Вавилонский Талмуд - Трактат Кидушин - том 3

האומר לחניה Некто говорит другому человеку: 2 א וקדש לי אשה ?לונית «иди и посвяти мне такую-то женщину». והלך וקדעזה לע?מו Тот пошел и посвятил ее себе. כןקוךעזת לשני В этом случае она посвящена второму.

МИШНА וכן האומר לאשה то же самое, если один говорит женщине в момент передачи ей денег или документа в качестве кидушин: הד את אקוךעות לי לאחר שלעים יום «вот ты посвящена мне через тридцать дней». ובא אדור וקידעזה ?תוך עזלעזים יום и пришел другой, и посвятил ее себе в течение тридцати дней. מקודשת לשני В этом случае она посвящена второму, потому что его кидушин наступили раньше, чем киду- шин первого, а значит, кидушин первого недействительны. При этом, בת ישראל ?י 5 הן если она, будучи дочерью простого еврея, посвящена коэну, т. е. второй, посвятивший ее до истечения тридцати дней, был коэном, - תאכל כתרומה она может есть труму в качестве жены коэна. Если сказал ей в момент передачи денег в качестве кидушин: «Вот ты посвящена мне מאנשיו ולאחר שלשים יום с этого момента и после тридцати дней», וכא אחר וקידשה ?תוך עולעזים יום и пришел другой, и посвятил ее себе в течение тридца ־ ти дней - מקודעזת ואינה מקוךעזת она посвящена и не посвящена, т. е. это сомнительные кидушин по отношению к обоим и она запрещена обоим или любому третьему. (Но, если один из этих двух даст ей гет, она разрешена другому. А чтобы стать женой третьего, ей нужно получить геты от обоих.) При этом, בת ישראל י^כדזן если она, будучи дочерью простого еврея, посвящена коэну, т. е. один из посвятивших ее был КОЭНОМ, או כת כהן לישראל или, будучи дочерью коэна, посвящена простому еврею, т. е. один из посвятивших был простым евреем, - לא תאכל כתרומה она не может есть труму в силу сомнительных кидушин. Причина запрета: если она дочь простого еврея, то, возможно, кидушин коэна не состоялись, поэтому она не может есть труму в качестве его жены; а если она дочь коэна, то, возможно, состоялись кидушин простого еврея, поэтому она, став его женой, не может есть труму в доме своего отца.

ГЕМАРА Учили в нашей Мишне: האומר לחניה некто говорит другому человеку: א וקדש ? «Иди и посвяти мне такую-то женщину». Тот пошел и посвятил ее себе. Она посвящена второму. 1. Тосэфта Йевамот 4:3 Гемара приводит Барайту на ту же тему. תנא Учили этот закон, в конце которого сказано1: מה עז^שה אשוי что сделал посланец - сделано, и женщина посвящена вто- рому. אלא שנהג כו מנהג רמאות но посланец поступил с тем, кто его послал, по обычаю обманщиков, поскольку человек на него положился, он обещал выполнить задание, а потом посвятил женщину себе. Гемара замечает, что в нашей Мишне тоже есть указание на то, что посланец поступил как обманщик. 1 תנא דידן ) Наш учитель (т. е. учитель нашей Мишны) הלך נמי דקתני также учит слово «пошел»: «Тот пошел и посвятил ее себе». Слово «пошел» выглядит лишним, можно было обойтись без него: «А тот посвятил ее себе». «В этом видим указание на то, что הלך לרמאות посланец пошел путем обмана. гемара спрашивает. מאי עזנא הכא ךכןתני Чем отличается то, что учим здесь, в нашей Мишне: האומר לח 3 ירו «Некто говорит другому»,

ומאי שנא התם דקתני от того, что учим там, в другой Мишне האומר לעזלוחו «говорит своему посланцу: иди и посвяти мне та- кую ־ то женщину в таком-то месте»? Почему в нашей Мишне-не сказано «говорит своему посланцу», как во втором случае?

Ведь «сказал посланцу» означает, что специально послал посланца к женщине, чтобы ее посвятить. В то время как «сказал другому» означает, что сказал человеку: «Если окажешься в том месте, посвяти мне эту женщину».

гемара отвечает. הכא ךכותא קא משמע לן Здесь, в нашей Мишне, нам сообщает ־ ся нечто новое, והתם ךכותא קא משמע לן

и там, во второй Мишне, нам сообщается нечто новое.