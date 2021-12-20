Леви-Ицхак из Бердичева - Кдушат Леви

По структуре классические издания Кдушат Леви делятся на две части. Первая — основная — часть представляет собой собрание поучений (драшот) к недельным разделам Торы, к праздникам и памятным дням. Во второй части, увидевшей свет позднее и подвергавшейся неоднократным редакциям, кроме новых поучений к недельным разделам и праздникам собраны толкования к некоторым стихам из книг Пророков и Писаний и к отдельным высказываниям мудрецов Талмуда. При подготовке русского издания мы взяли на себя смелость скомпоновать его несколько по-иному. В первый том вошли все поучения Кдушат Леви к праздникам и выделенным датам как из первой, так и из второй части книги. В дальнейшем мы надеемся опубликовать комментарий к Торе и остальные поучения.

В Кдушат Леви р. Леви-Ицхак изложил учение хасидизма, каким он получил его от своего наставника и учителя, рабби Дов-Бера, Великого Магида из Межерича (1704–1772), преемника Бааль-Шем-Това. В этой книге не просто разъясняются трудные места Торы и законы праздников. Не случайно ее название начинается со слова «святость»: она посвящена в первую очередь «святым вещам», то есть Божественным силам, которые стоят за событиями, описанными в Торе. Именно поэтому многие термины и понятия получают у р. Леви-Ицхака непривычные значения, библейские рассказы наполняются новым содержанием, и читателю, особенно неопытному, приходится внимательно следить за ходом рассуждений. Эта книга, подобно прочим хасидским трудам, основана на каббале Аризаля. Однако не следует считать ее трудом по каббале. Это не так. Идеи каббалы подспудно присутствуют во всех рассуждениях автора, но они чаще всего не проговариваются явно, скрываясь, например, за житейскими примерами. И хотя в некоторых местах (например, в пятом «Освящении на Хануку», где изложено учение об Именах Всевышнего) обсуждаются сугубо каббалистические проблемы, они служат прежде всего решению этических проблем и назидания, а также путям служения Всевышнему.

В поучениях, вошедших в данный том, р. Леви-Ицхак излагает свои взгляды на разные темы, рассуждая о сущности праведника, о любви Всевышнего к евреям, о даровании Торы и т. п. Автор учит тому, что Всевышний ежесекундно создает мир заново и непрерывно поддерживает все сущее. Р. Леви-Ицхак неоднократно возвращается к описанию праздника как времени, когда люди своими поступками могут способствовать пробуждению определенных Божественных сил. Он показывает, что от этих поступков и в особенности от поведения праведников напрямую зависят деяния Всевышнего.

Равви Леви-Ицхак из Бердичева - Кдушат Леви - Святость Леви - Книга 1 - Праздники - Освящение четвертое

А теперь я объясню отрывок из Талмуда: «Для тех, кто хочет исполнить заповедь наилучшим образом, дом Шамая говорит: в первый день Хануки зажигают восемь свечей, а в каждый последующий день — на одну меньше. А дом Ѓилеля говорит: в первый день зажигают одну свечу, а в каждый последующий день — на одну больше» (Шабат, 21б). Сказали наши мудрецы, благословенна их память, что дом Шамая приводит такой довод: зажигание ханукальных свечей должно быть подобно жертвоприношению быков в Храме в праздник Суккот; а дом Ѓилеля приводит такой довод: святость следует прибавлять, а не убавлять.

И вот как видятся мне причины этого спора. Известно, что если человеку недостает чего-либо, — например, если он голоден, мучим жаждой или ему нечем прикрыть свое тело, — то он стремится восполнить этот недостаток. Мысль о том, что он лишен того, чего желает его душа, причиняет ему страдание. Кроме того, он страдает и от самого чувства голода и жажды. И если вдруг у него появятся откуда-то хлеб и вода, он возрадуется этому еще прежде, чем отведает хлеба и глотнет воды. Ведь хотя он все еще голоден и изнывает от жажды, он знает, что недостаток уже восполнен. А утолив голод и жажду, он возрадуется и тому, что Всевышний, благословен Он, накормил и напоил его.

Все это сказано о человеке, которому недостает чего-либо, и он не знает, как восполнить недостаток. Например, человек идет по пустыне, душа его иссохла, и нет у него ни хлеба, ни воды, ни одежды. Такой человек испытывает два вида страданий. Первый — страдание от голода, жажды и наготы, а второй — страдание от мысли, что он не знает, как восполнить недостаток. И когда Всевышний, благословен Он, посылает того, кто приходит издалека и приносит путнику все, чего ему недостает: хлеб, воду и одежду, то сердце путника наполняется радостью уже оттого, что недостаток восполнен. Его радует сама мысль, что у него есть «хлеб в корзине» и что теперь он может утолить мучительный голод и жажду. И хотя он еще не отведал хлеба и не глотнул воды, он должен тотчас же возблагодарить Господа, сотворившего небо и землю, Который дал пропитание его душе, и теперь у него есть «хлеб в корзине».

Но, несмотря на это, голод, жажда и нагота все еще причиняют ему страдание. Когда же он насытился, утолил жажду и покрыл свое тело одеждой, ему доставляет наслаждение и то, что он сыт, напоен и одет. И тогда он должен благословить Создателя за то, что сыт, ибо сказано: «И будешь ты есть и насытишься, и благословлять будешь Господа, Бога твоего» (Дварим, 8:10).

Когда человек находится у себя дома и перед ним накрыт стол, перед трапезой он стремится лишь насладиться едой и питьем, а после трапезы он сыт и благословляет Всевышнего. Путник же, лишенный всего, охвачен двумя стремлениями и имеет две радости, как объяснялось выше: первая радость оттого, что Всевышний предоставил ему возможность восполнить недостающее, а вторая — от самого восполнения.

Вот что сказал царь Давид о путниках, идущих по пустыне: «Пусть благодарят они Господа за милосердие Его… Ибо насытил Он душу жаждущую и душу голодную наполнил благом» (Теѓилим, 107:8–9). Казалось бы, в этих словах есть ненужный повтор. Но согласно тому, что я написал, становится ясен их смысл: у тех, кто странствует по пустыне, «душа ослабела» (там же, 107:5) от двух горестей — от того, что они не знают, как восполнить недостаток пищи и питья, и от самих голода и жажды. И когда Господь, благословенно Имя Его, укажет путнику прямой путь до ближайшего селения, путник, страдающий от голода и жажды, хотя он все еще не отведал хлеба и не глотнул воды, возблагодарит Господа за милосердие Его, «ибо насытил Он душу жаждущую». Ведь путник уже добрел до селения, а значит, у него есть «хлеб в корзине», и он перестает жаждать этого, ибо недостаток уже восполнен. И хотя он еще не насытился, но его страдания уже подошли к концу, ибо человек жаждет только того, чего у него нет. Об этом сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Не похож тот, у кого есть хлеб в корзине, на того, у кого хлеба в корзине нет» (Йома, 67а).

Но все же путник еще не удовлетворил голода и жажды. А наевшись и напившись, он должен благословить Создателя за то, что сыт, и на это намекают слова: «...и душу голодную наполнил благом».