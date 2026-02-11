Мидраш Раба - Когелет раба

Название Мидраш раба закрепилось в книгопечатании за собранием мидрашей к Пятикнижию: Беретит раба, Шмот раба, Ваикра раба, Бемидбар раба, Дварим раба, а также к Пяти свиткам: Шир га-ширим раба, Рут раба, Эйха раба, Когелет раба, Эстер раба. Это десять независимых произведений, включающих многочисленные толкования Писания талмудическими мудрецами и их последователями. Десять книг были отобраны средневековым издателем из многочисленных произведений талмудической литературы и стали своего рода каноном традиционной еврейской книжности.

Ранее в рамках серии “Библиотеки еврейских текстов” увидели свет русский перевод первой и самой древней из книг, входящих в собрание Мидраш раба, — Берешит раба и первый том из Мидраша к Пяти свиткам. До этого ни одно из произведений, входящих в собрание Мидраш раба, не переводилось на русский язык. Но, работая над переводами Мидраш раба, мы принимаем во внимание опыт уже существующих изданий на европейских языках. Так, первый немецкий перевод Мидраша был выполнен Августом Вюнше, интеллектуалом и семитологом нееврейского происхождения, чтобы познакомить публику с наследием иудаизма. Это издание, которое изначально предназначалось для взыскательных любителей древних культур, со временем обрело широкий круг как еврейских, так и нееврейских читателей. Издание на английском языке, подготовленное группой авторов — выходцев из Восточной Европы, создавалось для членов англоязычных еврейских общин, учеников еврейских школ и колледжей, но, выйдя за рамки предполагаемого контекста, широко использовалось исследователями поздней античности, экзегетической литературы и просто читателями, движимыми интеллектуальным любопытством. Со временем язык и стиль этого английского перевода оказался старомодным для современного англоязычного читателя, как правило американского, что подвигло Джекоба Нюснера на создание нового перевода, в котором были учтены некоторые достижения исследования мидраша на тот период.

Труд Нюснера оказался не единственным и даже не самым популярным англоязычным переводом Мидраш раба. Гораздо большую известность как в научных кругах, так и у широкого круга читателей получило десятитомное издание Сончино. Благодаря огромному опыту перевода и издания классических еврейских текстов (в частности, именно этим издательством был осуществлен полный и авторитетный английский перевод Талмуда) команде переводчиков и редакторов удалось подготовить книгу, полезную для серьезных исследователей и в то же время доступную неподготовленному читателю. Для многих англоязычных евреев знакомство с миром мидраша начинается именно с этого издания.

Мы надеемся, что русское издание Мидраш раба, истинной жемчужины еврейской письменности, также окажется полезным как подготовленным читателям, так и всем, кто интересуется еврейским духовным наследием.

Литература мидраша

К литературе мидраша относятся антологии толкований, в которых анонимные редакторы талмудической эпохи собирали яркие примеры этого жанра, по-видимому, с целью обучения начинающих толкователей. Отдельные произведения литературы мидраша также сокращенно называют мидраш. Среди них различают мидраши танаев (תנאים) — антологии, в которых собран ранний материал (до середины II в. н. э.), и мидраши амораев (אמוראים) — антологии, в которых собран материал эпохи амораев, но которые были отредактированы не позднее VI в.

Мидраш раба (Великий мидраш): в 8 т.: Том 5: Мидраш к пяти свиткам: Том 3. Когелет раба

(Библиотека еврейских текстов. Первоисточники)

Том 5: Мидраш к пяти свиткам: Том третий. Когелет раба

