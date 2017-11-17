Вавилонский Талмуд - Московское издание - Трактат Макот
МОСКОВСКОЕ ИЗДАНИЕ ТАЛМУДА
Макот (Удары) - пятый трактат в разделе Незикин (Ущербы), посвященном имущественным законам и законам судопроизводства.
Трактат Макот, в сущности, является продолжением трактата Санедрин, который рассматривает законы о назначении судей, правила ведения судебного процесса и законы о смертной казни.
Трактат Макот состоит из трех глав. Каждая глава занимается определенной темой из области наказаний.
В первой главе обсуждаются законы о лжесвидетелях (эдим зомемин) и их наказании.
Во второй главе обсуждаются законы изгнания, которому подвергается человек, совершивший непреднамеренное убийство.
В третьей главе обсуждаются законы о наказании бичеванием за нарушение запрещающих заповедей.
Вавилонский Талмуд - С пояснениями и комментариями - Трактат «Макот»
На основе Талмуда с разъяснениями «Метивта» издательства «Оз ве-адар»
Издательство «Кеилат Москва» 2016, 704 с формат А4
Руководство издательства
- Рав Пинхас Гольдшмидт, президент издательства
- Рав Моше Лебель, вице-президент издательства
- Рав Шимон Швальб, главный редактор издательства
- Рав Пинхас Швальб, директор издательства
Переводчики:
- рав Меир Мучник
- рав Элияу Швальб
- рав Овадия Климовский
- рав Пинхас Зидман
- рав Элиэзер Райхман
- рав Берл Набутовский
- рав Ариэль Давидкин
Вавилонский Талмуд - С пояснениями и комментариями - Трактат «Макот» - Один из многочисленных отзывов об издании
Вавилонский Талмуд называет себя в трактате «Санедрин» словом хошех - тьма. Необходимо разобраться, что скрыто за этим непонятным самообличением, которое кажется совершенно неоправданным.
Наш народ уже более полутора тысяч лет трудится над изучением Вавилонского Талмуда, открывая в нем глубины мудрости. Посредством этого труда раскрывается великий свет, заложенный в Торе. Этот свет несет жизненную силу и радость всему нашему народу, а также и другим народам. Великие представители народов мира глубоко почитали наших мудрецов, истинных знатоков мудрости Торы - Вавилонского Талмуда. Как же связать с этим утверждение Талмуда, что он, Талмуд,-это тьма? Постараемся объяснить.
Источником жизненной силы, заложенной в Торе, является тяжкий труд: разобраться в сложных, внешне противоречивых местах Писания, Мишны, Гемары. Об этом труде говорит Талмуд в трактате «Санедрин», отмечая, что слова Писания אדם לעמל יולד (человек создан для тяжкого труда) подразумевают труд над изучением Торы. Наши мудрецы, жившие в период до составления Талмуда, говорят, что тяжкий труд (не просто чтение!) над изучением Торы - это источник всех благословений (так сказано в «Торат коаним» на начало главы «Бехукотай», и Раши приводит это высказывание в комментариях к самому началу главы). Именно внешняя непонятность - тьма - Талмуда приводит к тому, что, трудясь над ним, мы раскрываем сильнейший свет. Корень этого в том, что замысел Творца - в небольших, ограниченных текстах приобщить нас к Его Высшему разуму. Для реализации этого необходимо, чтобы мы, не теряя почву естественного разума под ногами, с помощью тяжкого труда сумели выйти за границу нашего земного разума, чтобы прилепиться к Высшему разуму Творца, чудесным образом заключенному в лаконичных словах Письменной и Устной Торы.
Труд над изучением Торы опирается на один очевидный для нашего народа факт: вся Тора, Письменная и Устная, передаваемая из поколения в поколение, дана нашему учителю Моше Всевышним. Поэтому вся она - истина, а то, что при первом взгляде нам видятся в ней противоречия, вызвано ограниченностью нашего земного разума. Эту ограниченность нам дано преодолеть. Источник нашего разума -наша Б-жественная душа. Когда мы трудимся над Торой, этот Высший источник нашего разума пробуждается и это помогает нам частично постичь Б-жественный разум, заключенный в наших святых книгах.
Изучение Талмуда требует большого труда. Извечная традиция нашего народа - давать детям знание святого языка и знание арамейского языка с раннего детства. У нашего народа принято обучать детей логике и методам анализа Талмуда уже с малых лет. Однако и после всего этого труд над Талмудом остается тяжким трудом. Как же обрести это богатство, обрести причастность к свету Торы, к Всевышнему тем, кто не получил традиционного образования и воспитания? Безусловно, тут необходимы желание и готовность к труду. Однако Тот, Кто дал нам Тору, прекрасно знает все наши проблемы и хочет вернуть нас, опаленную чуждым огнем русскоязычную общину, к Торе. Именно этим можно объяснить ту великую помощь Всевышнего в восстановлении из пепла русскоязычной религиозной общины и в особенности то, что из нашей среды выросли настоящие знатоки и мудрецы Торы. Именно этим можно объяснить, что замечательный меценат - Владислав Матусович Резник - пробудился для такого замечательного и необходимого проекта - помочь вернуть нашей общине ее былое величие, приобщив ее к Торе Всевышнего.
Замысел проекта - облегчить взрослым, думающим и желающим трудиться, вход в мир Вавилонского Талмуда. Очень важно не ограничиваться русским текстом, а на первом этапе повторить несколько раз сам текст Талмуда так, чтобы он стал понятным сам по себе, без перевода. Перевод и разъяснение текста основаны на основополагающем комментарии Раши. Поэтому на следующем этапе нужно постараться разобраться в комментарии Раши.
Я, безусловно, не могу хвалить свою часть проделанной работы, однако я получил для редактирования замечательные, качественные материалы. Это издание - не первая попытка познакомить русскоязычного читателя с Талмудом, и я надеюсь, что предыдущие переводы внесут свою лепту в возвращение нашей общине величия в Торе. Однако я не сомневаюсь, что такой основательной и качественной работы, как эта, еще не было и что это издание - новый этап в попытке передать глубину Талмуда на прекрасном русском языке.
Рав Игаль Полищук
Глава Фонда поддержки изучения и распространения Торы «Беерот Ицхак»
Руководитель русскоязычного отделения ешивы «а־Ран»
Ответственный редактор издательства «Тора Лишма»
Главный редактор журнала и издательства «Беерот Ицхак»
Ответственный редактор издательства «Кеилат Москва»
Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»
Иерусалим, ияр 5776
Вавилонский Талмуд - Московское издание - С пояснениями и комментариями - Трактат «Макот» - От редакции
С волнением и радостью представляем читателям первый переведенный нами на русский язык трактат Вавилонского Талмуда. Задавшись целью перевести Талмуд и размышляя о принципах осуществления этой идеи, мы должны были прежде всего найти решение основного рабочего вопроса - вопроса о формате издания. Он предполагал несколько возможностей: перевод оригинала без каких-либо дополнений, ввод в текст оригинала связок и пояснений и, наконец, создание основательного комментария.
Суть Талмуда - анализ положений Устной Торы. Простое чтение его текста, пусть даже при этом возникает какое-то понимание, - занятие малополезное. Едва ли можно даже назвать его ознакомлением с Талмудом. Талмуд записан чрезвычайно сжато; его язык имеет свои коды и правила прочтения; его логические выкладки нередко опускают отдельные звенья, очевидные для знатока; зачастую его текст рассчитан на глубокое знакомство с темами, освещенными в других местах Талмуда или в Пятикнижии. Самостоятельное понимание незнакомого талмудического текста возможно только после долгого предшествующего изучения Талмуда под руководством опытного учителя. Только тогда изучающий способен самостоятельно разобраться, о чем говорит новый для него отрывок, как сказанное согласуется с уже известным материалом, какие вопросы следует здесь поставить и где искать ответы на них.
Стремясь по-настоящему помочь желающим учить Устную Тору по первоисточнику - Талмуду, мы пришли к решению, что перевод Талмуда должен быть сопровожден основательным пояснением.
Существует множество комментариев к Талмуду, записанных величайшими мудрецами еврейского народа последнего тысячелетия. Вопрос о том, какой из комментариев является основным, решен предыдущими поколениями: основной комментарий к пшату (базовому пониманию) Талмуда - комментарий Раши. Естественно, что и в нашем издании пшат разъясняется по Раши, и это обстоятельство в каждом отдельном случае не оговаривается. В тех местах, где требовалось дополнительное пояснение, оно строилось на основе других классических комментариев, анализирующих тот или иной затруднительный момент. В таких местах дается ссылка на источник.
Одна из основных установок издания - в пояснениях опираться исключительно на классические комментарии. Однако часто эти комментарии, записанные предельно лаконично, требуют дополнительных разъяснений, и эти разъяснения носят уже, так сказать, «авторский» характер. Они составлены нами, и их уровень ограничен нашим пониманием.
Во избежание смысловых ошибок материал книги проходил многоэтапную проверку. Заключительная проверка была выполнена известным знатоком Торы гаоном равом Игалем Полищуком, шлита.
Несмотря на все приложенные усилия, мы не претендуем на безукоризненность работы, слишком хорошо сознавая сложность задачи и пределы своих возможностей.
При работе над книгой использовалась «Метивта» - издание Талмуда с пояснениями на иврите, выпущенное издательством «Оз ве-адар», имеющее структуру, аналогичную избранной нами, и уже многие годы занимающее почетное место среди книг - пособий по Талмуду. Речь, однако, идет не о переводе издания «Метивта», но об использовании его материала. Лучшие авторы и научные редакторы «Метивты», сегодня - члены нашего издательского коллектива, проделали существенную работу по ее адаптации и улучшению, готовя ее для издания на русском языке. Кроме самого текста «Метивты», использовался и опыт ее издателей, выработавших ценные приемы и принципы работы над изданием такого рода.
Текст книги состоит из четырех частей: (1) оригинальный текст Талмуда на иврите, (2) перевод оригинала на русский язык, (3) основное пояснение, (4) примечания в сносках. Перевод Талмуда выделен жирным шрифтом; основное пояснение в виде связки между словами Талмуда дано обычным шрифтом и интегрировано в текст перевода. При чтении важно различать, где слова Талмуда, а где - пояснения, и стараться понять, как пояснения вытекают из первоисточника.
Мы старались сделать перевод, с одной стороны, как можно более близким к тексту оригинала (чтобы читатель, который начал изучать язык оригинала, мог сопоставить перевод с оригиналом и понять, что означает каждое слово Талмуда), а с другой - понятным для прочтения и составляющим единое целое с основным пояснением. Примечания в сносках содержат расширения к пояснениям; вопросы, которые могут (или должны) возникнуть у внимательного ученика, и ответы на них; указания на источники; общую информацию, которая позволяет понять контекст вопроса. Если в примечаниях приводятся комментарии, дополнительные к комментариям Раши, это делается не с тем, чтобы представить читателю спектр различных мнений, а лишь с тем, чтобы основное понимание вопроса раскрылось полнее. Список авторов используемых комментариев приведен в конце книги.
Слова и термины, не имеющие точного аналога в русском языке, оставлены без перевода, даны курсивом и пояснены в примечаниях. Основные термины пояснены в словаре в конце книги.
Каждая страница перевода с пояснениями помещена против оригинальной страницы Талмуда. Главы поколения придают большое значение именно такому формату изданий Талмуда с пояснениями, поскольку это побуждает человека изучать сам оригинал, все реже прибегая за помощью к странице пояснений.
Одной оригинальной странице Талмуда соответствуют несколько страниц пояснения, поэтому одна и та же страница Талмуда повторяется на нескольких разворотах. На каждом развороте анализируемый в пояснениях отрывок Талмуда помечен сбоку вертикальной чертой серого цвета.
Шимон Швальб
Просто супер. Одно из лучших изданий талмуда на сегодняшний день.
Спасибо за столь ценный Труд