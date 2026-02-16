Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 10 - Чистота - Рабби Моше бен Маймон - Рамбам

Десятая книга кодекса Рамбама Мишне Тора называется Тагара, то есть «Чистота». Она включает восемь разделов: Законы о скверне смерти, Законы о красной корове, Законы о скверне цараат, Законы об осквернении ложа и сиденья, Законы об остальных истоках скверны, Законы об осквернении пищи, Законы об утвари, Законы о микве.
Трудно подсчитать, сколько стихов и глав Торы посвящено этой тематике. Даже без всякого подсчета заметно, что таких стихов несопоставимо больше, чем тех, в которых речь идет о законах субботы, праздников или о кошерности пищи — основных темах современной галахи. Законам чистоты целиком посвящен последний раздел Мишны, Тгорот, а также бесчисленные дискуссии практически во всех трактатах обоих Талмудов. Неслучайно, что по объему этот том Кодекса Маймонида—самый большой во всем многотомном издании.
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 10 - Чистота - Тагара
Москва: Книжники; Лехаим, 2019. — 1264 с.
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости.
Мишне Тора (Кодекс Маймонида)
ISBN 978-5-9953-0076-2
[Том 12] Книга “Чистота”
ISBN 978-5-9953-0613-9
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 10 - Чистота - Тагара - Содержание
Ш. Генделъман. Тагора: книга о чистоте
Предисловие к русскому изданию
Рамбам. Мишне Тора. Книга "Чистота"
- Законы о скверне смерти
- Законы о красной корове
- Законы о скверне цараат
- Законы об осквернении ложа и сиденья
- Законы об остальных истоках скверны
- Законы об осквернении пищи
- Законы об утвари
- Законы о микве
Приложения
- Источники и исследования: краткий обзор
- Глоссарий
- Талмудические меры длины, объема, веса и стоимости
- Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 10 - Чистота - Тагара - Предисловие к русскому изданию
О центральном положении законов ритуальной чистоты в еврейском мировосприятии эпохи Второго храма в Талмуде (Шабат, 13а) сказано: «Умножилась чистота в Израиле». К той же эпохе относятся многочисленные постановления мудрецов, расширяющие и дополняющие законы Торы и галахическую практику в данной области. В качестве примера, для современного человека, возможно, несколько курьезного, можно привести постановление, призванное оградить свитки Торы от ненужных прикосновений и последующей порчи. Мудрецы решили, что прикосновение к свиткам, содержащим имена Всевышнего, оскверняет руки (Мишна, Ядаим, гл. 3; Meгила, 7а).
Огромная важность законов ритуальной чистоты в повседневной практике того времени подтверждается и археологическими находками, например, бесчисленными бассейнами-лшкве, обнаруженными при раскопках еврейских поселений той эпохи. Эти микве находились буквально повсюду — от небольших, но тщательно отделанных водоемов рядом с маслодавильнями или винодельнями до огромного по тем временам бассейна с отдельными лестницами для спускающихся и поднимающихся, расположенного у подножия Храмовой горы (археологический парк Офель). Другим подтверждением стали найденные археологами мастерские, занимавшиеся весьма трудоемкой выделкой каменных сосудов, не принимающих скверну. Такие сосуды часто обнаруживаются в домах и поселениях той эпохи.
После разрушения Второго храма все эти законы, заповеди и обычаи постепенно вышли из обихода, главным образом, из-за невозможности очиститься от скверны смерти без пепла красной коровы, который нельзя приготовить в соответствии со всеми требованиями закона в отсутствие Храма. В современной практике некоторое отношение к ритуальной чистоте имеют разве что положения о чистоте семейной жизни. Отношение довольно косвенное, ведь окунание женщины в микве делает ее разрешенной для мужа, но не наделяет полноценной ритуальной чистотой. Вместе с тем именно соблюдение законов о чистоте семейной жизни придает особую актуальность последнему разделу тома «Чистота», посвященному устройству и функционированию микве. Здесь следует отметить, что данный том, как и предыдущие тома настоящего издания, не содержит полного набора ссыпок на современные галахические установления и ни в коем случае не может служить источником практической галахи, принятой в наши дни. Подробности заповедей, связанных с чистотой семейной жизни, весьма сложны, и для их полноценного соблюдения во многих случаях требуется консультация компетентного раввина.
Другие разделы этого тома, к сожалению, пока не вполне актуальны. Вместе с тем нельзя сказать, что законы ритуальной чистоты совсем уж не влияют на современную жизнь соблюдающих заповеди евреев. Так, например, неспособность принимать скверну — это необходимое условие пригодности покрытия для сукки, шалаша, в котором живут в дни праздника Суккот. Жаркие споры о возможности посещения Храмовой горы и требующемся для этого очищении, настоянные на гремучей смеси религии и политики, еще нагляднее иллюстрируют непреходящую важность законов о ритуальной чистоте. Возникает ощущение, что, казалось бы, ставшие достоянием истории дискуссии о мельчайших деталях постановлений, связанных с храмовой чистотой, вновь зазвучали именно там, где они заглохли много веков назад.
Излишне говорить, что целью данного издания вовсе не является участие в этих или каких-либо других спорах. На взгляд автора этих строк, именно кристальная ясность текста Рамбама (будем надеяться, что она хоть в какой-то мере сохранилась и в нашем переводе) дает читателю шанс проникнуть в мироощущение и повседневную жизнь мудрецов прошлого. В самом деле, представить себя на месте человека, который должен постоянно контролировать и самого себя, и окружающую его действительность, чтобы не попасть в ситуацию возможного осквернения, весьма нелегко. Заметим все же, что обсуждение этих тем в Мишне Тора отнюдь не лишено трудностей, по-видимому, непреодолимых: многие реалии времен Мишны были непонятны уже самому Рамбаму и его предшественникам, а тем более — поздним комментаторам. В законах о ритуальной чистоте недостаток наших знаний о прошлом сказывается в наибольшей мере. В комментариях к трактатам Мишны, связанным с ритуальной чистотой, сам Рамбам кое-где отмечает, что не знает, о каком предмете или объекте там идет речь. Нам, вслед за многочисленными и нередко противоречащими друг другу авторами, остается лишь высказывать более или менее достоверные догадки. Вместе с тем, мы надеемся, что эти лакуны в понимании реалий не помешают общему восприятию мысли автора этого Кодекса.
Перевод книги «Чистота», как и предыдущих томов, выполнен по изданию р. Ш. Френкеля. Разночтения с изданием р. Й. Капаха отмечены там, где они отражаются на смысле написанного. Кроме того, в аналогичных ситуациях мы приводим и разночтения с традиционным Виленским изданием, в силу его особой популярности. Нумерация параграфов и ссылки на них указаны в соответствии с изданием р. Френкеля. Альтернативная нумерация, использующаяся в издании р. Капаха и производных от него изданиях (например, в недавнем однотомном издании Мишне Тора, опубликованном ешивой Ора вейешуа), приводится в круглых скобках. Переводы стихов Танаха даются по изданию Мосад Арав Кук под редакцией Д. Йосифона, за исключением тех случаев, когда контекст Рамбама требует иного понимания стиха.
