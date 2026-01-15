Моррис - Наша идея Бога
Современное богословие
Книга известного американского философа Томаса Морриса – одна из наиболее удачных попыток выработать философски адекватное и библейски приемлемое представление о Боге.
Что собой представляет наша идея Бога?
Каким образом ее можно сделать ясной и определенной?
Каковы наилучшие пути к пониманию атрибутов или свойств Бога, над истолкованием которых люди бились в продолжение веков?
Настоящая книга есть попытка разобраться в парадоксах и загадках, неотделимых от вопроса: что представляет собой совершенное существо, Творец всего сущего? На её страницах изложены результаты моих усилий резюмировать и в чем-то развить наивысшие достижения авторов прошлых веков, трудившихся над решением этих проблем. В ней следует видеть введение в соответствующую тематику, а не претензию на последнее слово. Исследование, анализ и дискуссии продолжаются, и моя книга станет для вас первым шагом на этом пути – или поможет продвинуться по нему дальше».
Из предисловия
Томас Моррис. Наша идея Бога. Введение в философское богословие
Пер. с англ. Алексей Васильев
(Серия «Современное богословие»). - М.: Издательство ББИ, 2011. - viii + 201с.
ISBN 978-5-89647-259-9
Автор показывает, что многие современные критики теизма в своих доводах исходят из ложных понятий о божественной природе, разделять которые не обязан ни один религиозный человек. Моррис убежден, что самые искренние из нынешних атеистов воюют в своих писаниях с убогими карикатурами на теизм – вместо того, чтобы иметь дело с плодами тончайшей умственной работы, выполненной за последнее время христианскими (и не только) философами и богословами.
Томас Моррис - Наша идея Бога - Введение в философское богословие - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Введение
Глава 1 Проект философского богословия
Глава 2 Понятие о Боге
Глава 3 Божья благость
Глава 4 Могущество Бога
Глава 5 Божественное знание
Глава 6 Бытие Бога
Глава 7 Вечность Бога
Глава 8 Творение
Глава 9 Бог Воплощенный и Триединый
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Томас Моррис - Наша идея Бога - Введение в философское богословие - Проект филосовского богословия
Богословие, согласно этимологии данного термина, — это просто рациональное рассуждение о Боге. Есть, однако, немало способов постижения Бога с помощью разума, а потому и богословие, как сфера интеллектуальной деятельности и как академическая дисциплина, в наши дни часто подразделяется на особые области, отличные друг от друга по характерным для них целям, акцентам и методам. Существуют, например, такие специальные его отрасли, как библейское богословие, направляющее главные свои усилия на тщательный анализ тех идей и представлений, которые обнаруживаются в различных документах Библии; историческое богословие, изучающее ход развития религиозной мысли и доктрины на протяжении столетий; и систематическое богословие, задача которого — интегрировать в единое, логически связное целое широкий спектр фундаментальных убеждений, касающихся того, что есть Бог и в каком отношении к Нему[1] должен стоять человек.
Основную сферу наших исследований в настоящей книге считают, и во многом справедливо, еще одной специализированной отраслью богословия, хотя, если учесть принятый здесь подход, ее можно с таким же правом назвать законной частью философии. Цель философского богословия состоит в том, чтобы, используя самые надежные философские методы и приемы, внести максимально возможную ясность в реальное содержание ключевых понятий, исходных предпосылок и центральных принципов религиозной веры, а также существующих между ними многообразных связей. Занимаясь философским богословием, мы задаемся такими, например, вопросами: можно ли создать логически непротиворечивое представление о Боге? Каков первоисточник нашей идеи о Боге? Что можно сказать о пределах Божьего могущества? Как нам следует понимать природу Его знания? Что такое божественное творение? В каком отношении Бог стоит ко времени? Такого рода вопросы, как правило, и изучает философское богословие[2].
Задача философского осмысления фундаментальных проблем, относящихся к понятию Бога, вообще говоря, может решаться в рамках любой теистической религиозной традиции, как впрочем, и всякой традиции, утверждающей бытие божественного существа. По многим вопросам, порождаемым рефлексией о Боге, обнаруживается значительная степень согласия между крупнейшими философами разных вероисповеданий — иудаизма, христианства и ислама. Есть также поразительные точки соприкосновения с некоторыми мыслителями–индуистами. Однако в фокусе нашего внимания в настоящей книге окажется богатая философская традиция христианского теизма, основанного на библейском откровении. И важнейшей нашей задачей станет поиск ответа на вопрос: можно ли выработать такое понятие о Боге, которое, будучи философски убедительным, оставалось бы в то же время приемлемым с точки зрения Библии.
Томас Моррис
Томас Моррис – один из наиболее заметных современных философов, чья деятельность не ограничивается чисто академическими рамками и обращена к самой широкой аудитории. Он основатель Morris Institute of Human Vallues, был профессором философии Университета Notre Dame (США), автор ряда книг, популяризирующий идеи философии.
спасибо