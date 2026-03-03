Тарасенко - Иисус из Назарета — учитель, пророк, Мессия

Александр Тарасенко - Иисус из Назарета - учитель, пророк, Мессия - Некоторые аспекты деятельности Иисуса в контексте мессианских ожиданий в начале новой эры
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Series Via Sacra (5 books)

Эта книга писалась трудно и долго, более десяти лет, на что были разнообразные причины. Уже сама тема учительского, пророческого и мессианского служения Иисуса из Назарета предполагала продолжительный процесс работы. Данное исследование в сфере поисков исторического Иисуса предложил мне профессор Петрус Грабе (Petrus Grabe) из Университета Южной Африки (Unisa), которому я глубоко признателен за руководство моей магистерской диссертацией. (Она была опубликована под названием «Иисус и "полнота времени"» (СПб., 2001). Весной 2001 г. во время его визита в Санкт-Петербургский христианский университет (СПбХУ), где я тогда работал, мы обговорили план докторской диссертации, которую я должен был написать в Университете Южной Африки. Тема была мне близка начиная еще с курсовой работы, так что это был воистину счастливый и редко выпадающий случай — знакомый материал и умный, достойный человек в качестве куратора диссертации, который к тому же предложил мне пожить у него в Претории. К сожалению, уже осенью того же года Петрус Грабе эмигрировал в США, поэтому в дальнейшем у меня не было тех возможностей для работы над монографией, на которые я рассчитывал.

Осенью 2001 г. я начал было делать наброски к книге, но уже в первые дни 2002 г. произошли большие перемены в моей жизни, связанные с кадровыми изменениями в родном вузе при новом руководстве после отъезда в Прагу моего научного руководителя д-ра Петра Пеннера (он был представителем Университета Южной Африки в Петербурге). Такой поворот дел лишил меня возможности пользоваться библиотекой родной школы — лучшей по тем временам теологической библиотеки Петербурга. Мой уход автоматически повлек за собой отмену финансовой поддержки докторских исследований, которая была предоставлена американской организацией «Overseas Counceling» мне и трем другим преподавателям СПбХУ. Тем не менее я продолжил писать эту книгу как монографию, так как Петр Пеннер вместе с моим новым куратором в Претории находил способы оплачивать мое образование. В феврале 2002 г. он пригласил нас с супругой на две недели в Прагу, где я каждый день работал в библиотеке Международной баптистской теологической семинарии (IBTS). Именно с этого момента работа над данной монографией стала регулярной. Лишь с уходом из Университета Южной Африки моего второго куратора д-ра Юджина Боты я оставил учебу и продолжил работу над книгой как самостоятельный исследователь.

Исследование древних событий и жизни известной личности всегда сопровождается тщательным вниманием к источникам той культуры, что давно канула в Лету. Греческое слово πρόβλημα («преграда», «загадка», «трудность») как нельзя лучше характеризует временную и культурную преграды между древним событием и его исследователем. Изучение любого древнего текста неразрывно связано с тщательным анализом как эпохи в целом, так и жизни самого автора. Размышление пророка над книгой своего предшественника (Дан. 9:2) показывает, что данная проблема была знакома уже древним. В качестве введения рассмотрим несколько подробнее источники и культуру эпохи Второго Храма.

Александр Тарасенко - Иисус из Назарета — учитель, пророк, Мессия - Некоторые аспекты деятельности Иисуса в контексте мессианских ожиданий в начале новой эры

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2017. — 368 с — (Via Sacra. IV).

ISBN 978-5-93762-076-7

Александр Тарасенко - Иисус из Назарета — учитель, пророк, Мессия - Некоторые аспекты деятельности Иисуса в контексте мессианских ожиданий в начале новой эры - Содержание

От автора

Введение

  • I. Источники эпохи

  • II. Культура эпохи

Часть I ПАЛЕСТИНСКИЙ ИУДАИЗМ В НАЧАЛЕ НОВОЙ ЭРЫ И ЕГО МЕССИАНСКИЕ ОЖИДАНИЯ

Глава 1. Еврейские религиозные группы

  • 1.1.Эллинизм и еврейский религиозный сепаратизм в эпоху Второго Храма

  • 1.2. Ессеи и фарисеи как наследники хасидеев

  • 1.3. Ессеи

  • 1.4. Фарисеи

  • 1.5. Саддукеи

  • 1.6. Резюме

Глава 2. Мессианство в античном иудаизме

  • 2.1. Мессианские чаяния иудеев в начале новой эры

  • 2.2. Портрет Мессии

  • 2.3. Грядущий мир как царство Мессии. Крещение Иоанново

  • 2.4. Резюме

  • Заключение к части I

Часть II ИИСУС КАК УЧИТЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ РАВВИНИСТИЧЕСКОГО ИУДАИЗМА

Глава 1. Раввинистический иудаизм в I веке

  • 1.1. Религиозная культура послепленного иудаизма

  • 1.2. Притча как характерный элемент раввинистической проповеди

  • 1.3. Появление мудрецов и герменевтики

  • 1.4. Мудрецы и священники

  • 1.5. Мудрецы, традиция и синагога

  • 1.6. Мудрецы и толпа

  • 1.7. Резюме

Глава 2. Служение Иисуса как еврейского учителя

  • 2.1. Портрет Иисуса как мудреца

  • 2.2. Трансформация иудейских галахот в учении Иисуса

  • 2.3. Основные приемы риторики Иисуса

  • 2.4. Притча о работниках в винограднике и ее исторический контекст

  • 2.5.Резюме

  • Заключение к Части II

Часть III ОППОЗИЦИЯ ИИСУСУ КАК МЕССИИ-ПРОРОКУ

Глава 1. Иисус как пророк

  • 1.1. Портрет пророка

  • 1.2. Угасание пророческого движения

  • 1.3. Пророческое служение Иисуса

  • 1.4. Резюме

Глава 2. Иисус и различные религиозные группы Иерусалима

  • 2.1.Мессия и установления иудаизма эпохи Второго Храма

  • 2.2. Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим

  • 2.3. Анализ текста и контекста. Политические реалии ..

  • 2.4. Сюжетная канва. Отношения с фарисеями и ессеями

  • 2.6.Резюме

  • Заключение к Части III

Заключение

Библиография

Список сокращений и латинских обозначений

Oт автора

Comments (12 comments)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.
B
brat Eduard 1 year ago
Дякую.
Відкрив для себе автора вдруге.
Є над чим порозважати.
Нехай Бог вас поблагословить і надалі живим розумом, щирим серцем та креативністю - здатністю до продукування принципово нових ідей, чого так не вистачає у багатьох авторів ))
А головне - будьте собою ))
Y
yuniy 2 years ago

Дякую! Цікаві розробки.
Владимир79 2 years ago
Слава Господу, благодарю за книгу
T
tarasenko 2 years ago

Ой, вэй! Оказалось, что моих фото в сети словно мусора на околоземной орбите!

Спасибо за страницу!
E
esxatos 2 years ago

Прекрасное собрание нашего мэтра рабби Александра!  Спасибо автору и ждем новых работ!

 
G
gios76 7 years ago

спасибо
T
tarasenko 8 years ago

Спасибо на добром слове, народ! Надеюсь, последующие публикации вас не разочаруют. Вот закончу вскоре докторскую, начну готовить к публикации то, что пока лежит в столе....
B
brat librarian 8 years ago

Спасибо

 
E
esxatos 8 years ago

Превосходное исследование! Таких бы книг да побольше! 
P
p.Aleksiy 3 years ago

Добрый день, ссылка на чтение закрыта?
E
esxatos 3 years ago

Нет, все работает.

