Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек

Русский перевод книги Дерех мицвотеха ("Путь заповедей Твоих"), написанной третьим Любавичским Ребе, р. Мена-хемом-Мендлом (Цемах Цедек, 5549/1789 — 5626/1866). Книга эта посвящена внутреннему смыслу заповедей Торы.
Излагая смысл заповедей, р. Менахем-Мендл последовательно и систематично знакомит читателя с основными положениями учения хасидизма.
Перевад с иврита Ури Камишова
Москва, Книжники; Лехаим
Библиотека еврейских текстов. Хасидизм
ISBN 978-5-9953-0392-3 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1019-0 ("Лехаим")
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Главный редактор Борух Горин
Перевод с иврита и примечания Ури Камишов
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 1
Москва, Книжники; Лехаим, 2015,— 384 с.
SBN 978-5-9953-0397-8 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1020-6 ("Лехаим")
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 1 - Содержание
Предисловие к русскому изданию
- Заповедь плодиться и размножаться
- Заповедь обрезания
- Запрет есть бедренное сухожилие
- Заповедь носить кисти на углах одежды
- Заповедь накладывать тфилин
Приложения
Глоссарий
Личности, упомянутые в книге
Цитируемые источники
Указатель имен
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 1 - Предисловие к русскому изданию
Принято считать, что большая часть заповедей обладает определенным и явным смыслом. Так, запрет кражи призван упорядочить взаимоотношения между людьми, заповедь плодиться и размножаться необходима для существования человеческого рода, а предписание субботнего отдыха делает гораздо более благоприятным ритм нашей жизни. Но есть два обстоятельства, вызывающие сомнения в полноте этого объяснения. Во-первых, далеко не у всех заповедей есть очевидное практическое значение. Как объяснить, например, запрет носить одежду из смеси шерсти и льна или запрет есть мясо определенных видов животных или же заповедь о красной корове? Во-вторых, как объяснить детали выполнения каждой заповеди, подробно изложенные в Талмуде и более поздних законовед-ческих трудах? При рассмотрении даже объяснимой в практическом измерении заповеди мы зачастую убеждаемся, что смысл деталей ее исполнения не поддается логическому объяснению.
Каждая заповедь, будь она дарована Всевышним на Синае или же заповедана мудрецами, имеет глубочайший смысл, несравненно превосходящий любые практические задачи, и не поддается описанию в рамках привычных понятий. Смысл заповедей, строго говоря, можно объяснять только на специально предназначенном для этогоязыке — на языке каббалы. Именно этим занимается Цемах Цедек в своем труде Дерех мицвотеха.
Раскрывая внутренний смысл заповедей, р. Менахем-Мендл знакомит читателя с основными положениями учения Хабад, которое было создано его дедом и наставником, р. Шнеуром-Залманом из Ляд, Старым Ребе. В чем-то книга Дерех мицвотеха напоминает Тора Ор р. Шнеура-Залмана[1], но, в отличие от последней, дает более последовательное и упорядоченное изложение идей хасидизма. Однако изучение данного труда также потребует от читателя немалых усилий.
В хасидской литературе вообще и в особенности в трудах по хасидизму Хабад существует проблема "вложенности тем"; нередко, обсуждая какую-то тему, автор говорит, что для ее успешного рассмотрения следует рассмотреть тот или иной дополнительный вопрос. Этот вопрос вызывает следующий и так далее. В результате текст обретает столь сложную структуру, что нередко читатель забывает, каким образом он пришел к разбираемой проблеме и как она связана с общей темой обсуждения. Помимо того, в изложении присутствует множество скрытых логических связей, без прояснения которых затруднительно получить точное представление о взаимосвязи различных понятий. Порой обсуждаемая тема меняется незаметно для читателя. Все это зачастую приводит к потере ориентации, мешает уловить суть рассуждения.
Для решения этих проблем мы пользуемся специальными, встроенными в текст комментариями, выделенными в данном издании графически. Они призваны указать читателю место рассуждения в общей структуре раздела и обозначить каждый логический "поворот". Однако не следует воспринимать встроенные комментарии как краткий пересказ основного текста. В них может быть опущена часть сказанного в последующем отрывке оригинала, а иногда затрагиваются отсутствующие в основном тексте вопросы. Главная задача этих комментариев — помочь читателю лучше разобраться в изложении р. Менахема-Мендла. Разумеется, любые комментарии — не более чем взгляд комментатора. Они никоим образом не претендуют на полное раскрытие замысла праведника и мудреца, р. Менахема-Мендла.
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 2
Том 2, 2015, — 408 [8] с.
ISBN 978-5-9953-0409-8 (Книжники)
ISBN 978-5-9003-1022-0 (Лехаим)
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 2 - Содержание
- Заповеди устранить квасное и есть мацу
- Запрет есть квасное
- Запрет есть пищу с примесью квасного
- Заповеди принесения омера в Храм
- Заповеди принесения омера в Храм и отсчета дней омера
- Запрет ненависти к еврею
- Запрет ненависти к еврею и предписание любить еврея
- Запрет близости с сестрой жены
- Запрет близости с собственной матерью или дочерью
- Запрет близости с собственной сестрой
- Запрет служения в Храме когенов с увечьем
- Заповедь освящения Имени Всевышнего
- Запрет поносить Имя Б-га
- Заповедь произносить текст освящения каждый день
- Запрет обрабатывать землю и ухаживать за деревьями в седьмой год
- Заповедь соблюдать законы торговли
- Запрет обмана в торговле
- Заповедь исповедоваться перед Всевышним и совершать покаяние
- Заповедь переносить Ковчег Завета на плече
- Заповедь принятия обетов
Приложения
Глоссарий
Личности, упомянутые в книге
Цитируемые источники
Указатель имен
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 2 - Заповеди устранить квасное и есть мацу
"с четырнадцатого дня первого месяца, с вечера, ешьте опресноки до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших; ибо кто будет есть квашеное, душа та истреблена будет из общины Израиля, пришелец ли он или коренной житель земли той. Ничего квашеного не ешьте; во всяком месте пребывания вашего ешьте опресноки" (Шмот, 12:18-20).
В данном разделе р. Менахем-Мендл рассматривает заповеди, связанные с Исходом из Египта, и анализирует, что означает Исход из Египта в духовном плане, разделяя это событие на несколько этапов. На этих этапах основано толкование внутреннего смысла заповедей, связанных с Исходом.
В этой главе р. Менахем-Мендл исследует понятие "вера", центральное в данном разделе.
Существуют две заповеди, которые относятся к Исходу из Египта и во многом связаны друг с другом: запрет есть квасное и предписание есть мацу в Песах. Мацу выпекают так, чтобы она не заквасилась, в отличие от обычного хлеба.
С праздником Песах связаны такие заповеди, как устранение квасного в канун Песаха, ибо сказано: "...устраните квасное из домов ваших" (Шмот, 12:15), и вкушение мацы в ночь на пятнадцатое нисана, ибо сказано: "...вечером ешьте опресноки" (там же, 12:18).
В связи с Исходом из Египта р. Менахем-Мендл упоминает еще одну заповедь, данную народу Израиля, — заповедь принесения пасхальной жертвы.
По поводу заповеди есть пасхального ягненка, зажаренного на огне, в Ликутей Тора и в При Эц Хаим объясняется, что во время египетского изгнания париуф Зеэр анпин пребывал в состоянии неразвитости, ибо от него удалились пять из пребывавших в нем ранее видов Хеседа — от качества Хесед до качества Год,—возвратившиеся в горло, где находится его качество Даат, облаченное в Йесод парцуфа Има. Потому фараон, пребывавший в "затылке[1]", препятствовал потоку влияния, проходившему через горло, и получал для себя влияние пяти видов Хеседа и пяти видов Гвуры.
Чтобы понять смысл освобождения из египетского рабства, важно осознать, что было его духовной причиной. Ведь происходящее с человеком внизу, в материальном мире, является следствием совершающегося в более высоких, духовных мирах. И описание пасхальной жертвы отражает как состояние еврейских душ в нашем мире, так и состояние высших миров перед освобождением из египетского рабства.
Такое положение создалось вследствие ущербности душ, нисходящих от качеств Хесед и Гвура в рамках Даат. Дабы устранить сию неразвитость (катнут), Зеэр анпин должен был прийти в "эмбриональное состояние", описываемое формулой "три внутри трех". В пасхальную же ночь произошло рождение, что связано[2] с принесением пасхальной жертвы — ягненка, коего предписано есть "зажаренным на огне, с головой его и с ногами, и с внутренностями его" (Шмот, 12:9), см. там.
Вначале р. Менахем-Мендл описывает то, что произошло в первый день освобождения из Египта. Эти события представлены как выход из положения, на которое указывает пасхальная жертва и в котором пребывали как высшие миры, так и еврейские души. И хотя это описание пока остается сокрытым от нас, можно увидеть в нем важный лейтмотив: привлечение особого воздействия свыше, называемого мохин.
[1]Буквы слова "затылок" рру, ореф) содержатся в слове "фараон" (П5ЛВ, паро). Напомним, что буква 1 является формой написания буквы 2 (пей) в конце слова.
[2]Здесь описывается поза эмбриона, когда голова ребенка покоится на груди, а на ней —ноги. Такая поза в каббалистических трудах называется "три внутри трех". Это означает, что каждый из трех уровней тела (голова, туловище и ноги) состоит из трех основных частей. Голова содержит три мозга: правый, левый и задний; средний уровень включает в себя туловище и две руки, а уровень "ноги" содержит две ноги и половой член. Таким образом, три уровня тела включены в три внешних органа (назовем их "ноги"), "три внутри трех". В разд. "Заповедь приношения пасхальной жертвы" объясняется, что это положение характеризует состояние высших сфирот во время египетского рабства.
2016-04-23
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 3
пер. с иврита Ури Камишов
Москва, Книжники ; Лехаим
Библиотека еврейских текстов. Хасидизм
Том 3: — 2016, — 385 [7] с.
ISBN 978-5-9953-0489-0 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1037-4 ("Лехаим")
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 3
- Заповедь веры в Б-га
- Заповедь признания единства Всевышнего
- Заповедь освящения рук и ног [когенами] перед служением
- Заповедь омовения рук перед трапезой
- Заповедь давать половину шекеля каждый год
Приложения
Глоссарий
Личности, упомянутые в книге
Цитируемые источники
Именной указатель
Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек - Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - в 6-ти томах - Том 3 - Заповедь веры в Б-га
В этом разделе р. Менахем-Мендл объясняет сущность пяти первых и наиболее фундаментальных постулатов из тринадцати, выдвинутых Рамбамом. Их объединяет то, что все они освещают различные стороны познания Всевышнего— того, что обязан знать и во что должен верить каждый еврей.
обсуждаемый отрывок:
"И Я приму вас к Себе в народ и буду вам Б-гом, и вы узнаете, что Я Г-сподь, Б-г ваш, выведший вас из-под ига Египетского" (Шлют, 6:7).
"Я Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства" (Шлют, 20:2).
"Тебе дано было видеть, чтобы ты знал, что Г-сподь есть Б-г, нет более кроме Него" (Дварим, 4:35)
"Слушай, Израиль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь один" (Дварим, 6:4).
Данная заповедь относится к числу так называемых "обязанностей сердца", то есть сравнительно небольшому кругу заповедей, регламентирующих не столько наши действия, сколько эмоционально-мировоззренческую сферу жизни. Это вносит некоторые особенности в описание их в данном труде. При раскрытии смысла большинства "материальных" заповедей упор делается на объяснение их внутренней подоплеки с точки зрения хасидизма Хабад. При этом в области "исполнительной части" заповеди, тех обязательных действий или речей, которые от нас требуются, р. Менахем-Мендл не вносит никаких дополнений, полагаясь на сказанное в книгах, посвященных перечислению и описанию простого смысла заповедей.
Это положение меняется, когда предметом разбора становится заповедь из "обязанностей сердца". Само определение ее, представление тех мнений и мыслей, которые она нам предписывает, может во многом зависеть от видения мира тем или иным законодателем и от его философских посылок. И в нашем случае, касательно данной заповеди, заповеди веры в Б-га, прежде всего должно быть определено, что же именно входит в ее рамки.
Известно, что сущность Торы — это свод указаний Всевышнего. Поэтому, когда Он, в самом начале дарования Торы, открывается Своему народу и говорит слова "Я Г-сподь, Б-г твой...", мы видим в них не только повествование, но и указание — верить в Него. Какой же смысл вкладывается в это указание?
Говорится в Торе, в главе Итро: "Я Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства". Этот стих описывает заповедь-предписание, суть которой сводится к тому, чтобы знать и верить, что есть Б-г (Сефер га-хинух ["Книга наставления"], заповедь 25)'.
