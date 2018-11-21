Духовность - Формы - принципы - подходы - Кейс Ваайман

Ваайман - Духовность
Эта книга-путеводитель по безграничному пространству духовности. Кейс Ваайман ставит перед собой вопрос, что же такое духовность, и рассматривает все возможные ее проявления: духовные традиции древних и современных мировых религий, духовность человеческой жизни, духовность обычных людей и религиозных деятелей, духовность библейская, духовность мистическая, духовность христианская, проявляющаяся в мученичестве, аскетических движениях, в жизни общины верующих, социальных и исторических процессах, происходящих в церкви, богослужении, еретических движениях, эсхатологическом мировоззрении, богословии, духовность современной культуры.
Книга Кейса Вааймана уникальна и не имеет аналогов. Данное исследование будет интересно не только специалистам-философам, религиоведам, богословам, психологам, серьезным студентам, но и всем тем, кто вместе с автором этой книги задается вопросом о человеческой духовности.
Ваайман К. Духовность. Формы, принципы, подходы, в 2-х томах
- Ваайман К. Духовность. Формы, принципы, подходы. Том I / Пер. с нидерл. (Серия «Диалог»). - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. - XXVI + 590 с. ISBN 5-89647-148-3
- Ваайман К. Духовность. Формы, принципы, подходы. Том II / Пер. с нидерл. (Серия «Диалог»). - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. - VIII + 410 с. ISBN 5-89647-200-5
Кейс Ваайман - Духовность - Формы - принципы - подходы - Содержание
Часть I. Формы духовности
В рамках сферы живой духовности мы можем различить три основных формы: мирскую духовность, которая реализуется в контексте семьи; школы духовности, которые являют себя в общественной сфере; противодвижения, которые действуют за пределами культурного и религиозного консенсуса.
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Мирская духовность
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Школы духовности
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Противодвижения
Часть II. Основное исследование
Сущностный вопрос — это «что фактически является духовностью?» Мы попытаемся дать ответ на этот вопрос с двух точек зрения: в свете живой духовности и в свете дисциплины «духовность». Наше исследование ведет к следующему заключению: материально духовность есть составной процесс божественно-человеческих отношений, который формально является многоуровневым процессом трансформации (преображения). Применяемая методология развивается на основе этой дефиниции. Живая духовность и сюда вносит свой вклад.
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Духовность, постигаемая в свете своего праксиса
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Духовность, рассматриваемая как научная дисциплина
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Божественно-Человеческое Преображение — объект исследования
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Распознавание — образец метода
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Схема дисциплины «духовность»
Часть III. Методы исследования духовности
Из основного исследования мы получаем главные линии метода для нашего изучения духовности: описание духовных форм и конфигураций; интерпретация духовных текстов; систематическое осмысление духовных тем; прояснение духовных процессов трансформации (преображения).
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Формально-описательное исследование
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Герменевтическое исследование
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Систематическое исследование
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Мистагогическое исследование
Указатели
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Указатель ссылок на священные тексты
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Именной указатель
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Предметный указатель
Духовность - Формы - принципы - подходы - ВВЕДЕНИЕ
Духовность затрагивает самую суть нашего человеческого существования — наше отношение к Абсолюту. Это отношение по-разному описывается в духовных традициях: исхождение из Единого, сотворение всеблагим Богом, принятие в Благодать, облечение в Любовь, путь Просветления, конечное Освобождение. Вот как выражают это библейски ориентированные традиции: человек сотворен по образу Бога, чтобы стремиться ко все большему богоподобию.
В нашей повседневной жизни духовность присутствует скрытым образом — как тихая сила, остающаяся незаметной, как вдохновение, как тайный ориентир. Но временами она пробивается в наше сознание как неотвратимое Присутствие — присутствие, которое требует выражения в форме и продумывания.
В течение последних десятилетий, кажется, многие люди испытали нечто подобное: духовные центры стали расти как грибы; оживилась торговля книгами на темы вокруг да около духовности и мистики; многие люди вышли за пределы магистральных религиозных направлений, прельстившись духовными темами; духовность часто обсуждается в средствах массовой информации. Активно выступают оппозиционные духовные движения: экологическая духовность, духовность освобождения, духовность мира, феминистская духовность. Подобное же развитие мы наблюдаем и в церквах. Всемирный Совет Церквей, начиная с 1948 года, включил заботу о духовности в сферу своей деятельности[1]. Католическая церковь получила стимул к обновлению после II Ватиканского собора в значительной степени благодаря растущему интересу к духовности[2]. Не только внутри церквей[3], но и между церквами и в межрелигиозном диалоге[4] духовность занимает важное место.
Те, кто внимательно следит за сегодняшним внутрикультурным развитием, не могут не видеть размаха и мощи «феномена духовности» почти повсюду в мире. На Западе было разработано множество теорий, чтобы объяснить этот феномен. Некоторые рассматривают его как естественную и даже необходимую кульминацию психоаналитического движения, которому положил начало Фрейд. Другие связывают его с окончательным разочарованием в вере Просвещения в прогресс — разочарованием, порожденным войнами XX столетия. Третьи истолковывают его как ответ на бессмысленность существования в массовой культуре. А иные думают, что это — имя того целительного ветра, что ворвался в окна, распахнутые II Ватиканским собором. Но каковы бы ни были причины этого явления, нельзя отрицать влияния на этот феномен сегодняшних представлений[5].
Параллельно живой духовности мы видим возрождение изучения духовности как феномена. Разработаны программы для студентов, которые желают специализироваться в исследовании духовности[6]. К классическому французскому справочнику Dictionnaire de spiritualite прибавились Dictionnaire de la vie spirituellevi World Spirituality. После Sources chretiennes появились Classics of Western Spirituality и Sources of American Spirituality, — все это издания высокого научного уровня. Bibliographia international spiritualitatis ежегодно дает информацию о сотнях исследований[7]. Можно с полным правом сказать:
Академическая дисциплина, которая изучает живой опыт духовности, быстро развилась в последние тридцать лет ... Я отмечу здесь два показателя ее силы и направленности. Первый — это распространение в академической среде курсов и программ по духовности. Тех, кто успешно прошел обучение по этим программам, все чаще приглашают преподавать по своей специальности, — признак того, что интерес к этой сфере возрастает и на неакадемическом уровне. Второй показатель развития данной дисциплины — это чрезвычайный рост числа публикаций, особенно о способах и средствах исследования в сфере духовности[8].
Данная работа относится к категории работ о способах и средствах исследования. Это — введение в изучение духовности, в котором рассматриваются следующие вопросы: 1) как проявляется живая духовность в своем многообразии? 2) Как можно определить «феномен духовности»? 3) Какую нам следует разработать методологию, чтобы суметь исследовать эту сферу реальности, так задокументированную и концептуализированную? Этими тремя вопросами мы вчерне набросали основной проект нашего введения.
[1] A. Van der Bent, The Concern for Spirituality. An Analytical and Bibliographical Survey of the Discussion within the WCC Constituency, в Ecumenical Review 38, 1986, 101-114.
[2] J. Conn, Books on Spirituality, в Theology Today 39, 1982, 65-68; E. Megyer, Theological Trends. Spiritual Theology Today, в The Way 21, 1981, 55-67; E. Cousins, Spirituality. A Resource for Theology, в Proceedings of the Annual Convention (Catholic Theological Society of America) 35, 1980, 124-137.
[3] H. Barth, Spiritualitat, Gottingen, 1993; Spirituality in Interfaith Dialogue, ed. T Arai 8c W. Ariarajah, Geneva, 1989.
[4] E. Cousins, ibid., 124-125; W.Johnston, The Inner Eye of Love. Mysticism and Religion, London, 1978; B. Butler, Just Spirituality in a World of Faiths, London, 1996; M. Jaoudi, Christian and Islamic Spirituality. Sharing a Journey, Mahwah (New Jersey), 1993; A Parliament of Souls. In Search of a Global Spirituality. Interviews with 28 Spiritual Leaders from around the World, ed. M. Tobias, J. Morrison et al, San Francisco, 1995; L. Sita, Worlds of Belief Religion and Spirituality, Woodbridge (Connecticut), 1996; M. Piantelli, La spiritualita delle grandi religioni, Palermo, 1989.
[5] S. Schneiders, Spirituality in the Academy, в Modern Christian Spirituality. Methodological and Historical Essays, ed. B. Hanson, Atlanta (Georgia), 1990, 35-36.
[6] Несколько примеров: учебные программы по духовности в Григорианском университете в Риме, в Католическом университете в Неймегене, в Союзе выпускников богословских факультетов в Беркли, в Университете Дьюка в Питтсбурге, в Университете Фордхэма в Нью-Йорке, в Католическом институте в Париже, в Институте духовности в Мюнстере.
[7] Мы ознакомимся с этими справочниками, изданиями, библиографиями, журналами и монографиями в части 3, в главе 3.3.
[8] S. Schneiders, Spirituality in the Academy, в Modern Christian Spirituality,.. 18-19.
Духовность — это вызывающее явление. Прежде всего, мы наблюдаем глубокие перемены в живой духовности, в традиционных установках, а также и в светских и альтернативных областях. Традиционные школы в рамках мировых религий с возрастающей скоростью развивают все новые и новые формы. Вне этих сфер возникло множество новых форм «светского поиска» в светской же среде: в образовании, менеджменте, здравоохранении и других светских областях. В то же время на окраинах культуры Запада возникли альтернативные сферы: холизм, отмеченные восточными влияниями формы духовности и Ныо-Эйдж.
Эти изменения, конечно, повлияли на научное исследование духовности в таких дисциплинах, как богословие, философия, религиоведение, история, литературоведение, психология и социология. Тем временем список пополнился и другими науками: связанными с медициной, образованием, менеджментом и так далее. Если мы учитываем эту новую научную реальность, то пересмотр оснований Spirituality in the Academy становится необходимостью.
В частности, богословию был брошен вызов развитием вышеупомянутых новых форм. Я попытаюсь описать наиболее важные научные достижения в сфере духовности и богословия. В своем описании мы будем следовать энциклопедической модели, включающей девять измерений: слова, вещи и искусство, тексты, истории и процессы, сферы деятельности, дисциплины и теории. Эти измерения, в свою очередь, раскрывают наиболее важные измерения в сфере богословия и духовности.
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Слова, в культурно-социальном контексте разные формы духовности развивают свой словарь, в котором они выражают свои ценности и позиции и предоставляют корневые метафоры для научной рефлексии.
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Вещи: «духовности» организуют собственный мир, в котором вещи занимают свои места, согласно инфраструктуре.
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Искусства в рамках мира искусства и эстетики «духовности» создают собственный символический порядок, посредничающий между божественной ичелове-ческой реальностями.
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Тексты: «духовности» создают тексты и ведут к процедуре чтения, обеспечивая общий проект духовной герменевтики.
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Истории: «духовности» развертываются в многообразии исторических форм, каждая их которых имеет свой внешний и внутренний горизонты.
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Процессы: духовность, как божественно-человеческие отношения разворачивается как путь и многоплановый процесс преображения, руководствующийся распознаванием.
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Сферы деятельности: духовные практики с их специфическими формами духовного водительства по своей сути руководствуются мистагогией (тайноводством).
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Дисциплины: исследование духовности, развивающееся в различных дисциплинах, формируется как междисциплинарное в междисциплинарных процессах.
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Теории: основное исследование обеспечивает систему координат, в рамках которой могут изучаться теоретические предпосылки и интуиции.
Следуя этим девяти измерениям, мы постараемся проникнуть в многогранное развитие, происходящее в сфере духовности и богословия.
Связь между богословием и духовностью имела богатую событиями историю. Прежде чем богословие стало дисциплиной, догматика, мораль, Библия и духовность были взаимосвязаны друг с другом. Начиная с двенадцатого столетия, духовность стала смещаться на окраины преобладающего богословия, а временами даже исключалась из рассмотрения. С конца девятнадцатого века мы наблюдаем внутри богословия процесс реинтеграции. Но с тех пор проходит столетие с лишним, и новые вызовы трансформируют «духовное богословие» в междисциплинарное предприятие.
Христианская духовность в католической традиции - читаем на Эсхатосе
Очень советовали для тех, кто ищет материал по теме практических духовных практик. В какоё-то степени это протестанский аналог Добротолюбия