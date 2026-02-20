Р. Исраэль-Меир га-Коген Пупко (1839-1933), прозванный Хафец Хаимом, — не только великий законоучитель и духовный глава поколения в одну из тяжелейших для еврейского народа эпох, но и наставник всех последующих поколений. Он родился в городе Дятлово Гродненской губернии, в глубоко религиозной семье, у Арье-Зеэва и Добруши Пупко. Еще в детстве он прославился своими удивительными способностями, считался настоящим илу-ем, гением в Торе. Но, несмотря на рано проявившуюся гениальность, главным для него всю жизнь была не ученость, а добрые дела. Он глубоко погружался в изучение многих практических разделов Торы, прежде всего чтобы научить людей правильно исполнять волю Творца. Когда он уже достиг зрелого возраста и сын спрашивал его: «Папа, почему ты не публикуешь свои хидушим ("открытия" в Талмуде)?», он отвечал: «Это не так важно. Лучше я на потребные для этого деньги напечатаю еще один тираж книги Хафец хаим, чтобы люди не предавались злословию». После его ухода в лучший мир остался целый сундук неизданных хидушим.

Истории из детства Исраэля-Меира дают возможность лучше понять его последующий жизненный путь. Рассказывают, что его мать, Добруша, была очень богобоязненна. Она избегала пустых разговоров и посиделок с соседками, часто повторяя: Алейн из ди нешоме рейн («В одиночестве душа чиста», идиш). По многу часов в день она читала Пятикнижие, сборники мидрашей, псалмы и со слезами молила Творца, чтобы ее сын вырос хорошим евреем, верным законам Торы. На своем примере она воспитала сына, определила его дальнейший путь.

Рассказывают также, что в их местечке был водонос — деревенский дурачок. Дети, чтобы посмеяться над ним, зимними морозными вечерами наполняли его ведра водой, а утром ими невозможно было пользоваться, так как вода в них превращалась в лед. Маленький Исраэль-Меир не мог видеть страдания этого человека — и тайно приходил и выливал воду из ведер.

Его отец, р. Арье-Зеэв, выпускник ешивы в Воложине, был человеком ученым и богобоязненным. Большую часть времени он проводил в отделении воложинской ешивы в Вильно, а для заработка обучал детей из богатых семей. Исраэль-Меир жил под присмотром своей матери, Добруши, и уже в хедере проявил незаурядные способности; все поражались не только его удивительной памяти, но и недетской глубине мысли. Учителя посоветовали отцу взять мальчика с собой в Вильно, чтобы тот сызмальства привыкал к среде ученых, одним из которых ему, бесспорно, предстояло стать. Р. Арье-Зеэв прислушался к их советам и, когда сыну исполнилось девять лет, представил его виленским знатокам Торы, которые изумились способностям юного мудреца. Исраэль-Меир учился вместе с лучшими из лучших и, несмотря на юный возраст, выделялся среди прочих учеников; рассказывают, что в уже одиннадцать лет он помнил наизусть сотни листов Гемары и на равных участвовал в дискуссиях известных знатоков Торы.

В 1849 г. его постигло несчастье: отец, р. Арье-Зеэв, скончался от холеры во время эпидемии, охватившей Вильно, не оставив семье никакого наследства. Исраэля-Меира взял в свой дом один из глав общины, р. Исраэль Гордон, за что мальчик должен был обучать его внука; мать и старший брат, несмотря на нищету, прилагали все усилия для того, чтобы он смог продолжить свои занятия Торой. Исраэль-Меир занимался в различных домах учения и посещал уроки выдающихся знатоков Торы, в том числе р. Исраэля Салантера, основателя этического движения Мусар. Всю последующую жизнь Хафец Хаим считал р. Исраэля Салантера своим истинным наставником.