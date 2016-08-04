Флоренский - Собрание сочинений
Свое собственное мировоззрение Флоренский считает соответствующим по складу стилю ХІѴ-ХѴ вв. русского средневековья, но предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к средневековью. Основным законом мира Флоренский считает второй принцип термодинамики - закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос - начало эктропии. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству - смерти.
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений
Всякая культура представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, принимаемой за основную и безусловную, т. е. служит некоторому предмету веры. Первые преломления этой веры в неотъемлемых функциях человека определяют углы зрения на области, связанные с этими функциями, т. е. на все бытие, как оно соотнесено с человеком. Эти углы - категории, но не отвлеченные, а конкретные (сравни каббалу); проявление их действием есть культ. Культура, как свидетельствуется и этимологией, есть производное от культа, т. е. упорядочение всего мира по категориям культа. Вера определяет культ, а культ - миропонимание, из которого далее следует культура.
Натуралистическому этическому монизму при метафизическом дуализме Флоренский противопоставляет этический дуализм при метафизическом монизме; отсюда - борьба с пронизавшими все общество испарениями манихейства, гностицизма, богумильства и прочее.
Та же позиция Флоренского - и в теории знания. Иллюзионизму, субъективизму и психологизму он протиреализм как убеждение в транссубъективной реальности бытия: бытие непосредственно открывается знанию. Восприятия не субъективны, а субъектньт, т. е. принадлежат субъекту, хотя и лежат вне его. Иначе говоря, в знании сказывается подлинная расширенность субъекта и подлинное соединение его энергии (в смысле терминологии XIV в.) с энергией познаваемой реальности. Но с другой стороны, в противоположность обще принимаемой или обще желаемой единой, замкнутой в себе системе знания (французский и особенно германский стиль мысли) Флоренский], примыкая к стилю мысли англо-американскому и в особенности - восточному, считает всякую систему связною не логически, а лишь телеологически и видит в этой логической обрывочности (фрагментарности) и противоречивости неизбежное следствие самого процесса познавания, как создающего на низших планах модели и схемы, а на высших - символы.
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений - Том 1
Москва: Издательство "Мысль" 1994, - 797 с.
ISBN 5-244-00241-4
ISBN 5-244-00248-1
Игумен Андроник (А. С. Трубачев). Жизнь и судьба
О суеверии и чуде
Об одной предпосылке мировоззрения
О символах бесконечности
Спиритизм, как антихристианство
Эмпирея и Эмпирия
О цели и смысле прогресса
К почести вышняго звания (черты характера архим. Серапиона Машкина)
Хронологическая схема жизни о. Архимандрита Серапиона (Машкина)
Гамлет
О типах возрастания
Понятие Церкви в Священном Писании
Антоний романа и Антоний предания
Вопросы религиозного самопознания
Догматизм и догматика
Соль земли
Православие
Плач Богоматери
«Золото в лазури» Андрея Белого. Критическая статья
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений - Том 2
Москва: Издательство "Мысль" 1996, - 877 с.
ISBN 5-244-00241-4
ISBN 5-244-00251-1
Космологические антиномии Иммануила Канта
Пределы гносеологии (Основная антиномия теории знания)
Первые шаги философии
Разум и диалектика
Храмовое действо как синтез искусств
Моленные иконы Преподобного Сергия
Небесные знамения (Размышление о символике цветов) ....
Иконостас
О реализме
Symbolarium (Словарь символов)
Из истории неевклидовой геометрии
Пифагоровы числа
Предполагаемое государственное устройство в будущем . . .
«Во Христе сапер» .
Церковь и богословие
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений - Том 3-1
Москва: Издательство "Мысль" 2000, - 621 с.
ISBN 5-244-00241-4
ISBN 5-244-00916-8
Часть первая. ОБРАЗ И СЛОВО
- I. НА МАКОВЦЕ (из частного письма)
- II. ПУТИ И СРЕДОТОЧИЯ (вместо предисловия)
- III. ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
- IV. МЫСЛЬ И ЯЗЫК
Часть вторая. ВОПЛОЩЕНИЕ ФОРМЫ (ДЕЙСТВИЕ И ОРУДИЕ)
- I. HOMO FABER
- II. ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШИХ ЧУВСТВ
- III. ОРГАНОПРОЕКЦИЯ
- IV. СИМВОЛИКА ВИДЕНИЙ
- V. ХОЗЯЙСТВО
- VI. МАКРОКОСМ И МИКРОКОСМ
Часть третья. ПОНЯТИЕ ФОРМЫ
- I. ПОНЯТИЕ ФОРМЫ. ЦЕЛОЕ
- II. DIVINA SIVE AUREA SECTIO. (ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ)
- III. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ПРИМЕНЕНИИ К РАСЧЛЕНЕНИЮ ВРЕМЕНИ. (ЦЕЛОЕ ВО ВРЕМЕНИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ. ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ)
- IV. СМЫСЛ ЗАКОНА ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ. (SIGNA- TURA NERUM. ФОРМУЛА ФОРМЫ)
- V. РАЗБОР НЕКОТОРЫХ СУЖДЕНИЙ О ЗАКОНЕ ЦЕЙЗИНГА
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений - Том 3-2
Москва: Издательство "Мысль" 2000, - 623 с.
ISBN 5-244-00241-4
ISBN 5-244-00930-3
Часть четвертая ИМЯ РОДА (ИСТОРИЯ, РОДОСЛОВИЕ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ)
- ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ (Конспект лекций)
Часть пятая. ИДЕАЛИЗМ
- ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОРНИ ИДЕАЛИЗМА (ФИЛОСОФИЯ НАРОДОВ)
Часть шестая. ИМЕНА. МЕТАФИЗИКА ИМЕН В ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ.
- (СЛОВАРЬ ИМЕН)
Часть седьмая. ОБ ОРИЕНТИРОВКЕ В ФИЛОСОФИИ (ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЕЧУВСТВИЕ)
Часть восьмая. ЗЕМЛЯ И НЕБО (ФИЛОСОФИЯ, АСТРОЛОГИЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ)
Часть девятая. СИМВОЛОТВОРЧЕСТВО И ЗАКОН ПОСТОЯНСТВА
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений - Том 4
Москва: Издательство "Мысль" 1998, - 795 с.
ISBN 5-244-00241-4
ISBN 5-244-00828-5
П. В. Флоренский, А. И. Олексенко. «...И мои мысли пусть развиваются в вас...»
ПИСЬМА С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 1933-1934 год
ПИСЬМА С СОЛОВКОВ 1934 -1937 год
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений - Философия культа
Москва: Издательство "Мысль" 2004, - 685 с.
ISBN 5-244-01005-0
Часть первая. ЧТЕНИЯ О КУЛЬТЕ
I СТРАХ БОЖИЙ
II. КУЛЬТ, РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА
III. КУЛЬТ И ФИЛОСОФИЯ
IV. ТАИНСТВА И ОБРЯДЫ
V. СЕМЬ ТАИНСТВ
VI. ЧЕРТЫ ФЕНОМЕНОЛОГИИ КУЛЬТА
VII. ОСВЯЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
ѴIII. СВИДЕТЕЛИ
IX. СЛОВЕСНОЕ СЛУЖЕНИЕ (МОЛИТВА)
Часть вторая. АНТРОПОДИЦЕЯ. Наброски и материалы. 1908 - 1923
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений - История искусств
М.: Мысль, 2000. — 446 стр.
ISBN 5-244-00955-9
СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕОРИИ ИСКУССТВА
АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ И ВРЕМЕНИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Глава 1. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ
Глава 2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ
Глава 3. КОМПОЗИЦИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
Глава 4. ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
ЗАКОН ИЛЛЮЗИЙ
ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ
АБСОЛЮТНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ
Священник Павел Флоренский - Собрание сочинений - Жизнь и судьба
Священник Павел Александрович Флоренский, выдающийся богослов, философ и ученый, один из замечательных представителей русской культуры «серебряного века», родился 9 января 1882 года возле местечка Евлах Елисаветпольской губернии. Он был крещен в Тифлисской Давидовской Мтацминдской церкви с именем в честь святого апостола Павла. Святитель Филипп и апостол Павел стали его особыми покровителями.
Сведения о древних предках П. А. Флоренского по отцовской линии отрывочны.
Известно, что род отца происходил из Малороссии и, вероятно, в XVII веке поселился на костромской земле. До середины XIX века Флоренские принадлежали к духовному сословию. Иоанн (конец XVII - начало XVIII в.) - диакон Афанасий Иванов (1732-ок. 1794) - диакон Матфей Афанасьев (р. 1757) - дьячок Андрей Матвеев (1786-ок. 1826— 1829) - Иван Андреевич Флоренский (1815-1866) - Александр Иванович Флоренский (1850-1908) - священник Павел Александрович Флоренский.
Дед, Иван Андреевич Флоренский, окончил Луховское Духовное училище, затем Костромскую Духовную Семинарию. «Дед мой,- писал П. А. Флоренский в 1910 году, - блестяще окончил семинарию и был послан в Академию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в Военно-Медицинскую Академию. Сам Митрополит Московский Филарет уговаривал его остаться и будто бы пророчил, что если примет монашество, то будет митрополитом. Но дед все же пошел по своему пути, на нищету и разрыв с отцом.
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