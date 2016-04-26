Рамбам - Маймонид - Мишне Тора - 6 - Посвящение
Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида
Шестая книга кодекса Маймонида (Рамбама) Мишне Тора (седьмой том, выходящий в рамках проекта «Библиотека еврейских текстов») называется Гафлаа. Это понятие переведено на русский словом «Посвящение». Слово, выбранное Рамбамом для названия этой книги, происходит от глагола йафли, который встречается в Торе дважды (Ваикра, 27:2, и Бемидбар, 6:2): в первый раз в связи с обетом по оценке и во второй раз — в связи с обетом назорейства.
Грамматически оно связано с понятиями «удивление», «чудо». Этот глагол Раши, величайший из комментаторов Писания, объясняет как «отделит устами» (см. комм, к Ваикра, 27:2). В книге Гафлаа обсуждаются ситуации, когда собственного заявления достаточно для того, чтобы у человека появились дополнительные, не оговоренные Торой обязательства или запреты, или же для того, чтобы какие-либо принадлежащие ему предметы оказались посвященными — например, в жертву или на нужды Храма.
Рамбам выбрал термин с идеальной точностью, но полноценного ему аналога в русском языке нам найти не удалось. Поэтому пришлось остановиться на ближайшем по смыслу, хотя и не вполне точном, термине «посвящение» — имеется в виду дополнительная святость, возникающая в результате чьего-либо заявления или поступка.
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 7 - Книга "Посвящение"
Москва: Книжники; Лехаим; 2016.- 544 с.
Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости
Мишне Тора (Кодекс Маймонида) ISBN 978-5-9953-0076-2
Том 7 - Книга "Посвящение" ISBN 978-5-9953-0442-5
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Перевод с иврита и комментарии Меира Левинова
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 7 - Книга "Посвящение" - Содержание
Ш. Гендельман. Гафлаа: Книга о посвященном
Предисловие к русскому изданию
Рамбам. Мишне Тора. Книга "Посвящение"
- Законы о клятвах
- Законы об обетах
- Законы о назорействе
- Законы о посвящении стоимости и посвящении херемом
Источники и исследования: краткий обзор .
Глоссарий
Алфавитный указатель имен
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 7 - Книга "Посвящение" - Гафлаа: книга о посвящении
Книга «Посвящение» включает четыре раздела: законы о клятвах, законы об обетах, законы о назорействе и законы о посвящении стоимости и посвящении херемом.
Перевод книги «Посвящение» выполнен по изданию р. Шабтая Френкеля. Разночтения с изданием р. Йосефа Капаха отмечены там, где они отражаются на смысле написанного. Кроме того, в аналогичных ситуациях мы приводим и разночтения с традиционным Виленским изданием, в силу его особой популярности. Нумерация параграфов и ссылки на них указаны в соответствии с изданием р. Френкеля. Альтернативная нумерация, использующаяся в издании р. Капаха и производных от него изданиях (например, в недавнем однотомном издании Мишне Тора, опубликованном ешивой Ора ве-йешуа), приводится в тексте в круглых скобках. Переводы стихов Танаха даются по изданию Мосад Арав Кук под редакцией Д. Йосифона, за исключением тех случаев, когда контекст Рамбама требует иного понимания стиха. Издание снабжено глоссарием, кратким обзором и алфавитным указателем.
В примечаниях цитируется ряд талмудических источников, использованных Рамбамом, и пояснения к ним Раши. Возражения Раавада (р. Авраама бен Давида из Поскьера) приводятся практически полностью. Другие «оруженосцы Рамбама» (чаще всего Кесеф мишне, Лехем мишне, Магид мишне, Гагагот Маймонийот и некоторые другие) цитируются по мере необходимости. В некоторых случаях упоминаются и галахические решения Раавада, Рамбана, а также Шульхан арух, Рама, Мишна брура и др. Наши примечания в значительной мере опираются и на комментарии современных авторов, в первую очередь р. Й. Капаха и р. Н.-Э. Рабиновича (Яд пшута). Вместе с тем, за исключением отдельных случаев, мы не анализируем талмудические дискуссии по тем или иных вопросам Галахи и не излагаем полный набор точек зрения Талмуда и ранних законоведов (Ришоним), на которых Рамбам основывал свои решения. Даже когда такие сведения приводятся, их следует воспринимать лишь как более или менее достоверные догадки.
Следует отметить, что данный том, как и предыдущие тома настоящего издания, не содержит полного набора ссылок на современные галахические установления и ни в коем случае не может служить источником практической Галахи, принятой в наши дни. Вопрос о практической применимости в наше время законов, изложенных в этом томе, в принципе неоднозначен. Законы о посвящении по оценкам, разумеется, неисполнимы в отсутствие Храма. Но нет никаких формальных препятствий к тому, чтобы люди давали клятвы и приносили обеты, в том числе и обет назорейства, — правда, отсутствие Храма не дает возможности завершить назорейство согласно Галахе.
Некоторые значительные израильские раввины, такие как р. Давид-Йегуда-Арье-Лейб Коген, прозванный Назиром (1887-1972), даже соблюдали часть законов назорея. Несмотря на это, уже много веков раввинские суды делают все возможное, чтобы избежать ситуаций, которые требуют принесения клятвы. Приносить обеты и давать клятвы по личной инициативе галахические авторитеты категорически не рекомендуют ни в каких ситуациях, за исключением, может быть, обета поститься на следующий день, приносимого во время послеполуденной молитвы минха. Обычно еврей вспоминает об обетах и клятвах в канун Рош га-Шана и в начале Йом Кипура — только для того, чтобы разрешить, отменить и объявить недействительными даже те обеты, которые будут даны в будущем. Вместе с тем в связи со статусом того или иного обязательства или обещания в жизни иногда возникают крайне сложные и запутанные ситуации. В таких случаях требуется решение компетентного раввина.
Рабби Моше бен Маймон - Рамабам - Маймонид - Мишне Тора - Кодекс Маймонида - 7 - Книга "Посвящение" - Законы о клятвах
Включают пять заповедей, одну предписывающую и четыре запрещающие. Вот они:
1. Не клясться Именем Его ложно1
2. Не произносить Имени Его понапрасну2
3. Не отрицать, [что имущество] вручено на хранение3
4. Не клясться, отрицая имущественный [долг]4
5. Клясться Именем Его в истине5
- 1 Нам запрещено нарушать «клятву речением уст», и об этом сказано: «И не клянитесь Именем Моим во лжи...» (Ваикра, 19:12). «Клятва речением уст» — это когда человек клянется о том, что мы в состоянии сделать или не сделать, и закон не препятствует тому, чтобы это было сделано или не сделано. Тогда мы обязаны выполнить то, о чем поклялись. Словами «И не клянитесь Именем Моим во лжи...» нам запрещено нарушать эту клятву. В трактате Швуот, 21а, говорят [мудрецы]: «Что такое ложная клятва? Это когда человек клянется о том, что обстояло противоположным образом». Там же мудрецы внесли уточнение: «...Ложная клятва — это когда человек клянется и делает противоположно своим словам». <... > И там же, в третьей главе трактата Швуот, и в трактате Тмура, 36, поясняется, что ложная клятва — это нарушение клятвы «речением уст».
- 2 Нам запрещено давать напрасные клятвы, и об этом сказано: «Не произноси Имени Господа, Бога твоего, попусту...» {Шмот, 20:7). Это происходит, когда человек клянется в чем-то, что противоречит очевидным фактам, или говорит о чем-то невозможном как о реальном факте, или клянется, что нарушит какую-либо заповедь Торы. Клятва называется напрасной и тогда, когда человек клянется по поводу общеизвестного факта, который никем в мире не опровергается и не оспаривается. Например, клянется Именем Всевышнего, что всякий, у кого перерезано горло, умрет. Во всех этих случаях человек произносит Имя Всевышнего впустую. А по выражению Мишны: «Поклялся против того, что человеку известно, — сказал о каменной колонне, что она золотая».
- 3 Нам запрещено отрицать, что мы кому-то должны, и [отрицать, что что-то] вручено нам на хранение, и об этом сказано: «...И не отрицайте» (Ваикра, 19:11). И поясняется (ВТ, Сангедрин, 86а), что Писание в этом стихе говорит об имуществе.
- 4 Нам запрещена ложная клятва, чтобы отрицать возложенный на нас долг, и об этом сказано: «...И не обманывайте друг друга» (Ваикра, 19:11)- Например, если кто-то, кому отдали на хранение вещи, отрицает этот факт, он нарушает слова Торы «не отрицайте» (там же). Если же преступник подкрепил свои слова ложной клятвой, то он нарушил запрет «не обманывайте». <... > Законы этой заповеди изложены в пятой главе трактата Швуот. Там же объясняется, что человек, дающий ложную клятву, отрицая имущественный долг, преступает сразу два запрета — «...Не клянитесь Именем Моим во лжи...» (там же, 19:12) и «...Не обманывайте друг друга» (там же, 19:11).
- 5 Нам заповедано клясться Именем Всевышнего, когда требуется что-либо подтвердить или опровергнуть, потому что это добавляет величия и чести Его Имени. Об этом сказано: «...И Именем Его клянись» (Дварим, 10:20). Мудрецы (ВТ, Швуот, 356) ясно сказали: «Тора говорит: "Именем Его клянись", и она же в другом месте говорит: "Не клянись"». Иными словами, так же как ненужная клятва возбраняется [Торой] в форме запрета, клятва в момент необходимости предписывается. Поэтому запрещено клясться любыми созданиями, например ангелами и небесными светилами, разрешено это только в том случае, если подразумевается Всевышний, Имя которого опущено в клятве, например, когда человек говорит, что клянется «истинностью солнца», имея в виду Бога, создавшего солнце (см. Законы о клятвах, 12:3). Именно в этом смысле наш народ клянется именем Моше, так как всякому известно, что подразумевается «Бог Моше» или «Тот, Кто послал Моше». Если же дающий клятву подразумевает не [Бога], а какое-либо из Его созданий, придавая этому созданию отдельную истинность существования, он преступает запрет присоединять к Богу другую сувдность. Традиция об этом гласит: «Всякий, кто присоединяет к Богу другую сущность, будет выкорчеван из мира» (ВТ, Сукка, 456; Сангедрин, 63а; см. Законы о клятвах, па). Именно это подразумевает стих «и Именем Его клянись» — лишь Ему приличествует Истина, которой достойно клясться.
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