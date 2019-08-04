В истории нашей культуры таким коллективом, кажущимся теперь идеальным, был Царскосельский лицей выпуска 1817 года, где были великий поэт, декабристы и канцлер России, который, оставшись один, праздновал 19 октября при свечах память о «лицейском отечестве». Другой пример из нашей истории – братство студентов Петербургского университета, куда входил В.И. Вернадский. Верность духу братства, сплетенного невидимыми нитями сформированной в юности этикой, хранилось его членами до конца их жизни, а свет, источаемый его идеалами, пал и на последующее поколение. У одра умирающего академика Вернадского была его секретарь и дочь его университетского собрата Мария Дмитриевна Шаховская.

Несомненно, ярким явлением в культурной жизни России было Историко-филологическое общество, созданное князем Сергеем Николаевичем Трубецким. В конце 1890-х годов при историко-филологическом факультете Московского университета был образован кружок, работавший, как заявлял его создатель, «под эгидой практических занятий по философии истории». На заседаниях кружка студенты и профессора делали рефераты на темы, которые не затрагивались в лекциях на факультете, тут царила демократическая обстановка, свобода в общении между преподавателями и студентами. 6 октября 1901 года на основе кружка в торжественной обстановке было открыто Историко-филологическое общество.

Активным членом общества был студент-филолог Владимир Эрн, а его друг студент-математик Павел Флоренский посещал собрания общества, подготовил и прочел там ряд рефератов. Вероятно, создавая математический кружок, Флоренский стремился сохранить и перенести на свой факультет атмосферу простоты, естественности и демократизма, составлявшую стиль работы общества, созданного Трубецким. После трагической кончины Трубецкого его ученики возродят его заветы в лоне Московского Религиозно-философского общества, носящего имя Владимира Соловьева.

Флоренский Павел - Обретая путь: Павел Флоренский в университетские годы. В 2 т. Т. 2.

Авт.-сост. П. В. Флоренский; Статьи А. И. Олексенко, П. В. Флоренский, В. А. Шапошников, Т. А. Шутова; Подготовка текстов, комментарии и подбор иллюстраций Л. В. Милосердова, А. И. Олексенко, А. А. Санчес, В. П. Флоренский, П. В. Флоренский, С. В. Чертков, В. А. Шапошников, Т. А. Шутова

М: Прогресс-Традиция, 2015. 736 с., илл.

ISBN 978-5-89826-455-0

Флоренский Павел - Обретая путь: Павел Флоренский в университетские годы. В 2 т. Т. 2. - Содержание

От составителей. П. В. Флоренский, А. И. Олексенко, Т. А. Шутова

1902 год. III курс, 5 семестр

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ К СТУДЕНТУ ФЛОРЕНСКОМУ. П. В. Флоренский

ПЕРЕПИСКА. 1902 год. Сентябрь − декабрь

1903 год. III курс, 6 семестр

ПИСЬМА П. А. ФЛОРЕНСКОГО СЕМЬЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА: ПЕРВЫЕ ШАГИ К ОТКРЫТИЮ РОДА А. И. Олексенко

ПЕРЕПИСКА. 1903 год. Январь − август

1903 год. IV курс, 7 семестр

СТЕКЛЯННОЕ МОРЕ В. А. Шапошников

ПЕРЕПИСКА. 1903 год. Конец августа − декабрь

1904 год. IV курс, 8 семестр

У ВОДОРАЗДЕЛА ЖИЗНИ. Т. А. Шутова

ПЕРЕПИСКА. 1904 год. Январь − сентябрь

Хронология жизни П. А. Флоренского и его близких в 1900−1904 гг.

Основные участники переписки

Именной указатель упоминаний и портретов

Флоренский Павел - Обретая путь: Павел Флоренский в университетские годы. В 2 т. Т. 2. - От составителей

В 2011 году вышел первый том издания «Обретая Путь. Павел Флоренский в университетские годы», включавший письма Павла Флоренского, Владимира Эрна, Александра Ельчанинова, их родных и друзей 1900 – первой половины 1902 годов.

Для будущих видных деятелей русской науки и культуры это годы поступления и учебы в Московском и Петербургском университетах, время студенческих волнений кануна русской революции 1905 года, пора становления их взглядов и мировоззрения. В доверительном диалоге корреспонденты рассказывают друг другу о том, что их волнует, тревожит, вдохновляет, а нам становятся понятны и близки их заботы, радости и огорчения. Для нас и наших современников важно видеть то, что представляла собой традиционная, расширенная семья, включавшая круг родственников, друзей и их родных, как день за днем складываются отношения родителей и детей, в основе которых лежат любовь и взаимное уважение.

Второй том включает письма второй половины 1902–1904 годов. Круг общения авторов переписки расширяется, у них появляются новые знакомые: Андрей Белый, Валентин Свенцицкий, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, епископ Антоний (Флоренсов). Юлия, сестра Павла Флоренского, продолжает свое образование в Швейцарии и рассказывает о том, как живется там студентам из России, а родные и друзья пишут ей о тревожной предреволюционной обстановке на родине. Молодые люди стремятся обрести свой собственный путь в жизни, посвятив себя высоким целям и идеалам, о которых мечтали с детства. Каждый из них эту задачу выполнил, внеся свой вклад в русскую историю и культуру.

Переписка оканчивается осенью 1904 года, когда Павел Флоренский поступает в Московскую Духовную академию, окончательно сделав свой жизненный выбор, который С. Булгаков назвал «путем из Афин к Иерусалиму небесному». В публикуемых письмах по возможности сохранены авторские пунктуация и частично орфография, оставлены зачеркнутые авторами фрагменты. В описании конвертов и почтовых карточек приведена их нумерация в порядке получения, данная им П.А. Флоренским. Основная часть публикуемых документов принадлежит Архиву семьи Флоренских. Письма П.А. Флоренского подготовлены к печати П.В. и В.П. Флоренскими и А.А. Санчесом. Письма членов семьи – Л.В. Милосердовой, А.И. Олексенко, Т.А. Шутовой. Письма А.В. Ельчанинова и дневник Ю.А. Флоренской – Т.А. Шутовой. Примечания – П.В. и В.П. Флоренскими, А.И. Олексенко, С.В. Чертковым, В.А. Шапошниковым и Т.А. Шутовой.

Визуальный ряд издания составлен таким образом, чтобы передать мир большой семьи, единого рода (тема, важнейшая для творчества П.А. Флоренского), поэтому нередко даты документов и рисунков выходят за рамки периода переписки. В открытках, репродукциях, фотографиях, факсимиле документов представлены круг общения и интересов, культурный кругозор, темы и образы, волновавшие авторов писем, а также места, где они учились и работали. Составлен П.В. и В.П. Флоренскими, А.И. Олексенко и В.А. Шапошниковым. Оформление издания – А.Б. Орешиной и А.И. Олексенко. Второй том заключают краткие биографии основных участников переписки, летопись важнейших событий, подготовленные П.В. Флоренским, Т.А. Шутовой и С.В. Чертковым, и сводный именной указатель двухтомника, составленный А.И. Олексенко.

П. В. Флоренский, А. И. Олексенко, Т. А. Шутова