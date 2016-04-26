Библиотека еврейских текстов - Начала мудрости - Кодекс Маймонида

Шестая книга кодекса Маймонида (Рамбама) Мишне Тора (седьмой том, выходящий в рамках проекта «Библиотека еврейских текстов») называется Гафлаа. Это понятие переведено на русский словом «Посвящение». Слово, выбранное Рамбамом для названия этой книги, происходит от глагола йафли, который встречается в Торе дважды (Ваикра, 27:2, и Бемидбар, 6:2): в первый раз в связи с обетом по оценке и во второй раз — в связи с обетом назорейства.

Грамматически оно связано с понятиями «удивление», «чудо». Этот глагол Раши, величайший из комментаторов Писания, объясняет как «отделит устами» (см. комм, к Ваикра, 27:2). В книге Гафлаа обсуждаются ситуации, когда собственного заявления достаточно для того, чтобы у человека появились дополнительные, не оговоренные Торой обязательства или запреты, или же для того, чтобы какие-либо принадлежащие ему предметы оказались посвященными — например, в жертву или на нужды Храма.

Рамбам выбрал термин с идеальной точностью, но полноценного ему аналога в русском языке нам найти не удалось. Поэтому пришлось остановиться на ближайшем по смыслу, хотя и не вполне точном, термине «посвящение» — имеется в виду дополнительная святость, возникающая в результате чьего-либо заявления или поступка.