Вавилонский Талмуд - С пояснениями и комментариями - Трактат «Макот»

Вавилонский Талмуд называет себя в трактате «Санедрин» словом хошех - тьма. Необходимо разобраться, что скрыто за этим непонятным самообличением, которое кажется совершенно неоправданным.

Наш народ уже более полутора тысяч лет трудится над изучением Вавилонского Талмуда, открывая в нем глубины мудрости. Посредством этого труда раскрывается великий свет, заложенный в Торе. Этот свет несет жизненную силу и радость всему нашему народу, а также и другим народам. Великие представители народов мира глубоко почитали наших мудрецов, истинных знатоков мудрости Торы - Вавилонского Талмуда. Как же связать с этим утверждение Талмуда, что он, Талмуд,-это тьма? Постараемся объяснить.

Источником жизненной силы, заложенной в Торе, является тяжкий труд: разобраться в сложных, внешне противоречивых местах Писания, Мишны, Гемары. Об этом труде говорит Талмуд в трактате «Санедрин», отмечая, что слова Писания אדם לעמל יולד (человек создан для тяжкого труда) подразумевают труд над изучением Торы. Наши мудрецы, жившие в период до составления Талмуда, говорят, что тяжкий труд (не просто чтение!) над изучением Торы - это источник всех благословений (так сказано в «Торат коаним» на начало главы «Бехукотай», и Раши приводит это высказывание в комментариях к самому началу главы). Именно внешняя непонятность - тьма - Талмуда приводит к тому, что, трудясь над ним, мы раскрываем сильнейший свет. Корень этого в том, что замысел Творца - в небольших, ограниченных текстах приобщить нас к Его Высшему разуму. Для реализации этого необходимо, чтобы мы, не теряя почву естественного разума под ногами, с помощью тяжкого труда сумели выйти за границу нашего земного разума, чтобы прилепиться к Высшему разуму Творца, чудесным образом заключенному в лаконичных словах Письменной и Устной Торы.

Труд над изучением Торы опирается на один очевидный для нашего народа факт: вся Тора, Письменная и Устная, передаваемая из поколения в поколение, дана нашему учителю Моше Всевышним. Поэтому вся она - истина, а то, что при первом взгляде нам видятся в ней противоречия, вызвано ограниченностью нашего земного разума. Эту ограниченность нам дано преодолеть. Источник нашего разума -наша Б-жественная душа. Когда мы трудимся над Торой, этот Высший источник нашего разума пробуждается и это помогает нам частично постичь Б-жественный разум, заключенный в наших святых книгах.

Изучение Талмуда требует большого труда. Извечная традиция нашего народа - давать детям знание святого языка и знание арамейского языка с раннего детства. У нашего народа принято обучать детей логике и методам анализа Талмуда уже с малых лет. Однако и после всего этого труд над Талмудом остается тяжким трудом. Как же обрести это богатство, обрести причастность к свету Торы, к Всевышнему тем, кто не получил традиционного образования и воспитания? Безусловно, тут необходимы желание и готовность к труду. Однако Тот, Кто дал нам Тору, прекрасно знает все наши проблемы и хочет вернуть нас, опаленную чуждым огнем русскоязычную общину, к Торе. Именно этим можно объяснить ту великую помощь Всевышнего в восстановлении из пепла русскоязычной религиозной общины и в особенности то, что из нашей среды выросли настоящие знатоки и мудрецы Торы. Именно этим можно объяснить, что замечательный меценат - Владислав Матусович Резник - пробудился для такого замечательного и необходимого проекта - помочь вернуть нашей общине ее былое величие, приобщив ее к Торе Всевышнего.

Замысел проекта - облегчить взрослым, думающим и желающим трудиться, вход в мир Вавилонского Талмуда. Очень важно не ограничиваться русским текстом, а на первом этапе повторить несколько раз сам текст Талмуда так, чтобы он стал понятным сам по себе, без перевода. Перевод и разъяснение текста основаны на основополагающем комментарии Раши. Поэтому на следующем этапе нужно постараться разобраться в комментарии Раши.

Я, безусловно, не могу хвалить свою часть проделанной работы, однако я получил для редактирования замечательные, качественные материалы. Это издание - не первая попытка познакомить русскоязычного читателя с Талмудом, и я надеюсь, что предыдущие переводы внесут свою лепту в возвращение нашей общине величия в Торе. Однако я не сомневаюсь, что такой основательной и качественной работы, как эта, еще не было и что это издание - новый этап в попытке передать глубину Талмуда на прекрасном русском языке.