Вавилонский Талмуд - Трактат Брахот - Том 1

Слава Всевышнему, наш перевод наконец добрался до читателя. Много трудностей и препон преодолел он на пути от первоначальной идеи до книги, которую вы держите в руках. Все было непросто, и даже с самой мыслью, что такой перевод нужен, еще десять лет назад были согласны очень немногие из учителей Торы. Замысел перевести Талмуд на русский язык родился в девяностых годах в стенах иерусалимской ешивы «Швут-Ами». Тогда считалось, что учебу надо начинать с урока, где под руководством знающего преподавателя новички сразу приступают к изучению текста. Причем влиться в учебный процесс можно с любого места, необязательно даже с начала трактата. Со временем ученик втягивается в занятия, постепенно усваивая основы талмудической логики, привыкая к методике ведения дискуссий великих ученых прошлого и, главное, понимая, что обсуждается и с какой целью. Все это напоминает известный способ обучения плаванию: человека бросают в воду и только поддерживают на плаву. Так и делали в ешивах, куда во время Большой алии из стран бывшего Советского Союза пришло много молодых евреев, решивших посвятить несколько лет своей жизни изучению Торы и ее законов. Их «бросали» в Тору, «кидали» в Талмуд и помогали не утонуть. Большинство вполне благополучно справлялось и выживало. Но не всё и не у всех шло гладко. Понятия Талмуда казались странными, а анализ стихов Торы, из которых выводились правила и положения иудаизма, выглядел непривычным и ни на что не похожим. Арамейский язык удивлял и давался с трудом. Курсов по его изучению не было, считалось, что язык придет сам. Так или иначе, несколько преподавателей решили активизировать помощь начинающим. Сначала просто составляли словарики для каждой темы, потом стали адаптировать текст, четко выписывая основные положения и выводы того или иного спора. Было замечено, что такие конспекты крайне эффективны в подготовке студентов ешивы к занятиям и, главное, помогают повторить пройденное, чтобы закрепить материал и органично перейти к продолжению урока, который велся на святом языке. Написанное по-русски краткое пособие давало четкую картину оригинальной страницы Талмуда. И через короткое время - если студент занимался регулярно - ему уже не требовалось подсказок, он пускался в самостоятельное плавание по бескрайнему морю еврейской мудрости. Но не так было с теми, кто не учился в ешивах. Многие приехавшие в Израиль и вернувшиеся к Торе и соблюдению ее заповедей поступали в университеты, шли на работу, служили в армии. Они тоже посещали уроки - вечерние, раз в неделю или чаще, и им тоже нужна была поддержка, потому что в Талмуде не было ничего, что походило бы на опыт их прошлой жизни, и из-за этого, случалось, люди бросали учебу. Им тоже стали предлагать составленные в ешиве «методички по Талмуду» - и оказалось, что помощь работает! Это не был полный перевод того или иного трактата с комментариями признанных мудрецов прошлых веков. Ученикам предлагалось лишь то, что называется «пшат Гмара», то есть фиксация самого текста - без глубоких пояснений, окончательных формулировок закона и параллелей с другими местами Талмуда. Обычно за основу брался комментарий Раши. Потому что главной задачей было помочь человеку работать самому, заинтересовать его, подтолкнуть к учебе в группе с преподавателем, а не разжевать тему на уровне учебника. И такой способ помощи себя оправдал: люди уже не оставляли уроков Талмуда и просили продолжения конспектов.

На следующем этапе возникла идея не переводить отдельные отрывки, а сделать некий цельный, законченный материал в объеме главы трактата. Благословенной памяти мудрец и праведник рав Ицхак Зильбер, лидер русскоязычного еврейства той поры, инициативу поддержал и дал ряд конкретных советов. Именно он предложил перевести целиком трактат Брахот, первый из двадцати фолиантов Вавилонского Талмуда. На это ушло несколько лет. После чего - для того чтобы выпустить книгу со всеми раввинскими правками и замечаниями - пришло время заручиться поддержкой ведущих раввинов-талмудистов.

Обратились в приемную благословенной памяти мудреца рава Йосефа Шалома Эльяшива, духовного руководителя поколения и самого авторитетного знатока еврейского закона. Великий раввин внимательно изучил тему, пригласил участников проекта к себе, задал необходимые вопросы - и благословил начинание. Встреча произошла весной 2011 года, вечером восьмого числа второго адара, в присутствии рава Бенциона Зильбера, рава Арье Эльяшива (внука раввина), рава Арье Гимельфарба (организатора встречи), группы иерусалимских раввинов, а также переводчика проекта. Раву Йосефу Шалому Эльяшиву было более ста лет, и он был слишком слаб, чтобы своей рукой написать письмо-браху. Но его устное благословение оказалось не менее действенным!

Еще одно благословение - уже в письменном виде - дал участникам проекта рав Моше Шапира, известный талмудист, создавший собственную раввинскую школу, а также активно помогающий русскоязычному еврейству: он часто посещает Москву, где дает уроки, среди его окружения много выходцев из России и Украины. Тексты с переводами уже двух трактатов - Брахот и Макот - были проверены ведущими учениками рава Моше, в них были внесены некоторые изменения. Сам раввин поддержал проект, предложив именно в таком ключе перевести и остальные трактаты Вавилонского Талмуда. По его рекомендации проект был представлен одному из ведущих мудрецов современности - раву Шмуэлю Ойербаху, сыну великого мудреца и праведника рава Шломо Залмана Ойербаха, да будет благословенна память о нем. Его браха - ценная поддержка нашего проекта.

Свою помощь советами и благословениями также оказали другие известные раввины Израиля и прочих стран, такие, как рав Моше Лебель (глава раввинского отдела Конференции мудрецов Европы), рав Моше Пантелят (один из самых авторитетных популяризаторов Торы в русскоязычной среде, автор ряда работ по иудаизму), главный раввин Израиля рав Шломо Моше Амар, главные раввины Санкт-Петербурга, Берлина, Одессы, Нюрнберга и многие другие.

Параллельно предпринимались усилия по улучшению качества перевода. В нескольких ешивах - израильских и зарубежных - ешивах мира молодые люди тестировали предложенный им текст, правили его, вносили свои предложения по улучшению. Текст давался начинающим: посещая традиционные уроки, они использовали его как помощь в учебе. И отзывы были самые положительные!

Уже на этапе окончательной подготовки первых томов к выпуску в свет к работе над текстом приступили раввины-консультанты, большинство которых были рекомендованы авторитетным израильским талмудистом и учителем, равом Игалем Полищуком.

Конечно, результат не идеален, да, пожалуй, он и не может быть таким. Существует слишком много разноречивых мнений о том, какие именно комментарии следует взять за основу перевода, на что опереться, и всем этим мнениям удовлетворить не получается. В сущности, речь идет о том, каков минимальный уровень погружения в Талмуд, на котором следует остановиться, чтобы сказать: вот планка, ниже которой нельзя опускаться. Если взять меньше - будет непонятно, если взять больше - перевод становится учебником, а любой учебник претендует на то, чтобы стать книгой-самоучителем. Тогда как наша задача - стимулировать человека к изучению Талмуда, что возможно только при полном контакте с оригиналом и под руководством знающего наставника или в группе с педагогом, опытным специалистом.

Если проект будет поддержан читателями-учениками, если он действительно окажется важным подспорьем в изучении Талмуда, а не станет просто еще одним томом на полке любителя изданий с еврейской тематикой - работу над ним можно продолжить. Советы будут учтены, полезные замечания к уже изданным трактатам - проверены и внесены.

Сказано в Талмуде (трактат Брахот 326): «Учили мудрецы, что несколько вещей нуждаются в усилиях, то есть требуют от человека полной самоотдачи. И вот они: изучение Торы и хорошие поступки (благие дела)... Тора и хорошие поступки - откуда мы знаем, что они нуждаются в усилиях? В каких стихах Торы говорится об этом? Сказано (Йеошуа 1:7): «Только будь тверд и очень крепок, чтобы строго соблюдать всю Тору». Будь тверд - в изучении Торы и будь крепок - в хороших поступках».

Для того чтобы поступать правильно, то есть чтобы быть хорошим человеком -и в глазах Торы, и в глазах людей, надо уметь контролировать себя во всем: в мыслях, словах и действиях. Одного желания здесь мало, праведное поведение постоянно требует работы, само по себе оно не приходит. Талмуд нас учит, что это же касается и изучения Торы. Оно нуждается в наших ежедневных усилиях. Только так можно стать мудрым учеником - через труд и упорство.

Надеемся, наш перевод сыграет позитивную роль в этом важном деле. Учите Талмуд - и вы станете сильнее, умнее и лучше. Опыт многих поколений еврейских мудрецов несомненно поможет вам преодолеть все трудности!

Кто учит Тору, тот ее возвеличивает. Каждый день мы произносим в молитве: «Всевышний желает ради Своей правды возвеличить Тору и прославить ее». Это и есть еврейский образ жизни - быть тем, кто своим поведением и своей учебой несет людям правду Творца. Да благословит вас Всевышний на этом пути!