Вавилонский Талмуд - Том 3 - Трактат Макот

Вавилонский Талмуд - Трактат Макот - том 3
Библиотека еврейских текстов - Первоисточники
Вавилонский Талмуд - Том 3
CЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ, мы продолжаем издание перевода Вавилонского Талмуда на русский язык. Вслед за трактатом «Брахот» выходит в свет новая книга - перевод трактата «Макот», посвященного некоторым положениям еврейского закона в области уголовного права.
Многим известно, чем является Талмуд и какова его значимость для еврейского народа. Двадцать огромных фолиантов, составленных и отредактированных выдающимися мудрецами около пятнадцати веков назад, представляют собой сокровищницу знаний, восходящих к Синайскому откровению. И это отнюдь не мертвые знания: работа с талмудическим текстом продолжается и ныне. Талмуд изучают, его комментируют, над его идеями постоянно трудятся новые поколения мыслителей Торы.
Можно сказать, что Талмуд является неотъемлемой частью нашей национальной истории. Он - сама сущность еврейства.
Но Талмуд написан трудным языком. В нем используется специфическая система выводов, которая богаче и глубже привычной нам логики, принятой в европейской культуре. Талмудические трактаты сложно читать, их почти невозможно понять, если нет специальных навыков или преподавателя, способного объяснить ученикам глубину мысли великих учителей, диалоги которых рассыпаны по его страницам. И даже тому, кто постоянно посещает уроки Талмуда, где занятия ведут квалифицированные раввины, трудно повторять пройденное и готовиться к очередному занятию по той причине, что у русскоязычного ученика до сих пор не было пособия для подготовки и повторения.
А у обычного еврея, интересующегося культурой своего народа, не было образца для знакомства со своим национальным достоянием.
По этой причине мы, группа переводчиков и издательство «Книжники», взялись за издание легкого в использовании, но полного и точного перевода трактатов Талмуда.
Русскоязычные евреи, живущие ныне в десятках странах почти всех континентов, возвращаются к своим истокам, учат иврит, впервые открывают Пятикнижие и книги Танаха, посещают уроки, курсы и семинары, где знающие раввины знакомят их с мировоззрением Торы, философией иудаизма - основой основ современной мировой морали и общечеловеческой этики. Более того, многие евреи из стран бывшего Союза приходят к соблюдению еврейского закона в быту и в отношениях между людьми.
Лишенные этого в детстве, теперь они хотят наверстать упущенное.
Мы даем им такую возможность. Знакомьтесь, учите и используйте!
Основные принципы нашего перевода вместе с историей его создания описаны в предисловии к трактату «Брахот». Ныне предлагаемый трактат «Макот» представляет собой три главы, каждая из которых посвящена весьма специфическим положениям еврейского закона. Аналогов этим положениям в современных уставах и законоположениях нет ни у одного народа, но евреи всех поколений тщательно их изучают, исполняя тем самым заповедь Торы, а заодно приобретая и оттачивая уникальные способности к анализу, логике и обобщению.
Читая Талмуд, становишься евреем. Изучая Талмуд, становишься мудрецом.
Написано в книге Теилим от имени царя Давида: «Обрадовался я, когда мне сказали: в Храм Всевышнего идем». Наш трактат так толкует эти слова. Сказал царь Давид, обращаясь к Творцу: «Я слышал, как за моей спиной говорят люди: когда же наконец умрет этот старец и придет его сын Шломо, чтобы построить Иерусалимский храм, куда мы пойдем отметить праздник Торы! И обрадовался я тому, что люди хотят служить Тебе».
Всевышний сказал Давиду: «Один день в твоих дворах лучше тысячи». Эти слова тоже записаны в книге Теилим. Они означают: «Один день, когда ты, Давид, занят изучением Торы, Мне приятней, нежели тысяча жертв, которые в будущем принесет Мне на жертвеннике твой сын Шломо».
Один день изучения евреем Торы приятней Всевышнему, чем тысяча жертвоприношений в Иерусалимском храме! Такова сила и важность учения.
Изучая Тору и Талмуд, мы приближаем восстановление Третьего Иерусалимского храма. Да поможет Всевышний Своему народу на этом трудном и необходимом пути!
Реувен Пятигорский
Вавилонский Талмуд: многотомное издание
Пер. с иврита и арамейского Р. Пятигорского
Москва: Книжники; Лехаим
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
ISBN 978-5-9953-0435-7 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-1031-2 ("Лехаим")
Вавилонский Талмуд - Трактат Макот
Трактат Макот. — 2016. — 328 с.
ISBN 978-5-99530-0463-0 (“Книжники”)
ISBN 978-5-9003-1035-0 (“Лехаим”)
Вавилонский Талмуд - Том 3 - Трактат Макот - Содержание
ГЛАВА I [КАК СВИДЕТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ]
ГЛАВА 2 [ЭТИ УХОДЯТ В ИЗГНАНИЕ]
ГЛАВА 3 [ТЕ, КОГО БЬЮТ]
Мудрецы Талмуда
Предметный указатель
Вавилонский Талмуд - Том 3 - Трактат Макот - Глава 1
В Торе написано, что если еврей представил суду ложное свидетельство против другого еврея, причем сделал это намеренно, то он присуждается (приговаривается) к тому же наказанию, которого добивался для своей жертвы. На языке Торы: «И сделайте ему, как он злоумышлял сделать своему брату». Это называется законом злоумышленных свидетелей. [Термин «злоумышленный свидетель» введен исключительно для удобства пользования, хотя по строгим правилам язы- ка надо было бы говорить «свидетель-злоумышленник», что по ряду причин не подходит для талмудического текста.] Мишна рассматривает случаи, когда невозможно сделать свидетелям то, что они намеревались сделать человеку, против которого свидетельствовали.
כיצד העדים נעשים זוממין как свидетели становятся злоумышленными свидетелями? Т. е. как они получают статус «злоумышленных»? Если они говорят:מעידין אנו כאיש פלוני שהוא חלוצה р גרושה או р мы свидетельствуем об этом человеке (который известен как коэн), что он сын разведенной или сын женщины в статусе «халуца» (брак с разведенной или «халуцой» запрещен коэну; дети от такого брака считаются непригодными для «коэнства», т. е. храмовой службы и пр.3), - אץ אומרים в таком случае, после того как их уличили в злоумышленном свидетельстве, не говорят: חלוצה תחתיו р גרושה או р יעשה זה пусть этот свидетель (если он коэн) будет считаться сыном разведенной или сыном «халуцы» вместо того, против кого он сви- детельствовал. אלא לוקה ארכעים Но получает сорок ударов, т. е. его приговаривают к ударам.
Если свидетели говорят: מעידין אנו כאיש פלוני שהוא חייב לגלות мы свидетельствуем об этом человеке, что он обязан уйти в изгнание в город-укрытие, поскольку непреднамеренно убил человека (этому закону посвящена вторая глава нашего трактата4), - אץ אומרים в таком случае, после того как их уличили в злоумышленном свидетельстве, не говорят:יגלה זד! תחתיו пусть этот уйдет в изгнание вместо того, против кого свидетельствовал. אלא לוקה ארבעים но получает сорок ударов.
Почему мишна так начинается? הא כיצד אץ העדים נעשים זוממץ מיכעי ליה ведь ей, судя по продолжению, надо бы начинаться cловами: «Как свидетели не становятся злоумышленными?» Т. е. в каком случае, несмотря на то что они дали злоумышленное свидетельство, нельзя с ними поступить по закону злоумышленных свидетелей и сделать им то, что они намеревались сделать человеку, против которого свидетельствовали?
pועוד טדקתני לק И еще одна трудность вытекает из того, что учили ниже в мишне о двух группах свидетелей (первая обвиняет подсудимого, вторая выступает против первой группы):אכל אמרו להם היאך אתם מעידין «Но если сказали им (свидетели второй группы свидетелям первой): как вы свидетельствуете по этому делу? שהרי באותו היום אתם הייתם עמנו כמקום סלוני ведь в это время вы были с нами в другом месте, - הרי אלו זוממץ в таком случае эти свидетели (первая группа) - злоумышленные». - Отсюда видим, что на вопрос, как становятся злоумышленными свидетелями, отвечает мишна ниже. Почему же здесь спрашивается, как становятся зло- умышленными свидетелями?
תנא התם קאי Ответ: учитель нашей мишны находится там, в мишне конца предыдущего трактата. Т. е. первая мишна нашего трактата - это продолжение последней мишны трактата Санедрин. Там учили: כל הזוממין מקדימץ לאותה מיתה все злоумышленные свидетели приговариваются к той же смерти, которой добивались своим свидетельством против человека, по поводу ко- торого дали свое свидетельство,חוץ מזוממי כת כהן ומעלה кроме тех, что злоумышленно свидетельствовали против дочери коэна и ее сожителя (соблазнившего ее на измену мужу).
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