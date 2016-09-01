Вавилонский Талмуд - Том 3 - Трактат Макот

Библиотека еврейских текстов - Первоисточники

Вавилонский Талмуд - Том 3

CЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ, мы продолжаем издание перевода Вавилонского Талмуда на русский язык. Вслед за трактатом «Брахот» выходит в свет новая книга - перевод трактата «Макот», посвященного некоторым положениям еврейского закона в области уголовного права.

Многим известно, чем является Талмуд и какова его значимость для еврейского народа. Двадцать огромных фолиантов, составленных и отредактированных выдающимися мудрецами около пятнадцати веков назад, представляют собой сокровищницу знаний, восходящих к Синайскому откровению. И это отнюдь не мертвые знания: работа с талмудическим текстом продолжается и ныне. Талмуд изучают, его комментируют, над его идеями постоянно трудятся новые поколения мыслителей Торы.

Можно сказать, что Талмуд является неотъемлемой частью нашей национальной истории. Он - сама сущность еврейства.

Но Талмуд написан трудным языком. В нем используется специфическая система выводов, которая богаче и глубже привычной нам логики, принятой в европейской культуре. Талмудические трактаты сложно читать, их почти невозможно понять, если нет специальных навыков или преподавателя, способного объяснить ученикам глубину мысли великих учителей, диалоги которых рассыпаны по его страницам. И даже тому, кто постоянно посещает уроки Талмуда, где занятия ведут квалифицированные раввины, трудно повторять пройденное и готовиться к очередному занятию по той причине, что у русскоязычного ученика до сих пор не было пособия для подготовки и повторения.

А у обычного еврея, интересующегося культурой своего народа, не было образца для знакомства со своим национальным достоянием.

По этой причине мы, группа переводчиков и издательство «Книжники», взялись за издание легкого в использовании, но полного и точного перевода трактатов Талмуда.

Русскоязычные евреи, живущие ныне в десятках странах почти всех континентов, возвращаются к своим истокам, учат иврит, впервые открывают Пятикнижие и книги Танаха, посещают уроки, курсы и семинары, где знающие раввины знакомят их с мировоззрением Торы, философией иудаизма - основой основ современной мировой морали и общечеловеческой этики. Более того, многие евреи из стран бывшего Союза приходят к соблюдению еврейского закона в быту и в отношениях между людьми.

Лишенные этого в детстве, теперь они хотят наверстать упущенное.

Мы даем им такую возможность. Знакомьтесь, учите и используйте!

Основные принципы нашего перевода вместе с историей его создания описаны в предисловии к трактату «Брахот». Ныне предлагаемый трактат «Макот» представляет собой три главы, каждая из которых посвящена весьма специфическим положениям еврейского закона. Аналогов этим положениям в современных уставах и законоположениях нет ни у одного народа, но евреи всех поколений тщательно их изучают, исполняя тем самым заповедь Торы, а заодно приобретая и оттачивая уникальные способности к анализу, логике и обобщению.

Читая Талмуд, становишься евреем. Изучая Талмуд, становишься мудрецом.

Написано в книге Теилим от имени царя Давида: «Обрадовался я, когда мне сказали: в Храм Всевышнего идем». Наш трактат так толкует эти слова. Сказал царь Давид, обращаясь к Творцу: «Я слышал, как за моей спиной говорят люди: когда же наконец умрет этот старец и придет его сын Шломо, чтобы построить Иерусалимский храм, куда мы пойдем отметить праздник Торы! И обрадовался я тому, что люди хотят служить Тебе».

Всевышний сказал Давиду: «Один день в твоих дворах лучше тысячи». Эти слова тоже записаны в книге Теилим. Они означают: «Один день, когда ты, Давид, занят изучением Торы, Мне приятней, нежели тысяча жертв, которые в будущем принесет Мне на жертвеннике твой сын Шломо».

Один день изучения евреем Торы приятней Всевышнему, чем тысяча жертвоприношений в Иерусалимском храме! Такова сила и важность учения.

Изучая Тору и Талмуд, мы приближаем восстановление Третьего Иерусалимского храма. Да поможет Всевышний Своему народу на этом трудном и необходимом пути!

Реувен Пятигорский