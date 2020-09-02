Предмет, о котором пойдет речь в этой книге, изучает наука эортология (в переводе с древнегреческого - «праздниковедение»). Эортология сначала существовала как часть христианской литургики наравне с гимнографией.

В конце XIX века она выделилась из богословия, и теперь эортология - это уже наука о праздниках и календарях народов мира. Она входит в состав вспомогательных исторических дисциплин. Если христианская эортология интересуется возникновением и развитием церковных праздников и формированием праздничного круга (что позволяет поддерживать традицию церковной службы, постов и праздников), то академическая эортология имеет совершенно другие задачи. Она изучает мифы, обряды, обычаи, связанные со сменой сезонов и месяцев года в административных и культовых календарях. Однако между христианской и академической эортологией есть связующее звено. Поскольку христианство зародилось на Ближнем Востоке в иудейской среде, то специалисты по литургике изначально интересовались происхождением христианских праздников из иудейских, а потом стали заниматься и более глубоким культурным слоем - связью иудейских праздников с обрядами ближневосточных язычников. Панвавилонисты и сторонники так называемой ритуальной школы, идущей от Дж. Дж. Фрэзера, стали активно продвигать идею связи праздников всех народов мира с вавилонской и античной традициями. Кроме того, они настаивали на происхождении всех праздников из одного главного праздника - Нового года, связанного со сменой священного царя насильственным путем (Jensen, 1890; Frazer, 1907). Наступление марксизма привело в начале XX века к альтернативной трудовой теории календарных праздников, согласно которой основными маркерами времени с древнейших времен являются фазы трудовых процессов, преимущественно земледельческих, скотоводческих и охотничьих. С точки зрения сторонников трудовой теории, календарные праздники определяются буднями, т. е. деятельностью общества на протяжении года. Трудовая теория была призвана нивелировать христианскую литургику как проявление исключительной миссии Христа, доказывая, что Христос был только одним из божеств плодородия (Румянцев, 1925). Современная наука склонна объединять обе точки зрения, поскольку можно выделить два вида календарей - хозяйственные и культовые. Что же касается причины происхождения календарей, то она более сложна, чем казалось «ритуалистам» и «трудовикам», и об этом речь пойдет далее.

Владимир Владимирович Емельянов - Между жертвой и спасением: календари и праздники Ближнего Востока

СПб.: «Евразия», 2020. - 288 с.

ISBN 978-5-8071-0491-5

Владимир Владимирович Емельянов - Между жертвой и спасением: календари и праздники Ближнего Востока - Содержание

Введение

Глава 1. Древняя Месопотамия

Шумерские городские календари

Ниппурско-вавилонский календарь

Календарь и медицина

Календарь и зодиак

Ассирийский календарь

Глава 2. Израиль и Иудея

Еврейские календари

Еврейские праздники

Глава 3. Малая Азия

Глава 4. Элам

Глава 5. Иран

Древнеперсидский календарь

Зороастрийский календарь

Глава 6. Аравия

Доисламский период

Календарь в эпоху ислама

Мусульманские праздники

Глава 7. Ближневосточный календарь как семантическая система

Месяцы древнего Ближнего Востока (сравнительная таблица)

Заключение

Приложения. Календарные тексты Древней Месопотамии

Условные сокращения

Литература

Владимир Владимирович Емельянов - Между жертвой и спасением: календари и праздники Ближнего Востока - Еврейские календари

В истории евреев существовало три календаря. Первый из них сохранился на известняковой табличке, найденной при раскопках в Телль-Гезере. Текст написан палеоеврейским письмом, датирован X веком до н. э. и долгое время считался самым древним известным еврейским текстом. Он включает только названия месяцев без расшифровки и комментария.

Второй календарь евреев дошел из Ветхого Завета. Он существовал примерно в VIII—VI веках до н. э. и был забыт в послепленный период.

Третий календарь был заимствован из Вавилона в период плена (597-538 года до н. э.). Именно этим лунно-солнечным календарем евреи пользуются до сих пор.

Важнейшим днем еврейского календаря является суббота (шаббат). Этот день отмечается особо. Все еврейские праздники, которые раньше справлялись в храме, после разрушения Второго храма стали отмечаться в синагогах, то есть в местах молитвенных собраний. Так же, как у вавилонян, у евреев есть осенний и весенний Новый год, однако в современном Израиле главным является осенний Новый год.

Календарь из Гезера фиксирует названия 25 месяцев, некоторые из которых трудно поддаются переводу: Yarhaw ’asp «два месяца сбора урожая» (август, сентябрь), Yarhaw zar‘ «два месяца сева» (сентябрь, октябрь), Yarhaw laqš «два месяца позднего урожая» (декабрь, январь), Yarh ‘asd pišt «месяц уборки льна» (февраль), Yarh qäsir šäurim «месяц жатвы ячменя» (март), Yarh qäsir wäkalli «месяц жатвы и пира» (апрель), Yarhaw zamir «два месяца обрезки виноградной лозы» (май, июнь), Yarh qes «месяц (летних) плодов» (июль). В конце текста стоит слово Аbiуа; возможно, это составитель текста. Ориентация календаря идет исключительно на сельскохозяйственные работы, поэтому календарь этот не имел культового значения.

Календарь из Ветхого Завета не старше VIII в. до н. э. Полного его состава мы не знаем. Названия его месяцев также связаны с сельскохозяйственными работами: Авив «колос ячменя» (первый месяц: Исх 13: 4, 23: 15, 34: 18; Втор 16: 1), Зив «цветение» (второй месяц: 1 Цар 6: 1, 37-38), Этаним «ветры» (седьмой месяц: 1 Цар 8: 1), Бул «прорастание» (восьмой месяц: 1 Цар 6: 37-38). Месяц Авив («колос ячменя») - первый месяц (март-апрель), который, по-видимому, связан с жатвой ячменя.

Третий календарь, заимствованный из Вавилона, - лунно-солнечный, то есть каждая календарная дата приходится на новую фазу Луны. Новый год и все месяцы начинаются в новолуние, но праздники могут начинаться и в полнолуние. Наряду с простым годом, есть и високосный год с дополнительным месяцем.