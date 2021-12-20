Ранний хасидизм - Учение Бааль-Шем-Това - Антология - Том 1

Ранний хасидизм - Учение Бааль-Шем-Това-1
Библиотека еврейских текстов - Хасидизм
Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, сокращенно Бешт (5458/1698-5520/1760), — основатель движения, впоследствии названного хасидизмом, — оставил после себя обновленный мир, который уже никогда не станет прежним. В одну из тяжелейших для евреев эпох, когда общины Восточной Европы находились в глубочайшем кризисе, как духовном, так и социальном, Бешт проложил путь к вершинам духа.
Великий учитель поколений, он своей жизнью стер границы между физической реальностью и духовным переживанием. Бешт не выступал с публичными проповедями, не писал книг и не разрешал записывать беседы, которые велись в узком кругу учеников, но число томов, излагающих его учение, исчисляется тысячами и десятками тысяч.
Исторически достоверных биографических сведений о р. Исраэле Бааль-Шем-Тове сохранилось немного. Он родился около 1700 г. в подольском местечке Окуп, точное местонахождение которого сегодня неизвестно.
Сын стариков-родителей, Исраэль в раннем детстве осиротел и остался на попечении общины, которая, как было принято в те времена, заботилась о его нуждах и платила за его обучение. Когда Исраэль подрос, его назначили помощником меламеда.
Ранний хасидизм - Учение Бааль-Шем-Това согласно трудам его учеников - Антология - Том 1
Сост. р. Нахман Гольдштейн из Черина
Пер. с иврита Д. Шенкарь; X. Г ар-Шалом.—Москва, Книжники; Лехаим. 2014— (Библиотека еврейских текстов. Хасидизм)
"Книжники"; "Лехаим", 2014
ISBN 978-5-9953-0333-6 (Книжники)
ISBN 978-5-9003-1005-3 (Лехаим)
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"
Ранний хасидизм - Учение Бааль-Шем-Това согласно трудам его учеников - Антология - Том 1 - Содержание
От редакции
О составителе этой книги
Предисловие составителя
Любовь (агава)
Гостеприимство (орхим)
Еда (ахила)
Вера (эмуна)
Истина (эмет)
Одеяния (бгадим)
Упование на Творца (БИТАХОН)
Завет (БРИТ)
Гордыня и смирения (ГААВА ВА-АНАВА)
Приникновение и единение (ДВЕКУТ ВЕ-ИХУДИМ)
Путь (ДЕРЕХ)
Смягчение суда (ГАМТАКАТ ДИНИМ)
Изгнание и избавление (ГАЛУТ У-ГЕУЛА)
Речь (ДИБУР)
Суд по закону Торы (дин Тора)
Знание и мудрость (ДААТ БЕ-ХОХМА)
Уединение (ГИТБОДЕДУТ)
Подкрепление (ГИТХАЗКУТ)
Исповедь (видуй дварим)
Память и забывчивость (зикарон ве-шихеха)
Открытия в Торе (хидушей тора)
"Внешние" премудрости (хохмот хицонийот)
Природа и провидение (тева ве-гашгаха)
Богобоязненность и служение Творцу (ира ва-аводат га-шем
Приложения
Глоссарий
Важнейшие личности, упомянутые в книге
Библиография
Индекс имен
Ранний хасидизм - Учение Бааль-Шем-Това согласно трудам его учеников - Антология - Том 1 - Любовь - Агава
1 Заповеди даны нам лишь для того, чтобы с их помощью достичь ступени великой любви и приникновения к Святому, благословен Он. Об этом сказано: "Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое, чтобы любить Господа, Бога твоего" (Дварим, 30:19-20).
(Тольдот Яаков — Йосеф, в предисловии, от имени Рамбама)
2 Любовь к Богу приходит благодаря вере, а вера есть приник-новение к Нему, Благословенному. Когда человек исполняет какую-либо заповедь с верой и любовью к Богу, он приникает к корню веры, и это равноценно исполнению всех шестисот тринадцати заповедей Торы. Ведь Тора и заповеди проистекают из самой сущности Творца, которая есть истинное единство. Поэтому, если человек, движимый любовью к Богу, исполняет какую-либо заповедь в мельчайших подробностях (то есть с истинным приникновением к Нему), он приобретает долю в этом единстве. О таком человеке говорится, что он достиг единства и словно исполнил все заповеди Торы. Ведь совокупность заповедей есть выражение единства Творца и, если можно так сказать, Его совершенное отображение (см. "Любовь", п. 4).
(Тольдот Яаков — Йосеф, Итро)
3 Заповедь о любви к Богу представляется на первый взгляд трудной для исполнения — как можно заставить себя полюбить Его? Но на самом деле, когда человек прочно связывает себя с Торой—дорогой Творца, любовь к Нему приходит сама собой. То же самое относится и к указанию служить Богу в радости: любовь к Нему принесет радость. И здесь можно еще многое добавить.
(Тольдот Яаков — Йосеф, Шлах-леха, см. также Ваэтханан)
4 В чем разница между грешником, который даже при жизни называется мертвым, и праведником, которого называют живым даже после смерти? Все зависит только от того, к чему стремится человек и с чем он себя связывает. Если он связан с источником жизни, то называется живым, о чем сказа-но: "И Бнаягу бен Иегояда, сын человека живого..." (Щмуэль II, 23:20). Достичь этого можно любовью к Богу, о которой сказано: "Любить Бога и приникать к Нему", а приникающий к Нему приникает к жизни. Уныние же и бездеятельность — нечистые оболочки {клипотУ, происходящие из источника смерти, — это признаки служения грешников[1]. Потому-то грешники и при жизни подобны мертвым. Рамбам говорит, что человеку, исполнившему с любовью одну заповедь, засчитывается, будто он исполнил все шестьсот тринадцать заповедей Торы, подобно тому как все органы и жилы его тела стали благодаря любви к Богу единым целым[2].
В Торе, в повествовании о том, как Яаков (праведник) и Лаван (грешник) делили между собой приплод скота, есть намек на вышесказанное: "И достались слабые (букв, "поздние") Лавану, а крепкие (букв, "соединенные")—Яакову" (Берешит, 30:42). Раши объясняет, что приплод назван "поздним" потому, что тучные овцы ленились разгорячаться для продолжения рода. Это олицетворяет грешника, чья леность и бездеятельность в любви к Богу противопоставляются желанию и расторопности праведника.
В этой аллегории, напрямую затрагивающей тему совокупления[3], мужской орган символизирует праведника[4], которого называют "живым", как упомянуто выше, на что намекает и понятие "орган от живого"[5]. Ведь служение праведника заключается в горячем стремлении и пламенном желании соединиться с Творцом. И поэтому "...а крепкие (соединенные) ]достались[ Яакову". Это праведники, которые служат Всевышнему из любви и стремятся соединиться с Ним, Благословенным, всеми своими качествами. И это—слияние со Всевышним, сокровенная суть которого— Чертог святой любви, как об этом сказано в книге Зогар.
(Тольдот Яаков — Йосеф, Шлах-леха)
[1] Ибо многие из них служат Богу, но их служение далеко от того, чтобы нести им радость; напротив, оно в тягость им.
[2] Считается, что в человеческом теле 248 органов и 365 жил. Известно также, что существует 248 заповедей-предписаний и 365 заповедей-запретов. Их общее число — 613. В Зогаре написано, что заповеди-предписания — это 248 "органов" Царя, а заповеди-запреты — 365 Его "жил". Смысл этого таков: как через органы тела проявляются наши воля и желание, так Его Воля проявляется через заповеди. Когда человек исполняет заповедь, он словно создает "орган" Всевышнего. А если он исполняет заповедь с любовью, он связывает себя не с частным аспектом Всевышнего, раскрывая его, а со всем Его единством.
[3] Нижний мир подобен высшему (поскольку нижнее происходит из своего корня наверху). Даже явления, которые, как нам кажется, свойственны только нашему миру (например, упоминаемое в тексте), на самом деле коренятся в том, что происходит в высших мирах.
[4] В книге Зогар десять сфирот сравниваются с органами человеческого тела, причем девятая из них—Йесод — сравнивается с половым органом. Поэтому сказанное в тексте не должно удивлять читателя. См. также предыд. примеч.
[5] В буквальном смысле это понятие фигурирует в запрете Торы употреблять в пищу "орган от живого", то есть часть тела животного, прежде чем само животное было умерщвлено. Здесь же это понятие трактуется как праведник ("орган"), который соединен с Тем, Кого называют истинно живым.
2015-05-29
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