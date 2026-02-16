Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 10 - Чистота - Рабби Моше бен Маймон - Рамбам

Трудно подсчитать, сколько стихов и глав Торы посвящено этой тематике. Даже без всякого подсчета заметно, что таких стихов несопоставимо больше, чем тех, в которых речь идет о законах субботы, праздников или о кошерности пищи — основных темах современной галахи. Законам чистоты целиком посвящен последний раздел Мишны, Тгорот, а также бесчисленные дискуссии практически во всех трактатах обоих Талмудов. Неслучайно, что по объему этот том Кодекса Маймонида—самый большой во всем многотомном издании.

О центральном положении законов ритуальной чистоты в еврейском мировосприятии эпохи Второго храма в Талмуде (Шабат, 13а) сказано: «Умножилась чистота в Израиле». К той же эпохе относятся многочисленные постановления мудрецов, расширяющие и дополняющие законы Торы и галахическую практику в данной области. В качестве примера, для современного человека, возможно, несколько курьезного, можно привести постановление, призванное оградить свитки Торы от ненужных прикосновений и последующей порчи. Мудрецы решили, что прикосновение к свиткам, содержащим имена Всевышнего, оскверняет руки (Мишна, Ядаим, гл. 3; Meгила, 7а).

Огромная важность законов ритуальной чистоты в повседневной практике того времени подтверждается и археологическими находками, например, бесчисленными бассейнами-лшкве, обнаруженными при раскопках еврейских поселений той эпохи. Эти микве находились буквально повсюду — от небольших, но тщательно отделанных водоемов рядом с маслодавильнями или винодельнями до огромного по тем временам бассейна с отдельными лестницами для спускающихся и поднимающихся, расположенного у подножия Храмовой горы (археологический парк Офель). Другим подтверждением стали найденные археологами мастерские, занимавшиеся весьма трудоемкой выделкой каменных сосудов, не принимающих скверну. Такие сосуды часто обнаруживаются в домах и поселениях той эпохи.

После разрушения Второго храма все эти законы, заповеди и обычаи постепенно вышли из обихода, главным образом, из-за невозможности очиститься от скверны смерти без пепла красной коровы, который нельзя приготовить в соответствии со всеми требованиями закона в отсутствие Храма. В современной практике некоторое отношение к ритуальной чистоте имеют разве что положения о чистоте семейной жизни. Отношение довольно косвенное, ведь окунание женщины в микве делает ее разрешенной для мужа, но не наделяет полноценной ритуальной чистотой. Вместе с тем именно соблюдение законов о чистоте семейной жизни придает особую актуальность последнему разделу тома «Чистота», посвященному устройству и функционированию микве. Здесь следует отметить, что данный том, как и предыдущие тома настоящего издания, не содержит полного набора ссыпок на современные галахические установления и ни в коем случае не может служить источником практической галахи, принятой в наши дни. Подробности заповедей, связанных с чистотой семейной жизни, весьма сложны, и для их полноценного соблюдения во многих случаях требуется консультация компетентного раввина.