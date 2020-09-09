Йоэль Кан - Учение Хабад

Библиотека еврейских текстов - Хасидизм

Книга «Учение Хабад», разумеется, не претендует на всеобъемлющий охват теоретического богатства хасидизма.

Я бы сравнил ее с небольшим окошком, через которое человек, заинтересованный в духовном росте, может заглянуть в огромный мир идей, провозглашенных два с половиной века назад Бааль-Шем-Товом, систематизированных Алтер Ребе в его фундаментальном труде Танья и ряде других работ, развитых последующими учителями хасидизма. В предлагаемой книге читателю разъясняется хасидский взгляд на основные вопросы нашей религии, — например, хасидский подход к каждому из наших праздников, хасидская трактовка таких понятий, как Изгнание и Избавление, и т. д. Одновременно автор раскрывает и анализирует главные цели хасидизма — продвижение по пути понимания Б-га, познание скрытой сути Торы, сущности окружающего мира и смысла человеческой жизни. Изложение вопросов теории и идеологии доступным языком и в максимально простой (при этом не упрощенной) форме позволяет сделать теоретические основы хасидского учения доступными для самых широких слоев общества. Тем самым, как я надеюсь, будет сделан важный шаг в реализации завета Рамбама: «Основа основ и столп мудрости — знать, что есть Первичная Сущность, которая является причиной существования всего сущего. И все, что есть на небесах и на земле, и все, что между ними, существует благодаря Истинной Сущности».

Многие люди, впервые знакомясь с основами хасидизма, невольно задаются вопросом: в чем разница между ними и учением каббалы? Ведь вроде бы то и другое исследует скрытую суть вещей, скрытые смыслы слов Торы. Это действительно так, но есть принципиальная разница. Каббала в основном объясняет, что происходит в верхних мирах — отсюда учение о сфирот, о качествах Б-га (мидот), об уровнях связи между Б-гом и нашим миром. По сути, это знание в чистом виде. Хасидизм же в основном рассматривает вопросы о том, как это знание относится к человеку, как оно может ему служить, чтобы сам человек лучше служил Б-гу. Ведь знание сфирот и мидот реально способно помочь, лишь если мы используем его в служении — для более глубокого понимания тех заданий, которые Б-г нам дает, для более эффективной, более последовательной работы по улучшению окружающего мира. Каббала делает человека более умным; хасидизм делает его более близким к Б-гу, более чистым и святым.

Йоэль Кан - Учение Хабад

(Библиотека еврейских текстов. Хасидизм)

М.: Книжники, 2020. — 536 с.

ISBN 978-5-9953-0692-4

Йоэль Кан - Учение Хабад - Содержание

Б. Лазар - Предисловие

М. Кориц - Несколько предварительных пояснений

М. Кориц - Вступление

УРОК ПЕРВЫЙ. ЧТО ТАКОЕ ЕДИНСТВО

1.1 Три взгляда на единство

1.2 Реален ли мир

1.3 Кто держит небо

1.4 Почему камень падает вниз

1.5 Существование, не изменяющее единства

1.6 Существование мира — это существование повелений Всевышнего

1.7 «Низшее единство» и «Высшее единство»

1.8 Когда действие важно для человека

1.9 Когда величие является скромностью

1.10 Имена Всевышнего

1.11 Отличие качества Царственности от остальных качеств

1.12 Что выражает Царственность

1.13 Народ влияет на монарха

1.14 Что творения могут добавить Творцу

1.15 Путь служения — размышление о величии Творца

1.16 Иной путь — размышление о незначительности творения

1.17 Голова и ноги — на одном уровне

УРОК ВТОРОЙ. ГДЕ НАХОДИТСЯ Б-Г

2.1 Осторожно, каббала!

2.2 От чего предостерегал Бааль-Шем-Тов

2.3 Что такое настоящая скромность

2.4 Чем может помочь хасидское учение

2.5 Что является существенным

2.6 Где находится Всевышний

2.7 Уместно ли нахождение Всевышнего в низшем мире

2.8 Любая иерархия несет в себе ограничение

2.9 Свет наполняющий и Свет окружающий

2.10 Место материальное и место духовное

2.11 Что такое настоящая духовность

2.12 Два типа душевных свойств

2.13 Что такое окружающий Свет

2.14 Что больше максимума

УРОК ТРЕТИЙ. В ЧЕМ СМЫСЛ СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ

3.1 Что произошло у горы Синай

3.2 Что изменилось в сущности заповедей

3.3 Откровение до дарования Торы

3.4 То, что выше Имени

3.5 Учитель и ученик

3.6 Как стать учеником

3.7 Когда чувство важнее действия

3.8 Почему нет своей заповеди для каждого

3.9 Зачем Аврагам кормил ангелов

3.10 Чувства и действия в современных заповедях

З.11 Кардинальное изменение в материальном мире

3.12 Изменение, внесенное в заповеди Синайским откровением

3.13 Как заповеди могут изменять материальный мир

3.14 Сущность бесконечного

3.15 Заповеди как самоцель

3.16 Аромат vs масло

УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ. ИЗБАВЛЕНИЕ КАК ВЕРШИНА ТВОРЕНИЯ

4.1 Мессианские времена — задача творения мира

4.2 Что такое место обитания для Всевышнего

4.3 Обитель в низших мирах

4.4 В чем уникальность будущего Избавления

4.5 Определяющая черта еврейского народа и еврея

4.6 Избавление физическое и избавление духовное

4.7 Избавление от египетского рабства

4.8 Избавление от вавилонского пленения

4.9 Избавление от эллинского ига

4.10 Высокий Свет и высокое Избавление

4.11 Ограниченный свет оставляет место для темноты

4.12 Свет, подверженный изменениям, и Свет неизменный

4.13 Периоды подъема и периоды сокрытия

4.14 Свет Машиаха

УРОК ПЯТЫЙ. РАБЫ ИЛИ СЫНОВЬЯ

5.1 Два вида служения

5.2 Наш Отец, наш Царь

5.3 Сделаем или поймем

5.4 Что такое «поймем» и «сделаем»

5.5 Тора и ее указы

5.6 Б-г хочет любви и понимания

5.7 «Сделаем» и «поймем» или «поймем» и «сделаем»

5.8 Как влияет «поймем» на «сделаем»

5.9 Наслаждение в служении

5.10 Раб или работник

5.11 Возможно ли добровольное рабство

5.12 Иго против воли

5.13 Принуждение удовольствием

УРОК ШЕСТОЙ. ТАЙНЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ

6.1 Как вернуться в состояние «до греха»

6.2 Из злодеев — в праведники

6.3 В чем заключается вред, причиняемый грехом

6.4 Два вида исправления изъянов

6.5 Структура раскаяния

6.6 Исправление последствий поступка и исправление человека

6.7 Грех без бунта

6.8 Как вернуть букву Имени

6.9 «Высшее возвращение»

6.10 Разум и эмоции

6.11 Служение сердцем и служение разумом

6.12 Какое служение выше

6.13 Как разум влияет на чувства

6.14 Что разум меняет в чувствах

6.15 Два вида служения — две ступени Б-жественного света

6.16 Внешний и внутренний аспекты сознания

6.17 Интеллектуальность «Высшего возвращения»

6.18 Тора предшествует миру

6.19 Закон, данный ради изучения

6.20 Две ступени изучения Торы

6.21 Каждый еврей имеет отношение к «Высшему возвращению»

6.22 В чем польза знания своей сущности

6.23 Полноценное принятие ига

6.24 «Высшее» — в первую очередь

УРОК СЕДЬМОЙ. ЧЕМ НАДО ЗАПАСТИСЬ НА ГОД

7.1 Десять или семь

7.2 Горение явное и горение потенциальное

7.3 Огонь в душе

7.4 Зачем быть лучше

7.5 Источник раскаяния — связь со Всевышним

7.6 Сущность евреев — Б-жественность

7.7 Специфика Йом Кипура

7.8 Желание явное и желание скрытое

7.9 Евреи — дети Всевышнего

7.10 «Сделайте Меня Царем над вами»

7.11 Коронация как выражение единства

7.12 Сущность Йом Кипура

7.13 Порядок служения

7.14 Пять молитв — пять ступеней

7.15 Сущностная связь приводит к единству

7.16 Сокрытие и проявление

7.17 Клад в Торе

7.18 Выражение сущности

УРОК ВОСЬМОЙ. ВЕРА И ЗНАНИЕ

8.1 Три мацы и четыре бокала вина

8.2 Дающий и получающий

8.3 Счет омера и его смысл

8.4 Необходимость самостоятельного служения

8.5 Что заставляет проснуться

8.6 Духовный подъем и его результаты

8.7 Воодушевление и его конкретизация

8.8 Как стать народом Всевышнего за 49 дней

8.9 Безграничная преданность

8.10 Что такое выход из Египта

8.11 Выход из Египта в каждом поколении

8.12 В чем источник веры

8.13 Воспитание животной души

8.14 Вера и разум

8.15 Выход из Египта в наше время

8.16 Ежедневный выход из Египта

8.17 Маца веры и вино понимания

УРОК ДЕВЯТЫЙ. ИЗБАВЛЕНИЕ И ХРАМ

9.1 Сущность Избавления — в построении Храма

9.2 Отличие будущего Избавления от исхода из Египта

9.3 Где берут свободу

9.4 Безграничность за безграничностью

9.5 Три вида избавлений

9.6 Три храма — три ступени святости

9.7 Истина — свойство Яакова

9.8 Доброта, Строгость и Милосердие

9.9 Между светом и влиянием

9.10 Что возвышеннее — свет или влияние

9.11 Преимущество Первого храма

9.12 Преимущество второго избавления

9.13 Избавление сверху вниз и избавление снизу вверх

9.14 Совершенство вечности

УРОК ДЕСЯТЫЙ. ВЫБОР И ИЗБРАННОСТЬ

10.1 Суть праздника

10.2 Пуримский пир

10.3 Название праздника

10.4 Пурим и Йом Кипур

10.5 Суть жребия

10.6 В чем заключается задача исполнения заповедей

10.7 Оба ответа верны

10.8 Дела праведников и дела злодеев

10.9 Мир высоких понятий

10.10 Духовный прообраз Гамана

10.11 В чем был замысел Гамана

10.12 Успех злодея указывает на равенство между добром и злом

10.13 Молчание Всевышнего

10.14 Причины неудачи Гамана

10.15 Свобода выбора

10.16 Чем различаются выбор по жребию и свободный выбор

10.17 Избрание народа

10.18 Беспричинная любовь

10.19 Любовь, имеющая причину

10.20 Любовь как избрание

10.21 Три ступени

10.22 «Проклят Гаман» даже на «ступени неразличения»

10.23 Незнание, которое выше знания

10.24 В чем ценность заповедей

10.25 Уникальность пуримского служения

УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ. БОРЬБА И ГАРМОНИЯ

11.1 Связана ли Ханука с военной победой

11.2 Два чуда — две стороны праздника

11.З Два чуда и связь между ними

11.4 Отличие Хануки от Пурима

11.5 Цель войны — осквернение масла

11.6 Символика восьми и семи дней

11.7 Два вида проявления Б-жественности в мире

11.8 Почему неделя состоит не из восьми дней

11.9 Восемь дней Хануки

11.10 Чудесное число восемь

11.11 Два вида чудес

11.12 Какое чудо важнее

11.13 Смысл обновления мира

11.14 В чем недостаток сверхъестественного

11.15 Источник сверхъестественного — в естественном

11.16 Объединение двух видов чудес

11.17 Мир не является ограничением

11.18 Праздник избавления —19 кислева

11.19 Два вида освобождения из плена

11.20 Освобождение от власти животной души

11.21 Размышление как путь к полному освобождению

11.22 Хасидское учение как подготовка к приходу Машиаха

11.23 Суть мессианских времен

11.24 Гармония, заложенная в Хануке

11.25 Гармония между Всевышним и Его миром

УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ. МЕССИАНСКИЕ ВРЕМЕНА

12.1 Основа веры — ожидание прихода Машиаха

12.2 Возвращение к Торе

12.3 Восстановление царства дома Давида

12.4 Как справедливость связана с мессианскими временами

12.5 Вера как условие справедливости

12.6 Основы идеального общества

12.7 Избавление по воле Всевышнего

12.8 В чем проявляется полнота власти

12.9 Ночь превратится в день

12.10 Почему для прихода Машиаха так важен естественный ход событий

12.11 Как безграничное может нести в себе ограничение

12.12 Заповеди ведут мир к Избавлению

12.13 Что такое основание веры

12.14 Является ли вера в Машиаха основой Торы

12.15 Мессианское время — осуществление Торы

12.16 Ожидание мессианских времен как основа Торы

ГЛОССАРИЙ

Йоэль Кан - Учение Хабад - Урок первый. Что такое единство

Хасидское учение внесло большой вклад в формирование тех представлений, на которых базируется современное еврейское мировоззрение. Наиболее важным среди них, по-видимому, является новая глубина понимания фразы «Слушай, Израиль... Б-г один». Объяснение этой фразы, данное основателями хасидского учения, заключается в том, что единственность Б-га не сводится лишь к тому, что нет другой власти в мире (Б-г—в смысле «властитель»), и, значит, не существует в мире иного властителя, кроме Б-га, открывшегося еврейскому народу на горе Синай. Хасидская трактовка единства такова: Б-г является единственной реальностью, и нет другой реальности помимо Него.

• Рамбам тоже приводит слова Торы «...нет ничего, кроме Него». Но в его трактовке эти слова означают уникальность абсолютного существования, присущего Всевышнему, а не отрицание реальности помимо Него.

Цемах Цедек объясняет, что в заповеди единства Всевышнего, провозглашенной в молитве «Слушай, Израиль!», можно выделить три уровня понимания. Первый представлен трактовкой этой заповеди в книгах еврейских законодателей, второй требует более глубоких размышлений, которые сформулированы в книге Зогар, третий же основан на учении Бааль-Шем-Това, согласно которому нет другой реальности, помимо существования Б-га. Буквальный смысл при этом подходе приобретают слова молитвы, обращенные ко Всевышнему: «Ты Тот же, Каков был до сотворения мира, Тот же и после сотворения мира». Процесс сотворения мира не внес никаких изменений в Его единство, и как до сотворения мира не было иного существования, кроме Него, так это осталось и после сотворения мира.

■ Откуда взялось представление о том, что сотворение мира не повлияло на Творца? Тора говорит об этом достаточно ясно. Через все описание процесса творения проходит: «И сказал Всесильный». Речь, слово — это характеристики сугубо человеческие, и к бесконечному и бестелесному Всевышнему они могут быть отнесены лишь метафорически. Метафора эта (слово, а не действие) как раз и выражает ничтожность сотворенного мира в сравнении со своим Творцом. Так этот образ расшифровывается в книге Танья: «Как в душе человека, например, когда он произносит одно слово, эта речь — абсолютное ничто даже по отношению к его говорящей душе в целом <...> к ее потенциалу речи, которая выражается в возможности души говорить бесконечно и безгранично, а тем более по отношению к внутреннему одеянию души — мысли, из которой исходит речь, <...> и нет нужды говорить по отношению к сути и сущности души».

• А почему для рассказа о творении не выбрана метафора «и подумал...»? Ведь влияние человеческой мысли еще менее заметно, чем влияние произнесенного слова; тем самым эта метафора куда больше подходила бы для намека на неизменность Творца. Этому далее в Танье дается дополнительное объяснение: образ «речи, слова» больше подходит к описанию творения, поскольку мир выглядит отдельным от своего Творца подобно тому, как произнесенное слово воспринимается людьми существующим само по себе.

■ Радикальность хасидского понимания единства Всевышнего создает немало новых вопросов, и наиболее очевидный из них — вопрос о реальности мира. Не теряется ли реальность существования мира при таком подходе?

Различные аспекты этого вопроса будут не раз подниматься в этом и последующих уроках. Здесь важно не забывать, что под «миром» понимается его существование в том виде, в каком он был изначально сотворен десятью речениями («Да будет свет», «Да соберется вода» и т. д.), а не мир, одухотворенный позже десятью заповедями.