Русский перевод книги Дерех мицвотеха ("Путь заповедей Твоих"), написанной третьим Любавичским Ребе, р. Мена-хемом-Мендлом (Цемах Цедек, 5549/1789 — 5626/1866). Книга эта посвящена внутреннему смыслу заповедей Торы.

Излагая смысл заповедей, р. Менахем-Мендл последовательно и систематично знакомит читателя с основными положениями учения хасидизма.

Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов

Главный редактор Борух Горин

Перевод с иврита и примечания Ури Камишов

Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - Том 4

Москва, Книжники; Лехаим, 2017, — 367 [ι] с.

ISBN 978-5-9953-0522-4 ("Книжники")

ISBN 978-5-9003-1047-3 ("Лехаим")

Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - Том 4 - Содержание

Заповедь освящения месяца

Заповедь зажигания ханукальной свечи

Заповедь приносить пасхальную жертву

Заповедь обращаться с рабом-евреем по закону

Заповедь заключить брак или освободить еврейскую служанку

Заповедь построения храма

Запрет зажигать огонь в субботу

Приложения

Глоссарий

Личности, упомянутые в книге

Цитируемые источники

Именной указатель

Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - Том 4 - Заповедь освящения месяца

Заповедь освящения лунного месяца состоит в следующем: судебная коллегия в составе трех мудрецов опрашивает свидетелей, видевших новорожденный лунный серп, и на основании их показаний объявляет о наступлении нового месяца. В этом разделе раскрывается внутренний смысл связанных с этой заповедью действий.

ОБСУЖДАЕМЫЕ ОТРЫВКИ

"Месяц сей для вас начало месяцев; первый он у вас из месяцев года" (Шмот, 12:2).

"Между Мною и сынами Израиля она — знамение вечное, что в шесть дней создал Г-сподь небо и землю, а в день седьмой перестал работать и отдыхал" (Шмот, 31:17).

"Чтобы различать между нечистым и чистым и между животным, которое можно есть, и животным, которое не может быть едомо" (Ваикра, 11:47).

"И Я — вот завет Мой с ними, — сказал Г-сподь: дух Мой, который на тебе, и слова МОИ, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомков твоих, и от уст потомков твоих, — сказал г-сподь, — отныне и вовеки" (Йешаягу, 59:21).

"В руку Твою отдаю на хранение дух мой, ибо всегда Ты избавлял меня, Г-споди, Б-г истины" (Тегилим, 31:6).

"Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему" (Тегилим, 34:15).

"Г-сподь мудростью основал землю, утвердил небо разумом" (Мишлей, 3:19)·

"Глаза мудреца — в его голове, а глупый ходит во тьме. Но и то я узнал, что единая участь постигнет всех их" (Когелет, 2:14).

"Вот, и святым Своим не доверяет Он, и небеса не чисты в глазах Его" (Иов, 15:15).

"Если ты грешил — что ты сделал (этим) Ему? И, умножая прегрешения твои, — что причиняешь ты Ему? Если праведен ты — что дашь Ему? Получит ли Он что из твоей руки?» (Иов, 35:6-7).

"Спокойные речи мудрых слышнее окрика властелина глупцов" [Когелет, 9:17).

"Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, владыка мира, словом Своим сотворивший небеса и дыханием уст Своих — все воинство их. Установил Он для них границу и срок, чтобы не изменяли назначению своему. Радуясь и ликуя, исполняют они волю Создателя их, вершащего суд истинный, чьи деяния справедливы. Луне повелел Он обновляться, великолепием своим увенчивая взлелеянных Им с самого рождения. Подобно ей, суждено им обновиться и прославлять своего Создателя, когда откроется слава царского имени Его. Благословен Ты, Г-сподь, обновляющий месяцы" (благословение луны).

Четвертая заповедь — освящать месяцы, как сказано: "Месяц сей для вас начало месяцев..." (Шмот, 12:2).

Освящение месяца возложено на народ Израиля, который представляет судебная коллегия в составе трех мудрецов.

Р. Менахем-Мендл отмечает: в нашем календаре есть особые дни, такие как суббота, наступающие независимо от наших действий. Их соблюдение требует от нас лишь правильного отсчета.

Но есть даты, определение которых требует действий — таких, как освящение нового месяца. Значимость этой даты огромна. Ведь от наступления новомесячья зависят сроки праздников, которые отсчитываются от начала месяца. За исключением Шавуот, наступающего через пятьдесят дней после праздника Песах, все остальные праздники связаны в Торе с определенным числом того или иного месяца:

Смысл данной фразы в том, что свидетельствование об этом[1] передано "вам"[2]. Это означает, что данная заповедь не дана любому человеку подобно заповеди субботы, обязывающей каждого соблюдать ее начиная с первой субботы от сотворения мира. В этом случае каждый сам отсчитывает шесть дней, а на седьмой прекращает деятельность. Но с новомесячьем все иначе. Мы не говорим, что каждый, кто увидит [обновленную] луну или отсчитает нужный промежуток времени [от предыдущего новолуния], на основании своих наблюдений и расчетов должен сам установить начало месяца. Более того, если кто-то поступит так, его действия не будут приняты во внимание, а дата, которую он установит, не станет началом месяца. И, следовательно, день, отсчитанный от установленного таким образом начала месяца, не обретет святости праздника. Так, в праздник Песах, объявленный подобным образом, можно спокойно есть тмец.

Тора однозначно постановила: в состав судебной коллегии обязаны входить именно мудрецы, утвержденные в этом звании предшествующими поколениями. Другими словами, подчеркивается необходимость преемственности, восходящей к учителю нашему Моше:

Заповедь освящения новомесячья относится только к судебной коллегии в составе трех мудрецов, получивших свое звание от других мудрецов, — по цепи традиции, восходящей к учителю нашему Моше, мир памяти его.

Как понять сказанное выше? Ведь уже двадцать столетий мы не устраиваем суда мудрецов и не совершаем освящения новомесячий. Мы полагаемся на календарь, в котором указаны даты наступления каждого месяца!

Р. Менахем-Мендл объясняет, почему в действительности противоречия нет:

То, что в наши дни мы назначаем дополнительный месяц[3] и определяем дату новомесячья, от которой отсчитываем праздники, не противоречит сказанному выше. Ведь мы никоим образом не берем на себя установление новомесячий. Это сделал еще рабби Гил ель, глава мудрецов своего поколения.





[1] О начале нового лунного месяца.

[2] Как сказано в приведенном стихе: ".. .для вас".

[3] Это включено в заповедь освящения месяца. Согласно Торе мы должны вести отсчет календарных дат в соответствии с лунными месяцами. Однако в Торе есть также указания, привязывающие некоторые месяцы к временам года. Так, о месяце нисан сказано (Шмот, 13:4): "Сегодня выходите вы, в месяце весеннем". Таким образом, месяц нисан должен всегда оставаться весенним месяцем. Но если строго следовать лунному календарю, месяцы будут перемещаться внутри солнечного года, как это происходит у мусульман. Как же совместить оба требования: следовать лунному календарю и сохранять связь месяцев с временами года? Лунный месяц длится приблизительно двадцать девять с четвертью дней. Поскольку число дней не целое, лунный месяц иногда имеет двадцать девять, а иногда — тридцать дней. Уже это дает возможность суду, выносящему решение о начале нового месяца, определенную свободу действий. Кроме того, для сохранения связи с сезонами солнечного года в лунный календарь по мере надобности вставляют дополнительный, тринадцатый месяц.

