Тарасенко - Иисус из Назарета — учитель, пророк, Мессия

Эта книга писалась трудно и долго, более десяти лет, на что были разнообразные причины. Уже сама тема учительского, пророческого и мессианского служения Иисуса из Назарета предполагала продолжительный процесс работы. Данное исследование в сфере поисков исторического Иисуса предложил мне профессор Петрус Грабе (Petrus Grabe) из Университета Южной Африки (Unisa), которому я глубоко признателен за руководство моей магистерской диссертацией. (Она была опубликована под названием «Иисус и "полнота времени"» (СПб., 2001). Весной 2001 г. во время его визита в Санкт-Петербургский христианский университет (СПбХУ), где я тогда работал, мы обговорили план докторской диссертации, которую я должен был написать в Университете Южной Африки. Тема была мне близка начиная еще с курсовой работы, так что это был воистину счастливый и редко выпадающий случай — знакомый материал и умный, достойный человек в качестве куратора диссертации, который к тому же предложил мне пожить у него в Претории. К сожалению, уже осенью того же года Петрус Грабе эмигрировал в США, поэтому в дальнейшем у меня не было тех возможностей для работы над монографией, на которые я рассчитывал.

Осенью 2001 г. я начал было делать наброски к книге, но уже в первые дни 2002 г. произошли большие перемены в моей жизни, связанные с кадровыми изменениями в родном вузе при новом руководстве после отъезда в Прагу моего научного руководителя д-ра Петра Пеннера (он был представителем Университета Южной Африки в Петербурге). Такой поворот дел лишил меня возможности пользоваться библиотекой родной школы — лучшей по тем временам теологической библиотеки Петербурга. Мой уход автоматически повлек за собой отмену финансовой поддержки докторских исследований, которая была предоставлена американской организацией «Overseas Counceling» мне и трем другим преподавателям СПбХУ. Тем не менее я продолжил писать эту книгу как монографию, так как Петр Пеннер вместе с моим новым куратором в Претории находил способы оплачивать мое образование. В феврале 2002 г. он пригласил нас с супругой на две недели в Прагу, где я каждый день работал в библиотеке Международной баптистской теологической семинарии (IBTS). Именно с этого момента работа над данной монографией стала регулярной. Лишь с уходом из Университета Южной Африки моего второго куратора д-ра Юджина Боты я оставил учебу и продолжил работу над книгой как самостоятельный исследователь.

Исследование древних событий и жизни известной личности всегда сопровождается тщательным вниманием к источникам той культуры, что давно канула в Лету. Греческое слово πρόβλημα («преграда», «загадка», «трудность») как нельзя лучше характеризует временную и культурную преграды между древним событием и его исследователем. Изучение любого древнего текста неразрывно связано с тщательным анализом как эпохи в целом, так и жизни самого автора. Размышление пророка над книгой своего предшественника (Дан. 9:2) показывает, что данная проблема была знакома уже древним. В качестве введения рассмотрим несколько подробнее источники и культуру эпохи Второго Храма.

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2017. — 368 с — (Via Sacra. IV).

ISBN 978-5-93762-076-7

Александр Тарасенко - Иисус из Назарета — учитель, пророк, Мессия - Некоторые аспекты деятельности Иисуса в контексте мессианских ожиданий в начале новой эры - Содержание

От автора

Введение

I. Источники эпохи

II. Культура эпохи

Часть I ПАЛЕСТИНСКИЙ ИУДАИЗМ В НАЧАЛЕ НОВОЙ ЭРЫ И ЕГО МЕССИАНСКИЕ ОЖИДАНИЯ

Глава 1. Еврейские религиозные группы

1.1.Эллинизм и еврейский религиозный сепаратизм в эпоху Второго Храма

1.2. Ессеи и фарисеи как наследники хасидеев

1.3. Ессеи

1.4. Фарисеи

1.5. Саддукеи

1.6. Резюме

Глава 2. Мессианство в античном иудаизме

2.1. Мессианские чаяния иудеев в начале новой эры

2.2. Портрет Мессии

2.3. Грядущий мир как царство Мессии. Крещение Иоанново

2.4. Резюме

Заключение к части I

Часть II ИИСУС КАК УЧИТЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ РАВВИНИСТИЧЕСКОГО ИУДАИЗМА

Глава 1. Раввинистический иудаизм в I веке

1.1. Религиозная культура послепленного иудаизма

1.2. Притча как характерный элемент раввинистической проповеди

1.3. Появление мудрецов и герменевтики

1.4. Мудрецы и священники

1.5. Мудрецы, традиция и синагога

1.6. Мудрецы и толпа

1.7. Резюме

Глава 2. Служение Иисуса как еврейского учителя

2.1. Портрет Иисуса как мудреца

2.2. Трансформация иудейских галахот в учении Иисуса

2.3. Основные приемы риторики Иисуса

2.4. Притча о работниках в винограднике и ее исторический контекст

2.5.Резюме

Заключение к Части II

Часть III ОППОЗИЦИЯ ИИСУСУ КАК МЕССИИ-ПРОРОКУ

Глава 1. Иисус как пророк

1.1. Портрет пророка

1.2. Угасание пророческого движения

1.3. Пророческое служение Иисуса

1.4. Резюме

Глава 2. Иисус и различные религиозные группы Иерусалима

2.1.Мессия и установления иудаизма эпохи Второго Храма

2.2. Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим

2.3. Анализ текста и контекста. Политические реалии ..

2.4. Сюжетная канва. Отношения с фарисеями и ессеями

2.6.Резюме

Заключение к Части III

Заключение

Библиография

Список сокращений и латинских обозначений

Oт автора