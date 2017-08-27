В настоящем сборнике представлены материалы научной конференции по иудаике, гебраистике и востоковедению, которая состоялась 22 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге и была организована Петербургским институтом иудаики. На конференции прозвучали доклады более двадцати специалистов — преподавателей Петербургского института иудаики, Санкт-Петербургского государственного университета, сотрудников Института восточных рукописей РАН, Российской национальной библиотеки, представителей других научных и образовательных центров.

Большинство статей, включенных в сборник, посвящены еврейской литературе — от Библии до Мани-Лейба (М.-Л. Брагинского), писавшего в XX столетии сонеты на идише. Авторы, в частности, обсуждают проблемы происхождения и истории библейского текста, его влияния на литературу и культуру позднейших эпох, проблемы кумранской текстологии, вопросы, касающиеся творчества еврейских авторов Средних веков и Нового времени.

Иудаика и востоковедение: Материалы научной конференции по иудаике, гебраистике и востоковедению - Содержание

А. А. Алексеев. «Шестоднев» в истории библейского текста

Н. О. Чехович. Об имени на остраконе из города Мицпа времени правления Гедалии

Д. Б. Крюкова. Силы хаоса в еврейской Библии

В. В. Данко. Проклятия в книге Бытия

В. А. Васько. Особенности перевода Торы Штейнберга

Т. В. Ткачева. Руфь. Библейская драма

В. А. Аликин. Влияние иудейской субботы на выбор дня проведения собраний в раннем христианстве

Е. А. Стрельникова. Особенности текста книги Товита в Синайском кодексе

А. В. Немировская. К интерпретации одного фрагмента апокрифа книги Бытия из 1-й кумранской пещеры (1Q, apGen XXII, 30—32)

К. А. Битнер. К интерпретации пассажа Ис 52:14 в кумранском свитке 1QIsa A

А. А. Фарутин. К вопросу о прочтении עלו/עלי в еврейском тексте псалма 151 (11Q5 XXVIII 6)

А. Г. Маштакова. Термины «апокриф» и «псевдэпиграф» в научной традиции

В. А. Якобсон. История евреев и история древнего Ближнего Востока

М. М. Юнусов. «Путешествие Ун-Амуна в Библ» как источник по истории Восточного Средиземноморья в XI в. до н.э.

В. В. Ребрик. «Стела бури» Яхмоса и ее значение для датировки извержения вулкана на о. Фера и исхода

Г. М. Воробьев. «Ад и рай» Иммануэля Римского и «Божественная комедия» Данте

М. Г. Чамурлиева. О заговорно-заклинательной традиции в сиро-христианской среде по материалам рукописей из Курдистана

Т. Г. Апакидзе. Манихейские мотивы в «Повести о Варлааме и Иосафате»

С. В. Некрасов. Роль метафоры в поэзии Мани-Лейба (М.-Л. Брагинского)

Т. К. Никольская. Евреи в русском протестантизме

Е. В. Кузьмицкая. Библейские реминисценции в рассказе В. Инбер «Соловей и Роза»

И. Е. Гутман. Репрезентация образов Древа Жизни и Древа Познания в виртуальных компьютерных играх



Иудаика и востоковедение: Материалы научной конференции по иудаике, гебраистике и востоковедению - А.А. Алексеев - «Шестоднев» в истории библейского текста

Существует несколько довольно сложных теорий происхождения текста Пятикнижия. В силу особенностей материала нередко эти теории охватывают также следующие за Пятикнижием книги Иисуса Навина, Судей, Самуила [= 1 и 2 Царств], Царей [= 3 и 4 Царств], которые в совокупности образуют единое целое и нередко называются Девятикнижи-ем. Своим содержанием и, возможно, происхождением с Девятикнижи-ем связаны следующие далее исторические книги Хроник (Паралипоме-нон) и Ездры—Неемии.

Документальная теория Графа—Велльгаузена в XIX в. выделила 12 этапов формирования текста Пятикнижия, древнейшие из которых датируются эпохой Соломона (970-930), а самые поздние относятся к 400 г. до н.э. Позже Мартин Нот (1902-1968) установил существование «девтерономической» редакции, которая была осуществлена в Вавилоне уже по окончании Плена и охватила весь объем Девятикнижия. Это позволило дать богословскую характеристику двум главным этапам формирования текста, т. е. первому, осуществленному при Соломоне, и второму, отраженному в «девтерономической» редакции.

Сложность и взаимная противоречивость существующих теорий обусловлена отсутствием ясных внешних свидетельств, большинство выводов приходится строить на смысле библейского текста. При появлении внешних свидетельств такие умозаключения нередко рассыпаются. Так, поддерживая мнение Велльгаузена о том, что начало письменной фиксации библейского текста относится ко времени Соломона, Герхард фон Рад (1901-1971) отмечал, что эпоха объединенной монархии Давида—Соломона обеспечила экономическое и культурное процветание страны, вызвала появление развитого государственного аппарата, который оказался способен выдвинуть серьезные богословские концепции.