Библиотека еврейских текстов. Справочник
Настоящая книга представляет собой практическое и теоретическое пособие для изучения Талмуда. Это первая книга из серии изданий, посвященных переводу Талмуда и комментариям к нему. Талмуд — одна из основ еврейской культуры. Вместе с тем Талмуд на протяжении тысячелетий оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на мировую культуру: идеи Талмуда прослеживаются в христианстве, исламе, а также во многих течениях современной философии.
Изучение же самого Талмуда в силу его специфической структуры, особой терминологии и способов изложения крайне осложнено, и поэтому он был доступен лишь немногим. «Введение в Талмуд» является первой попыткой дать русскоязычному читателю представление об этом важном источнике. Издание этой книги в России стало возможным в результате глубоких изменений, происшедших в последние годы в бывшем Советском Союзе и позволивших претворить в жизнь самые смелые мечты.
Мне посчастливилось быть участником этих перемен, особенно в области еврейской жизни и культуры, и я верю, что, несмотря на все трудности и проблемы сегодняшней жизни, будущее оправдает наши надежды. Я надеюсь, что эта книга позволит читателям-евреям лучше узнать самих себя, постичь свои духовные корни и, кроме того, даст возможность всем русскоязычным читателям познакомиться с далекой и одновременно близкой традицией и таким образом обогатить свое понимание культуры в целом.
раввин Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Введение в Талмуд
Перевод с иврита и английского Зеэва Мешкова
переработал и дополнил Ури Гершович
Книжники, Лехаим, Москва, 2018 г. - 480 с.
ISBN 978-5-9953-0579-8
раввин Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Введение в Талмуд - Содержание
- От автора
Что такое Талмуд?
- Тора и Талмуд
- Мишна и Талмуд
- Диалектика Талмуда
- Духовные основания Талмуда
- Принципы талмудического спора
- Структура Талмуда
- Агада в Талмуде
- Составление Талмуда
Часть первая - исторический, социальный и культурный фон
- Глава первая Жизнь в талмудический период
- Глава вторая Места поселения евреев
- Глава третья Поколения танаев и амораев
Часть вторая - структура талмуда
- Глава первая Разделы Мишны и Талмуда
- Глава вторая Лист Талмуда
- Глава третья Другие комментарии и дополнения
Часть третья - язык
- Глава первая Арамейский язык
- Глава вторая Словарь основных слов
Часть четвертая - ход рассуждений в Талмуде
- Глава первая Изучение Талмуда: рекомендации
- Глава вторая Основные положения и проблемы
- Глава третья Общие правила в высказываниях амораев
- Глава четвертая Правила прочтения Мишны и ее язык
- Глава пятая Терминология Талмуда
- Глава шестая Правила толкования Торы
Часть пятая - галаха: принципы и термины
Дополнения
- Меры и единицы измерений в Талмуде
- Правила вывода галахи
- Шрифт Раши
- Сокращения
- Указатели
раввин Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц) - Введение в Талмуд - Тора и Талмуд
Если Тора представляет собой фундамент иудаизма, то Талмуд является основой духовной и интеллектуальной жизни иудеев. В широком смысле Талмуд состоит из двух элементов: из Мишны, то есть первого записанного свода Устной Торы, и из Гемары, которая представляет собой объяснение Мишны и комментарий к ней (в узком смысле слова Талмуд — это и есть Гемара). Хотя юридическая и практическая польза Талмуда очевидна, не так просто понять, почему он занимает в иудаизме центральное место и обладает столь высокой значимостью. Чтобы понять и оценить значение Талмуда, необходимо иметь ясное представление об уникальном еврейском подходе к изучению Торы, важной частью которого является как раз изучение Талмуда.
Изучение Торы, то есть Письменного и Устного Закона, иногда понимается как инструмент для освоения принципов, необходимых для исполнения заповедей. Согласно этому представлению, поскольку Письменная Тора содержит законы и заповеди (мицвот), нюансы исполнения которых не вполне ясны, необходимо развернутое объяснение и пояснение того, как их исполнять. Однако в действительности такое представление об изучении Торы не передает ее глубинной сущности и нуждается в прояснении. Так, например, оно не объясняет, почему в иудаизме возникло столь трепетное почитание изучения Торы и тех, кто ее изучает, свидетельства чему можно найти повсеместно в талмудической литературе: «“И все желанное не сравнится с ней” (Мишлей, 8:ii)...
Даже желаемое Небом не сравнится с ней [с Торой]! (Вавилонский Талмуд, Моэд катан, 96). «Вот дела, плодами которых человек наслаждается в этом мире, а награда ждет его в Мире грядущем: почтение к отцу и матери, оказание милосердия, примирение двух поссорившихся, а изучение Торы равно всем этим делам, вместе взятым» (Мишна, Пеа, i:i). Сказать, что изучение Торы равно всем этим делам, вместе взятым, — значит утверждать, что оно превосходит исполнение любой заповеди. Изучение Торы имеет самостоятельную ценность, которая больше простой рачительности в соблюдении заповеди. Если предположить, что Тора — это только средство для понимания того, как совершать заповеди, то каким образом ее изучение может иметь большее значение, чем само совершение заповедей?
Этот парадокс показывает, что в действительности Тору и ее изучение необходимо рассматривать не только как совокупность законов, но и в ином ракурсе. Корень слова «Тора» связан со значением «учение». Это учение о том пути, которому нужно следовать, и она действительно является своеобразным путеводителем по соблюдению заповедей. Однако Тора является чем-то большим. Это обширный свод знаний, в котором выражаются все представления иудаизма о том, что существует в мире. Любой предмет рассматривается сквозь призму Торы, а Тора учит, как его понимать, как к нему относиться и как с ним взаимодействовать.
Поэтому неважно, идет ли речь о конкретном и практическом или же об абстрактном и духовном, о потребностях реальной жизни или же об умозрении, не имеющем практического применения, все, что так или иначе относится к мировоззрению иудаизма, относится и к Торе. И в Торе на самом деле обсуждаются все эти вопросы. Установление закона (Галахи) и разъяснение путей исполнения заповедей являются лишь одной стороной Торы. Вместе с тем она направлена на выяснение сущности вещей в каждой жизненной сфере. Она включает в себя не только окружающий мир, но и то, что лежит за его пределами.
Таким образом, основная цель изучения Торы состоит не только в том, чтобы исследовать заповеди и приходить к конкретным выводам по поводу их исполнения, а в том, чтобы предоставить всеобъемлющее мировоззрение, в котором выражалось бы необходимое отношение ко всем элементам Творения в их взаимосвязи. Такое понимание сущности и значения Торы позволяет понять и оценить роль той ее части, которая называется Талмудом.
2018-05-06
