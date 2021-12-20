Левит из Барселоны - Сефер га-хинух - 2 тома
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости
Сефер га-хинух,“Книга наставления”, принадлежит к числу популярнейших книг по иудаизму и часто, наряду с важнейшими классическими комментариями, издается вместе с Пятикнижием в качестве приложения к нему.
Она содержит самые необходимые объяснения и истолкования всех шестисот тринадцати заповедей. Помимо ценных сведений, помогающих осознать причины, по которым дана та или иная заповедь, и ее смысл, автор делится своей любовью к заветам Всевышнего.
Эта неугасающая любовь живет в книге уже несколько столетий, согревая сердца многих поколений читателей. В прошлом такими читателями были дети и подростки, новички в изучении Торы. Сегодня это также тысячи и тысячи евреев, возвращающихся к вере своих предков.
Кто автор этой книги? Нам известно лишь то, что он сам сообщает о себе во введении к своему труду: “Еврей из колена Леви, живущий в Барселоне”.
Сегодня историки не берутся подтвердить бытовавшее с первого печатного издания книги мнение, что ее автор — рабби Агарон га-Леви, средневековый ученый-талмудист из Каталонии. Поэтому мы будем называть автора по имени его главной книги, тем более что именно так издавна принято величать еврейских ученых.
Однако сам автор Сефер га-хинух, при всей своей научной добросовестности и обширной эрудиции, ученым себя не считал. Он был, прежде всего, педагогом-популяризатором и сочинил один из первых в истории учебников.
Самое раннее печатное издание Сефер га-хинух появилось в Венеции в 1523 г., но к тому времени книга была уже широко известна. По мнению специалистов, она была написана еще в середине XIII в.
Левит из Барселоны - Сефер га-хинух - Книга наставления - Истолкование шестисот тринадцати заповедей Торы - Том 1
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Главный редактор Борух Горин
Руководитель проекта Ишайя Гиссер
Перевод с иврита Арье Ротман
Научный редактор Шауль-Айзик Андрущак
Литературный редактор Барух Авни (Камянов)
Москва, “Книжники”; “Лехаим”, 2014, 1256 стр.
900 грамм
ISBN 978-5-9953-0357-2
Левит из Барселоны - Сефер га-хинух - Книга наставления – Истолкование шестисот тринадцати заповедей Торы - Том 1 - Содержание
От автора
Предисловие автора
КНИГА БЕРЕШИТ
Берешит
Лех-леха
Ваишлах
КНИГА ШМОТ
Бо
Бешалах
Итро
Мишпатим
часть первая
часть вторая
Трума
Тецаве
Тиса
Ваякгель
КНИГА ВАИКРА
Ваикра
Цав
Шмини
Тазриа
Мецора
Ахарей
Кдошим
Эмор
Бегар
Бехукотай
Послесловие переводчика. Евреи Испании
Приложения
Левит из Барселоны - Сефер га-хинух - Книга наставления - Истолкование шестисот тринадцати заповедей Торы - Том 1 - Предисловие
Название “Книга наставления” вызывает в памяти слова из Миитей (Притчей Соломоновых): “Наставь юношу на путь его, и он не уклонится от него, когда и состарится” (22:6). Эти слова, не погрешив против истины, можно перевести и несколько иначе: “Наставляй юношу в соответствии с его склонностями, и тогда он до старости не отклонится со своего пути”. Так или иначе, важнейший педагогический принцип, вынесенный в заглавие книги, лишь подчеркивает устремления автора, который нигде не стремится сказать свое собственное “слово мудрости”, а старается доходчиво донести до юного читателя мудрость своих прославленных учителей.
Главным в числе этих учителей был старший современник автора Моше бен Маймон, Рамбам. Знаменитый средневековый философ был в первую очередь ученым-талмудистом, систематизатором религиозных законов, и богословом, сумевшим сочетать философское мышление с религией пророческого откровения. При всей несоизмеримости масштаба этих двух фигур как в еврейской традиции, так и в истории мысли, книги их отличаются сходной судьбой. “Путеводитель растерянных” Рамбама до сих пор так же успешно оправдывает свое название, как и “Книга наставления”. Но если учитель апеллирует к читателю-интеллектуалу, которому необходимо научиться понимать Тору на путях чистого разума, то ученик—к обычным людям, лишь начинающим }шиться и еще не помышляющим о высоком парении духа, хотя и способным понять возвышенные вещи. Рамбам в своем главном законоведческом труде Мишне Тора систематизировал заповеди и касающиеся их исполнения законы на основе разработанной им классификации. Его ученик, автор Сефер га-хинух, расположил их в порядке упоминания в Пятикнижии и снабдил объяснениями, следующими в основном мыслям учителя, но касающимися не только галахических аспектов, богаче эмоционально окрашенными и содержащими указания на конкретные талмудические источники. Автор “Книги наставления” проделал большую и сложную работу, хотя и просит читателя целиком отнести заслугу на счет его наставников.
Стремясь приохотить своего сына и его товарищей к изучению законов Торы, автор Сефер га-хинух разработал методический аппарат, с помощью которого учебный материал легко укладывается в голове непоседливого ученика. На основу из предписаний, содержащихся в Пятикнижии, автор нанизывает комментарии, связывающие Письменную Тору с Устной. Благодаря такому подходу Сефер га-хинух можно назвать “Популярным Талмудом для начинающих”. Книга служит хорошим введением в проблематику талмудических обсуждений, знакомит с основами еврейской герменевтики и принципами законотворчества мудрецов.
Изложение материала построено по единой схеме, на редкость удачной, хотя и вынуждающей к частым повторениям, которые, как известно, не вредят учебе. В начале каждой главы, посвященной той или иной заповеди и озаглавленной ею, приведено краткое пояснение ее названия и отрывок из Пятикнижия, на словах которого основана заповедь (в этом издании мы приводим развернутые цитаты, зачастую содержащие не только цитируемый стих, но и следующие за ним или предшествующие ему, поскольку сегодня нельзя ожидать от массового читателя хорошего знакомства с текстом). Цитаты обычно сопровождаются истолкованиями мудрецов, помогающими понять, как заповедь вытекает из того или иного стиха Пятикнижия. Затем автор излагает некоторые причины, в силу которых, если можно так сказать, даны те или иные заповеди, при этом постоянно оговариваясь, что делает это с дидактическими целями, не претендуя раскрыть тему сколько-нибудь глубоко. Им движет резонное соображение, что изучение Торы должно быть осмысленным на любом уровне и потому не следует дожидаться, пока изучение каббалистических сочинений позволит ученику проникнуть в мистический подтекст каждого стиха Торы и содержащихся в нем предписаний, а необходимо объяснить ему назначение заповедей на доступном уровне понимания, следуя прямому истолкованию сказанного.
Не всегда это просто, ведь смысл заповедей неоднозначен и зачастую скрыт, но в целом автор Сефер га-хинух успешно справляется со своей задачей. У хорошего педагога ученик всегда понимает, что и с какой целью он изучает, а автор “Книги наставлений” был хорошим учителем. Затем еледует краткий экскурс в законы и правила, регламентирующие выполнение заповеди. Следуя и здесь в основном за Рамбамом, автор Сефер га-хинух рассказывает о дискуссиях мудрецов, посвященных тому или иному вопросу, перечисляет “повестку дня” талмудических обсуждений, иногда на краткий миг даже “ввязывается” в них, оставляя многое недосказанным. Ибо задача хорошего педагога — пробудить любознательность учеников, и автор Сефер га-хинух делает это мастерски. Его книга создает могучую мотивацию для изучения Талмуда, предстающего на ее страницах книгой вопросов, а не ответов. И в заключение следует указание на условия соблюдения заповеди: кто, когда и где обязан соблюдать ее, а также каковы награда и наказание, связанные с этой заповедью. Такому порядку изложения автор следует неуклонно, иногда ограничиваясь по тому или иному пункту краткой отсылкой к уже сказанному, иногда пускаясь в подробные рассуждения.
Постоянное самоумаление автора не должно вводить нас в заблуждение относительно подлинного масштаба его личности, это дань скромности, а не объективности. Кем бы ни был автор Сефер га-хинух, его книга свидетельствует об обширных знаниях в области практического приложения еврейского законодательства, что наводит на мысль о немалом опыте деятельности на этой ниве. Автор Сефер га-хинух не только обучал сорванцов основам Торы. Он заседал в суде, выносил прецедентные постановления, устанавливал юридические правила и нормы, был крупным авторитетом своего времени и одним из руководителей общины сефардских евреев. Его книга, написанная на выразительном и удивительно живом для своей эпохи иврите, говорит о литературном даре автора не меньше, чем о его учености. Она была переведена на испанский и латынь, став культурным достоянием эпохи Ренессанса. Существовал и краткий пересказ книги на старофранцузском.
Понимая, что книга обращена к читателю, недостаточно сведущему в еврейской традиции, переводчик стремился передать термины и понятия на русском языке, не слишком приспособленном для передачи неожиданных ходов талмудической мысли и специфического жаргона талмудистов. При этом переводчик старался следовать заветам автора: объяснять, но не упрощать. Хотя Сефер га-хинух предназначался для тех, кто лишь начинал овладевать знанием Торы, в наши дни, в силу множества культурных различий, эта книга местами может оказаться достаточно сложной для восприятия. Ведь средневековый еврей жил в среде, для которой еврейские законы и обычаи были основой жизни, с детства воспринимал специфическую логику Талмуда и Мидраша и, даже если сам так и не удосужился основательно изучить Талмуд, был пропитан его духом.
Духовная атмосфера сефардского еврейства отличалась от ашкеназской диаспоры. Их иудаизм был и более рациональным, и более мистическим в одно и то же время. Ведь в том же хш веке, когда жил автор Сефер га-хинух, творил не только Рамбам — тогда же была впервые явлена миру великая каббалистическая книга Зогар.
В отличие от ашкеназов, сефарды не усаживали за Талмуд детей. Считалось, что отрок должен подготовиться к изучению Устной Торы, научиться логически мыслить и созреть духовно. Это обстоятельство, помимо прочего, объясняет потребность в такой книге, как Сефер га-хинух. Она не только предлагает предварительное знакомство с Талмудом, но и знакомит с философскими взглядами Рамбама, во многом предопределенными рационалистическим духом его эпохи. Это и неудивительно: ведь автор, как уже говорилось, был (если не лично, то духовно) учеником и последователем крупнейшего еврейского талмудиста и философа-рационалиста Средневековья, Моше бен Маймона, известного евреям по аббревиатуре своего имени Рамбам, а европейцам под именем Маймонид. “Книга наставления” близка нашей эпохе еще и тем, что оба начала не борются в ней, а служат друг другу. Религия не унижает разум, а разум не развенчивает религию. Этот дух светлой и ясной гармонии, наполняющий книгу, может показаться в наши дни немного наивным. Но зато он обладает поистине целительным свойством, примиряя разные, но вовсе не враждебные миры, в которых приходится жить современному еврею.
2016-03-26
Левит из Барселоны - Сефер га-хинух - Книга наставления – Истолкование шестисот тринадцати заповедей Торы - Том 2
Москва, : Книжники; Лехаим ; 2016. — 664 с.
(Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости)
Том 2
ISBN 978-5-9953-0423-0 (“Книжники”)
ISBN 978-5-9003-1002-2 (“Лехаим”)
Левит из Барселоны - Сефер га-хинух - Книга наставления – Истолкование шестисот тринадцати заповедей Торы - Том 2 - Содержание
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2016-09-02
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