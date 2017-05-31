Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Светлов, Тантлевский - «Битвы за историю» в античном мире

Светлов Р. В., Тантлевский И. Р. - «Битвы за историю» в античном мире: от Платона до христианских апологетов
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Бои за историю начинаются не тогда, когда одну династию сменяет другая, которая описывает все неправды прошлой (срв. текст Кира о преступлениях Набонида, тексты Чжоу о неисполнении династией Инь требований «небесного мандата» и массу других примеров), но тогда, когда история начинает восприниматься как некоторым образом объективный процесс, не сводящийся к прошлому какой-то отдельной страны, региона, города, династии.
Вот тогда история начинает выступать мощнейшим эмпирическим аргументом, ибо исторический опыт приобретает универсальный характер. И в этом случае начинаются настоящие битвы — не с точки зрения сокрытия или переписывания анналов, а с точки зрения оценки произошедшего. При этом религиозное сознание может не исключаться из исторической рефлексии — просто историк утверждает, что он расшифровал божественный промысел.

Светлов Р. В., Тантлевский И. Р. - «Битвы за историю» в античном мире: от Платона до христианских апологетов: монография

СПб.: Изд-во РХГА, 2016. 284 с.
ISBN 978-5-88812-771-1

Светлов Р. В., Тантлевский И. Р. - «Битвы за историю» в античном мире: от Платона до христианских апологетов: монография - Содержание

Предисловие
Глава 1. Первые шаги античной исторической теории
  • Конкуренция эпических историй
  • Причины критики эпического взгляда на историю
  • Были ли у древних эллинов представления о прогрессе?
Глава 2. Платон: «большой миф» и историософия
  • Платон и Фукидид
  • Как Платон мыслит историю
  • Об «ошибке» Чужеземца из Элеи и определении существа настоящего политика
  • История и война
  • История в «Лахете»
  • Мужественные души и история IV в. до н.э.
  • История и религия
Глава 3. Эллинизм
  • Исторический дискурс Платона и проблема природы эвгемеризма
  • Идеальный социум и история в эллинистически-римской философии. Концепция «золотого века»
Глава 4. От Второзакония к Иосифу Флавию
  • Израильско-иудейский «олам» – «вечность», «время», «мир» как исторический процесс
  • Фарисеи, саддукеи, ессеи
  • Эсхатология, история, мессиология кумранитов
  • Учитель праведности
  • Эсхатологичексий и сотериологический аспекты восприятия кумранитами истории
  • Мессия и Учитель Праведности
  • Семьдесят седьмин: восприятие истории и государственной власти в Иудее на рубеже нашей эры в контексте политической борьбы того времени
Вместо заключения.
«Поле брани» I-III вв. Модели исторического процесса у раннехристианских апологетов и историков
  • Предпосылки христианского историзма
  • История против язычников
Библиография

Светлов Р. В., Тантлевский И. Р. - «Битвы за историю» в античном мире: от Платона до христианских апологетов: монография - Предисловие

История в наше время вновь стала предметом ожесточенной борьбы, зачастую рядящейся в одеяния «научности». Связано это с тем, что исторические воззрения, будучи элементом общественного сознания, обладают важной социально адаптирующей формой. Они как бы «сшивают» сознание современников в нечто целое на основании опыта прошлых поколений. Именно поэтому история так часто получает идеологическую направленность, когда «истина факта» уступает пальму первенства «истине высшего интереса». История — важнейший элемент воспитания, политических и религиозных программ, межгосударственной пропаганды. Такой исторический «ландшафт» оказывается связан с областями космологии, эсхатологии, антропогонии, а так же судьбами тех этносов (и государств), интересы которых он обслуживает.
В книге будут осмыслены уроки той эпохи, когда мы видим первые примеры конкуренции разных исторических «программ» (и связанных с ними «моделей»). Процесс сознательного создания большого властного исторического нарратива впервые обнаруживается в диалогах Платона. Прослеживая связь взглядов Платона на историю Эллады и Афин с его космогонией, космологией, учением о космических поворотах, мировых катастрофах и т.д., мы видим, что она формирует «Большой миф» (выражение из диалога «Политик»), который должен был исполнять воспитательную и идеологическую функции. С этой точки зрения он может в чем-то быть поставлен на один уровень с библейским преданием, имевший столь же тотальный религиозный, исторический и мировоззренческий характер. Но в случае Платона мы можем продемонстрировать ту непосредственную «злобу дня», на которую он реагировал.
Объектом критики Платона является обыденное сознание его времени, в котором присутствовали «эпическая» модель истории (связанная с именами Гомера и Гесиода), а так же квазипрогрессистские версии исторического процесса, предложенные Фукидидом, Демокритом, некоторыми софистами. Ни традиционная «гомеровская» версия исторического процесса, ни та, в которой современное Платону государственное устройство, а также «промышленный урбанизм» большинства греческих городов IV в. до н.э. становились предпочтительными формами для человеческого общежития, радикально не нравились основателю Академии. В итоге «Большой миф» определил место исторического опыта Афин V-IV вв. до н.э. в диалогах Платона, посвященных темам воспитания мужества, государственному строительству, природе политического. Он обосновывал и собственные политические проекты Платона. При этом мы видим, что «попперовская» трактовка взглядов Платона на историю одностороння.
Опыт платоновской концепции истории оказал воздействие на последующие столетия. В эпоху эллинизма мы обнаруживаем и попытку создания «всеобщей» картины политических процессов (Полибий), и новые варианты «научной» истории Космоса (стоики). Три этих исторических «проекта» (Платона, Полибия и стоиков) породивших в эпоху эллинизма многочисленные «реплики», оказали воздействие на иудаизм того периода. Вопреки традиционному библейскому нарративу, наиболее ярким примером которого является «девтерономическая история», в рамках иудейской литературы в этот период появляются ориентированные на античный опыт тексты — от Второй Маккавейской книги до сочинений историка Иосифа Флавия. Наиболее известный пример синтеза библейских представлений и воззрений эллинистического периода мы видим в космологии и космогонии Филона Александрийского. Здесь происхождение Космоса, человека, история первых людей представляют собой целостную религиозную, моральную и политическую программу, которая — несмотря на свой синтетический характер — серьезно разнится от Платоновской или стоической. Но мы акцентируем внимание на формировании эсхатологически-финалистских представлений об истории в религиозных сообществах Иудеи последних веков перед Р. Хр.: именно эти представления стали питательной средой для будущей христианской философии истории.
Третьим элементом «конкурентной среды», окончательно сформировавшейся в первые века н.э., становятся космология и историософия христианских апологетов. Среди них особенно выделяется Климент Александрийский. Отметим, что полемика с античными историческими программами была связана не только с вопросом о происхождении и судьбах мира, но так же и с более «историческими» темами — старшинством Моисея или Орфея, проблемой «плагиата» научных и религиозных доктрин, в который различные участники полемики обвиняли друг друга и т.д. Не менее показательно то, как события прошлого начинают оцениваться в «историях», написанных христианскими авторами (от Евсевия Кесарийского до Павла Орозия), которые создавали свои тексты с апологетической и полемической целью, переинтерпретируя исторические реалии в совершенно новом для того времени ключе.
Новизна настоящей книги заключается в том, что на основе современной научной традиции и античных, а так же раннесредневековых источников, мы продемонстрировали, что идеологические «битвы за историю» имели место уже на самой заре европейской культуры.
Views 582
Rating 5.0 / 5
Added 31.05.2017
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 5 years ago

спасибо

Related Books

All Books