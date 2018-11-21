Духовность - Формы - принципы - подходы - Кейс Ваайман

Эта книга-путеводитель по безграничному пространству духовности. Кейс Ваайман ставит перед собой вопрос, что же такое духовность, и рассматривает все возможные ее проявления: духовные традиции древних и современных мировых религий, духовность человеческой жизни, духовность обычных людей и религиозных деятелей, духовность библейская, духовность мистическая, духовность христианская, проявляющаяся в мученичестве, аскетических движениях, в жизни общины верующих, социальных и исторических процессах, происходящих в церкви, богослужении, еретических движениях, эсхатологическом мировоззрении, богословии, духовность современной культуры.

Книга Кейса Вааймана уникальна и не имеет аналогов. Данное исследование будет интересно не только специалистам-философам, религиоведам, богословам, психологам, серьезным студентам, но и всем тем, кто вместе с автором этой книги задается вопросом о человеческой духовности.

Ваайман К. Духовность. Формы, принципы, подходы, в 2-х томах

Ваайман К. Духовность. Формы, принципы, подходы. Том I / Пер. с нидерл. (Серия «Диалог»). - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. - XXVI + 590 с. ISBN 5-89647-148-3 Ваайман К. Духовность. Формы, принципы, подходы. Том II / Пер. с нидерл. (Серия «Диалог»). - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. - VIII + 410 с. ISBN 5-89647-200-5 Кейс Ваайман - Духовность - Формы - принципы - подходы - Содержание Часть I. Формы духовности В рамках сферы живой духовности мы можем различить три основных формы: мирскую духовность, которая реализуется в контексте семьи; шко­лы духовности, которые являют себя в общественной сфере; противодвижения, которые действуют за пределами культурного и религиозного консенсуса. Мирская духовность Школы духовности Противодвижения Часть II. Основное исследование Сущностный вопрос — это «что фактически является духовностью?» Мы попытаемся дать ответ на этот вопрос с двух точек зрения: в свете живой духовности и в свете дисциплины «духовность». Наше исследование ве­дет к следующему заключению: материально духовность есть составной процесс божественно-человеческих отношений, который формально яв­ляется многоуровневым процессом трансформации (преображения). При­меняемая методология развивается на основе этой дефиниции. Живая духовность и сюда вносит свой вклад. Духовность, постигаемая в свете своего праксиса Духовность, рассматриваемая как научная дисциплина Божественно-Человеческое Преображение — объект исследования Распознавание — образец метода Схема дисциплины «духовность»

Часть III. Методы исследования духовности

Из основного исследования мы получаем главные линии метода для на­шего изучения духовности: описание духовных форм и конфигураций; интерпретация духовных текстов; систематическое осмысление духовных тем; прояснение духовных процессов трансформации (преображения).

Формально-описательное исследование Герменевтическое исследование Систематическое исследование Мистагогическое исследование

Указатели

Указатель ссылок на священные тексты Именной указатель Предметный указатель

Духовность - Формы - принципы - подходы - ВВЕДЕНИЕ Духовность затрагивает самую суть нашего человеческого существования — наше отношение к Абсолюту. Это отношение по-разному описывается в духовных традициях: исхождение из Единого, сотворение всеблагим Богом, принятие в Благодать, облечение в Любовь, путь Просветления, конечное Освобождение. Вот как выражают это библейски ориентированные традиции: человек сотворен по образу Бога, чтобы стремиться ко все большему богоподобию. В нашей повседневной жизни духовность присутствует скрытым образом — как тихая сила, остающаяся незаметной, как вдохновение, как тайный ориентир. Но временами она пробивается в наше сознание как неотвратимое Присутствие — присутствие, которое требует выражения в форме и продумывания. В течение последних десятилетий, кажется, многие люди испытали нечто подобное: духовные центры стали расти как грибы; оживилась торговля книгами на темы вокруг да около духовности и мистики; многие люди вышли за пределы магистральных религиозных направлений, прельстившись духовными темами; духовность часто обсуждается в средствах массовой информации. Активно выступают оппозиционные духовные движения: экологическая духовность, духовность освобождения, духовность мира, феминистская духовность. Подобное же развитие мы наблюдаем и в церквах. Всемирный Совет Церквей, начиная с 1948 года, включил заботу о духовности в сферу своей деятельности [1] . Католическая церковь получила стимул к обновлению после II Ватиканского собора в значительной степени благодаря растущему интересу к духовности [2] . Не только внутри церквей [3] , но и между церквами и в межрелигиозном диалоге [4] духовность занимает важное место. Те, кто внимательно следит за сегодняшним внутрикультурным развитием, не могут не видеть размаха и мощи «феномена духовности» почти повсюду в мире. На Западе было разработано множество теорий, чтобы объяснить этот феномен. Некоторые рассматривают его как естественную и даже необходимую кульминацию психоаналитического движения, которому положил начало Фрейд. Другие связывают его с окончательным разочарованием в вере Просвещения в прогресс — разочарованием, порожденным войнами XX столетия. Третьи истолковывают его как ответ на бессмысленность существования в массовой культуре. А иные думают, что это — имя того целительного ветра, что ворвался в окна, распахнутые II Ватиканским собором. Но каковы бы ни были причины этого явления, нельзя отрицать влияния на этот феномен сегодняшних представлений [5] Параллельно живой духовности мы видим возрождение изучения духовности как феномена. Разработаны программы для студентов, которые желают специализироваться в исследовании духовности [6] . К классическому французскому справочнику Dictionnaire de spiritualite прибавились Dictionnaire de la vie spirituellevi World Spirituality. После Sources chretiennes появились Classics of Western Spirituality и Sources of American Spirituality, — все это издания высокого научного уровня. Bibliographia international spiritualitatis ежегодно дает информацию о сотнях исследований [7] . Можно с полным правом сказать: Академическая дисциплина, которая изучает живой опыт духовности, быстро развилась в последние тридцать лет ... Я отмечу здесь два показателя ее силы и направленности. Первый — это распространение в академической среде курсов и программ по духовности. Тех, кто успешно прошел обучение по этим программам, все чаще приглашают преподавать по своей специальности, — признак того, что интерес к этой сфере возрастает и на неакадемическом уровне. Второй показатель развития данной дисциплины — это чрезвычайный рост числа публикаций, особенно о способах и средствах исследования в сфере духовности [8] Данная работа относится к категории работ о способах и средствах исследования. Это — введение в изучение духовности, в котором рассматриваются следующие вопросы: 1) как проявляется живая духовность в своем многообразии? 2) Как можно определить «феномен духовности»? 3) Какую нам следует разработать методологию, чтобы суметь исследовать эту сферу реальности, так задокументированную и концептуализированную? Этими тремя вопросами мы вчерне набросали основной проект нашего введения. [1] A. Van der Bent, The Concern for Spirituality. An Analytical and Bibliographical Survey of the Discussion within the WCC Constituency, в Ecumenical Review 38, 1986, 101-114. [2] J. Conn, Books on Spirituality, в Theology Today 39, 1982, 65-68; E. Megyer, Theological Trends. Spiritual Theology Today, в The Way 21, 1981, 55-67; E. Cousins, Spirituality. A Resource for Theology, в Proceedings of the Annual Convention (Catholic Theological Society of America) 35, 1980, 124-137. [3] H. Barth, Spiritualitat, Gottingen, 1993; Spirituality in Interfaith Dialogue, ed. T Arai 8c W. Ariarajah, Geneva, 1989. [4] E. Cousins, ibid., 124-125; W.Johnston, The Inner Eye of Love. Mysticism and Religion, London, 1978; B. Butler, Just Spirituality in a World of Faiths, London, 1996; M. Jaoudi, Christian and Islamic Spirituality. Sharing a Journey, Mahwah (New Jersey), 1993; A Parliament of Souls. In Search of a Global Spirituality. Interviews with 28 Spiritual Leaders from around the World, ed. M. Tobias, J. Morrison et al, San Francisco, 1995; L. Sita, Worlds of Belief Religion and Spirituality, Woodbridge (Connecticut), 1996; M. Piantelli, La spiritualita delle grandi religioni, Palermo, 1989. [5] S. Schneiders, Spirituality in the Academy, в Modern Christian Spirituality. Methodological and Historical Essays, ed. B. Hanson, Atlanta (Georgia), 1990, 35-36. [6] Несколько примеров: учебные программы по духовности в Григорианском университете в Риме, в Католическом университете в Неймегене, в Союзе выпускников богословских факультетов в Беркли, в Университете Дьюка в Питтсбурге, в Университете Фордхэма в Нью-Йорке, в Католическом институте в Париже, в Институте духовности в Мюнстере. [7] Мы ознакомимся с этими справочниками, изданиями, библиографиями, журналами и монографиями в части 3, в главе 3.3. [8] S. Schneiders, Spirituality in the Academy, в Modern Christian Spirituality,.. 18-19.

Духовность — это вызывающее явление. Прежде всего, мы наблюдаем глубо­кие перемены в живой духовности, в традиционных установках, а также и в светских и альтернативных областях. Традиционные школы в рамках ми­ровых религий с возрастающей скоростью развивают все новые и новые фор­мы. Вне этих сфер возникло множество новых форм «светского поиска» в светской же среде: в образовании, менеджменте, здравоохранении и дру­гих светских областях. В то же время на окраинах культуры Запада возникли альтернативные сферы: холизм, отмеченные восточными влияниями формы духовности и Ныо-Эйдж.

Эти изменения, конечно, повлияли на научное исследование духовности в таких дисциплинах, как богословие, философия, религиоведение, история, литературоведение, психология и социология. Тем временем список пополнился и другими науками: связанными с медици­ной, образованием, менеджментом и так далее. Если мы учитываем эту новую научную реальность, то пересмотр оснований Spirituality in the Academy становится необходимостью.

В частности, богословию был брошен вызов развитием вышеупомянутых новых форм. Я попытаюсь описать наиболее важные научные достижения в сфере духовности и богословия. В своем описании мы будем следовать энциклопедической модели, включающей девять измерений: слова, вещи и искусство, тексты, истории и процессы, сферы деятельности, дисциплины и теории. Эти измерения, в свою очередь, раскрывают наиболее важные из­мерения в сфере богословия и духовности.

Слова, в культурно-социальном контексте разные формы духовности развивают свой словарь, в котором они выражают свои ценности и позиции и предостав­ляют корневые метафоры для научной рефлексии.

Вещи: «духовности» организуют собственный мир, в котором вещи занимают свои места, согласно инфраструктуре.

Искусства в рамках мира искусства и эстетики «духовности» создают собствен­ный символический порядок, посредничающий между божественной ичелове-ческой реальностями.

Тексты: «духовности» создают тексты и ведут к процедуре чтения, обеспечивая общий проект духовной герменевтики.

Истории: «духовности» развертываются в многообразии исторических форм, каждая их которых имеет свой внешний и внутренний горизонты.

Процессы: духовность, как божественно-человеческие отношения разворачивает­ся как путь и многоплановый процесс преображения, руководствующийся распоз­наванием.

Сферы деятельности: духовные практики с их специфическими формами духовно­го водительства по своей сути руководствуются мистагогией (тайноводством).

Дисциплины: исследование духовности, развивающееся в различных дисципли­нах, формируется как междисциплинарное в междисциплинарных процессах.

Теории: основное исследование обеспечивает систему координат, в рамках кото­рой могут изучаться теоретические предпосылки и интуиции.

Следуя этим девяти измерениям, мы постараемся проникнуть в многогран­ное развитие, происходящее в сфере духовности и богословия.

Связь между богословием и духовностью имела богатую событиями исто­рию. Прежде чем богословие стало дисциплиной, догматика, мораль, Биб­лия и духовность были взаимосвязаны друг с другом. Начиная с двенадцато­го столетия, духовность стала смещаться на окраины преобладающего богословия, а временами даже исключалась из рассмотрения. С конца девят­надцатого века мы наблюдаем внутри богословия процесс реинтеграции. Но с тех пор проходит столетие с лишним, и новые вызовы трансформируют «ду­ховное богословие» в междисциплинарное предприятие.