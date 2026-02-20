Исраэль-Меир га-Коген - Хафец Хаим - Агават хесед
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости
Книга р. Исраэля-Меира га-Когена Агават хесед («Любовь к милосердию») увидела свет в конце XIX в.
Хотя еще царь Давид сказал «мир отстроится милосердием», а наши мудрецы учили, что Творец создал мир с единственной целью — одарить творение Своим бесконечным благом, не было до той поры книги, которая бы последовательно объясняла, что такое милосердие, хесед, и каковы связанные с милосердием обязанности.
рабби Исраэль-Меир га-Коген (Хафец Хаим) ; пер. с иврита Арье Ольмана, Евгения Левина
Москва: Книжники; Лехаим. 2016. — 304 с.
ISBN 978-5-9953-0380-0 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1013-3 ("Лехаим")
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Издание осуществлено по инициативе и при участии благотворительного фонда "Хая-Мушка"
Перевод с иврита Арье Ольмана, Евгения Левина
Предисловие
Введение. Качество милосердия
Часть первая
- Глава 1 Заповедь «деньгами ссужать народ Мой»
- Глава 2 Кто обязан предоставлять ссуду
- Глава 3 Кому заповедано предоставлять беспроцентные ссуды
- Глава 4 Обязанность помогать недругу; запрет мстить и злопамятствовать
- Глава 5 Порядок предоставления ссуд
- Глава 6 Другие законы относительно права преимущества
- Глава 7 Законы о залогах
- Глава 8 Заповедь возвращать залог
- Предисловие к законам своевременной уплаты наемным работникам
- Глава 9 Законы своевременной уплаты наемным работникам -1
- Глава 10 Законы своевременной уплаты наемным работникам - 2
Часть вторая
- Глава 1 О любви к милосердию
- Глава 2 Почему Тора призывает человека полюбить эту добродетель
- Глава 3 Еще одна причина, почему Тора призывает поступать милостиво
- Глава 4 Человек вкушает плоды заповеди в этом мире, а главную награду получает в Мире грядущем; эта заслуга защищает его от любой беды
- Глава 5 Великая награда за исполнение этой заповеди
- Глава 6 И еще о награде за соблюдение этой заповеди
- Глава 7 Насколько велик вред от нежелания жертвовать на благотворительность и делать добрые дела
- Глава 8 Почему люди легкомысленно относятся к этой заповеди; опровержение их доводов
- Глава 9 Опровержение доводов дурного начала, основанных на сокрытии знания и на заблуждении относительно освобождения от заповеди
- Глава 10 Сколь дурны качества скряги и скупца
- Глава 11 Опровержение доводов, основанных на лени; необходимость энергично служить Всевышнему
- Глава 12 Человек должен стремиться исполнять заповедь ежедневно
- Глава 13 О том, как важно отделять часть своих денег на благотворительность
- Глава 14 Еще о милосердии
- Глава 15 В ней разъясняется, что эта заповедь подобна жертве, принесенной на алтаре. Несколько важных моментов, касающихся партнерства при займе (гетер иска)
- Глава 16 Беспроцентная ссудная касса должна быть в каждом городе
- Глава 17 Значение благотворительности
- Глава 18 Денежная десятина (маасер ксафим)
- Глава 19 Законы распределения десятины и пятой части
- Глава 20 Детали законов о чрезмерной благотворительности
- Глава 21 Заповедь поддерживать того, кто оказался в трудной ситуации, чтобы он окончательно не разорился
- Глава 22 Милосердие, выражающееся в одалживании вещей
- Глава 23 Как исполнять заповедь о ссуде
- Глава 24 О важности своевременной уплаты долгов
Часть третья
- Глава 1 Важность заповеди гостеприимства
- Глава 2 Как следует обращаться с гостями
- Глава 3 Заповедь посещения больных
- Глава 4 Человек должен привести свои дела в порядок, пока это в его силах
- Глава 5 Милосердие по отношению к умершим и утешение скорбящих
- Глава 6 Что говорили наши мудрецы о заповеди веселить жениха и невесту; в каких случаях это не обязательно
- Глава 7 Что значит «Счастлив понимающий бедного»
- Глава 8 Милосердие словом; заповедь оберегать ближнего от опасности
Послесловие
Приложения
Глоссарий
Именной указатель
Р. Исраэль-Меир га-Коген Пупко (1839-1933), прозванный Хафец Хаимом, — не только великий законоучитель и духовный глава поколения в одну из тяжелейших для еврейского народа эпох, но и наставник всех последующих поколений. Он родился в городе Дятлово Гродненской губернии, в глубоко религиозной семье, у Арье-Зеэва и Добруши Пупко. Еще в детстве он прославился своими удивительными способностями, считался настоящим илу-ем, гением в Торе. Но, несмотря на рано проявившуюся гениальность, главным для него всю жизнь была не ученость, а добрые дела. Он глубоко погружался в изучение многих практических разделов Торы, прежде всего чтобы научить людей правильно исполнять волю Творца. Когда он уже достиг зрелого возраста и сын спрашивал его: «Папа, почему ты не публикуешь свои хидушим ("открытия" в Талмуде)?», он отвечал: «Это не так важно. Лучше я на потребные для этого деньги напечатаю еще один тираж книги Хафец хаим, чтобы люди не предавались злословию». После его ухода в лучший мир остался целый сундук неизданных хидушим.
Истории из детства Исраэля-Меира дают возможность лучше понять его последующий жизненный путь. Рассказывают, что его мать, Добруша, была очень богобоязненна. Она избегала пустых разговоров и посиделок с соседками, часто повторяя: Алейн из ди нешоме рейн («В одиночестве душа чиста», идиш). По многу часов в день она читала Пятикнижие, сборники мидрашей, псалмы и со слезами молила Творца, чтобы ее сын вырос хорошим евреем, верным законам Торы. На своем примере она воспитала сына, определила его дальнейший путь.
Рассказывают также, что в их местечке был водонос — деревенский дурачок. Дети, чтобы посмеяться над ним, зимними морозными вечерами наполняли его ведра водой, а утром ими невозможно было пользоваться, так как вода в них превращалась в лед. Маленький Исраэль-Меир не мог видеть страдания этого человека — и тайно приходил и выливал воду из ведер.
Его отец, р. Арье-Зеэв, выпускник ешивы в Воложине, был человеком ученым и богобоязненным. Большую часть времени он проводил в отделении воложинской ешивы в Вильно, а для заработка обучал детей из богатых семей. Исраэль-Меир жил под присмотром своей матери, Добруши, и уже в хедере проявил незаурядные способности; все поражались не только его удивительной памяти, но и недетской глубине мысли. Учителя посоветовали отцу взять мальчика с собой в Вильно, чтобы тот сызмальства привыкал к среде ученых, одним из которых ему, бесспорно, предстояло стать. Р. Арье-Зеэв прислушался к их советам и, когда сыну исполнилось девять лет, представил его виленским знатокам Торы, которые изумились способностям юного мудреца. Исраэль-Меир учился вместе с лучшими из лучших и, несмотря на юный возраст, выделялся среди прочих учеников; рассказывают, что в уже одиннадцать лет он помнил наизусть сотни листов Гемары и на равных участвовал в дискуссиях известных знатоков Торы.
В 1849 г. его постигло несчастье: отец, р. Арье-Зеэв, скончался от холеры во время эпидемии, охватившей Вильно, не оставив семье никакого наследства. Исраэля-Меира взял в свой дом один из глав общины, р. Исраэль Гордон, за что мальчик должен был обучать его внука; мать и старший брат, несмотря на нищету, прилагали все усилия для того, чтобы он смог продолжить свои занятия Торой. Исраэль-Меир занимался в различных домах учения и посещал уроки выдающихся знатоков Торы, в том числе р. Исраэля Салантера, основателя этического движения Мусар. Всю последующую жизнь Хафец Хаим считал р. Исраэля Салантера своим истинным наставником.
Сказали наши мудрецы: «Толковал рабби Сим-лай: Тора начинается с благодеяния и заканчивается благодеянием. Начинается, как сказано: "И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их" (Берешит, 3:21), и заканчивается, как сказано: "И похоронил его [Моше] в долине"1 (Дварим, 34:6)» (Coma, 14а). Так наши мудрецы показывают нам, каково величие милости, раз Тора намекает на нее и в начале, и в конце. Однако на самом деле Тора говорит о ней не только в этих стихах, поскольку несколько глав посвящает именно милосердию, как мы, с Божьей помощью, объясним.
Прежде всего человек должен знать, что понятие милосердия относится не только к денежным ссудам, как некоторые полагают, а ко всем благодеяниям, которые человек оказывает своему ближнему даром. Один оказывает милость ближнему с помощью своего имущества, например, когда одалживает ему скотину, или утварь, или деньги и тому подобное, — так он оказывает своему ближнему услугу через свое имущество, и это наши мудрецы называли милосердием (гмилут хасадим). А другой оказывает милость ближнему сам, и эта милость бывает двух видов: милость, оказываемая живым, и милость, оказываемая мертвым.
Живым — например, приглашает в свой дом гостей и старается хорошо их принять или провожает их и таким образом выполняет заповедь о сопровождении гостя; сюда относятся также заповеди о развлечении жениха и невесты, посещении больных и утешении скорбящих и тому подобное, — все, что относится к личным услугам живому ближнему (и я объясню это, с Божьей помощью, в следующих главах). А есть благодеяния, которые оказывает человек мертвым, например, вынос тела и совершение всего, что необходимо для погребения: нести похоронные носилки и произносить поминальную речь, копать могилу и хоронить — все это называется благодеянием (см. Сукка, 496; Раши, там; Рамбам, Законы траура, 14). И все это входит в понятие повелевающей заповеди: «Люби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра, 19:18), то есть все то, что ты хочешь, чтобы другие делали для тебя, делай для других.
А сейчас мы подробно изложим для всех, каким образом вся Тора говорит о благодеяниях, чтобы всякий убедился в том, насколько милосердие дорого Всевышнему. Прежде всего то, что сказано: «И перестроил Господь Бог ребро, которое взял у человека, в женщину» (Берешит, 2:22), истолковали наши мудрецы как то, что Всевышний заплел Хаве волосы. И то, что сказано дальше: «И привел ее к Адаму» (там же), истолковали они как то, что стал Всевышний для Адама дружкой (Брахот, 6ia).
И в главе Hoax рассказывает нам Тора: «И начал Hoax возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и обнажил он себя посреди шатра своего... И взяли Шем и Йефет одежду, и, положив ее оба на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего; а лица их обращены назад, и наготы отца своего они не видели» (Берешит, 9:20-21, 23), а это не было им заповедано, ибо не входит в число семи заповедей сынов Ноаха, зато относится к качеству милосердия. И еще Тора рассказывает нам о благословении, которым их благословил Hoax, и о том, как оно со временем сбылось, чтобы показать нам, насколько велико это качество, которое человек должен проявлять по отношению к ближнему своему, прикрывая его позор, как только может, так же как он беспокоится о своей собственной чести.
Спасибо за книгу! Ценный трактат
Прочитал. Ценный трактат. Качество перевода на высоте. Рекомендую к прочтению и практическому применению. Выполнение данных заповедей действительно работает. Причем их могут исполнять и богатые и бедные.