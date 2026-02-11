Название Мидраш раба закрепилось в книгопечатании за композицией мидрашей к Пятикнижию:
- Берешит раба
- Шмот раба
- Ваикра раба
- Бемидбар раба
- Дварим раба
а также к пяти свиткам Писания:
- Шир ѓа-ширим раба
- Рут раба
- Эйха раба
- Коѓелет раба
- Эстер раба
Это десять независимых произведений, включающих многочисленные толкования Писания талмудическими мудрецами и их последователями.
Издательства: Книжники, Лехаим, 2015
[Том 3]: Мидраш к пяти свиткам: Том первый. Эстер раба; Рут раба: пер. с иврита Н. Зингер — 2015. — 528 с.
ISBN 9788־0368־9953־5־ (“Книжники”)
ISBN 9784־1008־9003־5־ (“Лехаим”)
Мидраш раба - Великий мидраш - Мидраш к пяти свиткам - том первый - Эстер раба - Рут раба - Предисловие
Дополнения к каноническому тексту свитка Эстер можно увидеть уже в его переводах на греческий и арамейский. В сущности, как греческий перевод, Септуагинта, так и арамейский таргум — это сборники ранних мидрашей. Видимо, это было вызвано тем, что свиток Эстер вызывал многочисленные теологические вопросы, и дополнения к тексту должны были на эти вопросы ответить.
В текст Септуагинты входят описание сна, который приснился Мордехаю на втором году царствования Ахашвероша, толкование этого сна, первое письмо Ахашвероша, молитвы Мордехая и Эстер, детальное описание встречи Эстер и Ахашвероша после поста Эстер и второе письмо, предписывающее евреям обороняться от своих врагов. Иосиф Флавий приводит отрывки из этих дополнений в "Иудейских древностях"[1].
В еврейский канон эти фрагменты не вошли. Однако арамейский перевод свитка Эстер, так называемый Таргум шени ("Второй перевод"), содержит многочисленные дополнительные рассказы. Уже Гай Гаон (939-1038) в одном из своих респонсов свидетельствует: "Здесь, в Вавилонии, есть перевод [свитка] Эстер в нескольких разных версиях, в одном есть многочисленные прибавления и мидраши, а в другом — нет"[2].
В отличие от Таргум Эстер, Таргум Рут почти не содержит агадических отрывков, это самый буквальный из всех арамейских переводов книг Писаний. Однако некоторые любопытные дополнения присутствуют ив нем, например, отрывок о десяти годах голода[3], рассказ о том, как Боаз боролся со своим злым началом на гумне[4], а также отсутствующий в Рут раба рассказ о том, как Наоми учила Рут еврейским законам о казнях по суду[5].
Многочисленные гомилетические толкования отдельных стихов, а также легенды и предания, связанные с сюжетом библейских книг Эйха и Рут, встречаются и в Талмуде. К примеру, в трактате Мегила, посвященном законам праздника Пурим, мы находим многочисленные предания о пире, устроенном царем Ахашверошем для своих подданных; о царице Вашти, которой архангел Гавриэль якобы приделал хвост, чтобы она не могла предстать перед царем; о взаимоотношениях Амана иМордехая, и т. д.[6] В трактате Йева-мот подробно обсуждается обращение Рут, ставшей в еврейской традиции архетипическим прозелитом[7].
Однако компиляции, получившие впоследствии известность как Эстер раба и Рут раба, — достаточно поздние: по мнению исследователей, составление обеих антологий началось в Земле Израиля не ранее конца V— начала VI в. н. э., а значительная часть материала вошла в них еще позже. Так, по мнению некоторых исследователей, позднейшие части мидраша Эстер раба вошли в антологию только в XI в [8].
Оба мидраша написаны на мишнаитском иврите, с небольшими вкраплениями арамейского. Как и все остальные палестинские мидраши, тексты Эстер раба и Рут раба изобилуют словами, заимствованными из греческого — официального языка восточных провинций Римской империи и lingua franca тогдашнего Ближнего Востока. К примеру, ткацкий станок авторы мидраша называюткурьяс— от греческого кбйсьт ("планки [ткацкого станка, к которым прикрепляется основа]"). Учитывая достаточно тесные экономические, бытовые и даже культурные контакты между еврейским и "греческим" населением тогдашней Палестины[9], удивляться этому не приходится.
Обе антологии были составлены через столетия после того, как Римская империя стала христианской, а в Иудее, в том числе в Иерусалиме, было воздвигнуто множество христианских храмов[10].
[1] См. Иосиф Флавий. Иудейские древности / Пер. Г. Г. Генкеля. СПб., 1900. Т. 1-2. Переизд. с пред. и прим. В. А. Федосика и Г. И. Довгяло. Минск, 1994. Т. 2.11:7.
[2] См. Д.-К. Гинзбург. Танах, таргумим ("Танах, переводы на арамейский" // Энциклопедия микраит ("Библейская энциклопедия"). Иерусалим, 1982. Т. 8. С. 763.
й8 Ср. Рут раба, 1:4.
[4] Ср. там же, 6:4; Сангедрин, 196. го Таргум Рут, 1:17.
[6] См. Мегила,
12а-1бб.
[7] Йевамот, 47а.
[8] См. Н. Strack, G. Stemberger. Introduction to the Talmud and Midrash. Edinburgh, 1991.
[9] См., напр., Э. Мейерс. "Еврейская культура в греко-римской Палестине" // Еврейские культуры: новый взгляд на историю / Под ред. Д. Биля. М., 2013. См. также: А. Грушевой. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи. СПб., 2003.
[10] См., напр., Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина, 3:25,32-34,41-43 / Пер. Санкт-Петербургской духовной академии под ред. А. А. Калинина ("Византийская серия"). М., 1998.
Спасибо за проделанную работу. Достойная книга от издательства "Книжники" для тех, кто изучает взгляд еврейских мудрецов на книги ТаНаХа.