Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 8 - Служение - Авода
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида
Восьмая книга кодекса Рамбама Мишне Тора называется Авода, то есть «Служение». Она включает девять разделов: Законы о Храме, Законы о храмовой утвари и о служителях Храма, Законы о посещении Храма, Законы о запрещенном на жертвенник, Законы о совершении жертвоприношений, Законы о постоянных и добавочных жертвах, Законы о негодности жертв, Законы служения в Йом Кипур и Законы о злоупотреблении храмовым имуществом.
Если в центре первых семи книг кодекса стоит отдельная человеческая личность, то во второй половине своего труда, которую открывает книга «Служение», Рамбам делает акцент на рассмотрении законов и принципов функционирования идеального общества.
Книга «Служение» рассматривает общественные аспекты храмовой службы. Рамбам начинает этот том с описания заповеди построения Храма, его устройства и важнейших храмовых предметов (Законы о Храме). Затем он описывает остальную храмовую утварь, функции служителей Храма и особенности их одеяний (Законы о храмовой утвари и о служителях Храма). Законы о посещении Храма посвящены тому, кто и в каких ситуациях может и должен приходить в Храм. После этого Рамбам переходит к теме жертвоприношений. Вначале он определяет, что можно и что нельзя приносить в жертву (Законы о запрещенном на жертвенник). Затем вводит основные понятия храмовой службы и перечисляет различные категории жертв (Законы о совершении жертвоприношений). Порядок храмовой службы и правила жертвоприношений, совершаемых от имени всего общества, как приносимых ежедневно, так и связанных с праздниками и выделенными датами, описан в Законах о постоянных и добавочных жертвах.
Далее подробно обсуждаются всевозможные ситуации, при которых жертвы становятся негодными в процессе их приношения (Законы о негодности жертв). На этом в данной книге завершается изложение законов, связанных с жертвоприношениями. В заключение Рамбан подробно описывает самую важную храмовую службу — служение первосвященника в Йом Кипур (Законы служения в Йом Кипур) и завершает книгу Законами о злоупотреблении храмовым имуществом.
Жертвоприношениям частных лиц посвящена следующая, девятая книга кодекса Мишне Тора — «Жертвоприношения».
В основе большей части законов, обсуждаемых в книге «Служение», лежат трактаты Мишны, Тосефты, Иерусалимского и Вавилонского Талмудов, относящиеся к разделу Кодашим («Святыни»); помимо этого, сюда вошел обширный материал из входящего в раздел Моэд («Праздники») трактата Йома, повествующего о служении в Йом Кипур.
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 8 - Служение - Авода
Москва: Книжники; Лехаим; 2018. — 904 с.
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости
Мишне Тора (Кодекс Маймонида)
ISBN 978-5-9953-0076-2
Том 8 Книга "Служение"
ISBN 978-5-9953-0572-9
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 8 - Служение - Авода - Содержание
- И. Стрешинский. Авода. Книга о служении
- Предисловие к русскому изданию
Рамбам. Мишне Тора. Книга "Служение"
- Законы о Храме
- Законы о храмовой утвари
- Законы о посещении Храма
- Законы о запрещенном на жертвенник
- Законы о совершении жертвоприношений
- Законы о постоянных и добавочных жертвах
- Законы о негодности жертв
- Законы служения в Йом Кипур
- Законы о злоупотреблении храмовым имуществом
Приложения
- Источники и исследования: краткий обзор
- Глоссарий
- Талмудические меры длины, объема, веса и стоимости
- Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 8 - Служение - Авода - Законы о Храме
Они включают в себя шесть заповедей — три предписывающие и три запрещающие:
- Построить Храм[1].
- Не строить жертвенник из камней, обтесанных с помощью железа[2].
- Не подниматься на него по ступеням[3].
- Испытывать трепет перед Храмом[4].
- Охранять Храм и обходить его дозором[5].
- Не прекращать охрану Храма[6].
Разъяснение этих заповедей — в следующих главах.
Глава первая
- Предписывающая заповедь — сделать Дом, посвященный Богу. Он должен быть приготовлен для совершения жертвоприношений и для того, чтобы собираться в нем на праздник три раза в году[7], как сказано: «И пусть сделают они Мне Святилище» (Шмот, 25:8). Устройство переносного Храма, сделанного нашим учителем Моше, уже было разъяснено в Торе[8]. Он был временным, как сказано: «Ибо не вошли вы еще ныне...» (Дварим, 12:9)[9].
- Когда вошли в Землю Израиля, установили Скинию в Гильгале[10] на четырнадцать лет[11], пока завоевывали и делили [землю между коленами Израиля]. Оттуда перешли в Шило[12], где построили каменное строение, над которым натянули полотнища, [такие же, как у] Скинии[13]. Там не было постоянной крыши. Триста шестьдесят девять лет {Храм}[14] простоял в Шило. Когда умер Эли, он был разрушен[15]. Перешли в Нов[16] и там построили Храм. Когда умер Шмуэль[17], Храм был разрушен. Перешли в Гивон[18] и там построили Храм[19].
[1] «Книга заповедей» (Предписания, 20):
В этом Храме станут приноситься жертвы и поддерживаться вечный огонь [на жертвеннике], в Храм будут приходить и ежегодно собираться на праздники, как будет рассказано далее. Об этом говорит Тора: «И пусть сделают они Мне Святилище...» (Шмот, 25:8). На языке Сифрей это звучит так: «Три заповеди были даны евреям, которые касаются времени их прихода на Землю [Израиля] : назначить царя, построить Храм и уничтожить потомков Амалека». Отсюда видно, что строительство Храма — отдельная заповедь.
[2] Книга заповедей» (Запреты, 79):
Об этом сказано: «Если же жертвенник из камней будешь делать Мне, то не закладывай их тесаными, ибо раз нанес ты на какой-либо из них тесло твое, ты осквернил его» (Шмот, 20:22). Если человек построил из таких камней жертвенник, то такой жертвенник негоден, и на нем нельзя приносить жертвы.
[3] «Книга заповедей» (Запреты, 8о):
Подниматься на жертвенник следует, приставляя пятку к носку, чтобы не делать при подъеме большого шага. Об этом сказано: «И не всходи по ступеням на жертвенник Мой, дабы не открылась нагота твоя на нем» (Шмот, 20:22).
[4] Книга заповедей» (Предписания, 2i):
Об этом сказано: «...и Святилище Мое благоговейно чтите» (Ваикра, 19:30). Определение этому страху было дано в Сифре: «Что такое страшиться? Нельзя заходить на Храмовую гору с посохом, в обуви, в исподнем, с запыленными ногами; нельзя проходить через Храмовую гору, сокращая себе путь к другому месту, и тем более нельзя там плевать...». Эту заповедь необходимо соблюдать всегда, даже сейчас, когда из-за наших многочисленных грехов Храм разрушен.
[5] «Книга заповедей» (Предписания, 22):
и об этом было сказано Агарону: «...а ты и твои сыновья будьте перед шатром собрания» (Бемидбар, 18:2). То есть будьте всегда предо Мной. Эта заповедь была повторена другими словами: «...и исполняют службу в шатре собрания» (там же, 18:4). На языке Сифрей это звучит так: «"...А ты и твои сыновья будьте пред шатром собрания" означает, что корены должны быть внутри, а левиты — снаружи», то есть они будут охранять Храм и патрулировать вокруг него.
[6] «Книга заповедей» (Запреты, 67):
Об этом сказано: «и исполняйте службу по Святилищу» (Бемидбар, 18:5). Мы уже рассказывали в предписывающей заповеди 22, что охрана Храма и несение вокруг него [почетного] караула — это предписывающая заповедь. Здесь же мы объясняем, что невыполнение этого приказа — нарушение запрещающей заповеди.
[7] В три праздника: Песах, Шавуот и Суккот — каждый еврейский мужчина должен посетить Храм
[8] Устройство переносного Храма (на иврите Мишкан; в русских переводах — Скиния) подробно описывается в книге Шмот, гл. 35-40.
[9] В Дварим, 12:3-8, где речь идет о том, что жертвоприношения должны приноситься только в Храме, в стихе 9 сказано, что частные возвышения дозволены только до тех пор, пока евреи не придут «к месту покоя»: «Ибо не вошли вы еще ныне в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе». В Мишне, Звахим, 14:6, мудрецы толковали, что «место покоя» — это Шило (см. ниже), а «удел, который Господь, Бог твой, дает тебе» — это Иерусалим, навсегда избранный для постоянного Божественного присутствия (там же, 14:8). Р. Коркос отмечает в своем комментарии, что Рамбам цитирует здесь этот стих прежде всего для того, чтобы подчеркнуть, что переносной Храм был временным.
[10] Гильгаль — священное место, вероятно, обнесенное кольцом из крупных камней. Упомянутый здесь Гильгаль — это место восточнее Иерихона, где сыны Израиля разбили лагерь после перехода через Иордан.
[11] О том, что Скиния в Гильгале стояла четырнадцать лет, см. Вавилонский Талмуд, Звахим, 1146.
[12] Шило — город в горах Самарии, в 20 км к югу от Шхема.
[13] Стены переносной Скинии в пустыне делали из балок. В Шило стены были сделаны из камней. Потолок же оставался таким же, как в переносной Скинии, — из тканей и шкур. Поэтому Храм в Шило иногда называется Дом (см. Шмуэль 7,1:24), а иногда Скиния (см. Тегилим, 78:60).
[14] В издании р. Френкеля здесь используется слово Мишкан («Скиния», «переносной Храм»), тогда как в изданиях р. Капаха, р. Шилата, Махон Мамре и Мифаль Мишне Тора используется слово Микдаш («Храм»).
[15] Первосвященник Эли умер, после того как его сыновья погибли в войне с филистимлянами, в которой сыны Израиля потерпели поражение и был захвачен Ковчег завета (см. Шмуэль I, гл. 4). Судя по всему, филистимляне тогда разрушили и Храм в Шило (см. Ирмеяёу, 7:12-14; Тегилим, 78:60). После этого в Нове было построено большое возвышение (жертвенник). Этот жертвенник использовали тринадцать лет.
[16] Нов — город в окрестностях Иерусалима
[17] Шмуэль — пророк и последний судья. О его жизни и деятельности подробно рассказывается в Танахе, Шмуэль
[18] Гивон — город когенов в го км к северо-западу от Иерусалима
[19] После разрушения города Нова (см. Шмуэль 1,22:19) большой общественный жертвенник был перенесен в Гивон (см., например, Млахим I, 3:4). При описании святилищ и в Нове, и в Гивоне Рамбам использует слово микдаш, тогда как в случае Гильгаля упоминается слово Мишкан (насчет Шило см. выше). Из комментария Рамбама к Мишне, Звахим, 14:5-7, следует, что в Гильгале стоял тот самый шатер-Скиния, который создал Моше в пустыне. В Шило, Нове и Гивоне стояли здания с каменными стенами, но с мягкой многослойной крышей по образцу шатра, то есть Скинии пустыни.
No comments yet. Be the first!