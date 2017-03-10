Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 7 - Посевы - Зраим
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида
Седьмая книга кодекса Рамбама Мишне Тора (восьмой том, выходящий в рамках проекта «Библиотека еврейских текстов») называется Зраим, что означает «Посевы». Она включает семь разделов: Законы о смешении, Законы о дарах бедным, Законы о труме, Законы о десятине, Законы о второй десятине и посадках четвертого года, Законы о первинках и прочих дарах священству в пределах Земли Израиля и Законы о шмите и юбилее.
Книга «Посевы» посвящена в основном законам, относящимся к сельскому хозяйству. Их принято называть «заповедями, связанными с Землей Израиля», хотя некоторые из них исполняются повсеместно. Но до возвращения евреев в Землю Израиля в современную эпоху в общинах диаспоры продолжали исполняться лишь некоторые из них. Кроме запретов ткани из смеси волокон шерсти и льна, гибридизации растений и животных, смешанных посадок, а также плодов первых четырех лет роста деревьев (орл), актуальность сохраняла отмена долгов на исходе седьмого года и отделение халы от теста. Последние две заповеди согласно постановлению мудрецов действовали повсеместно и во все эпохи. Не случайно термин хала вошел во многие языки и стал обозначать плетеную булку наподобие тех, которые выпекают евреи.
С развитием крупномасштабной сельскохозяйственной деятельности в Израиле множество связанных с Землей заповедей вновь обрели актуальность. Многие, но не все—некоторые из заповедей могут соблюдаться лишь тогда, когда есть Храм, а другие —при условии, что все колена Израиля живут в своих родовых наделах. Однако вопросы, связанные с отделением трумы и десятин, имеют в наше время вполне практическое значение. Еще более актуальна и сложна тема субботнего года — сочетать соответствующие запреты и предписания с современными сельскохозяйственными технологиями совсем не просто. Кроме этого, в израильской ситуации необходимость повсеместно соблюдать подобные заповеди нередко вызывает крупномасштабные столкновения различных экономических и политических интересов.
Но в нашем издании мы ни в какой мере не касаемся бурных современных дискуссий — свою задачу мы видим лишь в том, чтобы возможно достовернее донести до читателя взгляды Рамбама. Иногда в комментариях кратко упоминается современная практика исполнения той или иной заповеди. Эти упоминания ни в коей мере не являются исчерпывающими. Следует отметить, что данный том, как и предыдущие тома настоящего издания, не содержит полного набора ссылок на современные галахические установления и ни в коем случае не может служить источником практической галахи, принятой в наши дни. Подробности заповедей, связанных с Землей Израиля, в наше время весьма сложны и запутаны, для их полноценного соблюдения во многих случаях требуется консультация компетентного раввина.
Перевод книги «Посевы» выполнен по изданию р. Шабтая Френкеля. Разночтения с изданием р. Йосефа Капаха отмечены там, где они отражаются на смысле написанного. Кроме того, в аналогичных ситуациях мы приводим и разночтения с традиционным виленским изданием, в силу его особой популярности. Нумерация параграфов и ссылки на них указаны в соответствии с изданием р. Френкеля. Альтернативная нумерация, использующаяся в издании р. Капаха и производных от него изданиях (например, в недавнем однотомном издании Мишне Тора, опубликованном ешивой Ора ве-йешуа), приводится в тексте в круглых скобках. Переводы стихов Танаха даются по изданию Мосад а-рав Кук под редакцией Д. Йосифона, за исключением тех случаев, когда контекст Рамбама требует иного понимания стиха. Издание снабжено глоссарием, кратким библиографическим обзором и алфавитным указателем.
В примечаниях цитируется ряд талмудических источников, использованных Рамбамом, и пояснения к ним Раши. Возражения Раавада (р. Авраама бен Давида из Поскьера) во многих случаях приводятся полностью. Другие «оруженосцы Рамбама» (чаще всего Кесеф мишне, Лехем мишне, Магид мишне, fazaiom Маймонийот и некоторые другие) цитируются по мере необходимости. В некоторых случаях упоминаются и галахические решения Раавада, Рамбана, а также Шульхан арух, Рама, Мишна брура и др. Наши примечания в значительной мере опираются и на комментарии современных авторов, в первую очередь р. Й. Капаха и р. Н. -Э. Рабиновича (Яд пшута). Вместе с тем, за исключением отдельных случаев, мы не анализируем талмудические дискуссии по тем или иных вопросам галахи и не излагаем полный набор точек зрения Талмуда и ранних законоведов (Ришоним), на которых Рамбам основывал свои решения. Даже когда такие сведения приводятся, их следует воспринимать лишь как более или менее достоверные догадки.
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 8 - Книга Зраим - Посевы
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Перевод с иврита Меир Левинов (“Законы о смешении”, “Законы о дарах бедным” “Законы о труме” “Законы о шмите и юбилее”);
Яаков Синичкин (“Законы о десятине” “Законы о второй десятине и посадках четвертого года”, “Законы о первинках и прочих дарах священству в пределах Земли Израиля”)
Комментарии Меир Левинов, Шломо Гендельман, Яаков Синичкин
Москва: Книжники; Лехаим; 2017. — 944 с.
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости
Мишне Тора (Кодекс Маймонида)
ISBN 978-5-9953-0076-2
Том 8 - Книга "Посевы"
ISBN 978-5-9953-0494-4
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 8 - Книга Зраим - Посевы - Содержание
Ш. Гендельман. Зраим: книга о посевах
Предисловие к русскому изданию
Рамбам. Мишне Тора
Книга "Посевы"
- Законы о смешении
- Законы о дарах бедным
- Законы о трумe
- Законы о десятине
- Законы о второй десятине
- Законы о первинках
- Законы о шмите и юбилее
Приложения
- Источники и исследования: краткий обзор
- Глоссарий
- Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 8 - Книга Зраим - Посевы - Законы о смешении
Трактат включает пять запрещающих заповедей[1]:
1. Не сеять [вместе] семена различных видов[2].
2. Не сеять злаковые [культуры] или овощи в винограднике[3].
3. Не случать животных разных видов[4].
4. Не надевать одежду, [сделанную] из смешанной ткани[5].
5. Не делать работу на двух видах животных одновременно[6].
[1] В Торе сказано: «Законы Мои соблюдайте, не делай смешанного скрещивания скота своего, не делай смешанного засева поля своего, и смешанной одежды, шаатнез (смесь льна и шерсти. — Прим. перев.) не будет на тебе» (Ваикра, 19:19). И в упомянутом стихе Торы дается четыре запрета смешений: посевов, прививок деревьев, скрещивания скота и смешения двух типов волокон в одежде. В книге Дварим (22:9-11) приводится еще один аналогичный запрет — сеять в винограднике травянистые растения, злаковые, бобовые, овощи и т.п. Пятый запрет, подпадающий под эту же категорию, — запрет использовать двух животных разных видов в одной упряжке.
[2] В «Книге заповедей» (Запреты, 215) Рамбам упоминает, что данный запрет действует только в Земле Израиля, а вне Земли Израиля это разрешено.
[3] У этого закона есть множество деталей и тонкостей. В книге Дварим, 22:9, говорится: «Не засевай смесью [семян] виноградник свой» (причины, по которым мы внесли исправление в перевод под редакцией Д. Йосифона, будут ясны из параграфа 5:1). На первый взгляд, это дополнительный запрет сеять семена разных видов вместе, но если в книге Ваикра, 19:19, запрещается засевать такой смесью поле, то в книге Дварим добавлен запрет сеять такую смесь в винограднике. Рамбам в «Книге заповедей» (Запреты, 216) приводит цитату из Сифре, согласно которой посев смеси в винограднике нарушает запрет в обоих стихах Торы. В силу закона Торы засевать виноградник смесью семян запрещено только в Земле Израиля, но в силу постановления мудрецов это запрещено и вне Земли Израиля.
В «Книге заповедей» почему-то именно при описании заповеди о запрете посева смеси семян в винограднике Рамбам считает нужным упомянуть запрет прививать растения одного вида к другому, хотя утверждает, что запрет этот является частью заповеди «Не делай смешанного засева поля своего» (Ваикра, 19:19).
[4] В «Книге заповедей» (Запреты, 217) Рамбам пишет:
Запрет скрещивать домашний скот. Об этом сказано: «...Скота твоего не своди с иною породою...» (Ваикра, 19:19)- Всякий раз, когда человек сводит животных разных видов, ему полагается телесное наказание, но только при условии, что он собственноручно вводит [половой] орган самца в [половой] орган самки, «как кисточку в тюбик».
[5] В «Книге заповедей» (Запреты, 42) говорится:
Запрет надевать одежду, сотканную из шерсти и льна, подобно тому как делали жрецы языческих культов в древности. Об этом сказано: «Не надевай шаатнез — шерсть и лен вместе» (Дварим, 22:11). Это распространено и сегодня среди коптских монахов в Египте*.
* Примечание. Коптская община (а особенно монахи) в Египте долго использовала старинные египетские технологии в производстве текстиля. Среди прочего, льняную ткань часто использовали как основу для шерстяного полотна.
[6] В «Книге заповедей» (Запреты, 218) Рамбам пишет:
Запрет совершать работу, используя вместе разных домашних животных. Об этом сказано: «Не паши на быке и осле вместе» {Дварим, 22:10).
Всякому, кто совершает работу, используя животных двух разных видов одновременно (например, пашет землю, совершает помол или просто ведет их вместе [в одной упряжке]), полагается телесное наказание, согласно слову Торы «вместе». Имеется в виду, что человек не должен соединять их ни для какой из работ. Тем не менее по закону Торы за это нарушение полагается телесное наказание только в том случае, если человек использует для работы чистое и нечистое животных, например быка и осла, совместно. Тому, кто пахал с их помощью [землю], перевозил что-либо или просто вел их [в одной упряжке], полагается телесное наказание. По постановлению же мудрецов провинившемуся полагается телесное наказание за использование для работы животных любых [разных] видов.
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