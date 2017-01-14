Эта книга содержит переведенные статьи, опубликованные в иностранных журналах и научных сборниках, недоступных большинству отечественных читателей.

Автор признателен редакторам этих журналов и изданий за разрешение использовать опубликованные ими материалы в настоящем сборнике. Автор также считает своим долгом выразить глубокую благодарность Николаю Селезневу, Александру Маркову и Ивану Мирошникову за их переводы.

Андрей Орлов Милуоки, США

Андрей А. Орлов - Потаенные книги: иудейская мистика в славянских апокрифах

Москва: Мосты культуры / Гешарим, 2011 г. — 318 с.

ISBN 978–5–93273–340–3

Андрей А. Орлов - Потаенные книги: иудейская мистика в славянских апокрифах - Содержание

Предисловие

Сосуды Света: предание о светоносном веке во Второй (славянской) книге Еноха

Воскресение тела Адама: искупительная роль Еноха-Метатрона во Второй (славянской) книге Еноха

«Без меры и без подобия»: предания о Божественном Теле во Второй (славянской) книге Еноха

Лицо Бога как небесный двойник мистика в славянской «Лествице Иакова»

Традиции Имени Божия в славянском «Откровении Авраама»

Затопленные кущи: предания о садах в славянской версии Третьей книги Варуха и Книге исполинов

Библиография по славянским ветхозаветным апокрифам и связанным с ними исследованиям

Тематический Указатель

Андрей А. Орлов - Потаенные книги: иудейская мистика в славянских апокрифах - Сосуды света: предание о светоносном веке во Второй (славянской) книге Еноха

…Сосуды разбились и сокрушились, потому что они не были способны удержать излучающий свет, разившийся из них… святые в своей смерти превращаются в эти Божественные искры...

Хаим Виталь «Эц Хаим»

Вводные замечания

В 25-й главе2 Второй (славянской) книги Еноха3 Господь открывает перенесенному в иной мир герою, жившему еще до Потопа, некоторые неведомые моменты таинства творения — эти подробности мы не найдем ни в ранних списках Книги Еноха, ни в каких других еврейских источниках, относящихся к эпохе Второго Храма. Важнейший аспект этого откровения — исчисление порядка событий, предшествовавших творению видимого мира. Божество открывает созерцателю, что прежде всякого видимого творения Оно произвело из небытия светоносный эон Адоил, повелев ему стать основанием всех высочайших вещей. В этом отрывке описывается, как Адоил превратился в краеугольный камень творения, на котором Божество основало Свой Престол.

Выдающиеся исследователи иудейской мистики, такие, как Гершом Шолем и Моше Идель, заметили, что это первоначальное перечисление в главе 25 порядка появления тварных вещей составляет параллель порядку эсхатологических событий, о которых рассказано в главе 65, где говорится, что Енох, вернувшись на землю на короткое время, поведал своим детям таинство последних времен. Согласно наставлению Еноха, после Страшного (Последнего) суда время прекратит свое существование, и все праведники погрузятся в единый светоносный эон. Описание этого окончательного эона показывает черты поразительного сходства с изображением первоначального эона Адоила, этого основания порядка последующего творения. Похоже, во Второй книге Еноха подчеркивается, что праведный Енох, перенесенный на небо и преобразившийся в светоносное небесное существо, стал начатком эсхатологического эона, в котором все праведники будут составлять одно событийное целое. В настоящей статье мы исследуем истоки представления о светоносном эоне в славянской версии этого апокалиптического сочинения в связи с общей ролью Еноха в эсхатологическом восстановлении мира.