создан для бого-человеческого общения — обожения (theosis). Вполне можно говорить о том, что идея обожения связывает все элементы православной традиции. Каковы бы ни были разногласия между православными христианами — от наиболее радикальных до наиболее либеральных, — мы все разделяем общую веру в то, что человеческие существа созданы для обожения.

Аристотель Папаниколау - Мистическое как политическое. Демократия и не-радикальная ортодоксия

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2021. — 360 с.

ISBN 978-966-378-866-1

Аристотель Папаниколау - Мистическое как политическое. Демократия и не-радикальная ортодоксия - Содержание

Благодарности

Предисловие автора

Введение

Глава 1. Православная политическая теология в течение столетий

Глава 2. Евхаристия или демократия?

Глава 3. Личность и права человека

Глава 4. Бого-человеческое общение и общее благо

Глава 5. Говорение правды, политическое прощение и свобода слова

Заключение