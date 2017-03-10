Седьмая книга кодекса Рамбама Мишне Тора (восьмой том, выходящий в рамках проекта «Библиотека еврейских текстов») называется Зраим, что означает «Посевы». Она включает семь разделов: Законы о смешении, Законы о дарах бедным, Законы о труме, Законы о десятине, Законы о второй десятине и посадках четвертого года, Законы о первинках и прочих дарах священству в пределах Земли Израиля и Законы о шмите и юбилее.

Книга «Посевы» посвящена в основном законам, относящимся к сельскому хозяйству. Их принято называть «заповедями, связанными с Землей Израиля», хотя некоторые из них исполняются повсеместно. Но до возвращения евреев в Землю Израиля в современную эпоху в общинах диаспоры продолжали исполняться лишь некоторые из них. Кроме запретов ткани из смеси волокон шерсти и льна, гибридизации растений и животных, смешанных посадок, а также плодов первых четырех лет роста деревьев (орл), актуальность сохраняла отмена долгов на исходе седьмого года и отделение халы от теста. Последние две заповеди согласно постановлению мудрецов действовали повсеместно и во все эпохи. Не случайно термин хала вошел во многие языки и стал обозначать плетеную булку наподобие тех, которые выпекают евреи.

С развитием крупномасштабной сельскохозяйственной деятельности в Израиле множество связанных с Землей заповедей вновь обрели актуальность. Многие, но не все—некоторые из заповедей могут соблюдаться лишь тогда, когда есть Храм, а другие —при условии, что все колена Израиля живут в своих родовых наделах. Однако вопросы, связанные с отделением трумы и десятин, имеют в наше время вполне практическое значение. Еще более актуальна и сложна тема субботнего года — сочетать соответствующие запреты и предписания с современными сельскохозяйственными технологиями совсем не просто. Кроме этого, в израильской ситуации необходимость повсеместно соблюдать подобные заповеди нередко вызывает крупномасштабные столкновения различных экономических и политических интересов.

Но в нашем издании мы ни в какой мере не касаемся бурных современных дискуссий — свою задачу мы видим лишь в том, чтобы возможно достовернее донести до читателя взгляды Рамбама. Иногда в комментариях кратко упоминается современная практика исполнения той или иной заповеди. Эти упоминания ни в коей мере не являются исчерпывающими. Следует отметить, что данный том, как и предыдущие тома настоящего издания, не содержит полного набора ссылок на современные галахические установления и ни в коем случае не может служить источником практической галахи, принятой в наши дни. Подробности заповедей, связанных с Землей Израиля, в наше время весьма сложны и запутаны, для их полноценного соблюдения во многих случаях требуется консультация компетентного раввина.

Перевод книги «Посевы» выполнен по изданию р. Шабтая Френкеля. Разночтения с изданием р. Йосефа Капаха отмечены там, где они отражаются на смысле написанного. Кроме того, в аналогичных ситуациях мы приводим и разночтения с традиционным виленским изданием, в силу его особой популярности. Нумерация параграфов и ссылки на них указаны в соответствии с изданием р. Френкеля. Альтернативная нумерация, использующаяся в издании р. Капаха и производных от него изданиях (например, в недавнем однотомном издании Мишне Тора, опубликованном ешивой Ора ве-йешуа), приводится в тексте в круглых скобках. Переводы стихов Танаха даются по изданию Мосад а-рав Кук под редакцией Д. Йосифона, за исключением тех случаев, когда контекст Рамбама требует иного понимания стиха. Издание снабжено глоссарием, кратким библиографическим обзором и алфавитным указателем.

В примечаниях цитируется ряд талмудических источников, использованных Рамбамом, и пояснения к ним Раши. Возражения Раавада (р. Авраама бен Давида из Поскьера) во многих случаях приводятся полностью. Другие «оруженосцы Рамбама» (чаще всего Кесеф мишне, Лехем мишне, Магид мишне, fazaiom Маймонийот и некоторые другие) цитируются по мере необходимости. В некоторых случаях упоминаются и галахические решения Раавада, Рамбана, а также Шульхан арух, Рама, Мишна брура и др. Наши примечания в значительной мере опираются и на комментарии современных авторов, в первую очередь р. Й. Капаха и р. Н. -Э. Рабиновича (Яд пшута). Вместе с тем, за исключением отдельных случаев, мы не анализируем талмудические дискуссии по тем или иных вопросам галахи и не излагаем полный набор точек зрения Талмуда и ранних законоведов (Ришоним), на которых Рамбам основывал свои решения. Даже когда такие сведения приводятся, их следует воспринимать лишь как более или менее достоверные догадки.