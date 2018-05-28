Тантлевский - История и идеология Кумранской общины
Библеистика и Иудаика
В монографии на основе анализа кумранский рукописей, содержащих намеки на исторические события, представлена оригинальная конструкция истории Кумранской общины, проливающая, в частности, новый свет на зарождение и становление иудейских религиозно-политических сект ессеев, фарисеев и саддукеев.
На основе анализа кумранский рукописей, содержащих намеки на исторические события, представлена оригинальная конструкция истории Кумранской общины.
Игорь Тантлевский - История и идеология Кумранской общины
СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. — 384 с.
Серия ORIENTALIA
ISBN 5-85803-029-7
Игорь Тантлевский - История и идеология Кумранской общины - Предисловие
Книга И. Р. Тантлевского «История и идеология Кумранской общины» открывает совершенно новую страницу в кумранистике. Исследование охватывает весь срок существования Кумранской общины, а это почти три века — обычный срок для структур, опирающихся на первоначальный волевой импульс личности, их создавшей. Авторитет такой личности создает опору для этических норм, издавна присущих данному сообществу. (Кумраниты и отошлют нас к допотопным временам, к чину Мелхиседека, непорочно зачатого женой брата Ноя, к эпохе Синайского Откровения и формирования Моисеем заповедей, благодаря которым и в Вавилонском плену народ не растворился, но окреп в своих убеждениях и вернулся на родину.) Колоссальное преимущество предлагаемой книги состоит в том, что автору удалось превозмочь соблазн растворения своих сюжетов в серии надличностных общих мест; он сконцентрировал свое внимание на конкретных исторических событиях и сумел выстроить их в четкую картину жизни Кумранской общины, не упустив из виду как трансформацию ее установлений, так и перипетий становления важнейших моментов идеологии и литургии.
Подкупает удивительное сочетание сжатости и четкости изложения при колоссальной насыщенности Материалом — объем кумранологических исследований так велик и многообразен, что удержать свою твердую линию изложения крайне трудно, в особенности там, где автор расходится с уже устоявшимися положениями. И. Р. Тантлевский справился со своей задачей блестяще — концепция воспринимается как бесспорная, как в раскрытии иносказаний, неизбежных ввиду гонений на общину, так и в восстановлении истинной связи между действующими лицами и образными осмыслениями ситуации — без насилия над фактическим материалом, органично и свободно, с редким изяществом и простотой.
Книга вне всяких сомнений является замковым камнем кум-ранистики. Это именно та свеча, которую не надо ставить под сосуд — она освещает утробный период формирования христианства, самые его истоки, его скрытые корни. Это работа историка, в лучших традициях сочетающего понимание вечного и преходящего в таком состоянии общества, которое воспринимается как абсолютно тупиковое, конечное, исполненное зла, которому противостоит добро в виде самоограничения аскезы, когда зло повернуто на само себя и потому погашается братством единомышленников, задавшихся целью спасти мир, очистив его для новой жизни.
Кумранистика, при своем рождении воспринятая ведущими христианскими конфессиями как величайший соблазн, постепенно признавалась ими в ходе ее развития. В книге И. Р. Тантлевского она становится апофеозом науки.
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа Н. Б. Янковская
Игорь Тантлевский - История и идеология Кумранской общины - Предисловие автора
Обнаружение в 1947—1956 годах в местности Вади-Кумран, близ северо-западного побережья Мертвого моря, свитков, принадлежавших ессейской Кумранской общине (II в. до н. э.—I в. н. э.), по праву считается самым крупным открытием рукописей в новое время.[1] Манускрипты Кумрана (явившего миру первый опыт мессианизма in actu), с одной стороны, во многом подтвердили прозорливое предположение ряда протестантских и католических теологов и писателей конца XVIII—XIX веков (е. g. И. Д. Михаэлиса, X. Ф. фон Аммона, К. Ф. Бардта, К. Г. Вентурини, Г. И. Планка, Э. Ренана) о том, что ессейство предвосхитило ряд основополагающих доктрин первоначального христианства,[2] а с другой — мнение известного французского социалиста XIX в. Т. Дезами, почитавшего ес-сеев одними из первых в истории носителями коммунистической (или, точнее, эгалитаристской) идеи. Радикализм (если не сказать революционность) идеологических воззрений и социально-политических позиций кумранитов обусловили эзотерический характер их произведений (прежде всего, очевидно, по соображениям безопасности[3]). Так, намеки на исторические события носят в рукописях Мертвого моря иносказательный, аллегорический характер, почти все из упоминаемых здесь деятелей и все группировки фигурируют под условными обозначениями, кличками, а подчас и шифрами, абсолютные и относительные датировки отсутствуют (за единственным исключением; см.т.н. Дамасский документ (CD) 1:5—11).
Идеологические представления выражаются в свитках, как правило, завуалировано, часто в аллегорической или метафорической форме, скупым, лапидарным языком. Кроме того, большую сложность для исследователей представляет то, что лишь десять кумранских произведений дошли до нас в более или менее полном виде; от остальных сохранились только отдельные фрагменты. Все тексты Кумрана полны лакун. Поэтому не приходится удивляться, что практически во всех исследованиях по истории Кумранской общины отсутствуют отождествления значительного числа упоминаемых в рукописях сект и лиц, и, таким образом, в целом реконструкция истории конгрегации носит фрагментарный, эпизодический характер, а многие проблемы не получают даже гипотетического разрешения. Показательны в этом отношении следующие слова российского кумрановеда И. Д. Амусина, который в своей последней книге «Кумраиская община» (Москва, 1983) писал: «...мы не знаем истории... общины (имеется в виду Кумранская община. — И. Г.), особенно темен ее начальный период. Нам неведомы узловые события, связанные со временем и обстоятельствами возникновения общины, ее генетические связи, время и обстоятельства поселения в Кумране и появления Учителя праведности (имеется в виду харизматический лидер конгрегации. — И. Г.), значение ряда важных символических обозначений, которые используются в кумранских рукописях. А как говорил Аристотель, "нельзя развязать узел, не зная, как он завязан". Задача написания истории кумранской общины — дело будущего» (с. 186).
Через несколько лет немецкий кумранолог и специалист по Новому Завету О. Бетц, подводя итог сорока годам кумранских исследований, констатировал: «История этой секты (sc. Кумранской общины. — И. Г.), ее происхождение и развитие, внутренние противоречия и расколы, отождествление Учителя праведности и его главного(ых) противника(ов) все еще являются предметами обсуждения или даже отказа от такового. Кумранские авторы не были заинтересованы в сообщении точной исторической информации посторонним иудеям и еще меньше— будущим поколениям язычников (gentiles)».[4] А другой немецкий исследователь — М. Клинг-хардт, суммируя итоги состоявшегося в октябре 1992 г. в Граце (Австрия) симпозиума под пессимистическим названием «Кумран нигде», посвященного обсуждению результатов сорока пяти лет исследований вопросов, связанных с происхождением рукописей Мертвого моря и хирбет-кумранского поселения, отмечает: «...продолжают иметь место попытки дать всеобъемлющее истолкование свитков, базируясь на сугубо частном понимании ряда... рукописей кумранитов, таких, как 1QS, lQSa и CD (имеются в виду основные произведения сектантов — Устав общины, т. н. текст Двух колонок и Дамасский документ. — К Г.). Кажется, что сегодня точно так же, как и 45 лет назад, небольшое число основных манускриптов вынуждены нести на себе груз доказательств самых разнообразных теорий, в то время как данные всей совокупности свитков, рукописи как единое информационное целое остаются без внимания. Если будущее исследование свитков сконцентрируется именно на этом, то в кумранологии несомненно произойдет продвижение вперед».[5]
Об отсутствии ясности в вопросах истории, идеологии и религиозной практики Кумранской конгрегации говорит и тот факт, что на основе одних и тех же текстов кумранитов пытаются идентифицировать с самыми разнообразными религиозными и общественными течениями в Иудее II в. до н. э.—I в. н. э., как-то: с ессеями, саддукеями, фарисеями, зелотами и сикариями, самаритянами, адептами Иоанна Крестителя, эбионитами, общиной Иакова, брата Иисуса Галилеянина, и рядом других движений.[6]
[1] Ср., например: Ed. Wilson, The Dead Sea Scrolls: 1947—1969, London 1969, p. 18.
[2] Подробно об этом см. в книге: S. Wagner, Die Essener in der wissenschaftlichen Diskussion vom Ausgang des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts: Ein wissen-schaftsgeschichtliche Studie, Berlin 1960. Ср.: Э. Ренан. История израильского народа, т. II, вып. V, СПб, 1912, с. 458.
В этой связи упомянем тот любопытный факт, что прусский король Фридрих II Гогенцоллерн (1712—1786) в своем письме от 18 октября 1770 г. к французскому математику, философу-просветителю, энциклопедисту Д'Аламберу (1717—1783) писал о том, что Иисус по своим воззрениям был ессей и исповедовал ессейскую мораль. Сходной точки зрения придерживался Вольтер (1694—1778). (См.: Wagner, ibidem, S. 10).
Ср.: Евсевий Кесарийский, Церковная история, II, 17, 1—24 и Епифаний Соломинский, Панарион, XXIX.
[3] Ср.: Иосиф Флавий, Иудейская война, II, 141—142; ср. также: Матф. 16:20, 17:9, А/к. 8:29—30, 9:9, Лк. 9:36 (см. также: Матф. 13:11, Mac. 4:11—12, Лк. 8:10); Псевдо-климентины, I, 2 (Послание Петра к Иакову), 3; 4Ездр. 12:37—38, 14:26, 45—46.
См. также: G. R. Driver, The Judaean Scrolls: The Problem and a Solution, Oxford 1965,p.567.
[4] Qumran and the New Testament: Forty Years of Research, QCh 1(1990), p. 20.
[5] М. FGinghardt, Qumran Nowhere? A Symposium on the Origin of the Dead Sea Scrolls and theKhirbet Qumran Site (Graz/Austria, Oct. 17/18, 1992). — QCh 2 (1992), pp. 36f.
[6] Библиографию вопроса см., например, в: Driver, Scrolls..., pp. 132—67; Амусин, Община, сс. 187; 260—261, прим. 1—12. См. также прим. 52 к гл. I.
2016-12-15
спасибо
Спасибо за хорошую отцифровку! С оглавлением и поисковиком всегда удобней работать. Кстати, эту книгу автор подписал для меня на иврите еще осенью 1994, когда он преподавал у нас Кумран...
Файл поврежден, не открываются страницы, следующие за 165
Да, к сожалению, этот файл таков, поэтому сегодня закачал новый файл.
Спасибо!