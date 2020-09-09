Йоэль Кан - Учение Хабад

Кан - Учение Хабад
Библиотека еврейских текстов - Хасидизм
Книга «Учение Хабад», разумеется, не претендует на всеобъемлющий охват теоретического богатства хасидизма.
Я бы сравнил ее с небольшим окошком, через которое человек, заинтересованный в духовном росте, может заглянуть в огромный мир идей, провозглашенных два с половиной века назад Бааль-Шем-Товом, систематизированных Алтер Ребе в его фундаментальном труде Танья и ряде других работ, развитых последующими учителями хасидизма. В предлагаемой книге читателю разъясняется хасидский взгляд на основные вопросы нашей религии, — например, хасидский подход к каждому из наших праздников, хасидская трактовка таких понятий, как Изгнание и Избавление, и т. д. Одновременно автор раскрывает и анализирует главные цели хасидизма — продвижение по пути понимания Б-га, познание скрытой сути Торы, сущности окружающего мира и смысла человеческой жизни. Изложение вопросов теории и идеологии доступным языком и в максимально простой (при этом не упрощенной) форме позволяет сделать теоретические основы хасидского учения доступными для самых широких слоев общества. Тем самым, как я надеюсь, будет сделан важный шаг в реализации завета Рамбама: «Основа основ и столп мудрости — знать, что есть Первичная Сущность, которая является причиной существования всего сущего. И все, что есть на небесах и на земле, и все, что между ними, существует благодаря Истинной Сущности».
Многие люди, впервые знакомясь с основами хасидизма, невольно задаются вопросом: в чем разница между ними и учением каббалы? Ведь вроде бы то и другое исследует скрытую суть вещей, скрытые смыслы слов Торы. Это действительно так, но есть принципиальная разница. Каббала в основном объясняет, что происходит в верхних мирах — отсюда учение о сфирот, о качествах Б-га (мидот), об уровнях связи между Б-гом и нашим миром. По сути, это знание в чистом виде. Хасидизм же в основном рассматривает вопросы о том, как это знание относится к человеку, как оно может ему служить, чтобы сам человек лучше служил Б-гу. Ведь знание сфирот и мидот реально способно помочь, лишь если мы используем его в служении — для более глубокого понимания тех заданий, которые Б-г нам дает, для более эффективной, более последовательной работы по улучшению окружающего мира. Каббала делает человека более умным; хасидизм делает его более близким к Б-гу, более чистым и святым.
Йоэль Кан - Учение Хабад
(Библиотека еврейских текстов. Хасидизм)
М.: Книжники, 2020. — 536 с.
ISBN 978-5-9953-0692-4
Йоэль Кан - Учение Хабад - Содержание
- Б. Лазар - Предисловие
- М. Кориц - Несколько предварительных пояснений
- М. Кориц - Вступление
УРОК ПЕРВЫЙ. ЧТО ТАКОЕ ЕДИНСТВО
- 1.1 Три взгляда на единство
- 1.2 Реален ли мир
- 1.3 Кто держит небо
- 1.4 Почему камень падает вниз
- 1.5 Существование, не изменяющее единства
- 1.6 Существование мира — это существование повелений Всевышнего
- 1.7 «Низшее единство» и «Высшее единство»
- 1.8 Когда действие важно для человека
- 1.9 Когда величие является скромностью
- 1.10 Имена Всевышнего
- 1.11 Отличие качества Царственности от остальных качеств
- 1.12 Что выражает Царственность
- 1.13 Народ влияет на монарха
- 1.14 Что творения могут добавить Творцу
- 1.15 Путь служения — размышление о величии Творца
- 1.16 Иной путь — размышление о незначительности творения
- 1.17 Голова и ноги — на одном уровне
УРОК ВТОРОЙ. ГДЕ НАХОДИТСЯ Б-Г
- 2.1 Осторожно, каббала!
- 2.2 От чего предостерегал Бааль-Шем-Тов
- 2.3 Что такое настоящая скромность
- 2.4 Чем может помочь хасидское учение
- 2.5 Что является существенным
- 2.6 Где находится Всевышний
- 2.7 Уместно ли нахождение Всевышнего в низшем мире
- 2.8 Любая иерархия несет в себе ограничение
- 2.9 Свет наполняющий и Свет окружающий
- 2.10 Место материальное и место духовное
- 2.11 Что такое настоящая духовность
- 2.12 Два типа душевных свойств
- 2.13 Что такое окружающий Свет
- 2.14 Что больше максимума
УРОК ТРЕТИЙ. В ЧЕМ СМЫСЛ СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ
- 3.1 Что произошло у горы Синай
- 3.2 Что изменилось в сущности заповедей
- 3.3 Откровение до дарования Торы
- 3.4 То, что выше Имени
- 3.5 Учитель и ученик
- 3.6 Как стать учеником
- 3.7 Когда чувство важнее действия
- 3.8 Почему нет своей заповеди для каждого
- 3.9 Зачем Аврагам кормил ангелов
- 3.10 Чувства и действия в современных заповедях
- З.11 Кардинальное изменение в материальном мире
- 3.12 Изменение, внесенное в заповеди Синайским откровением
- 3.13 Как заповеди могут изменять материальный мир
- 3.14 Сущность бесконечного
- 3.15 Заповеди как самоцель
- 3.16 Аромат vs масло
УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ. ИЗБАВЛЕНИЕ КАК ВЕРШИНА ТВОРЕНИЯ
- 4.1 Мессианские времена — задача творения мира
- 4.2 Что такое место обитания для Всевышнего
- 4.3 Обитель в низших мирах
- 4.4 В чем уникальность будущего Избавления
- 4.5 Определяющая черта еврейского народа и еврея
- 4.6 Избавление физическое и избавление духовное
- 4.7 Избавление от египетского рабства
- 4.8 Избавление от вавилонского пленения
- 4.9 Избавление от эллинского ига
- 4.10 Высокий Свет и высокое Избавление
- 4.11 Ограниченный свет оставляет место для темноты
- 4.12 Свет, подверженный изменениям, и Свет неизменный
- 4.13 Периоды подъема и периоды сокрытия
- 4.14 Свет Машиаха
УРОК ПЯТЫЙ. РАБЫ ИЛИ СЫНОВЬЯ
- 5.1 Два вида служения
- 5.2 Наш Отец, наш Царь
- 5.3 Сделаем или поймем
- 5.4 Что такое «поймем» и «сделаем»
- 5.5 Тора и ее указы
- 5.6 Б-г хочет любви и понимания
- 5.7 «Сделаем» и «поймем» или «поймем» и «сделаем»
- 5.8 Как влияет «поймем» на «сделаем»
- 5.9 Наслаждение в служении
- 5.10 Раб или работник
- 5.11 Возможно ли добровольное рабство
- 5.12 Иго против воли
- 5.13 Принуждение удовольствием
УРОК ШЕСТОЙ. ТАЙНЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ
- 6.1 Как вернуться в состояние «до греха»
- 6.2 Из злодеев — в праведники
- 6.3 В чем заключается вред, причиняемый грехом
- 6.4 Два вида исправления изъянов
- 6.5 Структура раскаяния
- 6.6 Исправление последствий поступка и исправление человека
- 6.7 Грех без бунта
- 6.8 Как вернуть букву Имени
- 6.9 «Высшее возвращение»
- 6.10 Разум и эмоции
- 6.11 Служение сердцем и служение разумом
- 6.12 Какое служение выше
- 6.13 Как разум влияет на чувства
- 6.14 Что разум меняет в чувствах
- 6.15 Два вида служения — две ступени Б-жественного света
- 6.16 Внешний и внутренний аспекты сознания
- 6.17 Интеллектуальность «Высшего возвращения»
- 6.18 Тора предшествует миру
- 6.19 Закон, данный ради изучения
- 6.20 Две ступени изучения Торы
- 6.21 Каждый еврей имеет отношение к «Высшему возвращению»
- 6.22 В чем польза знания своей сущности
- 6.23 Полноценное принятие ига
- 6.24 «Высшее» — в первую очередь
УРОК СЕДЬМОЙ. ЧЕМ НАДО ЗАПАСТИСЬ НА ГОД
- 7.1 Десять или семь
- 7.2 Горение явное и горение потенциальное
- 7.3 Огонь в душе
- 7.4 Зачем быть лучше
- 7.5 Источник раскаяния — связь со Всевышним
- 7.6 Сущность евреев — Б-жественность
- 7.7 Специфика Йом Кипура
- 7.8 Желание явное и желание скрытое
- 7.9 Евреи — дети Всевышнего
- 7.10 «Сделайте Меня Царем над вами»
- 7.11 Коронация как выражение единства
- 7.12 Сущность Йом Кипура
- 7.13 Порядок служения
- 7.14 Пять молитв — пять ступеней
- 7.15 Сущностная связь приводит к единству
- 7.16 Сокрытие и проявление
- 7.17 Клад в Торе
- 7.18 Выражение сущности
УРОК ВОСЬМОЙ. ВЕРА И ЗНАНИЕ
- 8.1 Три мацы и четыре бокала вина
- 8.2 Дающий и получающий
- 8.3 Счет омера и его смысл
- 8.4 Необходимость самостоятельного служения
- 8.5 Что заставляет проснуться
- 8.6 Духовный подъем и его результаты
- 8.7 Воодушевление и его конкретизация
- 8.8 Как стать народом Всевышнего за 49 дней
- 8.9 Безграничная преданность
- 8.10 Что такое выход из Египта
- 8.11 Выход из Египта в каждом поколении
- 8.12 В чем источник веры
- 8.13 Воспитание животной души
- 8.14 Вера и разум
- 8.15 Выход из Египта в наше время
- 8.16 Ежедневный выход из Египта
- 8.17 Маца веры и вино понимания
УРОК ДЕВЯТЫЙ. ИЗБАВЛЕНИЕ И ХРАМ
- 9.1 Сущность Избавления — в построении Храма
- 9.2 Отличие будущего Избавления от исхода из Египта
- 9.3 Где берут свободу
- 9.4 Безграничность за безграничностью
- 9.5 Три вида избавлений
- 9.6 Три храма — три ступени святости
- 9.7 Истина — свойство Яакова
- 9.8 Доброта, Строгость и Милосердие
- 9.9 Между светом и влиянием
- 9.10 Что возвышеннее — свет или влияние
- 9.11 Преимущество Первого храма
- 9.12 Преимущество второго избавления
- 9.13 Избавление сверху вниз и избавление снизу вверх
- 9.14 Совершенство вечности
УРОК ДЕСЯТЫЙ. ВЫБОР И ИЗБРАННОСТЬ
- 10.1 Суть праздника
- 10.2 Пуримский пир
- 10.3 Название праздника
- 10.4 Пурим и Йом Кипур
- 10.5 Суть жребия
- 10.6 В чем заключается задача исполнения заповедей
- 10.7 Оба ответа верны
- 10.8 Дела праведников и дела злодеев
- 10.9 Мир высоких понятий
- 10.10 Духовный прообраз Гамана
- 10.11 В чем был замысел Гамана
- 10.12 Успех злодея указывает на равенство между добром и злом
- 10.13 Молчание Всевышнего
- 10.14 Причины неудачи Гамана
- 10.15 Свобода выбора
- 10.16 Чем различаются выбор по жребию и свободный выбор
- 10.17 Избрание народа
- 10.18 Беспричинная любовь
- 10.19 Любовь, имеющая причину
- 10.20 Любовь как избрание
- 10.21 Три ступени
- 10.22 «Проклят Гаман» даже на «ступени неразличения»
- 10.23 Незнание, которое выше знания
- 10.24 В чем ценность заповедей
- 10.25 Уникальность пуримского служения
УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ. БОРЬБА И ГАРМОНИЯ
- 11.1 Связана ли Ханука с военной победой
- 11.2 Два чуда — две стороны праздника
- 11.З Два чуда и связь между ними
- 11.4 Отличие Хануки от Пурима
- 11.5 Цель войны — осквернение масла
- 11.6 Символика восьми и семи дней
- 11.7 Два вида проявления Б-жественности в мире
- 11.8 Почему неделя состоит не из восьми дней
- 11.9 Восемь дней Хануки
- 11.10 Чудесное число восемь
- 11.11 Два вида чудес
- 11.12 Какое чудо важнее
- 11.13 Смысл обновления мира
- 11.14 В чем недостаток сверхъестественного
- 11.15 Источник сверхъестественного — в естественном
- 11.16 Объединение двух видов чудес
- 11.17 Мир не является ограничением
- 11.18 Праздник избавления —19 кислева
- 11.19 Два вида освобождения из плена
- 11.20 Освобождение от власти животной души
- 11.21 Размышление как путь к полному освобождению
- 11.22 Хасидское учение как подготовка к приходу Машиаха
- 11.23 Суть мессианских времен
- 11.24 Гармония, заложенная в Хануке
- 11.25 Гармония между Всевышним и Его миром
УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ. МЕССИАНСКИЕ ВРЕМЕНА
- 12.1 Основа веры — ожидание прихода Машиаха
- 12.2 Возвращение к Торе
- 12.3 Восстановление царства дома Давида
- 12.4 Как справедливость связана с мессианскими временами
- 12.5 Вера как условие справедливости
- 12.6 Основы идеального общества
- 12.7 Избавление по воле Всевышнего
- 12.8 В чем проявляется полнота власти
- 12.9 Ночь превратится в день
- 12.10 Почему для прихода Машиаха так важен естественный ход событий
- 12.11 Как безграничное может нести в себе ограничение
- 12.12 Заповеди ведут мир к Избавлению
- 12.13 Что такое основание веры
- 12.14 Является ли вера в Машиаха основой Торы
- 12.15 Мессианское время — осуществление Торы
- 12.16 Ожидание мессианских времен как основа Торы
ГЛОССАРИЙ
Йоэль Кан - Учение Хабад - Урок первый. Что такое единство
Хасидское учение внесло большой вклад в формирование тех представлений, на которых базируется современное еврейское мировоззрение. Наиболее важным среди них, по-видимому, является новая глубина понимания фразы «Слушай, Израиль... Б-г один». Объяснение этой фразы, данное основателями хасидского учения, заключается в том, что единственность Б-га не сводится лишь к тому, что нет другой власти в мире (Б-г—в смысле «властитель»), и, значит, не существует в мире иного властителя, кроме Б-га, открывшегося еврейскому народу на горе Синай. Хасидская трактовка единства такова: Б-г является единственной реальностью, и нет другой реальности помимо Него.
• Рамбам тоже приводит слова Торы «...нет ничего, кроме Него». Но в его трактовке эти слова означают уникальность абсолютного существования, присущего Всевышнему, а не отрицание реальности помимо Него.
Цемах Цедек объясняет, что в заповеди единства Всевышнего, провозглашенной в молитве «Слушай, Израиль!», можно выделить три уровня понимания. Первый представлен трактовкой этой заповеди в книгах еврейских законодателей, второй требует более глубоких размышлений, которые сформулированы в книге Зогар, третий же основан на учении Бааль-Шем-Това, согласно которому нет другой реальности, помимо существования Б-га. Буквальный смысл при этом подходе приобретают слова молитвы, обращенные ко Всевышнему: «Ты Тот же, Каков был до сотворения мира, Тот же и после сотворения мира». Процесс сотворения мира не внес никаких изменений в Его единство, и как до сотворения мира не было иного существования, кроме Него, так это осталось и после сотворения мира.
■ Откуда взялось представление о том, что сотворение мира не повлияло на Творца? Тора говорит об этом достаточно ясно. Через все описание процесса творения проходит: «И сказал Всесильный». Речь, слово — это характеристики сугубо человеческие, и к бесконечному и бестелесному Всевышнему они могут быть отнесены лишь метафорически. Метафора эта (слово, а не действие) как раз и выражает ничтожность сотворенного мира в сравнении со своим Творцом. Так этот образ расшифровывается в книге Танья: «Как в душе человека, например, когда он произносит одно слово, эта речь — абсолютное ничто даже по отношению к его говорящей душе в целом <...> к ее потенциалу речи, которая выражается в возможности души говорить бесконечно и безгранично, а тем более по отношению к внутреннему одеянию души — мысли, из которой исходит речь, <...> и нет нужды говорить по отношению к сути и сущности души».
• А почему для рассказа о творении не выбрана метафора «и подумал...»? Ведь влияние человеческой мысли еще менее заметно, чем влияние произнесенного слова; тем самым эта метафора куда больше подходила бы для намека на неизменность Творца. Этому далее в Танье дается дополнительное объяснение: образ «речи, слова» больше подходит к описанию творения, поскольку мир выглядит отдельным от своего Творца подобно тому, как произнесенное слово воспринимается людьми существующим само по себе.
■ Радикальность хасидского понимания единства Всевышнего создает немало новых вопросов, и наиболее очевидный из них — вопрос о реальности мира. Не теряется ли реальность существования мира при таком подходе?
Различные аспекты этого вопроса будут не раз подниматься в этом и последующих уроках. Здесь важно не забывать, что под «миром» понимается его существование в том виде, в каком он был изначально сотворен десятью речениями («Да будет свет», «Да соберется вода» и т. д.), а не мир, одухотворенный позже десятью заповедями.
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