СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. — 384 с.

Серия ORIENTALIA

ISBN 5-85803-029-7

Книга И. Р. Тантлевского «История и идеология Кумранской общины» открывает совершенно новую страницу в кумранистике. Исследование охватывает весь срок существования Кумранской общины, а это почти три века — обычный срок для структур, опирающихся на первоначальный волевой импульс личности, их создавшей. Авторитет такой личности создает опору для этических норм, издавна присущих данному сообществу. (Кумраниты и отошлют нас к допотопным временам, к чину Мелхиседека, непорочно зачатого женой брата Ноя, к эпохе Синайского Откровения и формирования Моисеем заповедей, благодаря которым и в Вавилонском плену народ не растворился, но окреп в своих убеждениях и вернулся на родину.) Колоссальное преимущество предлагаемой книги состоит в том, что автору удалось превозмочь соблазн растворения своих сюжетов в серии надличностных общих мест; он сконцентрировал свое внимание на конкретных исторических событиях и сумел выстроить их в четкую картину жизни Кумранской общины, не упустив из виду как трансформацию ее установлений, так и перипетий становления важнейших моментов идеологии и литургии.

Подкупает удивительное сочетание сжатости и четкости изложения при колоссальной насыщенности Материалом — объем кумранологических исследований так велик и многообразен, что удержать свою твердую линию изложения крайне трудно, в особенности там, где автор расходится с уже устоявшимися положениями. И. Р. Тантлевский справился со своей задачей блестяще — концепция воспринимается как бесспорная, как в раскрытии иносказаний, неизбежных ввиду гонений на общину, так и в восстановлении истинной связи между действующими лицами и образными осмыслениями ситуации — без насилия над фактическим материалом, органично и свободно, с редким изяществом и простотой.

Книга вне всяких сомнений является замковым камнем кум-ранистики. Это именно та свеча, которую не надо ставить под сосуд — она освещает утробный период формирования христианства, самые его истоки, его скрытые корни. Это работа историка, в лучших традициях сочетающего понимание вечного и преходящего в таком состоянии общества, которое воспринимается как абсолютно тупиковое, конечное, исполненное зла, которому противостоит добро в виде самоограничения аскезы, когда зло повернуто на само себя и потому погашается братством единомышленников, задавшихся целью спасти мир, очистив его для новой жизни.

Кумранистика, при своем рождении воспринятая ведущими христианскими конфессиями как величайший соблазн, постепенно признавалась ими в ходе ее развития. В книге И. Р. Тантлевского она становится апофеозом науки.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа Н. Б. Янковская