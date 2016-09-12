Введение

Глава первая. История открытий

Глава вторая. Библиотека кумранской общины

Глава третья. Кумранская община

Глава четвертая. Кумранская община и ессеи

Г лава пятая. Кумранские рукописи и раннее христианство

Заключение

Хронологическая таблица

Список сокращений

Краткая библиография

В настоящее время найдено около 40 000 фрагментов различной величины, в том числе мелких и мельчайших обрывков и клочков, представляющих остатки около шестисот книг. Эти рукописные фрагменты на коже, пергаменте, папирусе и надписи на медных таблицах, составленные на восьми языках и диалектах, охватывают огромный промежуток времени: от III в. до н. э. до VIII в. н. э. Почва Палестины впервые открыла для науки свои хранилища древних рукописей. Конечно, много ценных рукописей погибло безвозвратно, тем не менее теперь можно надеяться и на новые открытия. Заметим, что одна из наиболее значительных кумранских находок была сделана лишь в 1956 г.

В последнее время появились сообщения (пока еще не проверенные) о находке бедуинами еще двух тайников с рукописями. Открытие рукописей в пещерах Кумрана вызвало к жизни новую научную отрасль — кумрановедение, получившую свое наименование по месту находок рукописей.

Десятки научных журналов во всем мире широко предоставили свои страницы для публикации текстов, материалов и исследований новооткрытых рукописей. С июля 1958 г. в Париже начал издаваться специальный журнал «Revue de Qumrän». Общее количество работ, посвященных кумранским рукописям, уже в настоящее время превысило три тысячи, а поток новых публикаций не иссякает. И тем не менее, научное изучение и исследование рукописей по существу только лишь начинается. Специалисты полагают, что изучение найденного материала потребует десятилетия работы представителей ряда отраслей наук: лингвистов, палеографов, филологов, историков, археологов, исследователей древних религий.

Интерес к новооткрытым рукописям проявляют не только ученые-специалисты. Радио, телевидение, газеты, журналы, специальные симпозиумы и беседы, популярные книги и статьи привлекли к рукописям внимание самых широких кругов. По остроумному замечанию одного ученого, весь мир охвачен «свиткоманией».