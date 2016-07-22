Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот - Том 1

Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот - 2 тома
Библиотека еврейских текстов - Первоисточники
По сути, Талмуд представляет собой запись научных споров, которые велись в академиях Вавилона полтора тысячелетия назад. После разрушения Второго Иерусалимского храма и изгнания евреев из Страны Израиля самая многочисленная еврейская община образовалась в районе Двуречья, где со временем были созданы центры изучения Торы. В них исследовали и преподавали еврейский Закон прославленные ученые, имена которых вошли в свод Вавилонского Талмуда.
Известно, что Тора была вручена евреям на Синае после Исхода из Египта. Она представляла собой письменный текст (это и есть Тора в самом узком смысле слова), а также обширную устную «базу данных», которая охватывала все поле еврейского законодательства, начиная с основных концепций и кончая деталями любого положения иудаизма. Письменная Тора - не что иное, как конспект Закона, Устная - кодекс его практического исполнения.
Со временем возникла необходимость записать Устную Тору, ибо, стоя на пороге дальнейшего рассеяния по странам Ближней Азии, Северной Африки и всей Европы, евреи рисковали утратить связь между общинами, что грозило появлением множества вариантов понимания и трактовки правил и предписаний Торы. Чтобы не ослабело единство народа, Закон надо было зафиксировать. Так появился свод положений, известный под названием Мишна. В него вошли заповеди, полученные на Синае, а также указы мудрецов последующих поколений, призванные эти заповеди охранить. Свод был составлен на основании записей, собранных учениками раби Акивы, одного из величайших мудрецов еврейской истории. Окончательную редакцию записей сделал другой прославленный ученый - раби Йеуда Анаси.
В вавилонских академиях этот свод интенсивно изучался и пополнялся новыми интерпретациями и аспектами. Надо было установить источник для каждого положения Закона, чтобы в будущем, когда возникнет новая, еще не виданная ситуация, можно было получить по ее поводу указание со стороны Торы, используя основные принципы еврейского законодательства.
Положения, не вошедшие в свод Мишны, известны как Барайта. Зная Мишну и Барайту, а также отдельные высказывания той или иной школы мудрецов, можно было устанавливать связи между отдельными постановлениями Торы. Этим и занимается Талмуд. Строго говоря, Талмуд - это Мишна плюс расширенный комментарий на Мишну, который называется Гемарой.
В Гемаре собраны диалоги, которые вели между собой мудрецы многих поколений. Они спорили друг с другом, отстаивая ту или иную точку зрения на источник предписания Торы, выдвигали аргументы, исходя из того, что было получено от учителей по цепочке, которая шла через поколения от пророка Моше, обосновывали свои позиции ссылками на Письменную Тору, делали логические выводы из уже существующих и признанных всеми законов. Главной частью таких диалогов была критика, которая выдвигалась каждым мудрецом - участником спора - в адрес оппонента. По своей природе Гема-ра предельно критична. Но ее критичность стоит на взаимном беспредельном уважении, которое проявляли друг к другу участники талмудического обсуждения.
Современное изучение Талмуда состоит в подробном ознакомлении со всеми аспектами записанных диалогов. Надо уметь определить позиции того, кто утверждает, и того, кто возражает; выделить из общего потока текста слова вопроса и то, что сказано в ответ. В Талмуде нет графических указателей на реплики, его текст идет сплошным массивом. Сделано это не случайно. Устанавливая авторство и границы каждой из двух представленных в данном споре позиций, ученик Талмуда погружается в самую суть спора, в его логику и обстоятельства. Ученик становится как бы соучастником дискуссии. Пройдя такой курс ученичества, многие мыслители постталмудической эпохи стали известными законоучителями, по книгам которых (а это и есть сама Тора) ныне живет еврейский народ.
Закон выводят из Талмуда, но сам Талмуд не является окончательным сводом еврейского Закона, он всего лишь его обоснование. Учить Гемару и учить положения Закона - совершенно разные варианты учебы. Наш проект предлагает вам всего лишь ознакомиться с Талмудом. Тому, кто хочет глубже освоить законы Торы, следует читать совсем другие книги. Но знайте: чтобы учить Закон, надо быть готовым к изучению Талмуда.
Вавилонский Талмуд: многотомное издание
Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского
Москва: Книжники; Лехаим
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
ISBN 978-5-9953-0435-7 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1031-2 ("Лехаим")
Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот. Том второй
Москва: Книжники; Лехаим — 2016. — 448 с.
ISBN 978-5-9953-0446-3 (“Книжники”)
ISBN 978-5-9903-1033-6 (“Лехаим”)
Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот - Том 2 - Содержание
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ГЛАВА 6
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[как благословляют]
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כיצד מפרפין
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פרק ו‘
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ГЛАВА 7
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[трое ели]
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שלשה שאכלו
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פרק ד
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ГЛАВА 8
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[вот законы]
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אלו דברים
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פרק ח‘
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ГЛАВА 9
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[видит место]
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הרואה מקום
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פרק ט׳
Мудрецы Талмуда
Именной указатель
Предметный указатель
Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот. Том первый
Москва: Книжники; Лехаим — 2016. — 504 с.
ISBN 978-5-9953-0436-4 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1032-9 ("Лехаим")
Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот - Том 1 - Содержание
От переводчика
О Талмуде
О переводе
Глава 1 [С какого часа]
Глава 2 [Читал шма]
Глава 3 [Тот, перед кем]
Глава 4 [Утренняя молитва]
Глава 5 [Встают]
Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот - Том 1 - От переводчика
Слава Всевышнему, наш перевод наконец добрался до читателя. Много трудностей и препон преодолел он на пути от первоначальной идеи до книги, которую вы держите в руках. Все было непросто, и даже с самой мыслью, что такой перевод нужен, еще десять лет назад были согласны очень немногие из учителей Торы.
Замысел перевести Талмуд на русский язык родился в девяностых годах в стенах иерусалимской ешивы «Швут-Ами». Тогда считалось, что учебу надо начинать с урока, где под руководством знающего преподавателя новички сразу приступают к изучению текста. Причем влиться в учебный процесс можно с любого места, необязательно даже с начала трактата. Со временем ученик втягивается в занятия, постепенно усваивая основы талмудической логики, привыкая к методике ведения дискуссий великих ученых прошлого и, главное, понимая, что обсуждается и с какой целью. Все это напоминает известный способ обучения плаванию: человека бросают в воду и только поддерживают на плаву.
Так и делали в ешивах, куда во время Большой алии из стран бывшего Советского Союза пришло много молодых евреев, решивших посвятить несколько лет своей жизни изучению Торы и ее законов. Их «бросали» в Тору, «кидали» в Талмуд и помогали не утонуть. Большинство вполне благополучно справлялось и выживало.
Но не всё и не у всех шло гладко. Понятия Талмуда казались странными, а анализ стихов Торы, из которых выводились правила и положения иудаизма, выглядел непривычным и ни на что не похожим. Арамейский язык удивлял и давался с трудом. Курсов по его изучению не было, считалось, что язык придет сам. Так или иначе, несколько преподавателей решили активизировать помощь начинающим. Сначала просто составляли словарики для каждой темы, потом стали адаптировать текст, четко выписывая основные положения и выводы того или иного спора. Было замечено, что такие конспекты крайне эффективны в подготовке студентов ешивы к занятиям и, главное, помогают повторить пройденное, чтобы закрепить материал и органично перейти к продолжению урока, который велся на святом языке. Написанное по-русски краткое пособие давало четкую картину оригинальной страницы Талмуда. И через короткое время - если студент занимался регулярно - ему уже не требовалось подсказок, он пускался в самостоятельное плавание по бескрайнему морю еврейской мудрости.
Но не так было с теми, кто не учился в ешивах. Многие приехавшие в Израиль и вернувшиеся к Торе и соблюдению ее заповедей поступали в университеты, шли на работу, служили в армии. Они тоже посещали уроки - вечерние, раз в неделю или чаще, и им тоже нужна была поддержка, потому что в Талмуде не было ничего, что походило бы на опыт их прошлой жизни, и из-за этого, случалось, люди бросали учебу. Им тоже стали предлагать составленные в ешиве «методички по Талмуду» - и оказалось, что помощь работает!
Это не был полный перевод того или иного трактата с комментариями признанных мудрецов прошлых веков. Ученикам предлагалось лишь то, что называется «пшат Гмара», то есть фиксация самого текста - без глубоких пояснений, окончательных формулировок закона и параллелей с другими местами Талмуда. Обычно за основу брался комментарий Раши. Потому что главной задачей было помочь человеку работать самому, заинтересовать его, подтолкнуть к учебе в группе с преподавателем, а не разжевать тему на уровне учебника. И такой способ помощи себя оправдал: люди уже не оставляли уроков Талмуда и просили продолжения конспектов.
На следующем этапе возникла идея не переводить отдельные отрывки, а сделать некий цельный, законченный материал в объеме главы трактата. Благословенной памяти мудрец и праведник рав Ицхак Зильбер, лидер русскоязычного еврейства той поры, инициативу поддержал и дал ряд конкретных советов. Именно он предложил перевести целиком трактат Брахот, первый из двадцати фолиантов Вавилонского Талмуда. На это ушло несколько лет. После чего - для того чтобы выпустить книгу со всеми раввинскими правками и замечаниями - пришло время заручиться поддержкой ведущих раввинов-талмудистов.
Обратились в приемную благословенной памяти мудреца рава Йосефа Шалома Эльяшива, духовного руководителя поколения и самого авторитетного знатока еврейского закона. Великий раввин внимательно изучил тему, пригласил участников проекта к себе, задал необходимые вопросы - и благословил начинание. Встреча произошла весной 2011 года, вечером восьмого числа второго адара, в присутствии рава Бенциона Зильбера, рава Арье Эльяшива (внука раввина), рава Арье Гимельфарба (организатора встречи), группы иерусалимских раввинов, а также переводчика проекта. Раву Йосефу Шалому Эльяшиву было более ста лет, и он был слишком слаб, чтобы своей рукой написать письмо-браху. Но его устное благословение оказалось не менее действенным!
Еще одно благословение - уже в письменном виде - дал участникам проекта рав Моше Шапира, известный талмудист, создавший собственную раввинскую школу, а также активно помогающий русскоязычному еврейству: он часто посещает Москву, где дает уроки, среди его окружения много выходцев из России и Украины. Тексты с переводами уже двух трактатов - Брахот и Макот - были проверены ведущими учениками рава Моше, в них были внесены некоторые изменения. Сам раввин поддержал проект, предложив именно в таком ключе перевести и остальные трактаты Вавилонского Талмуда. По его рекомендации проект был представлен одному из ведущих мудрецов современности - раву Шмуэлю Ойербаху, сыну великого мудреца и праведника рава Шломо Залмана Ойербаха, да будет благословенна память о нем. Его браха - ценная поддержка нашего проекта.
Свою помощь советами и благословениями также оказали другие известные раввины Израиля и прочих стран, такие, как рав Моше Лебель (глава раввинского отдела Конференции мудрецов Европы), рав Моше Пантелят (один из самых авторитетных популяризаторов Торы в русскоязычной среде, автор ряда работ по иудаизму), главный раввин Израиля рав Шломо Моше Амар, главные раввины Санкт-Петербурга, Берлина, Одессы, Нюрнберга и многие другие.
Параллельно предпринимались усилия по улучшению качества перевода. В нескольких ешивах - израильских и зарубежных - ешивах мира молодые люди тестировали предложенный им текст, правили его, вносили свои предложения по улучшению. Текст давался начинающим: посещая традиционные уроки, они использовали его как помощь в учебе. И отзывы были самые положительные!
Уже на этапе окончательной подготовки первых томов к выпуску в свет к работе над текстом приступили раввины-консультанты, большинство которых были рекомендованы авторитетным израильским талмудистом и учителем, равом Игалем Полищуком.
Конечно, результат не идеален, да, пожалуй, он и не может быть таким. Существует слишком много разноречивых мнений о том, какие именно комментарии следует взять за основу перевода, на что опереться, и всем этим мнениям удовлетворить не получается. В сущности, речь идет о том, каков минимальный уровень погружения в Талмуд, на котором следует остановиться, чтобы сказать: вот планка, ниже которой нельзя опускаться. Если взять меньше - будет непонятно, если взять больше - перевод становится учебником, а любой учебник претендует на то, чтобы стать книгой-самоучителем. Тогда как наша задача - стимулировать человека к изучению Талмуда, что возможно только при полном контакте с оригиналом и под руководством знающего наставника или в группе с педагогом, опытным специалистом.
Если проект будет поддержан читателями-учениками, если он действительно окажется важным подспорьем в изучении Талмуда, а не станет просто еще одним томом на полке любителя изданий с еврейской тематикой - работу над ним можно продолжить. Советы будут учтены, полезные замечания к уже изданным трактатам - проверены и внесены.
Сказано в Талмуде (трактат Брахот 326): «Учили мудрецы, что несколько вещей нуждаются в усилиях, то есть требуют от человека полной самоотдачи. И вот они: изучение Торы и хорошие поступки (благие дела)... Тора и хорошие поступки - откуда мы знаем, что они нуждаются в усилиях? В каких стихах Торы говорится об этом? Сказано (Йеошуа 1:7): «Только будь тверд и очень крепок, чтобы строго соблюдать всю Тору». Будь тверд - в изучении Торы и будь крепок - в хороших поступках».
Для того чтобы поступать правильно, то есть чтобы быть хорошим человеком -и в глазах Торы, и в глазах людей, надо уметь контролировать себя во всем: в мыслях, словах и действиях. Одного желания здесь мало, праведное поведение постоянно требует работы, само по себе оно не приходит. Талмуд нас учит, что это же касается и изучения Торы. Оно нуждается в наших ежедневных усилиях. Только так можно стать мудрым учеником - через труд и упорство.
Надеемся, наш перевод сыграет позитивную роль в этом важном деле. Учите Талмуд - и вы станете сильнее, умнее и лучше. Опыт многих поколений еврейских мудрецов несомненно поможет вам преодолеть все трудности!
Кто учит Тору, тот ее возвеличивает. Каждый день мы произносим в молитве: «Всевышний желает ради Своей правды возвеличить Тору и прославить ее». Это и есть еврейский образ жизни - быть тем, кто своим поведением и своей учебой несет людям правду Творца. Да благословит вас Всевышний на этом пути!
Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот - Том 1 - О переводе
Известно, что перевод любого еврейского канонического текста - будь то книги Танаха, кодексы законов или сборники молитв, а тем более Талмуд - всегда представляет собой некий комментарий к оригиналу. Из множества смыслов, которые заложены в изначальный текст, переводчику приходится выбирать что-то одно - как правило, то, что обнаруживается сразу, без погружения в многозначность исходного материала.
Еврейское изложение богато недосказанностью, тем, что не названо, но как бы присутствует. Оно предельно ассоциативно и в любой своей точке таит переходы к другим местам общего массива еврейских знаний, где все связано со всем. Чтобы полнее понять, о чем говорится «здесь», надо перейти по скрытой в данном месте ссылке, ибо «там», на других страницах этого или даже другого трактата, идет как бы параллельное обсуждение той же проблемы. Подобные переплетения и связи невозможно передать средствами чужого языка, в котором нет подобных внутренних, смысловых «указателей». Поэтому возможности перевода как способа ознакомить иноязычного читателя с еврейским текстом во всей его полноте весьма ограничены.
Существуют два способа перевода еврейских текстов на русский язык. Первый - когда преследуется предельная точность передачи смысла оригинала. В результате читателю (или ученику) предлагается калька с иврита, то есть запись еврейской, многоструктурной фразы русскими словами или терминами, заменяющими исходные термины и понятия. К сожалению, часто это происходит с нарушением законов стилистики и синтаксиса языка перевода. Второй способ - когда приоритетом становится языковая четкость конечного продукта. В первом случае неподготовленному читателю трудно читать, но по мере погружения в еврейский и арамейский тексты ему раз от разу становится легче учиться. Во втором случае сразу понятна каждая фраза; однако, чтобы уяснить материал во всей его глубине, придется обратиться к знающему учителю.
Мы избрали второй способ, стараясь, конечно, передать адекватный смысл изначального текста - но не за счет прозрачности и ясности изложения по-русски. При этом было понятно, что перевод отражает лишь поверхностный, «первый» слой содержания.
Несколько слов о структуре нашей книги. Открыв ее на любом развороте, вы найдете страницу Талмуда в классическом издании и страницу перевода. Перевод представляет собой абзацы, каждый из которых фиксирует некоторое законченное предложение оригинала. Абзацы состоят из еврейских слов, перенесенных со страницы Талмуда, их перевода на русский язык (он выделен курсивом), слов-связок для законченности мысли, а также самых кратких пояснений. За основу последних взяты комментарии великого мудреца и талмудиста Раши - с небольшими исправлениями, которые в свое время были сделаны рядом выдающихся учителей, таких как Агра, Маарша, Ритва.
Для передачи еврейских имен и терминов в транскрипции (запись звучания имен и названий русскими буквами) выбран сефардский вариант святого языка. Он наиболее близок к современному ивриту, на котором говорят в Израиле. Было учтено также то обстоятельство, что отдельные отрывки нашего перевода давно используются во многих ешивах Израиля, Европы и Америки. Поэтому было принято решение оставить транскрипцию, которая используется в русскоязыных ешивах Израиля. Например, пишем «ешива» (а не «йешива»), «Йицхак» (а не «Ицхак»), «Рош-Ашана» (а не «Рош аШана»), в составных именах склоняем первую часть: «у Йеуды бен Яаков» (а не «у Йеуды бен Яакова»). Из прочих отличий укажем лишь на то, что звучание некоторых имен у нас приближено к реальному, несмотря на установившиеся нормы русского литературного языка, а именно: Илель (вместо Гилель), молитва Алель (вместо Галель). Так принято говорить в еврейском мире, и так произносили эти имена во все эпохи нашей истории.
В последнее время появилась тенденция снабжать еврейский текст Талмуда знаками чтения (так называемый «никуд»). Но наша традиция не связана с тем или иным способом прочтения. В каждой общине талмудический текст произносится по-своему. Другая причина отказа от этих знаков заключается в том, что не хочется внушать читателю ложную уверенность, будто, если он сможет читать текст по-еврейски, ему не надо учиться с учителем. Еще никто не выучил Талмуд, читая его самостоятельно на самом первом этапе.
Надеемся, что кто-то благодаря нашему переводу ознакомится с тем, что написано в Талмуде. Кто-то использует его для начала серьезной учебы. А кто-то сможет по нему повторять материал после уроков в серьезных группах. Удачи вам!
Реувен Пятигорский 24 тевета 5776 (5 января 2016) Израиль
22/05/2016
Дешевле всего можно было купить книгу в издательстве "Книжники" - 3 000 рублей
22/07/2016 файлы обоих томов обновлены
Поддерживаю. В интернете много видеолекций рав.Пятигорского по Вавилонскому Талмуду и не только. Можно их для начала посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=1Hi-2Cz22Wc&list=PLYJvP1E7z6R0h5rbCvRG96F33lXf4vbzD. Но такую Книгу нужно иметь
Выпуск всех 60 томов Вавилонского Талмуда на русском займет примерно 25 лет! Интересное выступление про издание Вавилонского Талмуда на русском главного редактора издательства "Книжники" Боруха Горина https://www.youtube.com/watch?v=c0o4F--2Xps
Спасибо за ссылку, очень интересное интервью Боруха Горина, прослушал с удовольствием.
Издание это фундаментальнейшее, единственное в своем роде.
Хочу сказать пару слов о данном переводе. Это не моё мнение, как специалиста, коим я не являюсь. Это мнение услышанное, прочитанное мной у разных людей, которых я могу считать разбирающимся в вопросе, и немного моих мыслей.
Перевод действительно очень хороший, качественный, Рав. Пятигорский уже много лет переводит Талмуд для уроков Талмуда. В этом преимущество и недостаток данного перевода. В "о переводе" отмечается, что Талмуд надо изучать с учителем, это тот случай. Этот перевод не смогут использовать люди, которые просто хотят познакомится с текстом. Этот перевод для продвинутых пользователей, которые знакомы с Талмудом. Для начинающих хотелось бы порекомендовать для знакомства классический труд Переферковича о Талмуде, а также полезный в этом деле труд р. Адин Штейнзальца "Введение в Талмуд"
Оригинально выбрали и само оформление текста, приятно видеть оригинальный лист талмуда, это конечно занимает место, но радует глаз!