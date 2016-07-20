При сравнении источников Еврейской Библии во многих свидетельствах текста и в разных их местах обнаруживаются разночтения, встречающиеся в еврейских рукописях, а также в транскрипции еврейских слов и имён в древних переводах Библии, прежде всего, в Септуагинте.



Какова природа этих разночтений – фонетическая, орфографическая, текстологическая?

Связаны ли они с грамматикой или экзегезой?

Иудаика и арамеистика - Сборник научных статей на основе материалов Третьей ежегодной конференции по иудаике и востоковедению 17 декабря 2013 г

СПб., 2014. – 380 с.

ISBN 978-5-906555-95-3

Иудаика и арамеистика - Сборник научных статей на основе материалов Третьей ежегодной конференции по иудаике и востоковедению 17 декабря 2013 г - Содержание

Предисловие

В. И. Голинец Чередование {m} и {n} в текстах Еврейской Библии

А. Г. Маштакова Псалом 109 (110) как мессианский текст

С. В. Тищенко Перикопа о переписи Исх 30:11–16 как часть «теократической переработки» Пятикнижия

А. Ю. Зиновкин Учение о двух матерях (1QHa XI:1–18)

А. Г. Грушевой Архисинагоги в грекоязычных надписях первых веков н. э.

Д. В. Цолин Пиюты к празднику Песах в Палестинских таргумах. Перевод, комментарии, заметки

Н. Н. Селезнев Ал-Макӣн ибн ал-ʿАмӣд о Моисее Критском

А. В. Муравьев Lapsus traductoris: подходы к неточностям перевода с арамейского на греческий (корпус мар Исхака Ниневийского)

Е. Н. Мещерская Соломон и Богородица. Формирование прообразовательной традиции

Е. А. Гаврилова, А. К. Лявданский Рассказ Д. Петросова «Пыччунта»: материалы к словарю урмийского литературного языка

С. В. Фомичева Иона-врач: к вопросу об использовании медицинской терминологии и образов, связанных с медициной, у Ефрема Сирина

М. Г. Калинин, Е. В. Барский Понятие Шхины в богословии Исаака Сирина

В. В. Емельянов «Олимпиада» Гильгамеша (источники и история вопроса)

М. А. Редина-Томас «Его печать приложена»: способы верификации клинописных документов в Ниппуре касситского периода (ок. 1531–1155 гг. до н. э.)

А. И. Янковский Три иракских истории

Е. В. Гусарова Хроника эфиопских фалаша как уникальный источник, отражающий самосознание данного народа

Т. В. Ткачева Библейские аллюзии в русской поэзии

С. В. Некрасов Имена собственные в рассказе И.-Л. Переца «Сумасшедший батлен»

В. В. Кнорринг Обзор книг на идише 1913 года издания: по материалам электронного каталога книг на идише из фонда РНБ

И. И. Вавренюк Развитие «Талмуд Тор» в Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

Сведения об авторах

Иудаика и арамеистика - Сборник научных статей на основе материалов Третьей ежегодной конференции по иудаике и востоковедению 17 декабря 2013 г - Предисловие

В основу настоящего сборника положены материалы Третьей ежегодной конференции по иудаике и востоковедению, которая состоялась 17 декабря 2013 г. в Санкт-Петербурге и была организована Петербургским институтом иудаики (ПИИ) при участии кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

В работе конференции приняли участие исследователи, представляющие различные научные и образовательные центры России и зарубежья: ПИИ, СПбГУ, Институт восточных рукописей РАН, Российскую национальную библиотеку, Высшую школу иудаики (Гейдельберг, Германия) и др.

В сборник включены статьи, посвященные различным аспектам еврейской и арамейской филологии. Их авторы, в частности, обсуждают проблемы фонетики древнееврейского языка, библейской экзегезы, кумранистики, арамейского стихосложения, изучения новоарамейских языков. Кроме того, ряд статей посвящен литературе семитских народов, истории еврейства I тысячелетия н. э. и Нового времени.

Редакторы сборника выражают искреннюю благодарность тем ученым, которые взяли на себя труд рецензирования присланных материалов.