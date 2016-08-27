Иудаика и библеистика
Иудаика и библеистика: Материалы Второй ежегодной конференции по иудаике и востоковедению
Иудаика и библеистика: Материалы Второй ежегодной конференции по иудаике и востоковедению - Содержание
- А. А. Алексеев. Греч. ΔIAΘHKH «завещание» и «уложение»
- А. И. Янковский. Совесть и энтропия. К публикации «Киркенесской этики» И. М. Дьяконова в Harvard Theological Review
- М. М. Юнусов. Топонимика Палестины в египетских «текстах проклятий» Среднего царства
- В. В. Емельянов. Потоп как хлебный дождь в XI таблице Эпоса о Гильгамеше (46—47): контексты и подтексты
- Е. А. Дружинина. К вопросу о происхождении KapPav в древнегреческом языке
- А. Г. Грушевой. Важные документы эллинистического времени с территории Израиля
- А. А. Фарутин. К вопросу об интерпретации еврейского текста Сир 51:13—30 в рукописи 11Q5
- В. А. Аликин. Чтение иудейских Писаний в синагоге и в ранней церкви
- М. В. Карякина. Были ли оппоненты Павла в 3-й главе Послания Филиппийцам «иудействующими»?
- К. Н. Тимашов. Прямой и переносный смыслы Писания в контексте истолкования заповедей: подход Авраама ибн Эзры
- Е. Н. Мещерская. Апокрифы о Моисее и Успение Богородицы
- A. В. Фомичева. «Тайна» (ra’za) у Ефрема Сирина: иудейские параллели
- Н. Н. Селезнев. Средневековая несторианская энциклопедия «Башня» (Kitab al-magdal) об «оставлении обрезания» (tark al-hitana)
- А. К. Лявданский. Об одном из имен «душительницы детей» в сирийских заговорах
- Е. А. Гаврилова. К вопросу о диалектной принадлежности языка новоарамейской поэмы Ошаны Тхумнайа «Мар Тлайе»
- Е. В. Гусарова. Особенности и предпосылки соблюдения ветхозаветной субботы Эфиопской церковью
- Т. В. Ткачева. Библия и Слово о полку Игореве. Некоторые параллели
- М. В. Яценко. Особенности рецепции книги Исход в англосаксонской поэтической традиции
- В. В. Кнорринг. Еврейские педагогические журналы начала XX столетия
- М. В. Терехова. Идеологема «террор» в ивритоязычной периодике 1946—1948 гг.
- С. В. Некрасов. «Точка зрения» как проблема композиции в рассказе 3. Вендрова
- Е. В. Кузьмицкая. Лексема «Бог» в творчестве Владимира Высоцкого
- В. Л. Вихнович. О книге У. Шниедевинда «Как Библия стала книгой»
Иудаика и библеистика: Материалы Второй ежегодной конференции по иудаике и востоковедению - Предисловие
На конференции, прошедшей в помещении Петербургского института иудаики, было заслушано около тридцати докладов. Среди докладчиков - преподаватели, научные сотрудники и аспиранты различных вузов и исследовательских центров: ПИИ, СПбГУ, Российского государственного гуманитарного университета (Москва), Института восточных рукописей РАН, Российской национальной библиотеки, Университета Претории (ЮАР), Гуманитарной академии имени А. Гейштора в Пултуске (Польша) и др.
В сборник включены статьи, посвященные Библии и ее рецепции в культурных пространствах Востока и Запада. Их авторы, в частности, обсуждают проблемы библейской экзегезы, кумранистики, отношения к иудейскому наследию в различных христианских сообществах, начиная с раннехристианских общин и заканчивая средневековой Эфиопской церковью. Кроме того, ряд статей посвящен литературе семитских народов, истории Израиля и других стран Ближнего Востока.
спасибо