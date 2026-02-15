Понятие "Тора Израиля " имеет многообразное и сложное содержание. Наряду с Пятью книгами Торы , открывающими Танах (Библию), сюда входит Устное Учение (Устный Закон, или Устная Тора). Это учение в течение длительного времени создавалось многими поколениями мудрецов в устной форме. Лишь в относительно более поздние времена оно было записано.

Согласно принятому в еврейской традиции взгляду, Моисей получил на горе Синай не только Письменную Тору (Пятикнижие), но и ее устное объяснение. Это объяснение, включающее принципы толкования Писания, детальную разработку Закона и мировоззренческие установки, передавалось из поколения в поколение и было названо Устной Торой. Впервые это учение было зафиксировано в письменном виде в Мишне, составленной в начале III в. рабби Иеудой а-Наси. Формально именно с этого момента становится возможным говорить о литературе Устной Торы, которая, непрерывно обрастая новыми толкованиями и комментариями, развивается по сей день, составляя существенную часть еврейской культуры.

Настоящий курс ставит своей задачей описание литературы Устной Торы в ее развитии вплоть до XVI в. Студенты знакомятся с историей формирования Устной Торы и получают представление о ее содержании, главных принципах и жанрах. Курс состоит из шести частей (три книги по две части в каждой).

Первая часть курса целиком посвящена "до-письменному" периоду Устной Торы. В ней изложены основные принципы и хронология передачи традиции.

Во второй части рассматривается литература мидрашей таннаев (законоучители, жившие в I и II вв.), хронологически предшествующая созданию Мишны, история формирования Мишны и собственно Мишна, ее структура и стиль.

Третья часть посвящена творчеству амораев (законоучители, жившие в период с III по V вв.). Рассматривается исторический контекст создания Вавилонского и Иерусалимского Талмудов (представляющих собой не что иное, как толкование Мишны), дается обзор наиболее общих принципов, легших в основу составления Талмудов, рассказывается о восприятии и комментировании Талмудов на протяжении поколений.

Четвертая часть посвящена литературе галахических установлений, начиная со сборников Галахи, составленных гаонами (законоучители, жившие в период с VII в. по XI в.), и кончая знаменитым кодексом "Шулхан арух" (XVI в.). Кроме того, дается обзор литературы респонсов (ответы на галахические вопросы) на протяжении всей истории развития Устной Торы.

Несколько особняком стоят части 5-6. Дело в том, что в литературе Устной Торы можно выделить два основных жанровых типа: галаху и агаду. Если галаха призвана установить закон, то агада представляет своего рода "художественную" часть Устной Торы. В то время как первые четыре части курса в целом посвящены галахе, пятая и шестая части представляют собой обзор агадической литературы и ее основных жанров.

Как уже было сказано, литература Устной Торы является одной из главных составляющих еврейской культуры на протяжен ии всей истории ее развития. Поэтому для тех, кто интересуется этим еврейским классическим наследием, данный курс представляет собой базовую информацию, без которой обойтись невозможно.