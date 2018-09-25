Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 11 - Ущербы - Незикин - Предисловие к русскому изданию В предисловии к Мишне Тора Рамбам определяет тематику настоящей книги как изложение законов, регулирующих отношения между людьми в случае причинения ущерба, будь то ущерб имущественный или телесный. Законы, связанные с нанесением имущественного ущерба, разбираются в трех первых разделах книги; два последние раздела посвящены телесным повреждениям. Большая часть содержащихся в книге законов не утратили свою актуальность и после разрушения Храма; однако Рамбам, верный своей принципиальной установке на цельность закона, не делает различий между законами, применимыми и в его время, и теми, которые временно вышли из употребления. Структура книги определяется правовыми тематическими критериями. Содержащиеся в ней законы разбиты на пять категорий согласно тяжести соответствующих правонарушений: ущерб — кража — грабеж — нанесение телесных повреждений — убийство. Вместе с тем многие категории включают в себя и дополнительные законы, связанные с правонарушениями различной тяжести, объединенные с основными по тематическому принципу. Так, вслед за случаем кражи разбирается несравненно более тяжкое преступление — похищение человека, как правило, наказываемое смертной казнью; после законов об убийстве изложены законы, направленные на предотвращение несчастных случаев.

По мнению Рамбама, исполнение законов, связанных с причинением ущерба, должно обеспечивать рациональное урегулирование конфликтных ситуаций и восстановление попранной справедливости. Но в Море невухим, Ш:з5, 40, он отмечает, что разбираемые в данной книге законы имеют еще одно — превентивное — назначение. Они призваны не только исправлять совершенные прегрешения, но и побуждать к предотвращению подобных преступлений в будущем и, в конечном счете, привести к оздоровлению общественной атмосферы, устранению эксплуатации и вражды.

Первая часть книги «Ущербы» — Законы об имущественном ущербе — посвящена установлению ответственности и размеру компенсации в случае ущерба, причиненного имуществом человека или ставшего опосредованным результатом человеческих действий. В начале раздела Рамбам устанавливает, что правовой основой для выплат компенсации считается сам факт владения имуществом, причинившим ущерб. В Море невухим он упоминает еще один принцип — наличие недосмотра («Ведь он мог бы тщательно следить, чтобы ущерб не был причинен»), которым объясняются некоторые случаи освобождения от ответственности. (Вопрос о том, лежат ли оба эти принципа в основе законодательства об ущербах, на протяжении столетий был предметом полемики раввинов и специалистов в области еврейского права.)

Эта часть раздела в немалой степени посвящена и последствиям ущерба, причиненного скотом; в этой связи рассматриваются ограничения, накладываемые на разведение мелкого скота в Земле Израиля, и последовательность действий в том случае, если бык забодает человека. Вошедшие сюда законы содержатся в основном в первых шести главах трактата Бава кама.

Вторая часть книги «Ущербы» — Законы о краже — устанавливает правила наложения штрафа в случае кражи и ложной клятвы, связанной с попытками присвоить чужое имущество; разъясняет законы, связанные с куплей-продажей ворованного; формулирует строгий запрет на мошенничество при использовании ущербных мер и весов, направленное как на еврея, так и на иноверца. В заключительной главе раздела разбираются особые случаи воровства: похищение человека, могущее повлечь за собой смертную казнь, и ситуацию, когда застигнутый врасплох вор может быть опасен для владельца дома. Законы книги содержатся в седьмой главе трактата Бава кама, пятой главе трактата Бава батра, восьмой и одиннадцатой главах трактата Сангедрин.

В третьей части книги — Законах о грабеже и потере — дается определение грабежа и излагаются правила возвращения отнятого имущества и способы оценки стоимости награбленного; принципы принесения клятвы тем, кто был заподозрен в грабеже; положения о незаконном присвоении чужого имущества, приравниваемом к грабежу. Рамбам не ограничивается рассмотрением практических законов и добавляет к ним обсуждение запрета «Не возжелай!», который, казалось бы, не имеет практического значения, а также греха корыстолюбия. На первый взгляд, место этих постановлений в первой книге Мишне Тора «Знание», где речь идет о нравственном самосовершенствовании, однако Рамбам подчеркивает, что в них коренится индивидуальная основа общественного зла, исправлению которого посвящена большая часть законов настоящей книги. Грехи грабежа и корыстолюбия весьма тяжелы, что не мешает автору призывать к снисхождению к раскаявшимся грабителям, чтобы слишком суровые требования не помешали им сойти с дурного пути. Завершающие главы раздела посвящены обязанности возвращать ближнему утраченное им имущество, которая естественно вытекает из запрета «Не возжелай!». Здесь описано то, как общество создает систему правил взаимопомощи, запрещая грабеж и прочие виды присвоения чужой собственности и способствуя раскаянию грабителей. Рассматриваемые в этой части законы содержатся в девятой-десятой главах трактата Бава кама и первых двух главах следующего за ним трактата Бава мециа.

В Законах о ранящем и причиняющем ущерб изложены правила уплаты различных видов компенсаций в случаях причинения телесных повреждений: плата за само ранение, за сопутствующую ему боль, возмещение стоимости медицинского лечения, ущерба, связанного с утратой трудоспособности, а также плата за унижение. Все эти виды ущерба подвергаются количественной оценке и требуют соответствующей компенсации. При этом галаха запрещает наносить телесные повреждения не только ближнему, но и самому себе. В этом разделе рассматриваются и специфические случаи телесных повреждений, например доведение до выкидыша, влекущее за собой уплату специфической компенсации женщине и ее мужу, а также ряд смежных законов, регламентирующих случаи оскорблений, не сопровождаемых телесными повреждениями. Того, кто нанес рану ближнему, Рамбам именует злодеем и глупцом; однако характеристику «жестокий» он оставляет для жертвы нападения, не желающей простить раскаявшегося обидчика. В заключительной главе этой части обсуждаются законы о предателе, доносящем властям на членов своей общины, чтобы лишить их имущества, и возможности общины защититься от него, играя по его же правилам. Эти правила явно не имеют отношения к идеальному обществу, поэтому Рамбам ссылается на практику, принятую в его время в еврейских общинах Испании. Рассматриваемые здесь законы содержатся в восьмой и третьей главах трактата Бава кама и пятой главе трактата Гитин.

Заключительная часть книги, Законы об убийце и сохранении жизни, посвящена законам, связанным с преднамеренным и непреднамеренным убийствами, а также с изгнанием человека, невольно лишившего жизни ближнего, в города-убежища. Здесь же разбираются законы о предотвращении убийства. Ради сохранения жизни, своей или чужой, а также для спасения от некоторых видов сексуального насилия (предотвращения «непоправимого вреда», как указывает Рамбам в Море невухим) следует применить против злоумышленника физическое насилие, вплоть до лишения его жизни. Спасение ближнего в этом и других случаях является необходимым минимумом, стандартом поведения, требующимся от каждого, притом что в Торе содержится особый запрет закрывать глаза на опасности и страдания, которым подвергаются другие люди, и равнодушно проходить мимо ближнего, попавшего в беду.

Забота о жизни ближнего должна проявляться и на повседневном уровне — этому служат законы о предотвращении несчастий. Здесь описан и официальный ритуал, который проводится, если неподалеку от города было совершено убийство, однако убийца остался неизвестным (в Море невухим Рамбам высказывает предположение, что эта заповедь служит среди прочего поимке убийцы); торжественный обряд, сопряженный с проведением расследования и принесением клятвы, должен послужить распространению вести о случившемся и побудить возможных свидетелей сообщить об этом. Законы, изложенные в пятой части книги, содержатся в восьмой-девятой главах трактата Сангедрин, второй главе трактата Макот, девятой главе трактата Coma, восьмой главе трактата Трума, третьей главе трактата Хулин, второй главе трактата Авода зара и второй главе трактата Бава мециа.