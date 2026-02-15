С начала я назвал свою книгу «Реальность». В моем представлении слово «реальность» было единственным, отражающим сущность Ребе. Я был убежден, что лучше всего можно охарактеризовать Ребе именно этим словом - «реальность»! Каждый, кому доводилось говорить с Ребе, слушать его или читать его труды, испытывал полное ощущение, что он имеет дело с чем-то реальным. Никакой поверхностности, никакого тщеславия, никаких пустых разговоров! Возникало ощущение, что только наши дела чего-то стоят, что вы и я, наши поступки имеют жизненно важное значение! В общей атмосфере цинизма и эгоизма такое ощущение было подобно действию живительного глотка воздуха. Мне кажется, если копнуть глубже, выяснится, что многие из нас настроены вполне благодушно. В целом настрой общества убедил нас, что отдельный человек ничего не значит, что мы живем и умираем, а мир в конце концов остается неизменным. В своем учении Ребе делал особый упор на то, что такая позиция в корне неверна! Подобно хорошему учителю, он внушал это и словами, и собственными делами, он способен был всю ночь вести задушевную беседу, чутко реагируя на наши слабости и нашу неуверенность. Он терпеливо повторял свою мысль, пока не видел, что она усвоена собеседником. Готов был без конца повторять молитвы, чтобы облегчить чьи-то страдания. Дела Ребе являлись воплощением его непоколебимой приверженности добродетели, веры в человеческий дух. В нашем коммерциализованном мире подобная вера порождает устойчивое чувство безопасности, дает человеку то, ради чего стоит жить. Мне не хватает Ребе! Я оплакиваю Ребе, этого подлинно Б-жьего человека, и сердцем, и умом! Я слышу, как он часами говорит с людьми, лицо его сияет, от него исходит чувство реальности, и он делится им с нами. И я преисполнен решимости поделиться тем счастьем, которое давало мне знакомство с Ребе и знание его учения, со всеми, с кем вхожу в контакт. Для меня несомненно, что Ребе и его учение возьмут верх над всем. Реальность всегда берет верх, такова ее природа! Если в книге «Ущербы» рассматриваются вопросы, связанные с уголовным правом, то книга «Приобретение» посвящена праву гражданскому. В ней в первую очередь обсуждаются способы передачи имущества от одного человека другому, права и обязанности в отношении имущества и законы о совместном владении им. Рамбам начинает книгу с описания законов самого распространенного способа приобретения движимого и недвижимого имущества, осуществляемого с ведома обеих сторон и при их согласии, — Законов о продаже. Отметим, что этот раздел — один из самых обширных в Мишне Тора, он насчитывает тридцать глав. Законы о приобретении и даре посвящены тем случаям, когда приобретение может быть осуществлено без участия второй стороны и не за плату, а посредством овладения бесхозным имуществом или дара, для совершения которого достаточно желания одного человека одарить другого. В Законах о соседях разбираются всевозможные аспекты взаимоотношений между соседями, в основном между владельцами смежных земельных участков, и перечисляются их права и обязанности в отношении общего имущества. В следующих за ними Законах о посланцах и компаньонах также обсуждаются вопросы, связанные с совместным имуществом, но в контексте взаимоотношений деловых компаньонов. В этом разделе описаны такие области имущественного права, как назначение посланцев и их полномочия и ответственность, а также изложены правила ведения совместного дела. Книгу завершают Законы о рабах, представляющие особый еврейский подход к пониманию рабства, кардинально отличающийся от принципов, распространенных среди других народов. В основе большей части законов, обсуждаемых в книге, лежат трактаты Мишны, Тосефты, Иерусалимского и Вавилонского Талмудов, относящиеся к разделу Незикин («Ущербы»), в пер- вую очередь Бава кама, Бава мециа и Бава батра; помимо этого в книгу вошел обширный материал из трактатов Гитин и Кидушин раздела Нашим («Женщины»), а также из сборников галахических мидрашей.

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида – Том 13 – Приобретение

Издательство — «Книжники» — 592 с.

Москва — 5779 / 2019 г.

ISBN 978-5-906999-19-1

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Том 13 – Приобретение – Содержание

Ш. Гендельман. Мишне Тора: Книга “Приобретение” Предисловие к русскому изданию

Рамбам. Мишне Тора

Книга “Приобретение”

Законы о продаже

Законы о приобретении и даре

Законы о соседях

Законы о посланцах и компаньонах

Законы о рабах

Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - Том 13 – Приобретение – Глава первая

1.1 Товар не приобретается на словах, даже если они подтверждены свидетелями. Каким образом? [Например, продавец сказал покупателю]: «Я продаю тебе этот дом», или: «Я продаю тебе это вино», или: «Я продаю тебе этого раба». Они договорились о цене, у покупателя было желание [приобрести], и он произнес: «Я купил», у продавца было желание [продать], и он произнес: «Я продал», свидетелям сказали: «Будьте свидетелями, что этот продал, а тот купил» — все это не имеет силы, как будто они ни о чем не договаривались. То же самое относится к дарителю и принимающему дар.

1.2 Но если товар был приобретен одним из способов, которым его приобретают, то он переходит в собственность покупателя.

При этом нет никакой необходимости в свидетелях, и ни одна из сторон не может передумать.

1.3 Как приобретается товар? Земельный участок приобретается тремя способами — деньгами, документом [о продаже] или по факту владения.

1.4 (1.3.) Как [приобретают участок] с помощью денег? [Если один человек] продал другому дом или поле, а тот заплатил ему деньги, то [первый] приобрел. О чем идет речь? О месте, где не составляют письменный документ [о продаже]. Но в том месте, где принято составлять письменный документ о продаже, приобретение недействительно до тех пор, пока не будет написан [соответствующий] документ. Земельный участок невозможно приобрести меньше чем за пруту.

1.5 (1.4.) Покупатель поставил условие, сказав: «Как захочу, так и приобрету — деньгами или документом». Если он заплатил [продавцу] деньги, [выполнив] это условие, то [сделка] действительна, и продавец не может передумать из-за этого условия. А покупатель может передумать до тех пор, пока не написан документ [о продаже]. И так же, если такое условие было поставлено продавцом.

1.6 [Некто] сказал своему товарищу: «Дай сотню [динаров] такому-то, и мой дом станет твоей собственностью». Дав [сотню], товарищ приобретает этот дом по закону о гаранте.

1.7 (1.5.) Как [приобретают] с помощью документа? [Продавец] пишет на бумаге, или на глиняной табличке, или на листе: «Мое поле отдано тебе» или «Мое поле продано тебе». Когда документ попадает в руки [покупателя], он становится владельцем, несмотря на то что там вообще не было свидетелей и что сам документ ничего не стоит.

(1.6.) О ком идет речь? О том, кто продает свое поле, поскольку оно плохое. Но [при продаже] других земельных участков, несмотря на то что документ о продаже попал в руки [покупателя] и даже если при [передаче] присутствовали свидетели,[покупатель] не становится владельцем до тех пор, пока не заплатит деньги.