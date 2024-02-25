Энциклопедия религий - Академический Проект - Гаудеамус

С эпохи Просвещения в европейском сознании получила широкие права и политико-идеологические перспективы идея о том, что срок жизни религии подошел к концу: ее институты вступили в конфликт с государством и гражданским обществом, ее ритуалы стали анахронизмом, религиозные догматы и заповеди стали пустой риторикой, а священные книги представляют собой свод заблуждений... В «прогрессивных кругах» религиозная идея низводилась до уровня суеверий или небылиц. В революционных идеологиях религии как «сердцу бессердечного мира» была объявлена война.

Вскоре там, где называвшие себя «марксистскими» идеологии пришли к власти, обещанная война приняла вполне реальные формы репрессивной государственной политики — церкви, мечети, дацаны, кумирни, синагоги разрушались, служители культа, объявленные «врагами народа», стали объектом массового террора; под воздействием государственной антирелигиозной пропаганды общество в массовом порядке декларировало свою приверженность атеизму. Развитие западных демократических обществ также подтверждало неутешительность прогноза для религии — секуляризация, антиклерикализм становились в начале 20 в. для добропорядочных граждан нормальным образом жизни. Кризис религии явно обозначился даже в традиционных обществах Востока: реформы Кемаля Ататюрка в Турции, шахской династии Пехлеви в Иране — подобные преобразования вели к секулярной модернизации, которая оставляла все меньше места доминировавшему до тех пор исламу. Громко заявившие о себе в первой половине прошлого века «квазирелигии» тоталитарных режимов и феномен «гражданских» религий, казалось, лишь подтверждали общую тенденцию распада религиозных систем, порождавшую в ходе необратимых мутаций яркие, но нетипичные эрзацы.

Однако к концу 1970-х многие из возникших после Второй мировой войны религиозных новообразований обнаружили свою жизнестойкость и начали жестко конкурировать с традиционными вероисповеданиями. Активность «религий нового века» и упорная борьба за выживание «старых» церквей, выдвинувших программы реформ, новые тенденции в теологии и социальные проекты в широком спектре, от фундаменталистских до ультрарадикальных, — эти и другие причины привели к постепенному росту религиозного фактора на Западе. Исламская революция 1979 г. под руководством аятоллы Хомейни, образование Исламской Республики Иран и последующая исламизация целого ряда политических движений — все это вкупе с западными реалиями активизации религиозной жизни прозвучало «траурным сопровождением» недавним прогнозам о скором вытеснении религии из личной и общественной жизни. Закатилась звезда тех социальных реформаторов и мыслителей, которые выстраивали свои политические программы и религиоведческие теории в расчете на общество, свободное от религии.

К концу 20 в. человечество подошло под знаком новых теорий глобального конфликта «западных» и «восточных» религий, «христианской» и «мусульманской» цивилизаций, которые выдвигаются для объяснения и прогнозирования геополитических процессов начала третьего тысячелетия. Освещенная ночными пожарами и беспорядками европейская осень 2005 г. подтвердила правоту тех мыслителей, которые обоснованно предрекли рост и радикализацию религиозных настроений в мире. Однако религиоведческие концепции явно не поспевают за теми крупными и разнонаправленными трансформациями, которые происходят в глубинах религиозной жизни и приводят порой к парадоксальным и даже скандальным переменам, грозящим новыми расколами и анафематствованиями. Нет, например, сколько-нибудь убедительных теорий для анализа и прогнозирования последствий таких явлений современной религиозной жизни, как недавнее принятие Англиканской церковью Америки, лютеранскими церквями Швеции, Голландии доктрин о гомосексуальных браках и женском священстве.

Кризис и недостаточность прежних религиоведческих подходов столь же очевидны, как отсутствие или малоубедительность новых способов интерпретации и прогнозирования многих религиозных реалий. Следует признать, однако, что в 21 в. религиоведение вошло в качестве самостоятельной отрасли знаний с богатым наследием, заявляя о себе как о науке, находящейся на передовых рубежах гуманитарного знания, актуальной для современного человека и общества. Этот потенциал безусловно позволит науке о религии дать свой ответ на животрепещущие проблемы нашего времени.

Дорогой читатель! Перед тобой светское русскоязычное энциклопедическое издание, посвященное религиям мира, — «Энциклопедия религий». В системном виде она представляет многообразие религиозной жизни как в исторической ретроспективе, так и в его нынешнем измерении. Энциклопедические статьи, которых в издании более 3400, раскрывают в целостном виде своеобразие отдельных конфессий (мировых и локальных, оставшихся в прошлом и недавно возникших), а также их важнейшие аспекты — доктрины, мифологию, символику, теологию и демонологию, содержание священных книг, культовые практики, этические и правовые нормы, формы искусства, социальные институты и др. Составители стремились не обходить вниманием даже сравнительно небольшие религиозные течения, не отступая от беспристрастного рассмотрения тех, оценка которых крайне неоднозначна (например, скопчество). Значительный раздел Энциклопедии посвящен религиозным реформаторам, философам и теологам, их судьбам, сочинениям и вкладу в историю религии. Важную часть Энциклопедии составляют статьи, раскрывающие содержание религиозных понятий и концепций.

«Энциклопедия религий» — светское и внеконфессиональное издание. Ее авторы — атеисты, агностики, христиане (православные, католики, представители различных направлений в протестантизме), мусульмане, буддисты, иудеи и носители прочих убеждений — в первую очередь выступают как ученые, которые при подготовке статей абстрагировались от личных мировоззренческих пристрастий. Содержание Энциклопедии — пример плодотворного диалога представителей разных мировоззрений, объединенных глубоким взаимоуважением и общими научными целями. Энциклопедия свободна от идеологического давления каких-либо религиозных организаций, политических движений или государственных институтов.

Составители и редакторы Энциклопедии надеются, что издание, рассчитанное как на специалистов, так и на широкую аудиторию читателей разных возрастов и рода занятий, интересующихся религией, поможет углублению их представлений об историческом прошлом и сложном настоящем разных религиозных формаций. И возможно, более глубокое постижение нашей истории, таким образом, приподнимет перед нами завесу над некоторыми коллизиями будущего.

доктор философских наук А.П. Забияко, доктор философских наук А.Н. Красникову доктор философских наук ЕС. Элбакян

Энциклопедия религий - - Академический Проект - Гаудеамус - ПРОХАНОВ

ПРОХАНОВ Иван Степанович (1869-1935) — русский протестантский религиозный деятель, создатель Всероссийского Союза Евангельских христиан. Родился в семье духовных христиан (молокан), был крещен в 17 лет. Окончил Петербургский технологический ин-т; симпатизировал народникам, уже в 1889 начал вместе с группой верующих нелегально издавать в С.-Петербурге журнал «Беседа». В 1893 выпустил первый сборник духовных стихов, а через год переехал в Симферополь, где создал русско-украинскую протестантскую общину «Вертоград» (ее членом была, напр., З.Н. Некрасова — вдова поэта). Однако эта община просуществовала недолго, а в феврале 1895 П. из-за религиозных преследований был вынужден уехать из России — сначала в Швецию, затем в Германию, Париж и, наконец, в Великобританию, где обучался на годичных баптистских (см. Баптизм) теологических курсах в Бристоле и познакомился с проповедниками из многих стран Европы. В 1898 П. вернулся в Российскую империю, в Латвию, где работал инженером-железнодорожником и преподавал в Рижском политехническом ин-те, из которого, однако, в 1901 был уволен как сектант. К кон. 19 — нач. 20 в. относится расцвет литературного творчества П. Он собрал и в 1902 издал сборник духовных песен «Гусли» из 507 гимнов (частично используемых в баптистских и других протестантских церквях России и СНГ до настоящего времени), а в 1905 выпустил и свой сборник стихотворений — «Струны сердца» (в дальнейшем он издал еще ряд сборников духовных песен и гимнов). После ослабления религиозной нетерпимости в 1905 П. активно занялся миссионерской деятельностью и организацией протестантских общин. Так, он участвовал в создании в 1907 Русского евангельского союза и составил проект его устава. В январе 1906 он начал издавать журнал «Христианин» — один из первых органов русской протестантской прессы, а с 1910 — газету «Утренняя звезда». В 1913 под руководством П. была открыта Библейская школа в С.-Петербурге.

В ноябре 1908 при его непосредственном участии в этом городе была зарегистрирована первая евангельская община. Общины евангельских христиан под руководством П. в силу вероучительных и церковно-организационных различий отошли от строго баптистской направленности (в т. ч. из-за элементов кальвинизма в вероучении баптистского братства, которые не признавались евангельскими христианами). В 1909 П. независимо от баптистских лидеров созвал в С.-Петербурге Первый Всероссийский съезд, где был образован Всероссийский союз евангельских христиан (ВСЕХ), председателем которого стал П. Однако в дальнейшем ВСЕХ предпринимал попытки к объединению с баптистами — напр. в 1911 на Всемирном съезде баптистов в Филадельфии, где П. был избран вице-президентом Всемирного союза баптистов. В 1910 П. составил т. н. Вероучение — один из авторитетных документов российских баптистов. Однако лишь в 1924 он был рукоположен как служитель в общине баптистов и Моравских братьев в Праге. В годы Первой мировой войны деятельность ВСЕХ была дезорганизована, однако его лидеры, в т. ч. П., активно отстаивали право своей организации на легальную деятельность. Определенным влиянием П. пользовался и после Октябрьской революции. Напр., он сумел добиться у В.И. Ленина возвращения евангельским христианам молитвенного дома в Казани, а во время Гражданской войны ВСЕХ создал ряд сельских протестантских коммун в центральной России. В 1923-1928 П. преподавал на Библейских курсах в Ленинграде. Однако летом 1928, прибыв на IV Всемирный конгресс баптистов в Торонто в качестве вице-президента Всемирного союза баптистов, П., ограниченный в своей работе, был вынужден остаться в Канаде. Вскоре после его отъезда работа ВСЕХ была приостановлена, но сам П., оставшись за границей, вел активную работу по созданию Всемирного союза евангельских христиан. Скончался в Германии, похоронен в Берлине. Соч.: В котле России. Чикаго, 1992.

О.Я Несмиянова, A.M. Семанов