В настоящем сборнике представлены материалы Второй ежегодной конференции по иудаике и востоковедению, которая состоялась 17 декабря 2012 г. в Санкт-Петербурге и была организована Петербургским институтом иудаики (ПИИ) при участии кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Иудаика и библеистика: Материалы Второй ежегодной конференции по иудаике и востоковедению

Отв. ред. К. А. Битнер, Л. А. Лукинцова; Петербургский ин-т иудаики

СПб., 2013. — 271 с.

Труды по иудаике. Сер. «Филология и культурология». Вып. 2

ISBN 978-5-906078-84-1

Иудаика и библеистика: Материалы Второй ежегодной конференции по иудаике и востоковедению - Содержание

А. А. Алексеев. Греч. ΔIAΘHKH «завещание» и «уложение»

Греч. ΔIAΘHKH «завещание» и «уложение» А. И. Янковский. Совесть и энтропия. К публикации «Киркенесской этики» И. М. Дьяконова в Harvard Theological Review

Совесть и энтропия. К публикации «Киркенесской этики» И. М. Дьяконова в Harvard Theological Review М. М. Юнусов. Топонимика Палестины в египетских «текстах проклятий» Среднего царства

Топонимика Палестины в египетских «текстах проклятий» Среднего царства В. В. Емельянов. Потоп как хлебный дождь в XI таблице Эпоса о Гильгамеше (46—47): контексты и подтексты

Потоп как хлебный дождь в XI таблице Эпоса о Гильгамеше (46—47): контексты и подтексты Е. А. Дружинина. К вопросу о происхождении KapPav в древнегреческом языке

К вопросу о происхождении KapPav в древнегреческом языке А. Г. Грушевой. Важные документы эллинистического времени с территории Израиля

Важные документы эллинистического времени с территории Израиля А. А. Фарутин. К вопросу об интерпретации еврейского текста Сир 51:13—30 в рукописи 11Q5

К вопросу об интерпретации еврейского текста Сир 51:13—30 в рукописи 11Q5 В. А. Аликин. Чтение иудейских Писаний в синагоге и в ранней церкви

Чтение иудейских Писаний в синагоге и в ранней церкви М. В. Карякина. Были ли оппоненты Павла в 3-й главе Послания Филиппийцам «иудействующими»?

Были ли оппоненты Павла в 3-й главе Послания Филиппийцам «иудействующими»? К. Н. Тимашов. Прямой и переносный смыслы Писания в контексте истолкования заповедей: подход Авраама ибн Эзры

Прямой и переносный смыслы Писания в контексте истолкования заповедей: подход Авраама ибн Эзры Е. Н. Мещерская. Апокрифы о Моисее и Успение Богородицы

Апокрифы о Моисее и Успение Богородицы A. В. Фомичева. «Тайна» (ra’za) у Ефрема Сирина: иудейские параллели

«Тайна» (ra’za) у Ефрема Сирина: иудейские параллели Н. Н. Селезнев. Средневековая несторианская энциклопедия «Башня» (Kitab al-magdal) об «оставлении обрезания» (tark al-hitana)

Средневековая несторианская энциклопедия «Башня» (Kitab al-magdal) об «оставлении обрезания» (tark al-hitana) А. К. Лявданский. Об одном из имен «душительницы детей» в сирийских заговорах

Об одном из имен «душительницы детей» в сирийских заговорах Е. А. Гаврилова . К вопросу о диалектной принадлежности языка новоарамейской поэмы Ошаны Тхумнайа «Мар Тлайе»

. К вопросу о диалектной принадлежности языка новоарамейской поэмы Ошаны Тхумнайа «Мар Тлайе» Е. В. Гусарова. Особенности и предпосылки соблюдения ветхозаветной субботы Эфиопской церковью

Особенности и предпосылки соблюдения ветхозаветной субботы Эфиопской церковью Т. В. Ткачева. Библия и Слово о полку Игореве. Некоторые параллели

Библия и Слово о полку Игореве. Некоторые параллели М. В. Яценко. Особенности рецепции книги Исход в англосаксонской поэтической традиции

Особенности рецепции книги Исход в англосаксонской поэтической традиции В. В. Кнорринг. Еврейские педагогические журналы начала XX столетия

Еврейские педагогические журналы начала XX столетия М. В. Терехова. Идеологема «террор» в ивритоязычной периодике 1946—1948 гг.

Идеологема «террор» в ивритоязычной периодике 1946—1948 гг. С. В. Некрасов. «Точка зрения» как проблема композиции в рассказе 3. Вендрова

«Точка зрения» как проблема композиции в рассказе 3. Вендрова Е. В. Кузьмицкая. Лексема «Бог» в творчестве Владимира Высоцкого

Лексема «Бог» в творчестве Владимира Высоцкого В. Л. Вихнович. О книге У. Шниедевинда «Как Библия стала книгой»

Иудаика и библеистика: Материалы Второй ежегодной конференции по иудаике и востоковедению - Предисловие

На конференции, прошедшей в помещении Петербургского института иудаики, было заслушано около тридцати докладов. Среди докладчиков - преподаватели, научные сотрудники и аспиранты различных вузов и исследовательских центров: ПИИ, СПбГУ, Российского государственного гуманитарного университета (Москва), Института восточных рукописей РАН, Российской национальной библиотеки, Университета Претории (ЮАР), Гуманитарной академии имени А. Гейштора в Пултуске (Польша) и др.

В сборник включены статьи, посвященные Библии и ее рецепции в культурных пространствах Востока и Запада. Их авторы, в частности, обсуждают проблемы библейской экзегезы, кумранистики, отношения к иудейскому наследию в различных христианских сообществах, начиная с раннехристианских общин и заканчивая средневековой Эфиопской церковью. Кроме того, ряд статей посвящен литературе семитских народов, истории Израиля и других стран Ближнего Востока.