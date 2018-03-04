Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида

Восьмая книга кодекса Рамбама Мишне Тора называется Авода, то есть «Служение». Она включает девять разделов: Законы о Храме, Законы о храмовой утвари и о служителях Храма, Законы о посещении Храма, Законы о запрещенном на жертвенник, Законы о совершении жертвоприношений, Законы о постоянных и добавочных жертвах, Законы о негодности жертв, Законы служения в Йом Кипур и Законы о злоупотреблении храмовым имуществом.

Если в центре первых семи книг кодекса стоит отдельная человеческая личность, то во второй половине своего труда, которую открывает книга «Служение», Рамбам делает акцент на рассмотрении законов и принципов функционирования идеального общества.

Книга «Служение» рассматривает общественные аспекты храмовой службы. Рамбам начинает этот том с описания заповеди построения Храма, его устройства и важнейших храмовых предметов (Законы о Храме). Затем он описывает остальную храмовую утварь, функции служителей Храма и особенности их одеяний (Законы о храмовой утвари и о служителях Храма). Законы о посещении Храма посвящены тому, кто и в каких ситуациях может и должен приходить в Храм. После этого Рамбам переходит к теме жертвоприношений. Вначале он определяет, что можно и что нельзя приносить в жертву (Законы о запрещенном на жертвенник). Затем вводит основные понятия храмовой службы и перечисляет различные категории жертв (Законы о совершении жертвоприношений). Порядок храмовой службы и правила жертвоприношений, совершаемых от имени всего общества, как приносимых ежедневно, так и связанных с праздниками и выделенными датами, описан в Законах о постоянных и добавочных жертвах.

Далее подробно обсуждаются всевозможные ситуации, при которых жертвы становятся негодными в процессе их приношения (Законы о негодности жертв). На этом в данной книге завершается изложение законов, связанных с жертвоприношениями. В заключение Рамбан подробно описывает самую важную храмовую службу — служение первосвященника в Йом Кипур (Законы служения в Йом Кипур) и завершает книгу Законами о злоупотреблении храмовым имуществом.

Жертвоприношениям частных лиц посвящена следующая, девятая книга кодекса Мишне Тора — «Жертвоприношения».

В основе большей части законов, обсуждаемых в книге «Служение», лежат трактаты Мишны, Тосефты, Иерусалимского и Вавилонского Талмудов, относящиеся к разделу Кодашим («Святыни»); помимо этого, сюда вошел обширный материал из входящего в раздел Моэд («Праздники») трактата Йома, повествующего о служении в Йом Кипур.