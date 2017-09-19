Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида

Девятая книга кодекса Рамбама Мишне Тора называется Корбанот, то есть «Жертвоприношения». Она включает шесть разделов: Законы о пасхальной жертве, Законы празднования, Законы о первенцах, Законы об ошибках, Законы о нуждающихся в искуплении и Законы о замене.

Лишь немногие галахические труды посвящены законам жертвоприношений, совершение которых стало невозможным после разрушения Иерусалимского храма. Эта тема опущена даже в книге, в Новое время ставшей основным сводом законов иудаизма, — Шульхан арухе. Разбором этой темы занимаются комментаторы Талмуда, однако посвященные ей талмудические трактаты нечасто становятся центральным объектом углубленного изучения и анализа. В своем комментарии к Мишне, в предисловии к посвященному служению в Иерусалимском храме разделу Кодашим («Святыни»), Рамбам отмечает, что «темой жертвоприношений занимаются лишь немногие и лишь изредка вспоминают об этой теме, так что изучавшие ее однажды более не возвращаются к ней, ведь к повторению побуждают деяния. Никто не задает вопросов на эти темы, так что в их знании равны между собой великие мудрецы и невежды. Большая часть изучающих Тору не знают о жертвах даже того, что сказано в Писании». «Меня всегда поражало, почему так мало изучают раздел Кодашим (то есть законы жертвоприношений), — вторит Рамбаму в начале XX в. один из величайших галахических авторитетов последних столетай рабби Исраэль Меир га-Коген (Хафец Хаим; см. предисловие к его Ликутей галахот, "Собранию законов"), — между тем, его следовало бы изучать более других: ведь и на него распространяется заповедь изучения Торы, а к тому же считается, что изучающий жертвоприношения словно совершает их на самом деле».

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 9 - Книга Жертвоприношения

Москва: Книжники; Лехаим; 2017. — 448 с.

Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости

Мишне Тора (Кодекс Маймонида)

ISBN 978-5-9953-0076-2

Том 9 Книга "Жертвоприношения"

ISBN 978-5-9953-0541-5

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 9 - Книга Жертвоприношения - Содержание

Л. Амир. Корбанот. Книга о жертвоприношениях

Предисловие к русскому изданию

Рамбам. Мишне Тора

Книга "ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ"

ЗАКОНЫ О ПАСХАЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ

ЗАКОНЫ ПРАЗДНОВАНИЯ

ЗАКОНЫ О ПЕРВЕНЦАХ

ЗАКОНЫ ОБ ОШИБКАХ

ЗАКОНЫ О НУЖДАЮЩИХСЯ В ИСКУПЛЕНИИ

ЗАКОНЫ О ЗАМЕНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Источники и исследования: краткий обзор

Глоссарий

Алфавитный указатель имен

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 9 - Книга Жертвоприношения - Предисловие к русскому изданию

Зачастую интенсивное изучение законов храмового служения и жертвоприношений было связано с надеждами на возможность скорой практической реализации изучаемого материала — как то имело место в ряде литовских ешив в преддверии 1840 г., который, как надеялись многие, должен был стать годом избавления. Представляется, что устремленность в будущее стала одной из центральных причин интереса к законам жертвоприношений, вновь вспыхнувшего в последнее столетие. «И во всяком случае когены должны заниматься изучением законов и правил [храмового] служения, чтобы быть готовым исполнять его, когда потребуется... особенно в свете великих бедствий нашего времени, когда сбылись почти все приметы близкого избавления, описанные мудрецами», — писал рабби Исраэль-Меир га-Коген, излагая причины, побудившие его к написанию галахического комментария к талмудическим трактатам раздела Кодашим. Другой основополагающий труд на эти темы был написан рабби Йехиэлем-Михлом га-Леви Эпштейном, продолжившим составленный им комментарий к Шулъхан аруху — Арух га-шулъхан — разбором «законов будущего» в книге, получившей красноречивое название «Арух га-шулъхан будущего». В основе обоих трудов лежит галахический свод Рамбама.

Для Рамбама, видевшего в галахе единое целое, нераздельный комплекс взаимосвязанных законов, направленных на создание идеального общества и развитие идеальной личности, граница между актуальными и неактуальными заповедями отступает на задний план; законы жертвоприношений, как и прочие невыполнимые в период изгнания заповеди, становятся органической частью г алахического свода. Они содержатся в восьмой и девятой книгах Мишне Тора («Служение» и «Жертвоприношения»), и это месторасположение не случайно. Если в центре первых семи книг Мишне Тора стоит отдельная человеческая личность, во второй половине своего труда Рамбам делает акцент на рассмотрении законов и принципов функционирования идеального общества. Подобно тому как индивидуальная жизнь должна быть основана на связи личности с Богом, строиться на максимально доступном постижении Его Самого и Его мира и на любви к Нему, в фундаменте социума лежит храмовое служение, в котором проявляется связь еврейского народа с Всевышним. Начав с описания Храма и его устройства, а также храмовой утвари, Рамбам переходит к теме жертвоприношений. Определив основные понятия и перечислив различные категории жертв, он описывает порядок и протекание храмовой службы, жертвоприношения, совершаемые от имени всего общества, и жертвоприношения частных лиц.

В Море невухим («Путеводителе растерянных») Рамбам разбивает эту группу законов на две части: заповеди, связанные с Храмом, его утварью и устройством, и заповеди о жертвоприношениях. В Мишне Тора, однако, он отдает предпочтение иной классификации, основанной на противостоянии общественного и индивидуального, играющем формообразующую роль в структуре его труда. В то время как восьмая часть кодекса, книга «Служение», рассматривает общественные аспекты храмовой службы, предметом девятой книги — «Жертвоприношения» — стали жертвоприношения частных лиц. В основе большей части содержащихся в них законов лежат трактаты Мишны, Тосефты, Вавилонского и Иерусалимского Талмудов, относящиеся к разделу Кодашим; помимо этого в книгу вошел обширный материал из разделов Моэд («Праздники», в первую очередь трактаты Псахим и Хагига), Тогорот («Чистые», трактаты Не-гаим, Завим, Нида), Нашим («Женщины», трактат Coma) и Незикин («Ущербы», трактат Горайот), а также из галахических мидрашей Мехилыпа и Сифра. Казалось бы, храмовое служение является сферой общественного par excellence, однако рядовой человек оказывается не только зрителем величественного ритуала; время от времени ему самому приходится выступать в роли протагониста. То обстоятельство, что теме книги «Жертвоприношения», самой краткой из всех четырнадцати книг Мишне Тора, автор придает особое значение, и побудило его посвятить ей отдельный том.

Пожалуй, тесная взаимосвязь между сферами индивидуального и общественного получает особенно наглядное выражение в Лесах — день возникновения еврейского народа. Эта взаимосвязь прослеживается и на чисто галахическом уровне, так что в своем комментарии к Мишне Рамбам выделяет законы принесения пасхальной жертвы в отдельную категорию — жертвоприношения частного лица, подобные жертвоприношениям общественным. Она отражена и на уровне содержательном: проведение пасхальной трапезы подразумевает самостоятельное объединение людей в группы, связанные общим служением и национальной памятью, — индивид впитывает в себя национальную историю и активно стремится к формированию и обновлению общественно-национальных рамок. Неудивительно, что книга «Жертвоприношения» начинается именно с Законов о пасхальной жертве. В этой части разбираются правила осуществления жертвоприношения, порядок объединения вокруг жертвы, обстоятельства, препятствующие совершению жертвоприношения, предписания касательно пасхального жертвоприношения в случае невозможности выполнить заповедь в срок и, наконец, подробно изложены правила вкушения мяса пасхальной жертвы. Законы о пасхальной жертве основаны на материале, содержащемся в 5-9-й главах трактата Псахим, а также в трактатах Тамид, Звахим и др.

Если во время пасхальной трапезы отдельная личность приобщается к еврейской истории и становится частью национального целого в диахроническом измерении, во время совершаемого трижды в год паломничества в Храм она включается в национальное целое в измерении синхроническом. Во второй части «Жертвоприношений» — Законах о праздновании — Рамбам перечисляет разные виды жертв, приносимых паломниками, сообщает о времени совершения жертвоприношений и о том, на кого распространяется эта заповедь. В завершающей главе описана осуществляемая на исходе седьмого года торжественная церемония публичного чтения царем отрывков из Торы. Эта часть основана на трактате Хагига, а также на последних листах седьмой главы трактата Coma (Мишна, Coma, 7:6; Coma, 4ia-42a); в ней содержится также материал из трактатов Псахим, Бехорот и др.

В третьей части «Жертвоприношений», Законах о первенцах, описан распространенный вид жертвоприношений частных лиц: принесение в жертву первенцев чистых животных. В книге указано, когда и каким образом следует совершать это жертвоприношение, в каких случаях животное не может быть принесено в жертву. Рамбам отмечает и то, как следует поступать с первенцами животных в наше время: наглядный пример тесной связи между повседневной жизнью и галахическими темами, казалось бы, временно утратившими свою актуальность. Завершающие главы Законов о первенцах посвящены заповеди отделять десятину от приплода скота. Уложения этой части основаны преимущественно на трактате Бехорот; она включает в себя также материал из трактатов Хулин, Тмура, Звахим, Нида и др.

Отдельная обширная категорий жертвоприношений частных лиц включает в себя жертвы, которые следует приносить из-за совершенного по ошибке греха. В Законах об ошибках Рамбам объясняет, что вкладывается в понятие ошибки и за нарушение каких именно законов требуется приносить жертвы, разбирает различные виды подобных жертвоприношений. Изложив законы жертвоприношений, связанных с ошибками частных лиц, Рамбам переходит к разбору ошибок высшего органа судебно-законодательной власти — Сан-гедрина и к проблеме разграничения ответственности. В очередной раз выясняется, что и в идеальной общественной системе человек не должен удовлетворяться ролью винтика: он обязан проявлять инициативу и справляться о новых галахических постановлениях, самостоятельно проверять судебные решения на предмет базисного соответствия законам Торы. Обязанность приносить жертвы за ошибочное нарушение определенных законов распространяется не только на рядового человека, но и на лиц, стоящих на вершине общественной иерархии, — царя и первосвященника. Законы об ошибках основаны на материале, содержащемся в трактатах Кри-тпотп и Горайотп, в меньшей степени в трактатах Шабаш, Псахим; Йевамотп, Шву от, Звахим и др.

В Законах о нуждающихся в искуплении описано несколько категорий людей, которым следует принести жертву, чтобы завершить процесс очищения. Излагаемые там заповеди и правила их соблюдения основаны на трактатах Завим, Критот, Негаим; встречается также материал из трактатов Псахим, Хулин, Нида, Менахот и др. В заключительной части книги «Жертвоприношений» — Законах о замене — изложены законы, связанные с запретом заменять предназначенное для жертвоприношения животное другим. Содержание этой части основано преимущественно на трактате Тмура.

Следует отметить, что, как видно из перечисления Рамбамом видов жертвоприношений частных лиц в начале Законов о совершении жертвоприношений (1:4-6), правила многих жертвоприношений частных лиц излагаются не в «Жертвоприношениях», а в иных местах Мишне Тора; подобные столкновения между несколькими темами неизбежны при тематическом подходе к классификации материала. Так, Рамбам касается правил жертвоприношений назорея и прозелита, излагая Законы о назорействе (книга «Посвящение») и правила перехода в иудаизм (книга «Святость», см. Законы о запрещенных связях, гл. 13). Правила принесения жертвы по обету, добровольной жертвы и жертвы благодарности, а также частной жертвы первосвященника в Йом Кипур приведены в книге «Служение» (Законы о совершении жертвоприношений, гл. 9,14-17; Законы служения в Йом Кипур, гл. 4). Вместе с тем, как мы видели, в книге «Жертвоприношения» содержатся правила принесения жертвы во искупление судебной ошибки, которая относится к категории общественных жертв (в своем комментарии к Мишне Рамбам выделяет ее в особую, промежуточную, категорию общественных жертв, подобных жертвам частного лица).

Книга «Жертвоприношения», таким образом, является не просто логическим продолжением книги «Служение», но фактически неотделима от нее, эти книги порой словно перетекают одна в другую. Тесная связь между ними, символизирующая взаимоотношения индивида и общества, подчеркнута переплетенными друг с другом концовками книг. Восьмая книга завершается словами Рамбама о том, что законы жертвоприношений относятся к категории «уставов» (хуким) — заповедей, не носящих рациональный характер и лежащих в фундаменте всего здания Торы. Эта мысль получает неожиданное развитие в завершающих фразах девятой книги, переносящих акцент с общественного характера храмового ритуала на индивидуальное служение: оказывается, признание нерационального характера заповедей о жертвоприношениях отнюдь не означает неправомочности попыток проникнуть в их смысл; напротив, нам надлежит, по примеру царя Шломо, стремиться, насколько это возможно, к постижению смысла заповедей и, в частности, законов жертвоприношений, которые призваны вести человека к интеллектуальному, нравственному и деятельному совершенству.

Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 8 - Служение - Авода