Библиотека еврейских текстов - Литургия

Праздник Ханука установлен в честь ниспосланной свыше великой победы, предсказать которую не решился бы никто из живущих, — недаром в ханукальной молитве говорится: «Ты отдал сильных в руки слабых». Но праздник установлен не только в честь чудесного торжества «слабых над сильными», но и в честь победы в той битве, которая ведется в сознании человека, в его мировосприятии. В той же молитве сказано: «Ты отдал преисполненных скверны в руки чистых».

Надо быть очень наивным человеком, чтобы полагать, что мудрецы, называя врагов «преисполненными скверны», а войско Хасмонеев — «чистыми», хотели сказать только, что первые были нехорошими людьми, а вторые — хорошими. Мудрецы говорили о победе идей, образа мыслей, с которыми можно войти в Дом Всевышнего, над идеями и образом мыслей, превращающих Храм в капище. Три чуда произошли в Хануку: победа сильных над слабыми, торжество чистоты над скверной и масло для меноры, когда нашли кувшин чистого масла, которого должно было хватить на один день, а хватило на восемь.

Все это— поразительные чудеса, выходящие за пределы естественного хода вещей. На первый взгляд три эти чуда не связаны друг с другом. Для тех, «кто не знает помыслов Всевышнего, не понимает замысла Его» (см. Миха, 4:12), они кажутся случайно сосуществующими, подобно тому как случайно попадают в один сноп колоски. Но именно вместе они и создают праздник. При внимательном изучении этих столь разноплановых событий, произошедших единовременно, можно обнаружить, что они берут начало из одного корня, образуя единый ствол, от которого отходит множество ветвей древа Хануки.

Путеводитель по празднику Ханука

Составители Дов Конторер, Меир Левинов, Евгений Левин Москва : Книжники; Лехаим, 2017. — 280 с. Библиотека еврейских текстов. Литургия ISBN 978-5-9953-0490-6 (Книжники) ISBN 978-5-9003-1038-1 (Лехаим)

Путеводитель по празднику Ханука - Содержание

Благословения и гимн, читаемые при зажигании Ханукальных свечей

Порядок зажигания ханукальных свечей

Маоз цур йещуати

Свиток Хасмонеев (Свиток Антиоха)

Свиток Хасмонеев (Свиток Антиоха)

От переводчика. Меир Левинов

Что есть Ханука

По трудам Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона

Законы и обычаи праздника Ханука

Ишайя Гиссер

Историческая основа событий , связаных с праздником Ханука

Дов Конторер

Ханукальные размышления

Меир Левинов

Твердыня , оплот моего спасения (Маоз цур йешуати)

Евгений Левин

Предисловие переводчика

Комментарий

Путеводитель по празднику Ханука - Ханукальные размышления

C давних времен сложилось, что разговор просвещенных людей о Хануке строится в форме вопросов и ответов. Причем в вопросах принято указывать на противоречия между смыслом и формой празднования. И дело совсем не в пристрастии наших мудрецов к историческим исследованиям — как раз к вопросам истории (и историографии) еврейские авторы в своем большинстве относятся очень спокойно, если не равнодушно, их больше интересует закон, мировоззрение, метафизика. Заметное равнодушие к истории в еврейской традиции, вероятно, следует объяснить тем, что для еврейской культуры значимые события прошлого современны, если можно так выразиться, и оказывают влияние на происходящее ныне.

В глазах мудрецов Израиля вопрос «что это значит?» намного важнее вопроса «что там было на самом деле?». Нет, разумеется, без неких представлений об истории невозможно рассуждать, какое значение имеет для нас прошлое. Но мудрецы древности, оста- вившие нам Талмуд и всю огромную сопровождающую его литературу, рассматривали исторические события именно через призму метафизики. Они не столько рассказывали о минувшем, сколько искали в нем вневременные указания к повседневному поведению для всех поколений. Мы, сегодняшние, точно так же обеспокоены не столько историей, сколько ее влиянием на нас. Как известно, наши представления влияют на поведение, а оно влияет на весь мир.

Как прямое следствие такого подхода к истории и хронологии, еврейские представления об исторических событиях имеют свойство сжиматься во времени. Другими словами, события, которые происходили за достаточно продолжительный срок, в представлении следующих поколений зачастую умещаются в краткий исторический период. В списке еврейских праздников Ханука стоит особняком: все остальные праздники упоминаются в Танахе, и там мы видим, в честь чего они установлены и, что не менее важно, какое именно событие нам следует отмечать. Ханука же не отмечена никак. Более того, те книги и хроники, которые составили либо непосредственные участники событий, либо люди, которые с таковыми общались, в еврейской культуре не сохранились вовсе, дойдя до нас лишь в переводах.

Несмотря на это, когда интерес людей к прошлому заметно вырос, в еврейском мире было достаточно людей, знакомых с подобными источниками. И все же Ханука в некотором роде проблематичный праздник, и отнюдь не в том, что касается способа его отмечания — это-то как раз общеизвестно; вопрос в его глубинной сути, проще говоря, в том, что именно нам следует отмечать. Тут стоит напомнить, что все три основных праздника, предписанных Торой, описаны в ней достаточно подробно, причем о значении каждого из них сказано на нескольких смысловых уровнях. При этом явно предполагается, что современный человек сопереживает событиям далекого прошлого: в Песах выйдет из Египта, в Шавуот примет Тору, в Суккот пересечет пустыню, пусть лишь ментально.

Во-первых, в честь какого исторического события установлен праздник. Во-вторых, какому периоду в сельскохозяйственном цикле Земли Израиля соответствует праздник: Песах— жатва ячменя, Шавуот— жатва пшеницы и начало созревания плодов, Суккот— конец их сбора (если не считать фиников, которые как раз в Суккот и следует собирать). В-третьих, какие к каждому празднику приурочены заповеди, то есть в какой форме следует его отмечать, в кругу ли семьи или в общине. В-четвертых, как этот праздник следует отмечать в Храме.

В наше время последнее неактуально по причине отсутствия Храма, но помнить об этом все же желательно, иначе, когда Храм появится, мы окажемся не готовы. И в-пятых, каждый праздник Торы подчеркивает некий аспект отношений народа (или индивидуума) с Творцом, да будет Он благословен. И все это—помимо разнообразных каббалистических аспектов, которые мы в этом эссе затрагивать не будем. Пост Девятого ава установлен мудрецами, но его описание более или менее укладывается в эту схему. Праздник Пурим — уже несколько слабее. Во-первых, он не связан с Храмом, а во-вторых, он не связан с сельскохозяйственным циклом в Эрец-Исраэль.