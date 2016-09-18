В данном издании в значительной мере использованы материалы лекций по библеистике и истории и литературе древних евреев в эпоху Первого и Второго Храма, прочитанных в 1995—1997 гг. в Российском государственном гуманитарном университете (Москва) в рамках проекта "Judaica", реализуемого РГГУ совместно с Еврейской теологической семинарией Америки (The Jewish Theological Seminary of America, New York), а также курсов лекций по библеистике и иудаизму, прочитанных в 1996—1997 гг. на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Игорь Тантлевский - Введение в Пятикнижие

М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. 469 с.

ISBN 5—7281—0475—4

Игорь Тантлевский - Введение в Пятикнижие - Содержание

Глава I. КАНОНИЗАЦИЯ ПЯТИКНИЖИЯ. ДРЕВНЕЙШИЕ РУКОПИСИ И ПЕРЕВОДЫ ПЯТИКНИЖИЯ

Глава II. ИСТОРИЯ И МЕТОДЫ БИБЛЕЙСКОЙ КРИТИКИ. ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТЕКСТА ПЯТИКНИЖИЯ

Раздел 1. Первоначальная история библейской критики

Раздел 2. "Богословско-политический трактат" Спинозы

Раздел 3. Разработка "документальной гипотезы"

Раздел 4. Концепции, параллельные и альтернативные "документальной гипотезе"

Глава III. БЫТИЕ

Раздел 1. Космогенез. Предыстория человечества (главы 1—11)

Раздел 2. Эпоха патриархов (главы 12:27—50:26)

Глава IV. ИСХОД

Раздел 1. Угнетение Израиля в Египте. Моисей, Рамсес II и Раамсес

Раздел 2. Моисей и возрождение религии Лхвизма

Раздел 3. "Отпусти народ Мой". Десять казней египетских

Раздел 4. Пасха. Исход Израиля из Египта

Раздел 5. Синайское Откровение и Завет с Господом. Декалог Книга Завета. Скиния собрания

Глава V. ЛЕВИТ

Раздел 1. Наименование и датировка. Sitz im Leben книги Левита

Раздел 2. Основные жертвоприношения в древнеизраильском культе

Раздел 3. Нечистые животные и пищевые запреты. Нечистота, связанная с половой жизнью

Раздел 4. День искупления

Раздел 5. Кодекс святости

Глава VI. ЧИСЛА

Раздел 1. Наименование, структура и основное содержание

Раздел 2. Документы, составляющие книгу Числ, и их относительная датировка

Раздел 3. Числа в книге Числ

Раздел 4. Левиты в книге Числ

Раздел 5. Тридцать восемь лет в оазисе Кадес-Варни

Раздел 6. Переход на равнины Моава

Глава VII. ВТОРОЗАКОНИЕ

Раздел 1. Наименование, датировка и обстоятельства возникновения

Раздел 2. Композиция и основное содержание

Раздел 3. Первые два прощальных обращения Моисея к Израилю

Раздел 4. Монотеизм Пятикнижия и полемика с культом духов предков. Библейские и ханаанейские представления о бессмертии души и загробном мире

Раздел 5. Третье прощальное обращение Моисея к Израилю. Песнь и Благословение Моисея

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Особенности мировоззрения древних евреев и литературно-художественное своеобразие Пятикнижия

ТЕТРАГРАММАТОН (ЭКСКУРС)

Произношение и значение

Происхождение Яхвизма

Сокращенные наименования библейских и апокрифических книг

Предметный указатель

Избранная библиография по Пятикнижию и релевантным древнеизраильским религиозным воззрениям

Игорь Тантлевский - Введение в Пятикнижие - Предисловие

Настоящая книга, написанная par excellence как монографическое учебное пособие для студентов и аспирантов гуманитарных факультетов высших учебных заведений, является, как это ни покажется удивительным, первым на русском языке научным Введением в Пятикнижие (Тору) — основополагающую часть Еврейской Библии (Танаха; в христианской традиции — Ветхий Завет), стоящую на первом месте и в христианском библейском каноне. А ведь Россия наряду с Израилем являются единственными странами в мире, названия которых восходят прямо к Священному Писанию — именно, наименование "Россия" восходит к еврейскому слову рош; букв, "голова", "глава", некорректно понятому Септуагинтой как название "далекой северной" страны Сщт, Рос (Книга Пророка Иезекиила, гл. 38, стихи 2—3, б); древнейшие же славянские азбуки — глаголица и кириллица — составлялись прежде всего для распространения библейских идей, причем буквы ц(и) и ш(а) (resp. шт(а)) были созданы на основе еврейских букв ъ (цади) и w (шин).

Говоря об актуальности появления такого издания для многомиллионной русскоязычной читательской аудитории, большая часть которой почитает Библию как Священное Писание, следует иметь в виду, что в российских учебных пособиях по религиоведению библейским исследованиям уделяется обычно лишь несколько страниц. При этом в отдельных изданиях обнаруживаются грубейшие ошибки.

Настоящее учебное пособие ставит своей целью, во-первых, в доступной для широкого читателя форме дать обзор книг Моисеева Пятикнижия по следующим позициям: 1) основное содержание; 2) текстологически-литературный горизонт; источники и структура; 3) историко-культурный фон; данные археологии; возможная датировка отдельных источников; 4) центральные теологические и религиозно-философские доктрины; 5) законодательные тексты; 6) основная библиография.

Во-вторых, читатель знакомится с ключевыми методами и направлениями исследовательски-критических подходов к Пятикнижию. Подробно анализируется становление и развитие так называемой документальной гипотезы, разбираются различные ее модификации; особый акцент при этом делается на так называемом историческом критицизме. В то же время не остаются без внимания и ключевые аспекты исследований устных традиций, лежащих в основе источников Пятикнижия.

Автор рассматривает методики и подходы, разработанные в рамках критики форм (Formgeschichte), ис-торико-религиозной школы (Religionsgeschichte), критики традиций и редакций. Используя в настоящем "Введении в Пятикнижие" методы современной интегральной библейской герменевтики, а также разработанную нами применительно к исследованию Пятикнижия методику синхронных корреляций и сопоставлений и диахронных экстраполяции релевантных библейских и экстрабиблейских (ханаанейско-угаритских, шумерских, ассиро-вавилонских, древнеегипетских, хурритских, древнегреческих) текстов, мы стремимся не только ознакомить с этими методами читателя, но и одновременно показать их практическое применение.