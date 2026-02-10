Дерех мицвотеха - Путь заповедей Твоих - Рабби Менахем-Мендл из Любавичей - Цемах Цедек

Принято считать, что большая часть заповедей обладает определенным и явным смыслом. Так, запрет кражи призван упорядочить взаимоотношения между людьми, заповедь плодиться и размножаться необходима для существования человеческого рода, а предписание субботнего отдыха делает гораздо более благоприятным ритм нашей жизни. Но есть два обстоятельства, вызывающие сомнения в полноте этого объяснения. Во-первых, далеко не у всех заповедей есть очевидное практическое значение. Как объяснить, например, запрет носить одежду из смеси шерсти и льна или запрет есть мясо определенных видов животных или же заповедь о красной корове? Во-вторых, как объяснить детали выполнения каждой заповеди, подробно изложенные в Талмуде и более поздних законовед-ческих трудах? При рассмотрении даже объяснимой в практическом измерении заповеди мы зачастую убеждаемся, что смысл деталей ее исполнения не поддается логическому объяснению.

Каждая заповедь, будь она дарована Всевышним на Синае или же заповедана мудрецами, имеет глубочайший смысл, несравненно превосходящий любые практические задачи, и не поддается описанию в рамках привычных понятий. Смысл заповедей, строго говоря, можно объяснять только на специально предназначенном для этогоязыке — на языке каббалы. Именно этим занимается Цемах Цедек в своем труде Дерех мицвотеха.

Раскрывая внутренний смысл заповедей, р. Менахем-Мендл знакомит читателя с основными положениями учения Хабад, которое было создано его дедом и наставником, р. Шнеуром-Залманом из Ляд, Старым Ребе. В чем-то книга Дерех мицвотеха напоминает Тора Ор р. Шнеура-Залмана [1] , но, в отличие от последней, дает более последовательное и упорядоченное изложение идей хасидизма. Однако изучение данного труда также потребует от читателя немалых усилий.

В хасидской литературе вообще и в особенности в трудах по хасидизму Хабад существует проблема "вложенности тем"; нередко, обсуждая какую-то тему, автор говорит, что для ее успешного рассмотрения следует рассмотреть тот или иной дополнительный вопрос. Этот вопрос вызывает следующий и так далее. В результате текст обретает столь сложную структуру, что нередко читатель забывает, каким образом он пришел к разбираемой проблеме и как она связана с общей темой обсуждения. Помимо того, в изложении присутствует множество скрытых логических связей, без прояснения которых затруднительно получить точное представление о взаимосвязи различных понятий. Порой обсуждаемая тема меняется незаметно для читателя. Все это зачастую приводит к потере ориентации, мешает уловить суть рассуждения.

Для решения этих проблем мы пользуемся специальными, встроенными в текст комментариями, выделенными в данном издании графически. Они призваны указать читателю место рассуждения в общей структуре раздела и обозначить каждый логический "поворот". Однако не следует воспринимать встроенные комментарии как краткий пересказ основного текста. В них может быть опущена часть сказанного в последующем отрывке оригинала, а иногда затрагиваются отсутствующие в основном тексте вопросы. Главная задача этих комментариев — помочь читателю лучше разобраться в изложении р. Менахема-Мендла. Разумеется, любые комментарии — не более чем взгляд комментатора. Они никоим образом не претендуют на полное раскрытие замысла праведника и мудреца, р. Менахема-Мендла.