Штейнзальц - Введение в Талмуд

Штейнзальц - Введение в Талмуд
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, Philosophy, Educational, Religious Studies Atheism, Jewish Texts Library
Series Библиотека еврейских текстов. Справочник (1 book)
Библиотека еврейских текстов. Справочник
Настоящая книга представляет собой практическое и теоретическое пособие для изучения Талмуда. Это первая книга из серии изданий, посвященных переводу Талмуда и комментариям к нему. Талмуд — одна из основ еврейской культуры. Вместе с тем Талмуд на протяжении тысячелетий оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на мировую культуру: идеи Талмуда прослеживаются в христианстве, исламе, а также во многих течениях современной философии.
Изучение же самого Талмуда в силу его специфической структуры, особой терминологии и способов изложения крайне осложнено, и поэтому он был доступен лишь немногим. «Введение в Талмуд» является первой попыткой дать русскоязычному читателю представление об этом важном источнике. Издание этой книги в России стало возможным в результате глубоких изменений, происшедших в последние годы в бывшем Советском Союзе и позволивших претворить в жизнь самые смелые мечты.
Мне посчастливилось быть участником этих перемен, особенно в области еврейской жизни и культуры, и я верю, что, несмотря на все трудности и проблемы сегодняшней жизни, будущее оправдает наши надежды. Я надеюсь, что эта книга позволит читателям-евреям лучше узнать самих себя, постичь свои духовные корни и, кроме того, даст возможность всем русскоязычным читателям познакомиться с далекой и одновременно близкой традицией и таким образом обогатить свое понимание культуры в целом.

раввин Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Введение в Талмуд

Перевод с иврита и английского Зеэва Мешкова
переработал и дополнил Ури Гершович
Книжники, Лехаим, Москва, 2018 г. - 480 с.
Библиотека еврейских текстов. Справочник
ISBN 978-5-9953-0579-8

раввин Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Введение в Талмуд - Содержание

  • От автора
Что такое Талмуд?
  • Тора и Талмуд
  • Мишна и Талмуд
  • Диалектика Талмуда
  • Духовные основания Талмуда
  • Принципы талмудического спора
  • Структура Талмуда
  • Агада в Талмуде
  • Составление Талмуда
Часть первая - исторический, социальный и культурный фон
  • Глава первая Жизнь в талмудический период
  • Глава вторая Места поселения евреев
  • Глава третья Поколения танаев и амораев
Часть вторая - структура талмуда
  • Глава первая Разделы Мишны и Талмуда
  • Глава вторая Лист Талмуда
  • Глава третья Другие комментарии и дополнения
Часть третья - язык
  • Глава первая Арамейский язык
  • Глава вторая Словарь основных слов
Часть четвертая - ход рассуждений в Талмуде
  • Глава первая Изучение Талмуда: рекомендации
  • Глава вторая Основные положения и проблемы
  • Глава третья Общие правила в высказываниях амораев
  • Глава четвертая Правила прочтения Мишны и ее язык
  • Глава пятая Терминология Талмуда
  • Глава шестая Правила толкования Торы
Часть пятая - галаха: принципы и термины
Дополнения
  • Меры и единицы измерений в Талмуде
  • Правила вывода галахи
  • Шрифт Раши
  • Сокращения
  • Указатели

раввин Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Введение в Талмуд - Тора и Талмуд

Если Тора представляет собой фундамент иудаизма, то Талмуд является основой духовной и интеллектуальной жизни иудеев. В широком смысле Талмуд состоит из двух элементов: из Мишны, то есть первого записанного свода Устной Торы, и из Гемары, которая представляет собой объяснение Мишны и комментарий к ней (в узком смысле слова Талмуд — это и есть Гемара). Хотя юридическая и практическая польза Талмуда очевидна, не так просто понять, почему он занимает в иудаизме центральное место и обладает столь высокой значимостью. Чтобы понять и оценить значение Талмуда, необходимо иметь ясное представление об уникальном еврейском подходе к изучению Торы, важной частью которого является как раз изучение Талмуда.
Изучение Торы, то есть Письменного и Устного Закона, иногда понимается как инструмент для освоения принципов, необходимых для исполнения заповедей. Согласно этому представлению, поскольку Письменная Тора содержит законы и заповеди (мицвот), нюансы исполнения которых не вполне ясны, необходимо развернутое объяснение и пояснение того, как их исполнять. Однако в действительности такое представление об изучении Торы не передает ее глубинной сущности и нуждается в прояснении. Так, например, оно не объясняет, почему в иудаизме возникло столь трепетное почитание изучения Торы и тех, кто ее изучает, свидетельства чему можно найти повсеместно в талмудической литературе: «“И все желанное не сравнится с ней” (Мишлей, 8:ii)...
Даже желаемое Небом не сравнится с ней [с Торой]! (Вавилонский Талмуд, Моэд катан, 96). «Вот дела, плодами которых человек наслаждается в этом мире, а награда ждет его в Мире грядущем: почтение к отцу и матери, оказание милосердия, примирение двух поссорившихся, а изучение Торы равно всем этим делам, вместе взятым» (Мишна, Пеа, i:i). Сказать, что изучение Торы равно всем этим делам, вместе взятым, — значит утверждать, что оно превосходит исполнение любой заповеди. Изучение Торы имеет самостоятельную ценность, которая больше простой рачительности в соблюдении заповеди. Если предположить, что Тора — это только средство для понимания того, как совершать заповеди, то каким образом ее изучение может иметь большее значение, чем само совершение заповедей?
Этот парадокс показывает, что в действительности Тору и ее изучение необходимо рассматривать не только как совокупность законов, но и в ином ракурсе. Корень слова «Тора» связан со значением «учение». Это учение о том пути, которому нужно следовать, и она действительно является своеобразным путеводителем по соблюдению заповедей. Однако Тора является чем-то большим. Это обширный свод знаний, в котором выражаются все представления иудаизма о том, что существует в мире. Любой предмет рассматривается сквозь призму Торы, а Тора учит, как его понимать, как к нему относиться и как с ним взаимодействовать.
Поэтому неважно, идет ли речь о конкретном и практическом или же об абстрактном и духовном, о потребностях реальной жизни или же об умозрении, не имеющем практического применения, все, что так или иначе относится к мировоззрению иудаизма, относится и к Торе. И в Торе на самом деле обсуждаются все эти вопросы. Установление закона (Галахи) и разъяснение путей исполнения заповедей являются лишь одной стороной Торы. Вместе с тем она направлена на выяснение сущности вещей в каждой жизненной сфере. Она включает в себя не только окружающий мир, но и то, что лежит за его пределами.
Таким образом, основная цель изучения Торы состоит не только в том, чтобы исследовать заповеди и приходить к конкретным выводам по поводу их исполнения, а в том, чтобы предоставить всеобъемлющее мировоззрение, в котором выражалось бы необходимое отношение ко всем элементам Творения в их взаимосвязи. Такое понимание сущности и значения Торы позволяет понять и оценить роль той ее части, которая называется Талмудом.
2018-05-06
Related Books

All Books